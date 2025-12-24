Una de las cadenas más reconocidas de tecnología y electrodomésticos en Argentina confirmó el cierre definitivo de una de sus sucursales, marcando un nuevo capítulo en la crisis del sector.

Se trata de Frávega, cadena líder en el rubro, que atraviesa un proceso de reestructuración comercial con cierres selectivos y ajustes en su red física, en respuesta a la caída del consumo y el aumento sostenido de los costos operativos.

La cadena Frávega cierra una de sus sucursales en Argentina

El último cierre se produjo en Temperley, provincia de Buenos Aires, donde el local ubicado en Pasco y Salta amaneció con las persianas bajas sin previo aviso. Desde el Centro de Empleados de Comercio (CEC) Lomas denunciaron la falta de comunicación y advirtieron sobre posibles despidos masivos.

Rubén Crosta, secretario general del sindicato, afirmó: “ Es un acto de desprecio absoluto por quienes sostienen día a día el funcionamiento de la firma ”. Según el gremio, Frávega proyecta 300 despidos en todo el país, lo que encendió las alarmas en el sector.

La presencia de la cadena de electrodomésticos en el país

Frávega es una marca histórica en Argentina, con más de 100 años de trayectoria y más de 100 sucursales en todo el país. A lo largo de su historia, se consolidó como líder en el mercado de electrodomésticos y tecnología.

La compañía emplea a más de 2.700 trabajadores y también participa en la producción nacional de electrodomésticos, con dos plantas ubicadas en Tierra del Fuego y Buenos Aires, donde fabrica televisores, equipos de audio, microondas e informática.

Sin embargo, la empresa se suma a la tendencia que afecta a grandes cadenas: cierres selectivos, reubicaciones y apuesta por el comercio online para reducir costos y adaptarse a nuevos hábitos de consumo.

Compañías tecnológicas en crisis

El cierre de sucursales no es exclusivo de Frávega. Supermercados, tiendas de construcción y cadenas de electrodomésticos enfrentan el mismo problema: ventas en retroceso, menor circulación de clientes y costos fijos en alza .

Alquileres comerciales, servicios, impuestos y logística se volvieron incompatibles con el nivel actual de ventas. Incluso locales con buena facturación terminan siendo deficitarios cuando se analiza el balance completo.

En este contexto, las empresas del sector apuestan a formatos más pequeños y venta online, mientras los consumidores priorizan gastos esenciales y postergan la compra de bienes durables como electrodomésticos y tecnología.