Qué hay detrás de los carnavales municipales

Música, alegría y color. Municipios de todo el país se vieron acompañando los carnavales del 25, 26, 27 y 28 de febrero con gestión, infraestructura y organización. Siendo una de las expresiones culturales más populares, las intendencias aprovechan la fuerza del fenómeno cultural comprendiendo que se trata de una herramienta de inclusión.

En la organización de estos eventos se ven envueltos diversas áreas del municipio que se despliegan para garantizar seguridad y comodidad. En el caso de Vicente López intervinieron las oficinas de Espacios Rivereños, Dirección de Eventos, voluntarios de diferentes áreas y las áreas de cuidado ciudadano (Bomberos, Seguridad, Defensa Civil, entre otros), según informaron a Gobierno e Intendencias voceros de la localidad. En los carnavales de San Fernando, participan alrededor de 1.000 personas, que forman parte de la organización, con trabajo de todas las áreas municipales y gran cantidad de voluntarios, según informó la comuna.

San Fernando tiene una de las tradiciones de carnaval más importantes del conurbano, tal es así que aun siendo el distrito más pequeño (apenas 23 km2) tiene más de 30 centros de murga registrados en la agrupación 'Murgas en Red', que interactúa con la Comisión Municipal de Carnaval para organizar las tres fechas anuales del 'Gran Corso Familiar de San Fernando', considerado como el más grande de toda la Provincia de Buenos Aires.

Preparación y despliegue

"No hay quejas de los vecinos", aseguran desde la dirección municipal que organizó el evento en la localidad bonaerense de San Miguel. "Se despliega un operativo que permite que los carnavales transcurran en familia y sin incidentes", de esta forma, garantizan las medidas de seguridad necesaria para eventos de esta magnitud, "con patrulleros, personal de tránsito, personal de seguridad, monitoreo permanente de las cámaras de seguridad, ambulancia, bomberos, personal de Defensa Civil, baños químicos, vallado perimetral para control de ingreso y egreso, prohibición de venta de bebidas alcohólicas", explican.

En San Fernando, desde 2012, cuentan con una infraestructura especialmente diseñada para espectáculos de verano. Se trata de "600 metros de pasarela vallada a lo largo de la avenida Avellaneda", principal arteria comercial, "totalmente monitoreados" por cámaras de seguridad; tribunas; sonido de alta fidelidad; iluminación reforzada; puestos sanitarios; y postas de hidratación, entre otros servicios.

Para algunos municipios, los carnavales son cosa de antaño, pero para otros, no. En el caso de Vicente López, no fueron celebrados durante el gobierno del intendente Enrique García y fueron retomados en la gestión actual, realizados en el Paseo de la Costa, "lugar que no genera molestia en los vecinos" y albergó según fuentes municipales a unos 120.000 visitantes y contó con la presencia de 14 agrupaciones oficiales y otras tantas comparsas que se acercaron a participar. En el caso de San Miguel, se trata del sexto año consecutivo, llevado a cabo los predios de la Plaza de las Carretas y el polideportivo El Colibrí y la participación de 20.000 vecinos. En San Fernando más de 250.000 personas asistieron entre los tres días de sus últimas ediciones.

Movimiento de carnaval

Se trata del séptimo año consecutivo que se celebra en la Argentina el feriado del Carnaval, con un calendario que significó movimiento y dinamismo en cuanto a traslados turístico. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) 2.050.000 de turistas viajaron hacia algún destino turístico del país, similar a las cifras registradas en 2016, ratificando una vez más el éxito de los carnavales.

"El movimiento de turistas fue 4,9% superior al del año pasado, que había sido bueno, pero el gasto a precios constantes cayó 1,3%. En tanto, el desembolso promedio diario rondó los $ 680 por persona", aseguraron desde la entidad confederada destacando a la Costa Argentina, Córdoba, Entre Ríos y Misiones como los destinos más visitados. "Para muchos operadores del sector el fin de semana fue muy bueno, mejor de lo esperado en muchos destinos", situación que "ayudó a compensar una temporada de verano que fue floja y que perdió público de la mano de destinos más competitivos como fueron Chile, Brasil y Uruguay principalmente", según sostuvieron desde la entidad.

Algunos partidos políticos aprovecharon las buenas repercusiones en las economías para resaltar la importancia de los feriados puentes, haciendo alusión a la "Declaración de San Juan", firmada por algunas provincias para frenar la iniciativa del Gobierno Nacional de modificar los calendarios de descanso.



Aníbal A. Parera