Geolocalización: en el lugar y momento justos

No es lo mismo ofrecer un producto en avenida Corrientes que en 9 de Julio. No es lo mismo brindar un servicio por la tarde que por la mañana. La precisión otorgada por la geolocalización comienza a ser muy importante para las marcas que ya no realizan campañas sueltas, sino que buscan cada vez más información de los consumidores. En un contexto donde los teléfonos inteligentes son protagonistas, las campañas geolocalizadas se expanden cada vez más en las empresas que elaboran estrategias y métodos para hallar diversas formas de generar audiencias y detectar intereses. Para esto, existen distintos tipos de opciones de geolocalización que pueden variar según se trate de espacios en interiores o en el exterior.

Juan Carlos Göldy, CEO de Logan, una compañía de marketing móvil, afirma que una de las alternativas es el uso de los "beacons", que son "dispositivos pequeños que se deben colocar estratégicamente y permiten transmitir un identificador único universal que es recibido por una aplicación específica o el mismo sistema operativo móvil". Con un valor aproximado de entre u$s 100 y u$s 300 "dependiendo del tamaño de los locales en donde se implementan", agrega que son muy útiles para "la detección de localización en interiores, donde las demás modalidades tienen problemas debido a las interferencias que producen los edificios".

Además, este dispositivo, cuenta Göldy, se complementa "con un software de gestión y app necesaria para el funcionamiento, que tienen un fee mensual en promedio de u$s 400, donde hay soluciones que varían dependiendo de la complejidad del servicio prestando". Sobre el mantenimiento, el CEO explica que "es muy bajo", ya que llevan materias que "duran de uno a cinco años dependiendo del tipo de dispositivo".

Pese a confirmar que la inversión publicitaria en móviles en la Argentina este año crecerá "más de un 150% en relación al 2016", el líder de Logan aclara que "no hay datos oficiales en cuanto al volumen de inversión en esta clase de estrategias presenten en el marketing móvil". En cuanto a su aplicación en la región, sostiene que "está en sus inicios", a diferencia de las campañas geolocalizadas que "son muy utilizadas por todos los retailers y supermercados más grandes del país".

A la hora de hablar sobre la mirada que tiene el consumidor sobre esta estrategia, que si o si es necesario que tenga instalado una app determinada, el también Chairman de la MMA (Mobile Marketing Association) finaliza que están "muy abiertos a este tipo de iniciativas, porque obtienen siempre beneficios como descuento o premios, o, en el caso de la publicidad geo localizada, muchas veces facilitan la ubicación de las tiendas y le indican al consumidor el mejor camino para llegar a las mismas".