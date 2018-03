El mundo de los NEGOCIOS

Real Estate

Comprar un departamento en Punta del Este resulta una "doble" opción: para descansar algunos días y como negocio de alquiler temporal. Arenas del Mar es un condominio en altura que combina ambas posibilidades. A 80 metros de Playa Brava, cuenta con departamentos a la venta y también para alquilar, de 2 y 3 dormitorios –entre 100 y 125 metros cuadrados– con amplios balcones, único ingreso de jerarquía, gran lobby en planta baja y distribuidos en dos torres. Consultas al (0351) 153098682.Con intención de acercar estudiantes y graduados universitarios a la gestión pública, la administración porteña lleva adelante dos iniciativas para su desarrollo profesional en el Gobierno de la Ciudad: Experiencia Ciudad y Jóvenes Profesionales. Aquellos interesados en participar deberán postularse ingresando a www.buenosaires.gob.ar/talentojoven. Serán evaluados todos los CVs recibidos hasta el 24 de febrero próximo. Más información al 4331-6371.Como parte del Calendario Campari, la firma italiana eligió a 12 bartenders del mundo y los invitó a crear un cocktail, bajo la premisa de que todo cocktail cuenta una historia. Entre ellos, se encontró el argentino Sebastián Atienza, quien además de trabajar en distintos bares del país, participó de torneos de coctelería en Chile, México y Argentina. El cocktail que creó para Campari Red Diaries se llama "Commedia All’Italiana".Banco Patagonia auspiciará el regreso de Europe, la banda sueca que el jueves 1 de junio tocará en el Teatro Gran Rex. Se trata de su primera gira por América del Sur, luego de 5 años, con fechas en Brasil, Chile y Argentina como parte de su tour "War Of Kings". Los clientes de Banco Patagonia tendrán la posibilidad de comprar sus entradas en una preventa exclusiva desde este martes, a las 12, hasta el lunes 20 de febrero inclusive. Además, sus tarjetas de crédito son las únicas que contarán con la posibilidad de acceder a un 15% de descuento y financiación en hasta 3 cuotas.En marzo vuelven las clases y, una vez más, Éxito es el mejor aliado para padres y chicos. ¡Lista la lista! es la propuesta de la marca líder de Ledesma para empezar el ciclo lectivo con todos los útiles que los chicos necesitan. Repuestos de hojas para carpeta con margen reforzado, repuestos de dibujo y cuadernos, incluido uno para zurdos. Además, los productos son fabricados en papel de fibra de caña de azúcar para contribuir al cuidado del medio ambiente.Siguiendo las principales tendencias en coctelería y pensando en los consumidores más intrépidos, Cynar amplió la familia con un nuevo producto cargado de carácter. Con el doble de intensidad respecto a su versión original, el Cynar 70 se presenta en las barras y también en una edición limitada de petacas intervenidas por los artistas Oblinof Kohara, Perla Zone y Nicolás Requena.Mann+Hummel publicó las cifras clave de lo que fue su actividad financiera en 2016. La empresa alcanzó un ingreso de ventas de 3500 millones de euros en el año, monto que había previsto en julio pasado. Además, el Grupo Affinia, adquirido en mayo, contabilizó aproximadamente 500 millones de euros a los ingresos por ventas del grupo Mann+Hummel.Mabe fabrica y comercializa productos priorizando la máxima eficiencia en el consumo de energía eléctrica. En esta línea, acaba de lanzar una heladera con Tecnología Inverter. Con una inversión de u$s 12 millones de la compañía en su planta de San Luis, el modelo HGE455S para su marca GE Appliances, permite ahorrar hasta 45% de energía eléctrica. Por este motivo, obtuvo la calificación de eficiencia A++, representando el mayor nivel de eficiencia energética que existe hoy en el mercado.Sui Color anuncia que realizará un curso totalmente gratuito en el que se enseñarán todas las técnicas para "Aprender a colocar microcemento alisado interior/exterior". El encuentro será el próximo sábado, a las 9 ,en el Espacio Sitex, ubicado en Emilio Mitre 1546, Parque Chacabuco. La actividad es sin cargo y los cupos limitados. Quienes deseen confirmar asistencia deberán escribir al mail romifarias878@gmail.com.La aplicación Cartoon Network Anything invade la pantalla del televisor. Videos, juegos, música, acertijos, se suceden ininterrumpidamente y cada episodio recrea el espíritu de la aplicación en un nuevo show pensado para televisión. Al igual que en la aplicación, el nuevo show de televisión captura la sensibilidad de la experiencia móvil en episodios de 11 minutos.Marlom’s presenta pochoclos sabor queso para disfrutar en familia y con amigos. Funcionan a la perfección como snack salado. Además, están listos en solo 2 minutos, ideales para cualquier apuro. Como valor adicional, son aptos para celíacos y es rico en vitamina E, beneficiosa para el sistema circulatorio.Staples inauguró su segunda tienda en el interior del país. El local se encuentra en Olavarría (Rivadavia 2702), a 350 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Además, planea abrir otra tienda en Mar del Plata a mediados de febrero. Esta expansión implicará una inversión por parte de la empresa de 4 millones de pesos.Alcorta Shopping inauguró Valenti, el nuevo local pensado para los clientes fanáticos de los quesos y los sándwiches gourmet. El nuevo local, ubicado en el tercer piso del shopping (Salguero 3172) cuenta con 70 metros cuadrados y se presenta como la gran apuesta foddie para esta primer parte del año. En el marco de esta apertura la casa Valenti presentó su renovada imagen con un cambio de logo, el rediseño del pack y la incorporación de una nueva modalidad de venta pick up que se suman a la tradicional venta de productos por peso y la de sándwiches fríos, calientes y picadas.