El desafío de reducir los accidentes laborales

Envases del Plata, productor regional en soluciones de packaging de aluminio, mostraba altos índices de siniestralidad. Su pico más alto fue en 2012 con 323 accidentes por cada 1.000 empleados, que impactó negativamente en el costo de la alícuota. La empresa decidió tomar cartas en el asunto. Horacio D’Amico, director de RR.HH. en Envases del Plata, explicó: "Cambiamos de ART, de management y broker por uno especializado en riesgos; asignamos recursos, elaboramos el Programa de Prevención, planificamos la capacitación, conformamos brigadas de emergencia y auditorías", comentó durante el Congreso de Seguridad y Salud Ocupacional 2015 organizado por la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART).

El trabajo más desafiante fue detectar que, a pesar de la baja en el índice de accidentes, que pasó de 160 a menos de 20 en tres años, los juicios se mantenían. "Los empleados creían que hacer un juicio ‘solo’ afectaba a la ART, y no se daban cuenta de que podía atentar con su propio trabajo y el de sus colegas, al aumentar los costos de la compañía. La tasa de judicialidad bajó un 28% y la alícuota disminuyó", sostuvieron Juan Aucilino (SMG) y Alfredo Debernardi (DDN Central de Seguros).

Pensar a futuro

La ONG Creando Futuro y La Segunda ART crearon PRINT, un programa de aprendizaje, asistencia e implementación de mejoras, explicó Leo Rambaldi, de La Segunda. PRINT, que ofrece protección a las pymes, se inició en Rosario y hoy extiende su labor al Litoral. Comenzó su trabajo junto a 22 empresas entre 2012/13 y en este 2015 ya han superado las 100. Con la profesionalización y generación de mejores entornos de trabajo, en cada edición de PRINT logran una reducción del 30% de la ocurrencia de accidentes.En la Minera Aguilar, especializada en la producción de plomo, zinc y plata en Jujuy, se propusieron con Experta ART hacer un programa destinado a la reducción del impacto del plomo en el medioambiente y el personal. En la fase del diagnóstico, se optó por la técnica de la olla, que permite muestrear el polvo en el ambiente durante toda la jornada.Juan Ceballos y Francisco Ventosa explicaron: "Incorporamos medidas de intervención de infraestructura con máquinas barredoras y tecnología de sistemas de captación de humo y gases, la construcción de vestuarios de doble circulación y salas de descanso e hidratación alejadas de las zonas de fundición. También, acciones con el personal, como capacitación en toxicidad del plomo y guía de buenas prácticas. Así, redujeron la presencia de plomo en el ambiente de 62% en la zona del horno principal, 92% en la de hornos rotativos y 63% en la de peletizado. La concentración de plomo en sangre se redujo en dos años 18%".En el caso de Agrometal, fábrica de maquinaria agrícola ubicada en Córdoba, el desafío era la prevención de enfermedades con la eliminación de la operación de arenado de pieza metálicas para evitar la exposición a sílice de los trabajadores. Javier Lopresti (Agrometal) y Diego Liebling (Asociart) comentaron que "para corregirlo, se sustituyó el uso de sílice en las tareas productivas y se emplazó un túnel que protege y evita por completo la exposición del personal".Roberto Fiorito (Prevención ART) explicó: "Tras el relevamiento, la ART gestiona los análisis médicos, pero cuando son difíciles de determinar se pueden dar dos situaciones: por un lado, RARs (Relevamientos de Agentes de Riesgo) no presentados y RARs presentados, pero no unificados". En ambos casos, es imprescindible detectar correctamente el riesgo y evaluarlo.Se presentó el Sistema de Validación técnico del RAR. La operativa consiste en incorporar nuevos RARs vinculados a un puesto de trabajo mediante un código predeterminado, que realiza una evaluación inmediata para medir dicho RAR. Cuando no quede justificado por la herramienta, el empleador lo redefine o interviene el profesional de la ART para resolver esta potencial diferencia de criterio. Culmina con los exámenes médicos. Sofía Wachler