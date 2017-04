Cuando ver el futuro ya es posible

Predecir el futuro, una habilidad que antaño solo aparecía en películas de ciencia ficción, hoy es parte de la vida cotidiana en el Retail. Se trata de algoritmos que logran generar análisis predictivos de consumo. Lo explica el líder de la práctica Retail de Grupo Assa (gA) para América latina, Fernando Gamboa: "Las herramientas de inteligencia de negocios siempre estuvieron vinculadas a ‘lo que pasó ayer’ en la operación. Estas ofrecen datos relevantes como valores de ticket promedio, pero siempre mirando hacia atrás en el tiempo. Hoy, en cambio, es posible tener una gestión más asertiva para manejar el stock: podemos anticipar qué efectividad tendrá una promoción y así garantizar que no haya exceso de inventarios".

¿Cómo se logra predecir la demanda? Los sistemas predictivos utilizan algoritmos en base a información de mercado y análisis históricos. El resultado son insights que el canal minorista puede usar para tomar decisiones. Gamboa asegura que estos sistemas no solo sirven para predecir la demanda ante una promoción, sino que ayudan a tomar decisiones de largo plazo, como inversiones. "El análisis predictivo -dice- me recomendará el mejor formato para abrir según el barrio".

Testear la herramienta da cuenta del alcance del algoritmo. Por ejemplo, el sistema puede recomendar el surtido de productos según el barrio y los hábitos de consumo de sus residentes. Para un barrio de alto poder adquisitivo, el sistema recomendaba sumar "buen vino, buen aceite, chocolate de calidad", y ciertas marcas premium de productos de limpieza y cuidado personal", añade el especialista. El analytics se incorpora a los sistemas de gestión de stock de las cadenas y, solo con las bases de datos históricas, ya arroja resultados predictivos, finaliza.