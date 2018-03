Capacitaciones específicas, se buscan

Fundación UADE

- Curso de Posgrado en Gestión Estratégica para el Desarrollo SustentableDescripción: La Responsabilidad Social Empresaria (RSE) como modelo de gestión y el desarrollo sustentable como fin que orienta la acción necesitan profesionales capacitados para tomar decisiones políticas, generar programas y llevar a cabo acciones que les permitan relacionarse con sus grupos de interés.Modalidad: Presencial.Duración: 8 meses.Cursada: Martes, de 19 a 22 hs.Costo: $ 32.800. Financiación en 8 cuotas.IAE Business School- Programa de Management para lasIndustrias de Petróleo y Gas (dictado en Neuquén)Descripción: Dirigido a dueños, socios, directivos y líderes de pymes de Oil & Gas, que están o desean iniciar un proceso de profesionalización. El fin es colaborar en el desarrollo de la industria y su cadena de valor de forma tal que puedan integrarse a la misma de manera exitosa.Modalidad: Una vez por semana en Neuquén, y dos de los 10 días en el campus del IAE en Pilar.Duración: 20 días, divididos en dos bloques de 10. Estos son complementarios, pero no son correlativos.n Cursada: Primeros 10 días del 1° semestre: 29/3, 5, 19 y 26 de abril en Neuquén; 4 y 5 de mayo en Pilar; 10, 17, 24 y 31 de mayo en Neuquén. Horario: 8.30 a 18 hs. Segundos 10 días: misma modalidad en el 2° semestre, fechas a definir.n Costo: 10 días para el 1° semestre 2017: $ 84.000. El programa se realiza con el Centro Pyme Adeneu de Neuquén, que ofrece financiación de hasta 6 cuotas sin interés y un descuento especial del 50% a las Empresas Certificadas Neuquinas.Instituto Balseiro- Ingeniería NuclearDescripción: La formación permite a los egresados insertarse en un vasto campo laboral, que incluye el área petrolera y nuclear, ciencia, medicina nuclear, sector aeroespacial y consultoras de ingeniería.Modalidad: Presencial.Duración: 3 años en el Instituto Balseiro (más dos previos en otra universidad).Cursada: 8 o 9 módulos de 4 horas distribuidos semanalmente.Costo: Todos los alumnos tienen becas de la Comisión Nacional de Energía Atómica destinadas a cubrir sus gastos de manutención ($ 10.508 mensuales).- Especialización en Aplicaciones de la Tecnología NuclearDescripción: Se brindan los conocimientos básicos sobre aplicaciones tecnológicas de la energía nuclear a profesionales que desarrollarán sus actividades productivas en áreas vinculadas con los usos pacíficos de esta energía. Las Universidades Nacionales de Cuyo y Buenos Aires otorgan en forma conjunta el título.Modalidad: Presencial.Duración: 1 año.Cursada: De febrero a diciembre, aproximadamente 30 hs semanales. Se cursa el primer período en el Instituto Balseiro (CNEA-UNCuyo), en Bariloche, y el segundo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.Becas: 14 anuales.- Doctorado en Ingeniería NuclearDescripción: Los candidatos deben realizar un trabajo original de investigación. Este se desarrolla, en general, en uno de los grupos de investigación del Centro Atómico Bariloche, pero el Consejo Académico puede autorizar su realización en otra institución científico-tecnológica. El resultado del trabajo debe plasmarse en una tesis, que el candidato defiende públicamente ante un tribunal.Duración: 4 años.Cursada: Dependiente de la formación de grado. El estudiante debe cursar un cierto número de materias afines a su trabajo de investigación.- Maestría en Gestión AmbientalDescripción: Busca formar profesionales capaces de desempeñarse en puestos de nivel técnico o gerencial en el área específica de ambiente de empresas, función pública, entes reguladores, firmas de servicios o consultoría ambiental y ONGs.Modalidad: Presencial.Duración: 2 años y 6 meses.Cursada: Martes y miércoles, de 18.30 a 22 hs.Costo: Matrícula de $ 8.000 + 27 cuotas de $ 6.000. Existe un plan de becas, así como descuentos corporativos a empresas y a egresados del ITBA.- Maestría en Energía y AmbienteITBA-KITDescripción: Busca formar graduados capaces de liderar procesos de cambio socioeconómico y cultural, asociados a la mejora integral de la cadena energética y sus eslabones. A los temas técnicos se asocian la eficiencia energética, el cuidado del ambiente, las políticas y regulaciones de la energía, el manejo de energía distribuida y la incorporación de energías renovables en redes inteligentes.Modalidad: Presencial.Duración: 1 año y medio.Cursada: Dos semestres full time en Buenos Aires, lunes a viernes de 9 a 18 hs. Y un semestre en Alemania.Costo total: Matrícula de $ 15.000 + 20 cuotas de $ 12.000. Se ofrecen descuentos corporativos a empresas y descuentos a egresados del ITBA.- Diplomatura ITBA/EUREM en Gestión de la EnergíaDescripción: Entre otros aspectos, se busca vincular conceptos básicos de interés para el sector energético: generación, transporte, distribución y uso final de la energía.Modalidad: Presencial.Duración: 136 horas.Cursada: Viernes, cada 15 días, de 9 a 18 hs.Costo: $ 49.400 en un pago u 8 cuotas de $ 6.790.- Diplomatura Interdisciplinariaen RenovablesDescripción: Busca capacitar a profesionales sobre el estado del arte de energías renovables en el mundo, la región y, en particular, la Argentina, desde el punto de vista técnico, económico-comercial y marco legal-regulatorio.Modalidad: Streaming y algunas clases presenciales.Duración: Un cuatrimestre (15 clases).Cursada: Viernes, de 9 a 18 hs.- Diplomatura Interdisciplinaria en Gas y PetróleoDescripción: Busca capacitar a profesionales sobre el estado del arte del sector de hidrocarburos (particularmente gas, petróleo y derivados) en el mundo, la región y, en particular, la Argentina, desde el punto de vista técnico, económico-comercial y marco legal-regulatorio.Modalidad: Streaming y algunas clases presenciales (dos días completos por cuatrimestre).Duración: Dos cuatrimestres (seis materias de 15 clases cada una).Cursada: Martes/Miércoles/Jueves, de 18 a 20.30 hs.- Diplomatura en Desarrollo y Financiamiento de Proyectos de EnergíaRenovableDescripción: Aspira a perfeccionar al alumno en formas técnica y económicamente eficientes para el financiamiento de proyectos, así como en el análisis del riesgo en la infraestructura eléctrica renovable del país. Pensada para profesionales interesados en el desarrollo de las renovables, busca brindar al profesional las más útiles herramientas de desarrollo y evaluación para lograr proyectos exitosos.Modalidad: Presencial.Duración: 20 clases.Cursada: Martes, de 18 a 21.30 hs.Costo: $ 35.000. Descuentos corporativos por grupos de profesionales.- Maestría en Evaluación de Proyectos (dictada junto al ITBA)Descripción: Busca formar profesionales que vayan a tener a su cargo la responsabilidad de evaluar proyectos de inversión públicos o privados, dotándolos de los instrumentos teóricos necesarios para hacerlo.Modalidad: Presencial.Duración: 2 años.Cursada: Dos veces por semana, de 18.30 a 21.30 hs.Costo: $ 186.000. Préstamos de honor y becas, sujetos a evaluación.- Dirección de Proyectos de Energías RenovablesDescripción: Formación en las competencias requeridas para la definición estratégica y toma de decisiones de implementación de proyectos renovables en el contexto normativo de la Argentina, incluyendo análisis de viabilidad, estrategias de mitigación de riesgo, financiación y gestión específica del proyecto. Fue diseñada con un enfoque práctico.Modalidad: Presencial.Duración: 64 horas.Cursada: Inicia en mayo. Lunes y martes, de 9 a 17.30 hs. (a confirmar).Costo: $ 55.000.- Ingeniería AmbientalDescripción: Busca brindar a los egresados la posibilidad de desarrollar la capacidad de diseñar, optimizar y adaptar procesos y tecnologías para diagnosticar, controlar y prevenir problemas de contaminación en el agua, aire y suelos, evaluar el impacto ambiental generado por la actividad humana y promover un modelo de desarrollo sustentable.Modalidad: Presencial.Duración: 5 años.Cursada: Entre lunes y sábados, de 8.30 a 14.30 hs. y de 18 a 22 hs.-n Licenciatura en Gestión AmbientalTítulo intermedio, a los 3 años: Técnico Universitario en Gestión AmbientalDescripción: Busca abrir un enfoque sistémico de la gestión organizacional, para entablar una relación no contradictoria entre conservación y desarrollo. El graduado podrá introducir mejoras en los procesos productivos, que redunden en un mejor aprovechamiento de recursos y una optimización de las inversiones. La carrera brinda los conocimientos multidisciplinares necesarios para realizar evaluaciones de impacto ambiental y asesorar en la integración del medio como factor fundamental en todas las fases de un ciclo productivo.Modalidad: Educación Distribuida Home (distancia) o Educación Distribuida.Duración: 4 años.Cursada: Miércoles, de 21 a 23 hs. o de 20 a 22 hs. para Ciudad de Buenos Aires.-n Tecnicatura Universitaria en Gestión y Auditorías AmbientalesDescripción: El profesional ambiental no solo participa al principio de un proyecto sino que debe evaluarlo en todo su ciclo de vida, es allí donde la Auditoría Ambiental, pensada como herramienta de gestión, y los conocimientos propios del auditor son fundamentales para verificar si el desempeño ambiental es acorde a lo planificado o se debe corregir el rumbo del proyecto para evitar daño o degradación en los recursos.Modalidad: Educación Distribuida Home (distancia) o Educación Distribuida.Duración: 2 años y medio.Cursada: De 21 a 23 hs. o de 20 a 22 hs. para Ciudad de Buenos Aires.- Certificado en Derecho AmbientalDescripción: Quienes deseen desarrollarse en este ámbito ambiental deben poseer un conocimiento acabado acerca de la naturaleza de sus problemas, posibles soluciones y herramientas jurídicas. El derecho ambiental requiere de un enfoque interdisciplinario y actualizado con las últimas novedades jurisprudenciales y doctrinarias respecto al derecho de acceder a un ambiente sano y equilibrado.Modalidad: Educación Distribuida Home.Duración: 4 meses.Cursada: 100% online.- Magíster en Energías Renovables. Mención Eólica, Mención Solar o Mención BiomasaDescripción: Busca promover la formación de profesionales con capacidad para evaluar los requerimientos de la industria en el marco de la matriz energética actual, y aplicar -en diversos escenarios- los principios y técnicas de diseño y diagnóstico de la gestión energética, abordando los riesgos tecnológicos y económicos, su impacto ambiental y el desarrollo social.Modalidad: El Ciclo de Fundamento es dictado en la Facultad Regional Buenos Aires. El Ciclo de Orientaciones, Mención Biomasa: Facultad Regional Avellaneda; Mención Eólica: Facultad Regional General Pacheco; y Mención Solar: Facultades Regionales Avellaneda y Buenos Aires.Duración: Se estima de 5 semestres.Cursada: Presencial, 3 veces por semana. Martes y jueves (horario vespertino), y sábados (horario matutino). También hay seminarios intensivos.Carga horaria: 580 horas.- Maestría en Ingeniería Ambiental.Descripción: Focaliza y profundiza los conocimientos referidos a la ingeniería en temas como la evaluación y gestión de los riesgos ambientales, el manejo de tecnología para el tratamiento de residuos y la remediación de sitios contaminados. Permite asumir y coordinar las exigencias de reglamentaciones relativas a lo ambiental y desarrollar estrategias a nivel gerencial.Modalidad: Presencial.Duración: 2 años de cursado.Costo: Para la Especialización, dos matrículas de $ 4.100 + 18 cuotas de $ 4.100. Para la Maestría, una matrícula más y otras 5 cuotas, todas de $ 4.100.- Experto Universitario en Desarrollo de un Parque EólicoDescripción: Capacita en el proceso completo del "Desarrollo de un parque eólico", desde conceptos básicos del funcionamiento de las turbinas de viento, hasta consideraciones generales de los diferentes negocios a desarrollar en torno de esta energía y sus costos.Modalidad: Virtual.Duración: 3 meses.Carga horaria: 84 horas.Costo: $ 8.700. 25% de descuento para graduados.n Curso Electrotecnia y MáquinasEléctricas para No EspecialistasDescripción: Interioriza en el desarrollo de la teoría de la electrotecnia y los principios de funcionamiento de las máquinas eléctricas fundamentales, conociendo sus características y correcta selección para una aplicación determinada.Modalidad: A distancia.Duración: 1 mes.Carga horaria: 30 horas.Costo: $ 2.119. 25% de descuento para graduados.n Diplomatura en Tecnología y Gestión de la EnergíaDescripción: Capacitación orientada a profesionales de empresas del ambiente energético y personas interesadas en temas de energía.Modalidad: Virtual. Totalmente a distancia a través del Campus Virtual FRBA.Duración: 8 meses.Carga horaria: 240 horas.Costo: $ 16.185. 25% de descuento para graduados.- Curso Termodinámica y Máquinas Térmicas para No EspecialistasDescripción: Introduce a los capacitandos al conocimiento de la termodinámica, para lograr una preparación básica uniforme previa a la participación en los módulos específicos de cada área energética.Modalidad: Virtual.Duración: Un mes.Carga horaria: 30 horas.Costo: $ 2.219. Descuento a graduados.- Curso Petróleo y GasDescripción: Busca que el capacitando adquiera una visión general de las etapas del negocio del petróleo y gas, desde la extracción hasta el consumo.Modalidad: Virtual.Duración: 4 semanas.Costo: $ 4.238.- Curso Energía Eólica de PotenciaDescripción: Interioriza al capacitando en el desarrollo de la energía eólica como parte de la matriz actual, conociendo sus principales características y las posibilidades de gestión en nuestro entorno.Modalidad: Virtual.Duración: 4 semanas.Costo: $ 4.238. Descuento a graduados.n Curso Energía Solar y Eólica de Baja PotenciaDescripción: Busca introducir a los capacitandos al conocimiento de las energías alternativas y sus posibilidades de aprovechamiento. Se espera también que puedan realizar cálculos básicos de proyectos sencillos de aplicación de la energía solar y eólica de baja para su utilización en el hogar y en la industria.Modalidad: Virtual.Duración: 4 semanas.Costo: $ 4.238. Descuento a graduados.- Curso Gestión de la EnergíaDescripción: Busca definir el concepto de eficiencia energética (EE) y posicionarlo en el actual contexto de crisis. Sentar las bases de un Estudio Integral de EE en vistas a un programa de aplicación concreta en etapas.Modalidad: Virtual.Duración: 4 semanas.Costo: $ 2.119. Descuento a graduados.- Curso Energía NuclearDescripción: Busca que el capacitando adquiera una visión general de las etapas del negocio de la energía nuclear, desde la extracción del mineral hasta el consumo del combustible en centrales de generación de electricidad o reactores de producción de radioisótopos.Modalidad: Virtual.Duración: 4 semanas.Costo: $ 2.119. Descuento a graduados.- Curso de Regulación EnergéticaDescripción: Busca que los participantes adquieran conocimientos básicos sobre el funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista y el Sistema Interconectado Nacional, y que comprendan las interacciones entre los agentes participantes. También, brindar los principales indicadores económicos de la actividad.Modalidad: Virtual.Duración: 4 semanas.Costo: $ 2.119. Descuento a graduados.- Diplomatura en Fundamentos de Análisis de Sistemas PetrolíferosDescripción: Engloba temas de importancia para la industria petrolera y de utilidad para su exploración, ya que incluye las características geológicas y geoquímicas necesarias para encontrar o identificar posibles acumulaciones de hidrocarburos con el posterior modelado de cuencas, que permite, en cierto modo, disminuir las incertidumbres y los riesgos asociados a la etapa exploratoria.Modalidad: Virtual.Costo: $ 15.250. Descuento a graduados.