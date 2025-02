El nuevo restaurante de Ariel Rodríguez Palacios que convierte los sándwiches en platos de autor

Ubicado en Palermo, El Colmo se presenta como una apuesta diferente dentro de la oferta gastronómica del barrio. Este nuevo restaurante se especializa en elevar el concepto del sándwich al nivel de la alta cocina, ofreciendo ocho opciones que se destacan por su originalidad y calidad.

Además, su propuesta incluye una carta de postres, en la que el tiramisú es el protagonista, pero con varias interpretaciones de este clásico que buscan sorprender a los comensales.

El local es obra de Ariel Rodríguez Palacios, reconocido chef argentino con una destacada trayectoria en televisión y la gastronomía. Su propuesta busca transformar un plato aparentemente sencillo en un símbolo de sofisticación, demostrando que un sándwich puede ser mucho más que comida rápida.

La idea detrás de "El Colmo"

En exclusiva con El Cronista, Rodríguez Palacios explicó cuál fue la inspiración detrás de este concepto: "El Colmo es una sandwichería, pero no como las tradicionales. Acá no usamos fiambres, todo lo que rellenamos en los panes es elaborado. Quisimos hacer algo distinto: cada sándwich es como un plato gourmet, pero lo servimos entre dos panes", explicó el chef.

El nombre del restó, según Ariel, surge de la ironía de que un profesional identificado con la alta cocina se dedique a hacer sándwiches: "La gente pensaba: ‘Es el colmo que Ariel Rodríguez Palacios haga esto'. Por eso decidimos llamarlo así, pero todo lo que ofrecemos tiene el nivel de un plato de restaurante", agregó.

El chef también detalló que los ingredientes son tratados con el mismo cuidado que en cualquier local de alta cocina: "Hacemos todo acá, desde la preparación de la carne cocinada durante horas a baja temperatura hasta el pescado, que fileteamos y marinamos nosotros mismos. Incluso el pan es especial: es una mezcla de tres tipos italianos para lograr textura crocante en los bordes y suave en el centro", destacó.

Cuáles son los tipos de sándwich que ofrecen

El menú de El Colmo ofrece ocho tipos de sándwiches con diferentes combinaciones de ingredientes y texturas. Entre las opciones destacadas se encuentran:

As Falafel : Falfel, ensalada coleslaw, berenjenas japonesas, salsa de pepino, cebollas moradas, lechuga, tomate, pure de lentejas turcas al coco.

: Falfel, ensalada coleslaw, berenjenas japonesas, salsa de pepino, cebollas moradas, lechuga, tomate, pure de lentejas turcas al coco. Vikingo : Gravlax de salmón, queso de pistacho, crema stracciatella, palta al limón, pistachos tostados, salsa de manzana y mostaza.

: Gravlax de salmón, queso de pistacho, crema stracciatella, palta al limón, pistachos tostados, salsa de manzana y mostaza. BBQ Ribs : Ribs asadas con bbq, ensalada coleslaw, queso atuel, puré de papas crocantes, mayonesa de hierbas y salsa bbq.

: Ribs asadas con bbq, ensalada coleslaw, queso atuel, puré de papas crocantes, mayonesa de hierbas y salsa bbq. Pernil asado : Pata de cerdo, pure de papas con rissolées crocantes, pepinillos agridulces, lechuga, tomate y mayonesa de hierbas.

: Pata de cerdo, pure de papas con rissolées crocantes, pepinillos agridulces, lechuga, tomate y mayonesa de hierbas. Roastbeef : Roastbeef, provoleta gratinada, panceta, morrón asado, lechuga, tomate, mayonesa hierbas y cebolla morada encurtida.

: Roastbeef, provoleta gratinada, panceta, morrón asado, lechuga, tomate, mayonesa hierbas y cebolla morada encurtida. Bocata : Tortillas de papas, zucchinis al curry asado, portobellos, morrones asados, mayonesa de hierbas (vegana), rúcula, pasta de ajos asados y hummus con semillas.

: Tortillas de papas, zucchinis al curry asado, portobellos, morrones asados, mayonesa de hierbas (vegana), rúcula, pasta de ajos asados y hummus con semillas. Emperador : Supremas de pollo, crema de choclo y morrón, queso Atuel gratinado, lechuga, tomate, salsa caesar y totopos.

: Supremas de pollo, crema de choclo y morrón, queso Atuel gratinado, lechuga, tomate, salsa caesar y totopos. Faina: Fainá, pasta de girasol, zucchini al curry asado, portobello y morrón asado, tomate confitado, rúcula, berenjena japonesa, tapenade, mayonesa de hierbas (vegana).

Rodríguez Palacios comentó sobre el proceso creativo detrás del menú: "Cada relleno está pensado como un plato en sí mismo, pero decidimos meterlo entre panes en lugar de decorarlo en un plato. Hacer un sándwich como estos lleva más tiempo de preparación de lo que la gente imagina".

El tiramisú: un protagonista inesperado

Otro de los puntos fuertes de El Colmo es su oferta de postres, donde el tiramisú ocupa un lugar destacado con ocho versiones distintas. Algunas opciones que vas a poder encontrar:

Tiramisú Pistacho: crema mascarpone con garrapiñada de pistacho, pasta artesanal de pistacho, almíbar de azafrán, crumble.

crema mascarpone con garrapiñada de pistacho, pasta artesanal de pistacho, almíbar de azafrán, crumble. Tiramisú Piña Colada: crema mascarpone con piña colada, cremoso de dulce de leche, almíbar de coco, crumble de coco.

crema mascarpone con piña colada, cremoso de dulce de leche, almíbar de coco, crumble de coco. Tiramisú Banaba Split: crema mascarpone al dulce de leche, pure de bananas, almíbar de coco, crumble de nuez y coco.

El chef explicó que respetaron la esencia del tiramisú, comenzando por el mascarpone como ingrediente principal, pero se tomaron licencias para experimentar con sabores y presentaciones: "La idea era tener un postre versátil que pudiera funcionar tanto como cierre de una comida como para una merienda".

Un negocio familiar en Palermo

Rodríguez Palacios también explicó que la apertura de El Colmo es un proyecto familiar: "Este restaurante me permite trabajar con mi esposa y mis hijos. Queríamos algo que pudiéramos manejar juntos y que también nos diera tiempo para disfrutar. La idea era combinar la gastronomía con un emprendimiento que no me absorbiera las 24 horas", comentó.

Su hijo Felipe Rodríguez Palacios, su mano derecha en la dirección del restaurante, es su as bajo la manga y quien lidera la cocina. Además, el equipo está compuesto por exalumnos del Instituto Argentino de Gastronomía (IAG), quienes destacan por su formación técnica y su dedicación a ofrecer un servicio de alta calidad.

Cuánto cuesta comer en El Colmo

Los precios varían según el plato, con opciones como el As Falafel a $ 18.000 y otras más elaboradas, como el Vikingo y el BBQ Ribs, entre $ 22.000y $ 25.000. En el caso de los postres, el tiramisú se encuentra en $ 8.000, excepto la versión de pistacho, que cuesta $ 10.000.

Además, la carta incluye bebidas como cafés, jugos naturales y cervezas artesanales, ideales para acompañar la experiencia.

Dónde queda El Colmo

El restaurante se encuentra en Costa Rica 5972, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Horarios de El Colmo

El restaurante abre de martes a sábado, desde las 12:00 hasta las 19:00 horas.