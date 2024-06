Dos de los mejores restaurantes de Latinoamérica cocinan juntos en Buenos Aires

Dos de los chefs más destacados de América Latina se reunirán este jueves 13 de junio en un evento único en la Ciudad de Buenos Aires.



El peruano Mitsuharu 'Micha" Tsumura, jefe de cocina y dueño de Maido, premiado en el puesto 5 en la última edición de The World's 50 Best Restaurants 2024, visitará a Gonzalo Aramburu, chef y propietario de Aramburu, único restaurante argentino con dos estrellas Michelin.

Juntos, ofrecerán una experiencia epicúrea sin igual a través de un recorrido por los platos emblemáticos que definen la esencia de sus estilos de cocina.

En el umbral de lo que se convertiría en una carrera destacada, Mitsuharu Tsumura, conocido como 'Micha', se encontraba en una encrucijada que definiría el rumbo de su vida.

Mitsuharu 'Micha" Tsumura, emblema de la fusión peruana y japonesa con Maido

Desafiando expectativas y estereotipos de su época, optó por seguir un camino poco convencional, a menudo subestimado. Inmerso en una batalla entre tradición y pasión, Micha se embarcó en un viaje que no solo daría forma a su destino, sino también al paisaje gastronómico de su país.



Este comienzo, marcado por decisiones audaces y una determinación inquebrantable, establece el prólogo de una historia que redefine los conceptos de éxito y dedicación.

En Aramburu, cada plato tiene como premisa transmitir una conexión con la historia que la Tierra brinda, siendo esta la fuente de los ingredientes que luego se transforman en una explosión de sabores.

Es un lugar donde cada plato es una obra de arte para ser disfrutada, donde la innovación, la maestría técnica y la elegancia estética son incomparables. Los ingredientes se seleccionan meticulosamente para ofrecer una experiencia sensorial única en un entorno acogedor y refinado.

Gonzalo Aramburu, elegido uno de los mejores chefs del mundo

Maido en Aramburu: cuándo es y cómo reservar

Maido ha sido reconocido como el mejor restaurante de Latinoamérica por tres años consecutivos en la lista de los Latin America's 50 Best Restaurants (2017-2019) y se encuentra en el top 10 de The World's 50 Best Restaurants. Recientemente, fue distinguido en el puesto 5 en la última edición de The World's 50 Best Restaurants 2024.



Por su parte Aramburu, con un menú en pasos único y estacional, ha sido reconocido entre los mejores restaurantes de Latinoamérica. En 2022, fue elegido para sumarse a la prestigiosa familia Relais & Châteaux. Este año, Aramburu ingresó en el listado de los Best Chef Awards y es el primer restaurante argentino en obtener 2 estrellas de la Guía Michelin.



Basándose en estas historias, ambos chefs presentarán de manera alternada varios pasos elaborados con productos de temporada. La cita es este jueves 13 de junio en dos horarios: 19 h y 21:30 horas. Reservas: aramburu.meitre.com. Dirección: Vicente López 1661, Pasaje del Correo, Recoleta. Buenos Aires.