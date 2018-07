destacados

Procedimiento

Bienes Personales

Monotributo

Seguridad Social

La RGC.4263 - AFIP y MF de la Pcia.de Córdoba, dentro del Convenio Marco de Colaboración, fijaron un procedimiento unificado, para promover la simplificación de trámites de los contribuyentes y la armonización de los Regímenes Simplificados Nacional, y de la Provincia y municipal. aprobando el "Sistema Único Tributario", en el ámbito de la AFIP, quedando comprendidos en el Sistema aquellos sujetos adheridos al Monotributo,, que resulten asimismo alcanzados por Ingresos Brutos.. El "Sistema" implica la recaudación conjunta.La RG. 4266 efectúa precisiones acerca del Art. 4°, RG.2151,el cual sustituye, fijando que los contribuyentes tienen la obligación de presentar las DDJJ y pago del saldo, cuando se encuentren inscriptos, aun cuando no determine materia imponible sujeta a impuesto, o que les corresponda la liquidación por darse los supuestos de gravabilidad que las normas establecen, aun cuando no hubieran solicitado el alta con anterioridad al vencimiento fijado para cumplir con la respectiva obligación de determinación e ingreso. Cuando el valor declarado en la DDJJ a un determinado período fiscal NO supere el mínimo no imponible, los sujetos están obligados a presentar la DDJJ correspondiente al período inmediato siguiente, siempre que al 31/12 no soliciten la cancelación de la inscripción.El Decreto 601 adecua la reglamentación del Régimen, aprobada por el Dto.1/10, a los cambios legislativos operados por el Título II de la Ley N° 27.346 (reincorporó la categoría A); el Título V, Ley 27.430 (adecuó categorías): el Título II, Ley 27.346 (sobre el valor de la cotización con destino al SIPA); y el Título V, Ley 27.430 que redefinió el concepto de pequeño contribuyente, limitándolo a las personas humanas integrantes de ciertas cooperativas de trabajo y a las sucesiones indivisas continuadoras de causantes adheridos al régimen, y excluye además del régimen a las sociedades de todo tipo.La RG. 4265 amplia el universo de sujetos que deberán utilizar el sistema "Declaración en línea", y dispone su utilización obligatoria los empleadores a partir del período devengado 08/18. Dispone que los empleadores del SIPA, que en julio de 2018 registren hasta 2.000 trabajadores deberán confeccionar la DDJJ de la seguridad social, a través del citado sistema siendo optativa para los que registren entre 2.001 y 2.050 empleados, quedando excluidos éstos últimos según información registrada en el sistema "Simplificación Registral".