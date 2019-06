Tipo de cambio aplicable en granos por operaciones en dólares

Para evitar quedar a expensas de la volatilidad cambiaria, los productores agropecuarios realizan sus operaciones en dólares estadounidenses utilizando contratos forward, futuros, etc. Sin embargo, el momento en que se realiza la liquidación primaria de granos (LPG) no siempre coincide con la fecha de cobro, lo que claramente significa que el tipo de cambio vigente al momento de la fijación y el momento en que se perciben los pesos respectivos no son coincidentes.

Es por ello, que con el objetivo de “brindar un marco de certeza a los operadores en relación a la cotización de la divisa” el 26/03/2019 la Secretaría de Gobierno de Agroindustria, a través de la Dirección de Control Comercial Agropecuario (DNCCA) , dictó la disposición 9/2019 por la cual establece que los contratos de compraventa de granos con entrega de mercaderías en los cuales los pagos hayan sido convenidos en dólares estadounidenses, sean parciales y/o finales, deberán ser liquidados tomando en cuenta la cotización de la divisa extranjera, al cierre tipo comprador del Banco de la Nación Argentina del día anterior a la fecha del efectivo pago.

A continuación, en su artículo 2, agrega que, a los fines de la presente medida, “entiéndese por granos a la definición establecida en el Anexo I del Reglamento para la Inscripción en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial, aprobado por la Resolución Nº RESOL-2017-21-APN-MA del 23 de febrero de 2017 del ex - Ministerio de Agroindustria”.

Situación actual de los contratos vigentes a la entrada en vigor de la Disposición 9/2019

A más de un mes de la entrada en vigor creemos conveniente analizar la situación en la que se encuentran los productores agropecuarios con respecto a las liquidaciones primarias de granos y a las liquidaciones finales o de ajuste donde se paga la calidad de los granos entregados y el monto de garantía retenido (generalmente del 2,50%). Cabe recordar que las liquidaciones de granos se desarrollan en forma electrónica y están basadas en las resoluciones generales 3419/2012 y 3690/2014.

En primer lugar, la Disposición no es precisa, no aclara si se aplica a los contratos celebrados a partir del 26/03/2019 o para los vigentes a la fecha que se encuentran pendientes de liquidación (final y/o parcial). En la practica se ha observado que, al realizar liquidaciones parciales, la mayoría de los compradores liquidan en base a la norma. Sin embargo, las liquidaciones secundarias no tienen la misma suerte, los compradores liquidan al tipo de cambio del momento de la pesificación de la operación, además de que se toman de 10 a 30 días para saldar dichas liquidaciones finales, generando así un fuerte costo financiero para los vendedores en plena devaluación.

Esto se suma a que en el negocio agrícola hay dos tipos de cambio; el dólar el que el comprador le paga al productor (comprador del mercado libre de cambios) y el dólar con el que el productor paga sus insumos (vendedor del mercado libre de cambios).

Para finalizar creemos quela Disposición dejó un sabor a poco, la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires (CARBAP) reclamaron públicamente el cumplimiento de la disposición y pidieron a sus productores hacerla respetar.

Según algunos referentes del sector, es un avance, aunque a medias porque por más que los contratos se hayan sido convenidos en dólares, ya se sabe que se pagan en pesos. El grano se debería pagar en dólares para calzarse con el pago de los insumos dolarizados.