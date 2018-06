En consonancia con aquel anuncio del Presidente Mauricio Macri en la inauguración de la Expo Agro, el 24/05/2018 el Ministerio de Agroindustria (MA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) emitieron la resolución conjunta N° 4248 por la que se implementa el Régimen de Información Simplificado Agrícola (SISA) en reemplazo de:

1. Registro Fiscal de Operadores en la Compraventa de Granos y Legumbres Secas (RFOG)

2. Registro Fiscal de Tierras Rurales Explotadas (TIRE)

3. Padrón de Productores de Granos Monotributistas (PPGM).

4. Régimen Informativo de Capacidad Productiva y Producción (existencias, producción y has de afectadas a la producción de granos).

5. Registro Nacional Sanitario (RENSPA).

6. Registro de Usuario de Semilla (RUS)

7. Otros regímenes que se indiquen en el futuro.

Características del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA)

A partir de la publicación de la resolución, los organismos tienen 60 días para reglamentar los requisitos y condiciones para integrar el SISA, por lo tanto lo que comentamos a continuación es lo normado hasta el momento y difundido por los organismos involucrados.

El nuevo registro comienza a regir a partir del 1° de noviembre próximo y la operatoria será enteramente online. Sin embargo, la inscripción ya no es "optativa" como sucedía en el Registro Fiscal de Operadores de Granos (RFOG), es decir, los productores de granos (cereales y oleaginosas), semillas y legumbres secas; los operadores de la cadena de comercialización de los mismos y los que desarrollen cultivos de granos y oleaginosas en tierras rurales de su propiedad o arrendadas que no se inscriban en el SISA, no podrán, en principio, comercializar granos.

Además de la información de las tierras rurales explotadas (base del SISA), se deberá presentar dos declaraciones juradas al año: una de cosecha fina y la otra por la cosecha gruesa. La información que se suministre en las presentaciones y aquella existente en la base de datos de la Administración Federal indicará, si la/s hubiera, la/s inconsistencia/s detectada/s.

Los Organismos intervinientes (AFIP -SENASA - INASE) establecerán un procedimiento de intercambio de información a los fines de su utilización en el ámbito de sus respectivas competencias, contarán con la misma información que solicitaban con anterioridad a la creación del SISA, pero concentrada ahora en un único sistema o registro, sin necesidad que el productor informe a cada uno de estos organismos individualmente. Es decir, cuando se implemente el SISA se unificarán los requisitos de información de AFIP (RFOG, TIRE, PPGM, capacidad productiva, etc.), INASE (respecto de la semilla) y SENASA (RENSPA).

Ya no se aplicarán bajas en el registro como venía ocurriendo debido a que introduce un sistema de scoring basado en comportamiento fiscal de cada productor/operador que será calificado según su nivel de riesgo bajo, medio y alto.

NO se elimina el sistema de reintegro sistemático de retenciones. En este contexto, mientras con el sistema actual a un productor activo se le retiene 2% de Ganancias en la venta, con el nuevo sistema por buena conducta no se le hará ninguna retención.

En tanto, antes se retenía de IVA un 8% y se devolvía 7% hasta el último día hábil del mes siguiente al vencimiento de la DDJJ de IVA. Ahora, a los que tienen riesgo alto se retendrá 8% sin ningún tipo de reintegro; a los que tienen riesgo medio se retendrá 7% y se le devolverá 6% y a los de riesgo bajo se le retendrá el 5% reintegrándose la totalidad a los 45 días. (Ver Cuadros comparativos).

Importancia de continuar informando

El nuevo sistema se edificará sobre la base del "Registro Fiscal de Tierras Rurales Explotadas" (TIRE) el cual valida la cadena cesiones: desde el propietario registral hasta el que explota el inmueble. Con lo cual, es fundamental que los productores completen este registro.

Se debe continuar cumpliendo con el Régimen de Capacidad productiva y de producción que vence el 31/08/2018 (producción de soja, maíz y girasol) y el 30/09/2018 de existencias de granos al 31/08/2018. Asimismo, se deberá constituir el domicilio fiscal electrónico con mail asociado y mantener los datos actualizados.

Queremos resaltar la importancia de continuar informando ya que el sistema de evaluación de riesgo o Scoring, calificará a los contribuyentes de acuerdo a su grado de cumplimiento con el fisco: a mayor cumplimiento, menores retenciones.

¿Cómo quedan los regímenes de información a partir del 01/11/2018 para el productor agropecuario?

Además de éste nuevo registro que reducirá las presentaciones de acuerdo a lo informado por los responsables de diseñarlo entendemos que continúan vigentes los siguientes regímenes de información:

z Resolución general (AFIP) 3744. Granos Registración de operaciones: por el cual se establece un procedimiento de registración ante AFIP de los contratos y operaciones de compraventa de granos no destinados a la siembra -cereales y oleaginosos- y legumbres secas -porotos, arvejas y lentejas-.

z Resolución general (AFIP) 2845. Cartas de porte. Formularios anulados, extraviados o vencidos: el cual obliga a informar los formularios impresos de carta de porte anulados, extraviados y/o vencidos.

Observamos que no están incluidos en el Régimen de unificación obligaciones provinciales, tales como el Control Fiscal Agropecuario implementado por la Provincia de Buenos Aires o el Registro de Productores de la Provincia de Santa Fe. Tampoco se observa la coordinación en materia de seguridad social, por ejemplo el RENATRE ha sumado una nueva declaración jurada mensual bajo el objetivo de proteger al empleados, obligando, entre otras cosas, a la registración del empleador y su/s establecimiento/s como así también de sus trabajadores rurales.

No hay dudas que el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) es un avance (al menos en reconocer el problema de sobrecarga administrativa generada por el propio estado) principalmente porque elimina trámites presenciales quitándole discrecionalidad al esquema que estaba vigente, que dependía de la voluntad o criterio de la agencia, pero sobre todo porque ataca a la interoperabilidad que existe a la fecha entre los distintos organismos involucrados que hacen que se dupliquen los regímenes de información. Nos reconforta saber que las máximas autoridades reconocen el problema de la excesiva burocracia y como afecta a los costos y a la actividad de las empresas.

El SISA genera una alta expectativa, deseamos que logre cumplir con el objetivo principal de que los productores puedan dedicarse solamente a producir, y los asesores dejemos de ser meros "informantes del Estado" para poder dedicarnos a lo que realmente le interesa al productor, al asesoramiento. Para ello los organismos deberán tomar los recaudos necesarios para dotar de las herramientas necesarias y que estas herramientas contemplen las situaciones reales del sector. Por último, esperamos que otros organismos a nivel nacional y provincial también se lo replanteen.

(*) La Viviana Muchiut es Contadora Pública, Universidad Nacional del Litoral, con posgrado en Normas Internacionales de Información Financiera en la UBA, y cursa la Maestría en Tributación UBA. Posee Título de Administradora Agropecuaria del Instituto Superior de Enseñanza, Estudios y Extensión Agropecuaria. Es Administradora de empresas agropecuarias, siendo auxiliar docente en las materias Régimen Tributario y Tributación en el Sector Agropecuario, de la Facultad de Ciencias Económicas UBA. Miembro de la AAEF y con publicaciones publicados en revistas y periódicos especializados. La Dra. María Josefina Bavera es Contadora Pública, docente, consultora impositiva de Errepar SA, Autora de libros/colaboraciones en materia tributaria, disertante sobre temas tributarios en conferencias, congresos y cursos in Company, consultora impositiva, entre otros. Docente de la FCE de la UNRC, Jefa de trabajos prácticos. Profesional independiente.