SITUACIONES CURIOSAS DE NUESTROS TRIBUTOS

Los canillitas infringen las normas de facturación

Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que todos los canillitas del país infringen actualmente las normas de facturación e incluso se encuentran sujetos a que se les aplique una clausura del establecimiento por parte de la AFIP si este organismo lo deseara.Lo curioso de dicha situación es que hace mucho tiempo que con respecto a la facturación de las operaciones de venta de diarios y revistas nada ha cambiado, no ha habido normas nuevas que regulen la operatoria del sector e incluso la Factura Electrónica que prácticamente se encuentra en su etapa final de franca consolidación no ha afectado la operatoria de esta actividad.Veamos que ha pasado . Los sujetos que realizan la venta de diarios y revistas a consumidores finales se encuentran exentos de IVA por aplicación del art. 7 inc. A) de la ley de dicho gravamen que exime la "venta al público de diarios, revistas, y publicaciones periódicas".Cuando observamos las normas de facturación aplicables (en este caso la RG(AFIP) 1415) en su Anexo I apartado A) EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE EMISIÓN DE COMPROBANTES, inciso n) permite no emitir comprobantes a los sujetos que ."no revistan la calidad de responsables inscritos en el IVA (..), siempre que se verifiquen concomitantemente las siguientes condiciones:1. Que las operaciones se realicen exclusivamente con consumidores finales.2. Que la operación fuere al contado y su importe no supere la suma de DIEZ PESOS ($ 10)." !!!!!Y aquí queda al descubierto el verdadero responsable de este incumplimiento a las normas de facturación!!!La inflación que todo lo horada y llega a todos lados con implacable imparcialidad ha llegado aquí también!!! a un importe de $10 que ha sido establecido en enero de 2003 y no ha sido actualizado hasta la fecha.Así como están las cosas puede observarse que frente al apego a las normas de facturación la afirmación de que los canillitas infringen las normas de facturación es llamativamente correcta, pero resulta a todas luces irrazonable.Por ello va de suyo que el fisco nacional no se encuentra actuando frente a estas situaciones. Pero ¿que ocurriría si algún audaz inspector de AFIP realizara algún acta de infracción por este motivo? Podemos inferir que en una institución donde sus integrantes deben cumplir las normas que ellos mismos dictan (llámese RG(AFIP) 1415) esto proseguiría su curso hasta que deba intervenir un juez administrativo.Por suerte para todos los canillitas esta situación es improbable, pero la relación Fisco-Contribuyente no debe estar sujeta ni a la suerte ni a las probabilidades.Dicha relación debe ser construida con reglas claras, justas y razonables poniendo el foco en salvaguardar la recaudación de los tributos que hacen que el estado pueda financiarse en forma genuina, por lo que es esperable que el fisco actualice dicho importe, por el bien de todos los administrados y en salvaguarda de una sana administración tributaria.(*) Mario Rapisarda es Contador Público Nacional, especialista en temas tributarios, graduado en la UNLZ. mjrapisarda8@gmail.com