Reseña de jurisprudencia tributaria

JURISPRUDENCIA DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

1. Procedimiento. Caducidad de Plan de Facilidades de Pago. Falta de dictamen jurídico previo. Improcedencia de la nulidad planteada. Confirmación de la resolución fiscal.

Causa: "SEA Servicios Empresarios Argentinos S.A. C/DGI", Sala IV, 15.2.18.

El Tribunal Fiscal resolvió, por mayoría, confirmar la resolución de la AFIP por la cual se le había comunicado a la contribuyente la caducidad de los planes de facilidades de pago a los que se había acogido en los términos de la Resolución General de la AFIP (de ahora en más RG) N° 2650/09 al haber quedado acreditado el incumplimiento de pago.

La actora apeló ese decisorio argumentando, en síntesis, que la resolución fiscal carecía de dictamen jurídico previo, por lo que resultaba nula por falta de un requisito esencial.

Por su parte, la Cámara, expuso en su sentencia que: a) El acto apelado se originaba en el incumplimiento del plan de facilidades de pago suscripto por la actora fundamentándose la caducidad establecida en las disposiciones del artículo 33 de la RG N° 2650/09; b) El mecanismo de la aludida RG tornaba innecesaria la constitución en mora, como asimismo el procedimiento dispuesto en el artículo 70 de la Ley N° 11.683 dado que era automático; c) Tales circunstancias se presumían conocidas por quien había suscripto el plan de facilidades que, al adherirse, aceptaba en todo sus condiciones; d) En ese sentido, correspondía la aplicación de la doctrina de los actos propios según la cual nadie podía alegar un derecho que estaba en pugna con su propio actuar; e) En efecto, la aplicación del régimen mencionado obedecía exclusivamente a la decisión del particular de adherirse a él, de modo que no podía considerarse comprendido sólo por las cláusulas que lo beneficiaban y pretender desatenderse de las que no le resultaban convenientes; f) Al ser así, el mentado vicio no se verificaba en el acto recurrido por haberse emitido de acuerdo con el régimen aplicable; g) A lo expuesto cabía agregar que la falta de dictamen jurídico previo carecía de virtualidad para provocar la nulidad del acto, pues éste se había dictado con arreglo a derecho; y h) Finalmente, debía añadirse que hacer lugar a la nulidad por esta sola causa, produciría una inútil reiteración del procedimiento para arribar a la misma decisión administrativa.

De esta forma, la Cámara confirmó la sentencia apelada y, ergo, se rechazó la nulidad formulada por la contribuyente.

2. Procedimiento. Vinculación entre sentencia del fuero penal y pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación. Precisiones y alcances.

Causa: "Ansonnaud, Ricardo Sixto C/ DGI", Sala V, 26.12.17.

El Tribunal inferior, por mayoría, hizo lugar parcialmente al planteo de la parte actora y declaró la nulidad parcial de las resoluciones fiscales en lo relativo al Impuesto a las Ganancias y al Impuesto sobre los Bienes Personales correspondientes al período fiscal 2002.

Para decidir así, el Tribunal Fiscal puso de manifiesto lo siguiente: a) En el marco de la causa penal vinculada ("Ansonnaud, Ricardo Sixto s/ P.S.I. Inf. Art. 10 Ley 24.769"), la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán había declarado la nulidad de la inspección y de las determinaciones de oficio de los mencionados gravámenes en relación al período fiscal 2002, el cual no había sido autorizado en la Orden de Intervención respectiva; b) La aludida Cámara Federal había establecido que la verificación y fiscalización excedieron el objeto fijado en la mencionada Intervención por lo que procedía la nulidad parcial de la inspección y de las resoluciones fiscales relativas al período 2002 de dichos impuestos; c) En función de ello, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Instrucción General 136/98, cabía concluir que el contribuyente no tuvo la posibilidad de ejercer debidamente sus derechos por cuanto el ente recaudador había actuado por fuera de lo que permitía la ley; y d) Procedía agregar que el hecho de que, con posterioridad, en el informe final de inspección se precisaran los períodos comprendidos, no subsanaba el vicio de la fiscalización practicada sobre conceptos no autorizados en la orden de intervención respectiva.

La representación fiscal apeló dicha sentencia y, a su vez, la Cámara estableció en su fallo, por mayoría, que: a) De manera preliminar, cabía aclarar que, al contrario de lo sostenido por el Tribunal administrativo, la nulidad procesal dispuesta por la Cámara Federal de Tucumán únicamente podía tener efecto en relación a la instrucción de la causa penal respectiva; b) Valía decir, el alcance de ordenar al Fisco que readecuara los términos de su denuncia penal a los períodos 2000 y 2001 en lo relativo a los eventuales delitos que se pudieran haber cometido respecto a las determinaciones del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto sobre los Bienes Personales de tales períodos; c) Sin embargo, no podía afirmarse válidamente que esa resolución pudiera tener el valor propio de la "cosa juzgada" con respecto al procedimiento de fiscalización y de determinación de oficio que se juzgaba en esta causa, respecto del período fiscal 2002; d) Ello era así porque, lo resuelto en sede penal, se circunscribía a la evaluación de un planteo de nulidad procesal respecto a la facultad con la que contaba el Fisco para formular denuncia por períodos fiscales no incluidos en la orden de intervención que dio inicio al procedimiento de fiscalización, mas no constituía de modo alguno un pronunciamiento respecto a la constatación del "elemento objetivo de punibilidad", ni la evaluación del monto para aplicar la ley penal tributaria; e) Una razonable interpretación de lo establecido en el artículo 20 de la Ley N° 24.769, vigente al momento de los hechos, conducía a establecer que el alcance de la "cosa juzgada" se limitaba a las conclusiones que el juez penal podía adoptar en lo relativo a los hechos que se le sometían a su conocimiento, a modo de evitar que se dictaran sentencias contradictorias en el sentido de que afirmasen o negasen, simultáneamente, la existencia de los mismos hechos; f) No existían en la causa hechos "probados en sede penal" ya que no existía pronunciamiento en lo relativo a esos aspectos y, por ende, no había "cosa juzgada" salvo respecto de lo que dicha Cámara Federal "juzgó" y, al respecto, cabía destacar que no se había juzgado nunca el fondo del asunto ni tampoco los hechos que sustentaban la determinación de oficio, de manera tal que lo resuelto en sede penal tenía alcance procesal limitado a esa causa penal y al ámbito de conocimiento de los jueces que habían intervenido en ella; g) Al respecto, debía advertirse que, en el caso, no se trataba del supuesto en el que el juez con competencia en lo penal, en su sentencia, afirmara o negara la existencia de un hecho que el juez con competencia en materia tributaria negara o, respectivamente afirmara; h) Valía decir que no existía posibilidad de una eventual contradicción en cuanto a los hechos declarados en la sentencia penal sino con respecto a la inteligencia y alcances de la ley impositiva en cuestiones ajenas a la materia penal; e i) En tales condiciones, y teniendo en cuenta que la notificación del inicio de la fiscalización había sido realizada de acuerdo a la Instrucción General 136/98 y considerando asimismo que desde dicho momento el contribuyente había tenido conocimiento de que se encontraba bajo fiscalización tributaria y que, en particular, se lo inspeccionaba por las obligaciones correspondientes a los períodos fiscales 2000, 2001 y 2002, no podía sostenerse que el procedimiento resultaba nulo, ya que no se advertía la afectación del derecho de defensa del contribuyente y dicha solución implicaría declarar la nulidad por la nulidad misma.

Consecuentemente, la Cámara dejó sin efecto la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios y reenvió la causa para que el Tribunal Fiscal se pronunciara nuevamente de conformidad con lo aquí resuelto.

3. IVA e Impuesto a las Ganancias por Salidas no Documentadas. Supuestas facturas apócrifas. Improcedencia del criterio fiscal.

Causa: "Agropecuaria El Sauce S.A. C/DGI", Sala V, 3.4.18.

El Tribunal Fiscal revocó las resoluciones de la AFIP mediante las cuales se había determinado de oficio el IVA correspondiente a distintos períodos de los años 2004, 2006 y 2007 y el Impuesto a las Ganancias por Salidas no Documentadas correspondiente a los períodos fiscales 2005 y 2007, más intereses y aplicado multas por defraudación de conformidad con lo establecido en los artículos 46 y 47 de la Ley N° 11.683.

Para resolver de tal modo, dicho Tribunal consideró que: a) Los elementos tenidos en cuenta por el Fisco, por sí mismos, no resultaban suficientes para concluir en la inexistencia de las operaciones involucradas; b) La impugnación fiscal se había basado en la supuesta imposibilidad de localización del proveedor y de su falta de presentación de declaraciones juradas de impuestos, lo que lo había llevado a concluir que aquél carecía de capacidad operativa para prestar los servicios comprometidos en las facturas correspondientes a las operaciones cuestionadas; y c) Tales extremos no se advertían como suficientes para reputar de apócrifas las operaciones o bien para afirmar su inexistencia.

La representación fiscal apeló ese decisorio y, por su parte, la Cámara, expuso en su sentencia que: a) El Fisco no tenía en cuenta que, al resolver el Tribunal inferior, había considerado que el proveedor cuestionado únicamente prestaba servicios de cosecha de limones (no así de cultivo como refería el ente recaudador) y que, al respecto, no resultaba esencial celebrar contratos de arriendo de inmuebles y que, además, ese aspecto no guardaba relación alguna con la alegada falta de capacidad operativa de aquel sujeto; b) La tarea de cosecha de limones era estrictamente manual y aquello no requería ser probado ya que se trataba de una cuestión de público y notorio conocimiento; c) Por ello, los agravios planteados en orden a que el proveedor no tenía la capacidad operativa necesaria para prestar el servicio facturado al carecer de inmuebles, maquinarias o bien no acreditar haber celebrado los contratos de arriendo de aquéllos, no tenía en cuenta las conclusiones dadas por el Tribunal Fiscal y no se compadecía con la actividad comprometida por ese sujeto al prestar el servicio; d) El contribuyente había cumplido con las obligaciones formales tendientes a cerciorarse de que se encontraban cumplidas las condiciones de emisión de las facturas por parte del proveedor impugnado, entre ellas que éste tenía CUIT y CAI vigentes y que, asimismo, no se encontraba incluido en la base de proveedores apócrifos al momento de la emisión de las facturas; e) El Fisco no desconocía que se hubieran realizado los trabajos de cosecha de limones, ni tampoco desconocía la existencia de los pagos de las facturas impugnadas mediante cheques, de manera tal que dichos extremos constituían un principio de prueba demostrativo de la existencia de las operaciones impugnadas; f) La presunción de legitimidad inherente al acto administrativo no desplegaba efectos directamente sobre la carga de la prueba, sino más bien sobre la estructura del proceso mismo; g) En particular, ella permitía a la administración pública ejercitar una pretensión propia como si fuera ejecutoriada, aún sin el previo examen del juez, pero sin que se pudiera decir que en tal hipótesis la administración no debía fundar su propia pretensión acerca de la materialidad del hecho imponible; h) Ello, máxime cuando el Fisco tenía el deber de indagar y determinar la verdadera medida de aquél, y evitar que a los particulares les fuera exigido un impuesto que no adeudaban, les fuera exigido en una medida mayor que la debida, o no les fuera restituido cuando así correspondiere; e i) Para ello, el Fisco contaba con las amplísimas facultades inquisitorias que al respecto le conferían el artículo 35, y concordantes, de la Ley N° 11.683.

De esta forma, la Cámara confirmó la sentencia apelada y, por ello, se rechazó la pretensión del Fisco Nacional.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN.

1. Impuesto a las Ganancias. Incremento patrimonial no justificado.

Causa: "Telecom Argentina S.A. C/AFIP-DGI", Sala "B", 22.3.18.

El citado contribuyente impugnó el acto administrativo que determinó de oficio la obligación tributaria relativa al Impuesto a las Ganancias del año fiscal 2006 que absorbió, en su totalidad, los quebrantos acumulados procedentes de ejercicios fiscales anteriores.

En este supuesto, el organismo recaudador, en el marco de un proceso de fiscalización relativa a las personas jurídicas residentes en el país que operaron con cuentas bancarias de inversión o similares en la Confederación Suiza, fundó un ajuste con sustento en el artículo 18, inciso f), de la Ley N° 11.683 por una presunta omisión de declarar las cuentas bancarias respectivas en dicho país por parte del impugnante. Naturalmente, el particular se opuso a dicha postura.

El Tribunal competente, con el voto de los Dres. Magallón y Pérez, hizo lo siguiente: 1) Cotejó que el apelante, en respuesta a un requerimiento fiscal, informó los datos de las cuentas bancarias y las inversiones bursátiles radicadas en la Confederación Suiza desde el año fiscal 2006 hasta el momento de la requisitoria; 2) Ponderó la información brindada por el Fisco francés en el marco del Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal celebrado entre nuestro país y la República de Francia (Ley N° 22.357 y su protocolo modificatorio aprobado por la Ley N° 26.276); 3) Consideró el resultado de una medida para mejor proveer ordenada por la AFIP en el marco del procedimiento de determinación de oficio; 4) Analizó la respuesta de dicha medida y sostuvo que "dicho informe en primer término observó, de la copia de resúmenes bancarios exhibidos y de los registros contables puestos a disposición, que las cuentas bancarias bajo análisis se encontraban a nombre de Telecom Argentina S.A., circunstancia también reconocida por la recurrente. Verificada la identificación de las cuentas contables utilizadas por la rubrada para registrar sus tenencias y/o inversiones en el HBC Private Bank SA de Suiza, constataron las registraciones en el Libro Diario, como en los Libros de Inventario y Balances, rubricados, verificando que en los mencionados registros la compañía registró dentro del rubro "Bancos", en la cuenta "1010 Bancos en Cta. Cte. Dólares" sus tenencias en moneda extranjera, observando también las subcuentas utilizadas a ese fin y que se detallan en el informe" 5) Precisó que el Fisco francés afirmó que "la firma poseía dos tipos de saldos al 31/12/2005 y al 31712/2006, especificando que a la segunda de esas fechas correspondía un saldo menor. También menciona () que "los saldos de las cuentas en cuestión se encontraban contenidos en los rubros del balance para fines fiscales declarado por la contribuyente en las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias del período fiscal 2006"; 6) Ponderó que ni el acto administrativo apelado (la determinación de oficio) ni su dictamen preopinante tuvo en consideración el resultado de la medida para mejor proveer anteriormente referida haciendo caso omiso a la misma; y 7) Subrayó que los fondos correspondientes a la cuenta HBC Private Bank (Suiza) -que originó la presente disputa- habían sido oportunamente declarados por el contribuyente.

Las causas apuntadas desvirtuaron la tesitura estatal y, por consiguiente, el Tribunal actuante admitió la posición del recurrente.

2. Impuesto al Valor Agregado. Tratamiento fiscal aplicable a la compraventa de una planta destinada al procesamiento de gas y al fraccionamiento de derivados.

Causa: "Bank Boston National Asociation C/AFIP-DGI", Sala "A", 22.3.18.

El contribuyente de tratas promovió un recurso de apelación contra el acto administrativo emitido por la autoridad recaudadora mediante el cual se determinó de oficio la obligación tributaria del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los períodos fiscales diciembre de 1999 y enero de 2000 juntamente con sus intereses con más la aplicación de una multa en los términos del artículo 45 de la Ley Nº 11.683.

Con fecha 23.11.99, la apelante suscribió un contrato de compraventa de activos con "Capex SA" por medio de la cual se adquiría una planta "turbo expansión" dedicada al procesamiento de gas y al fraccionamiento de derivados (propano, bufano y gasolina estabilizada) ubicada en Agua del Cajón, Provincia de Neuquén. A su vez, ese mismo día también se celebró un contrato de leasing financiero con "Servicios el Paso SRL" por el cual ésta se constituía en dador en leasing de la referida planta y la firma "El Paso" en su tomador.

El eje del conflicto estuvo dado en si la compraventa de la planta de LPG efectuada entre el recurrente y "Capex SA" estaba alcanzada o no por el IVA y, en su caso, si el crédito fiscal computado por la apelante en dicha operación se ajustaba o no a la normativa aplicable.

Al respecto, el Fisco sostuvo que la compra de bienes -que constituían la planta adquirida- no estaba gravada por el IVA por ser una obra sobre inmueble propio realizado por un tercero teniendo en cuenta que su finalidad no fue la venta de la misma a un tercero sino, contrariamente, la construcción de la planta cuya razón de ser era satisfacer la necesidad de "Capex SA" de emplearla y valerse de su funcionalidad específico como bien de uso.

A su vez, el recurrente esgrimió que los bienes adquiridos revestían la condición de bienes muebles y que no se había configurado, en la especie, la realización de una obra sobre inmueble propio a través de terceros y, por ende, la operación de marras configuraba una compra de cosa mueble concluyendo que la enajenación de dicha planta resulta ser una venta de cosa mueble.

El Tribunal competente, con el voto de los Dres. Pérez, Vicchi y Magallón, hizo lo siguiente: a) Tuvo en cuenta el principio de la realidad económica a la hora de examinar la operación junto con otras normas de derecho común -con carácter supletorio- relativos a los inmuebles y sus características especiales; b) Evaluó los distintos elementos de prueba suministrados en el curso del proceso por parte del recurrente; c) Ponderó los informes técnicos producidos por las distintas dependencias, respaldados por la correspondiente prueba informativa, a saber: 1) El Centro de Investigación y Desarrollo en Procesos Catalíticos, dependiente de la Universidad Nacional de La Plata; 2) El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; 3) El Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires; y 4) La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuyo; d) Tuvo en consideración un informe pericial contable resaltándose que los reportes de las distintas instituciones académicas emitieron conceptos, opiniones y conclusiones relativamente acordes entre sí; e) Sopesó que los informes técnicos expusieron que el grado de movilidad de los componentes de la planta que oscilaba entre un 83,04% y un 87,96% y que dicha diferencia -en función de las particularidades de dicha planta- resultaba razonable; f) Consideró los diversos informes producidos relativos a la planta donde se afirmó que "por su nivel tecnológico, características modulares y diseño flexible a un rango de caudales y composiciones, puede ser trasladada a otra ubicación, no necesariamente a otro yacimiento, mientras tenga la adecuada alimentación de gas de proceso"; g) Coligió que los bienes integrantes de la planta conservaban su individualidad propia y, por lo tanto, no conformaban funcionalmente una unidad con el inmueble puesto que podían ser trasladados y emplazados en otra ubicación; h) Invocó distintos precedentes para avalar su posición (TFN, Sala "A", en autos "Centrales Térmicas SA C/AFIP" del 23.3.04; TFN, Sala "B", in re "Central Puerto SA C/AFIP" del 5.11.04; y CNACAF, en autos "Centrales Térmicas Patagónicas SA C/AFIP" del 26.2.09); y i) Tipificó a la operatoria cuestionada como una venta de cosa mueble a los fines del cómputo del IVA;

Las causas expuestas llevaron al Tribunal actuante a revocar la resolución recurrida en su totalidad y, por lo tanto, esta decisión fue desfavorable a los intereses del ente impositor.

3. Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. Exención aplicable a la captación, depuración y distribución de aguas fuentes superficiales.

Causa: "Sociedad Aguas del Tucumán SAPEN C/AFIP-DGI", Sala "D", 22.4.18.

La referida sociedad apeló el acto administrativo dictado por la AFIP que determinó de oficio la obligación tributaria concerniente al Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (IGMP) por los años fiscales 2006 al 2010 inclusive junto con sus intereses.

Al respecto, son susceptibles de mención estas particularidades: a) La recurrente es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria que estaba alcanzada por el artículo 1° de la Ley N° 22.016; b) La actividad principal de la recurrente es la captación, depuración y distribución de aguas fuentes superficiales; c) La actividad de la apelante, según surge de la causa, se encontraba contemplada en las Leyes N° 25.612 y 25.675 relativas a la regulación de la gestión integral de residuos industriales y de las actividades de servicios y de la política ambiental nacional.

En este supuesto, el recurrente consideró que su actividad -consistente en la captación, depuración y distribución de aguas fuentes superficiales- quedaba alcanzada por la exención prevista en el artículo 3, inciso i), de la ley del gravamen.

Esta postura no fue compartida por el Fisco Nacional dado que, según el estatuto societario de la apelante, el remanente de las utilidades líquidas y realizadas tenían el destino que les fijase la asamblea debiendo reinvertirse las rentas en las actividades desarrolladas -de conformidad con el artículo 20, inciso y), de la Ley del Impuesto a las Ganancias- para poder gozar del beneficio previsto en el régimen de la Ley del IGMP máxime la complementariedad existente entre ambos gravámenes.

En otras palabras, el Fisco objetó la tesitura del particular basado en que la exención del artículo 3°, inciso i), de la Ley del IGMP solamente era procedente si únicamente se cumplía con las exigencias del artículo 20, inciso y), de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Lógicamente, el contribuyente manifestó su disenso con dicho temperamento.

El Tribunal competente, con el voto de los Dres. Gómez y Magallón, en su decisión hizo lo siguiente: 1) Precisó que el tribunal actuante no estaba obligado a tratar todos los argumentos expuestos por los litigantes sino tan sólo aquellos que se considerasen viables para la correcta dilucidación del caso; 2) Examinó la normativa aplicable, a saber, el artículo 1°, inciso d), de la Ley N° 22.016, el artículo 20, inciso y), de la Ley del Impuesto a las Ganancias y el artículo 3°, inciso i), de la Ley del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta; 3) Interpretó que, si bien existe cierta vinculación entre los impuestos involucrado, lo concreto es que los ámbitos de imposición de ambos gravámenes están claramente diferenciados; 4) Concluyó que la normativa, vigencia, conceptos y regulaciones de ambos gravámenes -incluyendo las exenciones- son totalmente divergentes; 5) Citó un precedente para avalar su tesis (CSJN, en autos "Fábrica Americana de Plásticos S.A. (TF 12595-I) C/DGI" del 2.6.96); 6) Emitió distintas consideraciones acerca del principio de legalidad en materia de tributos y exenciones; y 7) Afirmó que "la letra de la exención prevista en el art. 3 inc. i) de la Ley de Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta alcanza a la situación traída a resolver, en tanto se trata de un sujeto comprendido en el artículo 1° de la ley 22.016 y tener sus bienes afectados a finalidades sociales o a la disposición de residuos y en general a todo tipo de actividades vinculadas al saneamiento y preservación del medio ambiente, cuestiones éstas que no son objeto de controversia en autos, entendiendo así que dicho beneficio no puede ser negado sobre la base de una restricción que no surge de los términos de la ley del gravamen, ni pueda considerarse implícita en ella, pues tal pauta hermenéutica no se ajusta al principio de legalidad".

Los fundamentos mencionados llevaron al Tribunal actuante a revocar el acto administrativo fiscal y, por lo tanto, aceptó la postura esgrimida por el contribuyente.