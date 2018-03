Registro de operadores de la cadena de producción y comercialización de haciendas, carnes bovinas y bubalinas

El pasado 30 de mayo se publicó en el Boletín Oficial la Resolución General (AFIP) 3873/2016 a través de la cual se aprobó el "Registro Fiscal de Operadores de la Cadena de Producción y Comercialización de Haciendas y Carnes Bovinas y Bubalinas".

Frente a la necesidad de optimizar los controles fiscales sobre los sujetos intervinientes en la cadena de producción y comercialización de hacienda y carnes, se crea un nuevo Registro de inclusión optativa.

Así mismo la norma establece nuevos regímenes de retención, percepción y pago a cuenta del Impuesto al valor agregado para todos los mencionados sujetos disponiendo que aquellos que opten por incluirse en el Registro Fiscal de Operadores de la Cadena de Producción y Comercialización de Haciendas y Carnes Bovinas y Bubalinas queden sujetos a un monto menor por cabeza en cada uno de los dichos regímenes.

El servicio que permite la inscripción a dicho registro, se encuentra operativo en la página institucional de la Administración Federal de Ingresos Públicos desde el día 27 de agosto.

Los regímenes de retención, percepción y pago a cuenta del Impuesto al Valor Agregado comenzarán a operar el 1º de marzo de 2017 (modificación introducida por la RG.3963) ya que originalmente estaba prevista para el 26 de octubre pasado.

¿Quiénes pueden inscribirse en el Registro?

¿Qué requisitos se deben cumplir para poder solicitar la inscripción en el Registro?

¿Cómo debe hacerse la inscripción en el Registro?

Permanencia en el registro

Suspensión del Registro

Exclusión del Registro

Regímenes de percepción, retención y pago a cuenta

Régimen de Percepción

Régimen de pago a cuenta

Régimen de Retención

Carácter de las retenciones, percepciones y pagos a cuenta

Otras disposiciones

Consecuencias de la no inclusión en el registro

Palabras finales

Podrán inscribirse, las personas humanas, sucesiones indivisas, empresas o explotaciones unipersonales, sociedades, asociaciones y demás personas jurídicas que desarrollen las siguientes actividades:a) Productores, criadores y cabañeros de hacienda bovina/bubalina.b) Establecimientos de engorde a corral de hacienda bovina/bubalina.c) Invernadores de hacienda bovina/bubalina.d) Establecimientos faenadores y/o frigorífico de hacienda bovina/bubalina.e) Consignatarios y/o comisionistas de hacienda bovina/bubalina.f) Consignatarios directos de hacienda bovina/bubalina.g) Consignatarios de carnes de hacienda bovina/bubalina.h) Mercados concentradores, ferias o predios feriales donde se comercialice hacienda bovina/bubalina.i) Matarifes y toda otra modalidad de usuarios de faena de hacienda bovina/bubalina.j) Comercializadores de subproductos comestibles y no comestibles de origen bovino/bubalino.k) Adquirentes de cueros de hacienda bovina/bubalina en estado crudo (comprende cueros frescos y salados)Cualquier otro operador que intervenga en la compraventa, tenencia y/o traslado de hacienda bovina/bubalina o su faenamiento, que no se encuentre incluido, deberán consignar, alguna de las categorías anteriores. No están incluidos los transportistas de hacienda.Importante:Los usuarios de faena y los establecimientos faenadores deberán autorizar mediante el Registro a toda persona humana que sea designada para la gestión de compra de hacienda en pie.A efectos de solicitar la incorporación en el "Registro", los sujetos alcanzados deberán cumplir con los siguientes requisitos:a) Poseer Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.).b) Tener actualizado en el "Sistema Registral" el código relacionado con la actividad que desarrollan.c) Declarar y mantener actualizado el domicilio fiscal, así como los domicilios de los locales y establecimientos.d) Constituir y mantener actualizado ante esta Administración Federal el "Domicilio Fiscal Electrónico".e) Los operadores que se encuentren obligados deberán poseer número de inscripción vigente en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) y/o matrícula vigente ante el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA).f) Poseer alta en los impuestos al valor agregado, a las ganancias o en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.g) Tener presentadas todas las declaraciones juradas vencidas, correspondientes a los impuestos o regímenes cuyo control se encuentre a cargo de la AFIP.h) Haber efectuado la registración y aceptación de los datos biométricos.i) Acreditar su condición de agente de retención y/o percepción en el impuesto al valor agregado y/o a las ganancias, de corresponder.j) No encontrarse incluido en la "Base de Contribuyentes No Confiables".k) No tratarse de contribuyentes con procesos judiciales en los que:1. Hayan sido querellados o denunciados penalmente con fundamento en el Régimen Penal Tributario, siempre que se les haya dictado prisión preventiva o, en su caso, exista auto de procesamiento vigente.2. Sean querellados o denunciados penalmente por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de las obligaciones impositivas, de la seguridad social o aduaneras.3. Se haya dispuesto el procesamiento de funcionarios o ex-funcionarios estatales con motivo del ejercicio de sus funciones, siempre que concurra la situación procesal indicada en el punto 1.4. Se decrete la quiebra sin continuidad de explotación del solicitante o la de los sujetos responsables.La inscripción se debe efectuar mediante el servicio "Registro Fiscal de Operadores de la Cadena de Producción y Comercialización de Haciendas Bovinas y Bubalinas" del sitio "web" http://www.afip.gob.ar.Frente a la necesidad de efectuar una modificación de datos o comunicar la baja en el registro, la misma deberá efectuarse dentro de los DIEZ (10) días hábiles de acaecido el hecho que dio origen a la modificación, dentro el mismo servicio ya habilitado.La permanencia de los contribuyentes incluidos en el Registro estará condicionada a que mantenga una correcta conducta fiscal, caso contrario, podrán ser suspendidos o excluidos del Registro.Si el contribuyente es suspendido por alguna de las causas que determine la norma podrá interponer una nueva solicitud de inclusión, una vez subsanada la causa que le dio origen.Por el contrario, si el contribuyente fuera excluido, se deberá distinguir si la causa de la exclusión es considerada una falta de gravedad, como por ejemplo una maniobra defraudatoria, en cuyo caso, no podrá interponer una nueva solicitud de inclusión por el lapso de 12 meses.Se considera causa grave la detección en controles practicados en verificaciones y/o fiscalizaciones de irregularidades como ser la detección de documentación apócrifa, o de representantes apócrifos, omisión de ingreso de retenciones efectuadas y/o carencia de comprobantes respaldatorios o graves inconsistencias en los mismos.Son causales de suspensión, cuando los contribuyentes incurran en inconsistencias detectadas a través de "Controles Sistémicos Formales", como ser:a) Registrar baja en los impuestos al Valor Agregado o a las gananciasb) Incurrir en la falta de presentación de declaraciones juradasc) Contener errores en el domicilio fiscald) Ser incluido en la base de contribuyentes "no confiables"e) No acreditar la inscripción como agente de percepción/retención cuando correspondaf) Incurrir en la falta de ingreso de pagos a cuenta, retenciones y/o percepcionesg) Incurrir en cualquier otro incumplimiento que se pueda detectar por controles informáticos.Por su parte son causales de exclusión del Registro, cuando los contribuyentes incurran en los siguientes incumplimientos:a) Permanecer suspendido por más de 60 días sin subsanar la inconsistencia que le dio origen a dicha suspensión.b) Se hayan detectado inconsistencias en controles objetivos practicados en verificaciones y/o fiscalizaciones, como ser:1. Detección de documentación apócrifa2. Detección de representantes inexistentes y/o utilización de personas que no cumplen dichos fines.3. Omisión de efectuar retenciones y/o percepciones.4. Omisión de ingresar las retenciones y/o percepciones practicadas5. Incumplimiento de requerimientos6. Carencia de registros de compras o ventas o inconsistencias de éstos con los comprobantes respaldatorios7. Incumplimientos a los medios de pagos vigentes.8. Ejercer resistencia a la fiscalización y9. Cualquier otro incumplimiento que amerite exclusión a criterio del juez administrativo.c) Por el estado del contribuyente en procesos judiciales, por ejemplo1. Ser querellados o denuciados penalmente con fundamento en el Régimen Penal Tribuario, siempre que se les haya dictado la prisión preventiva o exista un auto de procesamiento vigente. Este punto es extensivo a los responsables.2. Contribuyentes que hayan sido querellados o denunciados por delitos comunes que tengan relación con incumplimiento de obligaciones impositivas, de la seguridad social o aduanera.3. Contribuyentes que estén involucrados en causas penales en las que se haya dispuesto el procesamiento de funcionarios o ex-funcionarios estatales con motivo del ejercicio de sus funciones, siempre que concurra la situación procesal relacionada con el Régimen Penal Tributario. En el caso de personas jurídicas, agrupaciones no societarias y/o cualquier otro ente colectivo, dicha condición se hace extensiva a sus integrantes responsables.4. Se decrete la quiebra sin continuidad de explotación del solicitante y/o de los responsables.d) Se constate que los operadores obligados no cuenten con el número de matrícula vigente ante el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) y/o número de Inscripción en el RENSPA vigente.Quedarán sujetas a estos nuevos regímenes de percepción, retención y pago a cuenta del Impuesto al Valor Agregado, las operaciones de faena y comercialización de animales, carnes y cueros de las especies bovina/bubalina.Los sujetos pasibles de éstos regímenes NO podrán oponer respecto de los mismos, la exclusión otorgada de acuerdo con lo previsto por el Régimen General.- Agentes de percepciónEstán obligados a actuar como agentes de percepción, cuando sean responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado los consignatarios y/o comisionistas de hacienda.- Operaciones alcanzadas:Se encuentran alcanzadas las operaciones realizadas por los consignatarios y/o comisionistas de hacienda al momento de liquidar la operación de venta de ganado de las especies bovina/bubalina, por cuenta y orden de terceros al frigorífico o al usuario de faena que intervengan en las mismas.La percepción será procedente sólo en los casos en que el autorizado consignado en la liquidación de la compra de hacienda en pie no se corresponda con los declarados en el Registro.- Momento en que corresponde practicar la percepciónLas percepciones deberán practicarse al momento de perfeccionarse el hecho imponible según lo establecido por la Ley del Impuesto al Valor Agregado.Están obligados a ingresar el pago a cuenta, en tanto sean responsables inscriptos en el Impuesto al Valor Agregadoa) Los propietarios, locatarios, arrendatarios, concesionarios o cualquier otro titular bajo cuyo nombre y responsabilidad jurídico-económica funcionen los establecimientos de faena.b) Los consignatarios de carnes.c) Los matarifes, los consignatarios directos de hacienda y todo otro usuario del servicio de faena que se preste en plantas faenadoras.Están obligados a actuar como agentes de retención, cuando realizan operaciones con responsables inscriptos, los siguientes sujetos:a) Compradores de cueros crudos (frescos y salados).b) Los sujetos que adquieran hacienda en pie bovina/bubalina con destino a faena o intervengan en tales operaciones como consignatarios/comisionistas, cuando las mismas se realicen con sujetos que no se encuentren incluidos en el "Registro" o que -encontrándose incluidos- no hubieran declarado una Clave Bancaria Uniforme (CBU).Cuando los vendedores se encuentren incluidos en el "Registro" no se deberá practicar la retención pero en este caso, los adquirentes o consignatarios quedan obligados a depositar en la CBU informada a la Administración Federal, el monto total correspondiente al Impuesto al Valor Agregado consignado en la factura o documento equivalente.La consulta del estado en el "Registro" del sujeto pasible, deberá consultarse sitio "web" de la Administración Federal.Las retenciones y percepciones sufridas y los pagos a cuenta efectuados tendrán el carácter de impuesto ingresado.En caso de que los mismos generen saldo a favor del responsable, el mismo tendrá carácter de saldo de libre disponibilidad, pudiendo ser computado contra otros impuestos, solicitar su devolución o transferirse a un tercero, en un todo de acuerdo por lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.Los establecimientos faenadores continuarán llevando los Libros de Movimiento y Existencia de Hacienda y Carnes con las registraciones y el "Libro de Registro de Retiros" conforme a la normativa vigente y el mismo debe quedar a disposición del personal Fiscalizador de la AFIP, cuando éste así lo requiera.Se informará a la Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización, dependiente del Ministerio de Agroindustria, así como al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).Quedarán alcanzados por las alícuotas y valores de los regímenes de percepción, pagos a cuenta y/o retención, previstos para los sujetos "No Activos en el Registro" que establece la resolución en cuestión.Con el objeto de optimizar los controles fiscales y lograr la transparencia en la relación fisco-contribuyente en el sector agropecuario, el fisco hizo hincapié en la actividad agrícola, imponiendo a los distintos sectores intervinientes en la cadena, diversas obligaciones informativas, como por ejemplo, la capacidad productiva, la registración de los contratos, las liquidaciones electrónicas de granos, etc., incluso un Registro Fiscal de Operadores de Granos, que siendo también de carácter optativo, el no encontrarse incluido en el mismo, genera grandes dificultades comerciales e incluso financieras.Todas estas obligaciones, han logrado disminuir considerablemente las operaciones marginales del sector agrícola.Ahora es el turno del sector ganadero, sobre el cual estamos frente a los primeros pasos de lo que será un proceso similar, con el fin de disminuir la informalidad en dicho segmento del sector agropecuario, comenzando el 1º de marzo de 2017, con el Registro, los regímenes de percepción, retención y pago a cuenta establecidos por la Resolución General Nº 3873 y con el uso obligatorio de comprobantes electrónicos para la compra venta de hacienda y/o venta en consignación de carne bovina y/o bubalina, que fuera establecido por la Resolución General Nº3964 y que no ha sido objeto de análisis en el presente artículo.La Dra. Noelia Paula Rodriguez es Contadora Pública y Lic. En Administración (UBA); Asesora Tributaria en Empresas Agropecuarias. Docente de Teoría y Técnica Impositiva II (UBA) y Régimen Tributario I y II (Universidad de Belgrano). Docente en la Dirección de Temas Académicos (Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).