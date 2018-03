Reemplazo de la normativa que dispone la cancelación de la CUIT

Mediante el dictado de la Resolución General AFIP 3.832/2016 se aprueba en el ámbito del "Sistema Registral" los "Estados Administrativos de la CUIT", a, efectos de establecer para los contribuyentes y responsables distintos grados de acceso a los servicios con Clave Fiscal y a determinados trámites.

Esta normativa reemplaza a su antecesora - la Resolución General AFIP 3358/2012 - que establecía cancelaciones unilaterales de la CUIT realizadas por el Organismo Recaudador. El Fisco entendía que bajo determinados supuestos correspondía la cancelación de la CUIT basado en el criterio que se constituyeron sociedades destinadas a funcionar como "usinas" para el desarrollo de actividades que facilitaban la evasión fiscal. El criterio seguido por el Fisco, entendemos que era discriminatorio.

La Resolución General AFIP 3358/2012 no establecía ningún procedimiento recursivo a efectos de que el contribuyente pueda presentar su descargo. Esto obligó a los contribuyentes a recurrir a la justicia ordinaria.

A raíz de varios fallos adversos y teniendo en cuenta la postura endeble que poseía la AFIP por la decisión unilateral de la cancelación de la CUIT, la Subdirección General de Fiscalización publicó la nota interna 4238/2013 en donde establecía las pautas que debían seguir los contribuyentes para la presentación de las solicitudes de rehabilitación de la CUIT. Esto no solucionó el problema. La cuestión se daba en que la publicación del procedimiento para solicitar la rehabilitación de la CUIT no establecía el plazo en que el Fisco debía expedirse y a su vez, no existía uniformidad en la información exigida en las distintas dependencias de la DGI.

Incluso sostuvimos en su momento, que en el caso que la reactivación de la CUIT sea denegada, el contribuyente debería expresar su impugnación a través del recurso previsto en el artículo 74 del decreto 1397/1997, reglamentario de la Ley de Procedimiento Fiscal.

De la jurisprudencia vinculada a este tema podemos resaltar los autos "Speedo Group SA" de la Sala II de la Cámara Nacional Federal Contencioso Administrativo de fecha 4/9/2014 en donde se le ordena al Fisco la rehabilitación de la CUIT en el plazo de tres días considerando que el contribuyente realizó todas las presentaciones formales solicitadas en el procedimiento de rehabilitación y la excesiva demora de la AFIP en pronunciarse convierte a la medida en ilegítima y arbitraria.

Otro fallo que fue adverso para el Fisco es la causa "FDM Management SRL en donde la Sala IV de la Cámara Nacional Federal Contencioso Administrativa de fecha 20/2/2014 en donde se impugnó la falta de legitimación por parte de la AFIP para cancelar la inscripción de un contribuyente

En la causa "El Mandarín SRL c/AFIP sobre acción de amparo" la Sala 2 del Juzgado Federal de Salta de fecha 27/5/2013 declaró la inconstitucionalidad de la Resolución General AFIP 3358/2012 por arbitrariedad.

En la causa "Desmed SA c/AFIP (RG AFIP 3358) s/amparo Ley 16986", la Sala IV de la Cámara Nacional Federal Contencioso Administrativa de fecha 22/10/2013 revoca el fallo de la instancia anterior y le ordena a la AFIP establecer en un plazo de diez días la CUIT inhabilitada con costa a la vencida.

En la causa "Zeta Tres a c/AFIP-DGI s/amparo" la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Posadas declaró la viabilidad de la acción de amparo y declaró la inaplicabilidad de la Resolución General AFIP 3358/2012.

En las distintas sentencias mencionadas precedentemente la Justicia opinó que al pretenderse aplicar la cancelación unilateral de la CUIT se vulneran distintos preceptos constitucionales que se detallan a continuación:

- Violación del principio de inocencia

- Violación del principio de reserva de ley

- Violación al debido proceso adjetivo

- Violación al debido proceso legal

- Violación al principio de culpabilidad

- Violación al principio de razonabilidad

La Resolución General AFIP 3358/2012 fue dejada sin efecto por la Resolución General AFIP 3832/2016

La Resolución General AFIP 3358/2016 aprueba en el ámbito del "Sistema Registral" los "Estados Administrativos de la CUIT", a, efectos de establecer para los contribuyentes y responsables distintos grados de acceso a los servicios con Clave Fiscal y a determinados trámites.

Los aludidos estados administrativos surgirán de la evaluación periódica que realizará la AFIP en forma centralizada, para los sujetos con fecha de inscripción -alta de la CUIT- previa al 1 de enero del año inmediato anterior a la fecha del proceso. El primer proceso comprenderá a los responsables con inscripción anterior al 1 de enero de 2015.

La citada evaluación contemplará distintos aspectos de cumplimiento fiscal, según el universo de sujetos de que se trate.

Los estados administrativos a que se refiere la presente Resolución General son los que se detallan a continuación:

- Activo: sin limitaciones.

- Limitado por falta de inscripción en impuestos /regímenes.

- Limitado por falta de presentación de declaración jurada.

- Limitado por falta de movimiento y empleados en declaración jurada.

- Limitado por inclusión en "Base de Contribuyentes No Confiables".

- Inactivo: estado preexistente utilizado para situaciones especiales (por ej.: organizaciones sin reconocimiento oficial para funcionar).



Causales de limitación al acceso de los servicios "Web"

En el caso de las Sociedades Anónimas, Sociedades Anónimas Unipersonales, Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedades Colectivas, Sociedades en Comandita Simple, Sociedades en Comandita por Acciones, Sociedades de Capital e Industria, Uniones Transitorias de Empresas, Uniones Transitorias, Agrupaciones de Colaboración Empresaria, Agrupaciones de Colaboración y Consorcios de Cooperación, se verificará que:

a) No registren altas en impuestos y/o regímenes a la fecha de evaluación, o

b) no hayan presentado declaraciones juradas determinativas desde el 1 de enero del año inmediato anterior a la fecha de evaluación, o

c) habiendo presentado declaraciones juradas vencidas desde el 1 de enero del anteúltimo año al de la fecha de evaluación (para el primer proceso: desde el 1 de enero de 2014), no hayan declarado:

1. Ventas/compras en el impuesto al valor agregado,

2. Ventas/ingresos/gastos en el impuesto a las ganancias,

3. Empleados, y

4. Trabajadores activos en "Mi simplificación".

Serán excluidos del universo indicado en el punto c) cuando:

- La sumatoria de los pagos correspondientes a obligaciones impositivas y previsionales efectuados desde el día 1 de enero del anteúltimo año al de la fecha de evaluación, supere el importe vigente del Salario Mínimo Vital y Móvil, que establece periódicamente el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, o

- hayan determinado el impuesto a la ganancia mínima presunta correspondiente a los períodos fiscales vencidos desde el 1 de enero del anteúltimo año al de la fecha de la evaluación, o

- hayan determinado el impuesto sobre los bienes personales en concepto de acciones y participaciones, correspondiente a los períodos fiscales vencidos desde el 1 de enero del anteúltimo año al de la evaluación.

Para todos los contribuyentes y responsables inscriptos ante la AFIP, se verificará su inclusión en la "Base de Contribuyentes No Confiables", que comprende a los sujetos respecto de los cuales se haya constatado o detectado inconsistencias en relación a la capacidad operativa, económica y/o financiera, que difiere de la magnitud, calidad o condiciones que exteriorizan sus declaraciones juradas, los comprobantes respaldatorios emitidos, o que no reflejan la operación que intentan documentar, o la ausencia de estos.



Comunicación de incumplimientos y/o inconsistencias

Como resultado de la evaluación periódica, y de constatarse alguna de las situaciones previstas en la presente Resolución General se modificará el estado administrativo de la CUIT, publicándose dicha novedad en el sitio institucional, opción "Consulta Estados Administrativos de la CUIT".

Asimismo, los contribuyentes podrán tomar conocimiento del cambio en su estado administrativo de la CUIT a través de alguno de los siguientes medios:

a) Comunicación al "Domicilio Fiscal Electrónico", en caso de encontrarse adherido al mismo.

b) Comunicación en el servicio "e-ventanilla".

c) Consulta en el servicio "Sistema Registral"/Opciones/Consultas.

En las comunicaciones previstas en los puntos a) y b) se informará también el procedimiento para restablecer el estado administrativo de la CUIT.



Efectos

El encuadramiento en algunas de las condiciones señaladas en la presente Resolución General, producirá la suspensión temporal de:

a) Las relaciones y los servicios con Clave Fiscal a los que hubiera adherido el responsable, con excepción de aquellos servicios mínimos.

b) Los Registros Especiales que integran el "Sistema Registral".

c) Las autorizaciones para emitir facturas y/o comprobantes, la visualización de la constancia de inscripción -incluyendo la que figura en el archivo "Condición Tributaria"- y la posibilidad de solicitar Certificados de No Retención y Fiscal para Contratar, entre otros trámites.

Respecto de los Registros Especiales Aduaneros dicho encuadramiento determinará la inhabilitación transitoria para la operación de los sistemas respectivos.



Regularización

A fin de restablecer el estado administrativo de la C.U.I.T los contribuyentes y responsables deberán, a través del sitio "web" de la AFIP:

a) Constituir "Domicilio Fiscal Electrónico".

b) Regularizar las inconsistencias de acuerdo con la situación de que se trate.

Asimismo, será condición para lograr el restablecimiento tener cumplidos los siguientes requisitos:

1. Registración y aceptación de los datos biométricos.

2. Actualización en el "Sistema Registral" del código de actividad, de acuerdo con el Clasificador de Actividades Económicas (CLAE).

3. Declaración y actualización, de corresponder, del domicilio fiscal, así como del domicilio de los locales y establecimientos. Con relación al domicilio fiscal, éste deberá encontrarse sin inconsistencias.

4. Alta en los impuestos según la forma jurídica adoptada por el responsable.

5. Cantidad mínima de integrantes según el tipo societario declarado.

6. Presentación de las declaraciones juradas determinativas vencidas en los últimos treinta y seis meses.

7. Presentación de las declaraciones juradas informativas vencidas en los últimos doce meses.

8. No encontrarse incluido en la "Base de Contribuyentes No Confiables" que se encuentra publicada en el sitio de la AFIP.

Encontrándose regularizadas todas las situaciones antes descriptas el contribuyente deberá ingresar al servicio "Sistema Registral", menú "Registro Tributario" opción "Administración de Características y Registros Especiales", y seleccionar "Solicitud de cambio de estado". La aludida solicitud generará una validación sistémica, y en el caso que no se supere alguno de los controles detallados, el sistema indicará cada uno de los puntos pendientes, a fin de su regularización. El restablecimiento del estado administrativo de la C.U.I.T. tendrá efectos a partir del día siguiente de superados los controles en forma satisfactoria, con la consecuente habilitación de las relaciones y los servicios con Clave Fiscal.

Los sujetos que se encuentren en alguna de las situaciones especiales que se detallan a continuación:

l Sociedades cuya única actividad consiste en la posesión de participaciones societarias.

l Contribuyentes que sólo posean bienes registrables y no hayan exteriorizado actividad comercial.

l Contribuyentes con actividad de ciclo productivo mediano o largo que se encuentren en etapa de inversión inicial (por ejemplo, actividad forestal, minera, construcción, etc.). Sociedades con trámites de inicio prolongados (habilitaciones, autorizaciones gubernamentales, etc.).

l Sociedades que habiendo presentado declaraciones juradas vencidas desde el 1 de enero del anteúltimo año al de la fecha de evaluación (para el primer proceso: desde el 1 de enero de 2014), no hayan declarado

1. Ventas/compras en el impuesto al valor agregado,

2. Ventas/ingresos/gastos en el impuesto a las ganancias,

3. Empleados, y

4. Trabajadores activos en "Mi simplificación".

deberán cumplir con el procedimiento de restablecimiento del estado administrativo de la C.U.I.T. con arreglo a las siguientes particularidades:

a) A efectos de la caracterización deberá ingresar al servicio "Sistema Registral", menú "Registro Tributario" opción "Administración de Características y Registros Especiales", seleccionando la opción "Cambio de estado - Situaciones Especiales".

b) Una vez superadas las validaciones y previo al restablecimiento del estado administrativo de la C.U.I.T., el contribuyente deberá concurrir a la dependencia donde se encuentra inscripto y presentar una multinota, junto con la documentación respaldatoria de la situación especial de que se trate.

Los sujetos incluidos en la "Base de Contribuyentes No Confiables" deberán presentar una multinota y aportar la documentación pertinente, a fin de solicitar el cambio de estado administrativo de la C.U.I.T.



Vía recursiva

En caso de rechazo de las solicitudes por parte de la AFIP los responsables podrán interponer el recurso previsto en el Artículo 74 del Decreto 1.397/79 reglamentario de la Ley de Procedimiento Fiscal en la dependencia en la que se encuentren inscriptos.



Contribuyentes con la CUIT cancelada por aplicación de la resolución General AFIP 3358/2012

Los sujetos a los que oportunamente se les hubiera cancelado la CUIT en los términos de la Resolución General AFIP 3358/2012, serán sometidos al proceso de evaluación establecido en la presente Resolución General. El estado administrativo de la CUIT resultante se encontrará disponible para su consulta a partir del 15 de marzo de 2016. En caso de superar exitosamente los controles, les será asignado un estado administrativo de la CUIT activo, debiendo generar nuevamente las relaciones y solicitar los servicios para operar con Clave Fiscal.

La novedad señalada se publicará en el sitio institucional, opción "Consulta Estados Administrativos de la CUIT - RG 3358".



