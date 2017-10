Promoción de la contratación de participantes en programas de empleo

En nuestro país, diversas crisis económicas han originado situaciones que afectan a sectores de la población que no han logrado obtener una ocupación en el mercado de trabajo. El Estado ha instaurado diversos planes sociales para brindar algunos recursos a esas personas, para atenuar los efectos de la desocupación y apaciguar el conflicto social generado por las carencias sufridas, muchas veces de manera crónica, por los que no logran acceder a un trabajo. En ocasiones, contar con un plan que proporciona un mínimo subsidio a la persona, tiene un efecto particular, pues ante la posibilidad de obtener un trabajo, algunos prefieren que esa ocupación no sea detectable por el sistema de seguridad social para no perder el subsidio, preferencia que combinada con la actitud de empleadores que no cumplen las normas, ocasiona un incremento del trabajo no registrado, con los problemas que esta situación ocasiona también a nuestra sociedad.

La Ley nacional de empleo 24013 incluye entre sus objetivos, el de organizar un sistema eficaz de protección a los trabajadores desocupados (artículo 2°, inciso h) y el de fomentar las oportunidades de empleo para los grupos que enfrentan mayores dificultades de inserción laboral (artículo 2°, inciso d) Esa ley dispone que el Ministerio de Trabajo establecerá periódicamente programas destinados a fomentar el empleo de los trabajadores que presenten mayores dificultades de inserción laboral, los que deberán atender a las características de los trabajadores a quienes van dirigidos y tendrán duración determinada (artículo 81)

1. Decreto 304/17

Los trabajadores incluidos en programas nacionales implementados por el Ministerio de Trabajo o por el Ministerio de Desarrollo Social, que se incorporen a un empleo en relación de dependencia en el sector privado, podrán percibir o continuarán percibiendo una ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo Esa ayuda económica tendrá el carácter de subsidio al empleo y podrá ser contabilizada por los empleadores como parte de su remuneración laboral neta mensual (art. 2°del Decreto)

El Decreto 304/17 (B.O. 3/05/17) establece que los empleadores interesados en acceder al incentivo económico para la contratación de participantes de programas de empleo o de desarrollo social, deberán adherir al Programa de Inserción Laboral, y solicitar la incorporación al mismo de los trabajadores que contraten. Los empleadores gozarán del beneficio si se trata de una nueva relación laboral o de la regularización de una preexistente, respecto de la nómina total de trabajadores declarada al 31/12/16 (artículo 3°)

La norma dispuso que el estímulo económico para la contratación de participantes en programas nacionales sociales o de empleo, se instrumentará a través del Programa de Inserción Laboral. Mediante la Resolución MTE y SS 487-E/2017 (B.O. 14/07/17) fue creada la Línea de Promoción del Empleo Asalariado en el marco del decreto citado, se definió su población destinataria y se fijó el monto de la ayuda mensual a sus participantes. Esta Resolución encomendó a la Secretaría de Empleo el dictado de las normas complementarias y operativas para la implementación de esa Línea de Promoción de Empleo.

Con esa finalidad la Resolución SE 1308-E/2017 (B.O. 6/09/17) adecuó el Reglamento del Programa de Inserción Laboral. El Capítulo V del Título II del Anexo I del Reglamento regula la Línea de Promoción del Empleo Asalariado en el marco del Decreto n° 304/2017.

La Resolución MTE y SS 487-E/2017 estableció que los empleadores del sector privado interesados en acceder al beneficio creado por el decreto 304/17 deberán cumplir la obligación de mantenimiento de la planta de personal prevista por la reglamentación del Programa de Inserción Laboral (artículo 5°) La Resolución SE 1308-E/17 que modificó el Anexo I del Reglamento del Programa de Inserción Laboral aprobado por la Resolución SE 2186/10, no establece la obligación del mantenimiento de la planta de personal al regular la Línea de Promoción del Empleo Asalariado en el marco del Decreto 304/2017 (artículos 49 a 54) No obstante, el Reglamento establece como una obligación especial de los empleadores, que aquellos que reduzcan la cantidad de personal que se encuentran obligados a mantener de acuerdo a la Línea en que participen, deberán notificar tal circunstancia a la Oficina de Empleo y dispondrán de un plazo de hasta noventa (90) días corridos para incorporar al personal necesario para subsanar esa circunstancia (artículo 66 del Anexo I del Reglamento del Programa de Inserción Laboral) En este caso, la obligación del mantenimiento de la planta de personal debería entenderse referida a la dotación registrada al 31/12/2016.

2. Reglamentación de la Línea de Promoción del Empleo asalariado en el marco del Decreto 304/17

2.1. Empleadores

El capítulo V del título II del Anexo I de la Resolución SE 1308-E/2017 establece que podrán adherir a la Línea de Promoción mencionada los empleadores privados registrados como tales ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, que incrementen el plantel de trabajadores registrado en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) al 31 de diciembre de 2016. No podrán hacerlo los empleadores que: 1) hayan realizado despidos colectivos dentro de los seis meses previos a la solicitud de adhesión; 2) estén incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL; 3) Incumplan sus obligaciones como empleadores frente al Sistema de la Seguridad Social. La resolución fija una escala para determinar cuándo corresponde entender que un empleador realizó despidos colectivos, relacionando la dotación de la planta de personal con el porcentaje de ella que haya sido despedido (artículos 11, 12, 13 y 50 de la Resolución citada

El empleador tiene la obligación de abonar a los trabajadores la diferencia necesaria para alcanzar la categoría laboral que corresponda, de acuerdo con las normas legislativas y convencionales aplicables; de cumplir con sus pagos a los institutos de Seguridad Social por la totalidad de la remuneración, de dejar constancia al momento de liquidar los haberes del cómputo de la ayuda económica abonada por el Ministerio de Trabajo. Asimismo, deberá abonar a su exclusivo cargo la totalidad del salario a los trabajadores incorporados que continúen desempeñándose bajo sus órdenes al concluir el plazo de adhesión (artículo 65, incisos 4 a 6, y 9)

2.2. Trabajadores

La norma determina que podrán participar de la Línea de Promoción, 1) los trabajadores desocupados mayores de 18 años, incluidos en los Programas Jóvenes con Más y Mejor Trabajo; Trabajo Autogestionado, Transición al Salario Social Complementario, y Construir Empleo; 2) los trabajadores desocupados mayores de 18 años con discapacidad, incluidos en el Programa Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo; 3) los trabajadores desocupados mayores de 18 años que hayan participado de un proyecto de entrenamiento para el trabajo, ejecutado en el marco de la Resolución del MTE y SS n° 708/2010, dentro de los veinticuatro (24) meses posteriores a la finalización del proyecto; 4) trabajadores desocupados mayores de 18 años incluidos en el Programa Nacional para la Transformación Productiva; 5) trabajadores mayores de 18 años incluidos en el Programa de Ingreso Social con Trabajo; en el Programa Ellas Hacen; en el Programa Argentina Trabaja, en el Programa Desde el Barrio y en el Programa Proyectos Productivos Comunitarios, implementados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

2.3. Modalidad contractual

La norma dispone que sólo podrán incorporarse trabajadores a la Línea de Promoción del Empleo cuando la contratación laboral sea por tiempo indeterminado. En el caso de contratos de trabajo por tiempo indeterminado de prestación discontinua o en el Régimen de Trabajo en la Industria de la Construcción, los empleadores sólo podrán adherir e incorporar trabajadores por períodos mensuales continuos y durante el primer ciclo, estación o temporada de inicio de la relación laboral (artículo 52).

2.4. Plazos de adhesión

Los empleadores podrán incorporar trabajadores a la Línea de Promoción del Empleo por un plazo mínimo de un mes y un máximo de veinticuatro (24) meses. La incorporación será por única vez por posición incorporada. En caso de baja del trabajador antes de la finalización del período podrá completarse con la contratación de otro por el período faltante hasta el máximo indicado, pero no podrá extenderse por encima de ese plazo en el caso de recambio por baja del trabajador incorporado.

2.5. Monto de la ayuda económica

Los trabajadores incorporados a esta Línea de Promoción del Empleo Asalariado percibirán una ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de pesos cuatro mil ($ 4.000) cuando sean contratados a tiempo completo y de pesos dos mil ($ 2.000.-) cuando sean contratados a tiempo parcial.

La Secretaría de Empleo está facultada para actualizar estos importes (Resolución MTE y SS 487-E/2017, artículo 4°)

2.6. Operatoria

La modificación del Reglamento dispone que los empleadores privados interesados en participar de la Línea de Promoción del Empleo Asalariado en el Marco del Decreto 304/17 deberán presentar, al menos 10 días hábiles antes del inicio del contrato de trabajo, ante la Oficina de Empleo correspondiente a su domicilio, la carta de adhesión para empleadores privados, en la que identificarán los trabajadores a incorporar y describirán la modalidad y condiciones de la contratación, la constancia del alta de los trabajadores a incorporar ante la AFIP, y la documentación que acredite la cantidad de personal registrado al 31/12/2016. (Reglamento, Anexo I, artículo 55)

La Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral será la responsable de aprobar las solicitudes de adhesión e incorporación de trabajadores en el marco de esta Línea de Promoción del Empleo.

El empleador debe solicitar autorización a la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral para realizar alguna modificación a su adhesión, mediante el Formulario de Baja, Modificaciones y/o Desvinculaciones (artículo 65, inciso 8)

El empleador deberá solicitar la desvinculación de los trabajadores del Programa de Inserción Laboral cuando se extinga el vínculo laboral dentro de la vigencia del plazo de adhesión, con indicación de la causa (artículo 68, inciso 1°).

3. Conclusión

La modificación de la reglamentación del Programa de Inserción Laboral, torna operativa la norma del Decreto 304/2017 que permite a los empleadores acceder al incentivo económico para la contratación laboral de participantes en programas nacionales de empleo o de desarrollo social. Es significativa la amplitud de este beneficio pues se aplica también al caso de la regularización de una relación laboral, respecto de la nómina total de trabajadores declarada al 31/12/2016, según lo dispuesto por el Decreto citado. También es importante lo dispuesto respecto de la continuidad de la participación, pues la norma establece que cuando un trabajador incorporado a la Línea de Promoción del Empleo Asalariado en el marco del Decreto 304/17 finalice una relación laboral en el marco de la citada Línea, podrá reanudar su participación en su programa de empleo o social de origen conforme lo prevea la norma reguladora de ese programa (artículo 89) La norma contribuye a despejar la posibilidad de renuencia del trabajador a incorporarse a la relación laboral, por una aprensión relativa a la pérdida posterior de la prestación que brinde el programa originario.

(*) El Dr. Enrique Caviglia es Abogado, asesor en temas laborales e integrante del Dpto. Técnico Legal Laboral de ARIZMENDI.