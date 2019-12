Principales disposiciones legales

Decreto N° 773 - PE – (14.11.19.)

BO.15.11.19.

Zona Franca

Modificación del Decreto N° 704/2018. Provincia de Jujuy.

Sustituye el artículo 1° del Decreto N° 704/18, autorizando también la realización de operaciones de venta al por menor incluidos electrodomésticos y vehículos automotores en la Zona Franca de la Ciudad de La Quiaca Departamento de Yavi, Provincia de Jujuy. Recordemos que la Cláusula Cuarta del Convenio de Adhesión, se estableció que la Nación autorizaría operaciones de venta al por menor, incluidos electrodomésticos, en la localidad que oportunamente se definiera dentro de la Puna Jujeña, de conformidad con los términos del artículo 9° de la Ley N° 24.331 y sus modificatorias, y sujeta a la reglamentación que se dicte al efecto. La inclusión de vehículos automotores se incluye tomando en cuenta la Adenda N° 1 al Convenio de Adhesión a la Ley Nº 24.331 de Creación de Zonas Francas, celebrado el 02.02.18 entre el PEN y la Provincia de Jujuy, del 21.10.19, que se sustituyó la Cláusula Cuarta del referido Convenio de Adhesión.

Decreto N° 117 - UIF – (13.11.19.)

BO.19.11.19.

Unidad de Información Financiera

Ley N° 25.246, la Unidad de Información Financiera (UIF). Prevención de los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo. Artículo 20, sujetos obligados a informar a la UIF (artículos 20 bis, 21 y 21 bis).

Procede a la adecuación de la normativa del sector automotor, en atención a la modificación del Anexo de la Resolución UIF N° 70/2011 introducida por la Resolución UIF N° 156/2018, y la modificación del artículo 21 bis de la Ley N° 25.246 operada mediante la Ley N° 27.446. Por otra parte, desde el dictado de la Resolución UIF N° 130/2018 los montos establecidos para los diferentes sectores regulados no han sido actualizados, resultando oportuno -para una prevención eficaz del lavado de activos y la financiación del terrorismo, desde una perspectiva de un enfoque basado en el riesgo, de acuerdo a los estándares internacionales que promueve el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), receptados por la Ley N° 25.246 y por lo tanto procede a actualizar determinados umbrales establecidos en las resoluciones UIF Nros. 21/2011, 28/2011, 30/2011, 65/2011, 70/2011, 199/2011, 11/2012, 16/2012, 17/2012, 18/2012, 22/2012, 23/2012, 32/2012, 66/2012, 140/2012, 50/2013, 30/2017, 21/2018 y 28/2018.

A tal efecto sustituye el texto de artículo de la resoluciones mencionadas, para proceder a la adecuación de los montos allí establecidos.

RG. 4631 - AFIP – (19.11.19.)

BO.20.11.19.

Ganancias

Impulso a la apertura de capital y al desarrollo de proyectos inmobiliarios y de infraestructura. Artículo 206 de la Ley N° 27.440. Reglamentada por el Decreto N° 382/19.

Establece los aspectos de carácter operativo que posibiliten la aplicación de las disposiciones contenidas en el Art.206 que dispuso que las distribuciones de los resultados efectuadas por los fideicomisos financieros y los fondos comunes de inversión cerrados cuyo objeto de inversión sea el desarrollo inmobiliario para viviendas sociales y sectores de ingresos medios y bajos, créditos hipotecarios y/o valores hipotecarios, estarán alcanzadas por la alícuota del 15% o del 0%, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la Ley y su decreto reglamentario. A tal efecto establece la información a suministrar a los inversores residentes en el país al momento de la distribución de los resultados de los fideicomisos financieros y fondos comunes de inversión cerrados que no deban tributar el impuesto a las ganancias en virtud de lo dispuesto por el citado artículo y el primer párrafo del Art.11 del decreto reglamentario, fijando que los fiduciarios y las sociedades gerentes deberán poner a disposición de los titulares de certificados de participación; incluyendo fideicomisarios que no lo fueran a título gratuito; y de cuotapartes de condominio, residentes en el país, a los fines del cumplimiento de sus obligaciones impositivas, la información de la fecha de efectiva emisión de los certificados de participación o cuotapartes; el importe de los resultados que se encuentran sujetos al impuesto a las ganancias; el tiempo transcurrido desde la fecha de constitución hasta la fecha de distribución de la ganancia o de liquidación del fideicomiso financiero o FCI, según corresponda; el tiempo transcurrido desde la fecha de emisión de los certificados de participación hasta la fecha de distribución de la ganancia o de liquidación del fideicomiso financiero o FCI, según corresponda; y una declaración de haber dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el Art. 206, Ley 27440. La documentación que respalda esta información deberá ser conservada por los fiduciarios y sociedades gerentes.

Para los inversores beneficiarios del exterior, determina que cuando los titulares de los certificados de participación, la información indicada será utilizada por el fiduciario o la sociedad gerente o puesta a disposición de los restantes sujetos pagadores a que se refiere el último párrafo del Art.10, Dto N° 382/19 (Cuando se trate de un beneficiario del exterior, el fiduciario, la sociedad gerente o depositaria, el "agente de colocación y distribución integral" (ACDI) o el "agente de liquidación y compensación" (ALyC), deberán retener el impuesto aplicando la presunción dispuesta en el inc. h) del art. 93, de la Ley de Ganancias)., es decir, practicar la retención con carácter de pago único y definitivo. Las sumas retenidas se efectuará de acuerdo con la RG.3726, del Sistema Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE), utilizando el código 971.

Para el caso de la declaración de las rentas por los inversores residentes en el país, deberán imputar las utilidades recibidas en la DDJJ de Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal en el cual se hubieran distribuido, aplicando la alícuota del 15%, del 0% o la escala del primer párrafo del Artículo 90 de la ley, según corresponda; y en el caso de tratarse de inversores comprendidos en el inc a) del Art. 49 de la citada ley -excluidos los fideicomisos y los FCI del Art 206, Ley 27440, la totalidad de la ganancia determinada, en la medida de su distribución, estará sujeta a la alícuota del Artículo 69, o al 0% de tratarse de los inversores institucionales mencionados en el Art.16 del Dto.382/19 (detallados en los incisos a) a l), que cumplan con el supuesto previsto en el 1er párrafo del Art.14 del citado decreto que establece que si el FCI o el fideicomiso se liquidara habiendo transcurrido más de 10 años contados desde la fecha de constitución, la ganancia acumulada y no distribuida al cumplirse esa fecha, que se distribuyera con posterioridad, estará sujeta a la tasa del 0%, la cual será de aplicación a las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, a los beneficiarios del exterior y a los inversores institucionales a que se refiere el Art. 16 del decreto, sin que proceda aplicar lo dispuesto en el 1er párrafo "in fine" del art. 80 de la Ley de Ganancias. Por otra parte si dichos inversores son sujetos de los incisos b) o d), o en el último párrafo del Art.49 de la ley, la ganancia percibida en el ejercicio anual será imputada por el socio o dueño en el año fiscal en que cerrase ese ejercicio.

Para el caso que los vehículos se liquidaran antes de transcurridos 5 años desde la fecha de su constitución o incumplieran alguno de los requisitos enunciados en los incisos b) y c) del Art 206, los fiduciarios y las sociedades gerentes deberán poner en conocimiento de dicha situación a sus inversores personas humanas y sucesiones indivisas, residentes en el país, a efectos de que éstos puedan dar cumplimiento a lo previsto en el Art.13 del Dto.382/19. (deberán ingresar la diferencia de impuesto con más los intereses correspondientes y de tratarse de beneficiarios del exterior, el fiduciario, la sociedad gerente o depositaria o el "agente de colocación y distribución integral" (ACDI), deberá ingresar la diferencia de impuesto con más sus intereses, sin perjuicio del derecho a exigir su reintegro a esos beneficiarios. Efectuada la comunicación, los inversores residentes que hubieran percibido ganancias en ejercicios fiscales anteriores al de la liquidación o incumplimiento, deberán rectificar las DDJJ de Ganancias, dentro de los 60 días de la puesta en conocimiento, e ingresar la diferencia de impuesto con más los intereses correspondientes, y en el caso de beneficiarios del exterior, el fiduciario o la sociedad depositaria deberá ingresar dentro de plazo indicado, la diferencia de impuesto no retenida, con más sus intereses, sin perjuicio de su derecho a exigir el reintegro por parte de dichos beneficiarios.

Lo dispuesto es de aplicación respecto de las utilidades generadas en los ejercicios iniciados a partir del 01.01.18, aclarando que los inversores que hubieran presentado sus DDJJ con anterioridad a la fecha fijada, podrán rectificar las mismas a fin de incorporar las rentas que correspondan, hasta el último día hábil del 2do mes siguiente al de la fecha de vigencia.

RG. 2/2019 - CA – (13.11.19.)

BO.20.11.19.

Convenio Multilateral – Ingresos Brutos - Procedimiento

Registro Único Tributario-Padrón Federal. Resolución General N° 5/2019 y la Resolución General N° 4624/2019 de la AFIP.

Establece la vigencia a partir del 05.12.19 del Registro Único Tributario-Padrón Federal para los contribuyentes del IIBB del régimen del Convenio Multilateral, con jurisdicción sede en las provincias que se detallan en el Anexo I ( los cuales deberán cumplir los requisitos formales de inscripción en el gravamen y de declaración de las modificaciones de datos, ceses de jurisdicciones, cese parcial y total de actividades o transferencia de fondo de comercio, fusión y escisión). Para acceder al Registro los contribuyentes utilizarán la CUIT y Clave Fiscal de AFIP. Para operar por primera vez, deberá efectivizarse en www.afip.gob.ar.

RGC. 4632 – AFIP – RN. 37y 38 ARBA – (20.11.19.)

BO.21.11.19.

SICORE

Resolución General N° 2.233 (AFIP), los Artículos 184 bis, 184 de la Ley N° 10.397 (Código Fiscal (texto ordenado en 2011) de la Pcia de BS AS y la RN.38/19 de la ARBA.

Establece que los agentes de liquidación e ingreso de la RN.38/19 de ARBA, a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art.9, utilizarán el procedimiento establecido para el ingreso e información del importe total cobrado siendo de aplicación las condiciones previstas en la RG.2233 (SICORE), aclarando que los agentes del régimen podrán consolidar las operaciones en un único registro mensual por cada prestatario, en cuyo caso la fecha de la

liquidación y cobro del impuesto a registrar será la del último día del mes que se liquida, utilizando el código 1027 964 "Recaudación Ingresos Brutos PBA - Servicios digitales prestados por un sujeto residente o domiciliado en el exterior"

RG. 4633 - AFIP – (20.11.19.)

BO.21.11.19.

Valor Agregado y Ganancias

Sistema de tarjetas de crédito, compra y/o débito. Regímenes de retención. Modificación de las Resoluciones Generales 140 y N° 4.011.

Excluye de los regímenes de las RG. 140 y 4011, a los sujetos que administren servicios electrónicos de pagos y/o cobranzas por cuenta y orden de terceros, incorporando como último párrafo del Art.1 de la RG.140, que "Tampoco serán pasibles de las retenciones establecidas en la presente resolución general, los sujetos que administren servicios electrónicos de pagos y/o cobranzas por cuenta y orden de terceros, incluso a través del uso de dispositivos móviles y/o cualquier otro soporte electrónico, comprendidos los virtuales.", e incorpora como último párrafo del Art.1 de la RG.4011 el mismo párrafo citado. Su vigencia es desde el 01.12.19.

RG. 13/2019 - CA – (13.11.19.)

BO.21.11.19.

SIRCREB

Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias "SIRCREB" (Resolución General N° 04/2004).

Establece las fechas de vencimiento para la presentación y pago de las DDJJ decenales y de las declaraciones informativas trimestrales por parte de las entidades financieras para el periodo 2020 del IIBB, aplicable sobre los importes que sean acreditados en cuentas abiertas en las entidades financieras, que se detallan en el anexo,

RG. 14/2019 - CA – (14.11.19.)

BO.21.11.19.

Procedimiento - Fiscalizaciones

Artículos 29 y 31 del Convenio Multilateral y la Resolución General N° 4/2009 (Artículos 184 y 185 del ordenamiento anexo a la Resolución General N° 1/2019 de CA.- Título XI Fiscalizaciones).

Modifica el Sistema "COMARB DATA-FISCALIZACIÓN" creado al efecto en el entorno web de la Comisión Arbitral, procedimiento que asegura la colaboración que las jurisdicciones adheridas se han comprometido a prestar. Establece que el fisco que inicie un proceso de fiscalización a un contribuyente sujeto del Convenio Multilateral, deberá hacerlo saber al resto de las jurisdicciones adheridas, dentro del término de 15 días hábiles siguientes de la notificación al contribuyente de dicho inicio, a través del sitio informático creado, en su entorno web. El fisco actuante, dentro del término de 15 días hábiles siguientes de concluida la tarea de fiscalización, deberá informar sus resultados en el sitio informático mencionado, completando la información detallada en el Anexo I. Determina que cuando se dictare resolución determinativa o instrumento equivalente, el fisco deberá informar dicho acto administrativo dentro de los 15 días hábiles siguientes de la notificación al contribuyente, enviando copia del documento respectivo, a través del sitio informático mencionado. Los contribuyentes podrán solicitar de los fiscos adheridos, el cumplimiento de estas disposiciones, pero no podrán plantear nulidades basadas en su omisión. Deroga la RG.4/2009.

RG. 279/2019 - CA – (19.11.19.)

BO.21.11.19.

Seguridad Social

Leyes Nº 24.241 y 27.426, el Decreto 110/18, y la Resolución de la SSS. 27/19.

La Resolución 27/19, de la SSS estableció el incremento de la movilidad en un 8,74% por el período 12/19 a 02/20. Estable el haber mínimo y máximo garantizado en $ 14.067,93 y $ 103.064,23, respectivamente. Las bases imponibles mínima y máxima previstas en $ 4.893,25 y $ 159.028,80. El importe de la PBU y de la PUAM en $ 6.646,22 y $ 11.254,34. Las remuneraciones de los que cesaren en la actividad desde el 30.11.19 o los encuadrados en la compatibilidad del Art. 34, Ley 24241, continúen en actividad y soliciten la prestación desde 01.12.19, se actualizarán por los índices de actualización de la Resolución antes mencionada.

RG. 10/2019 - CA – (13.11.19.)

BO.22.11.19.

Convenio Multilateral

Artículo 5º del Convenio Multilateral y las R.G. N°42/92, 91/2003 y 6/2016. Aclaraciones sobre disposiciones aplicables a distintas situaciones.

Dispone que, cuando no fuera posible contar con la información necesaria para la determinación del coeficiente unificado correspondiente, al momento de presentar la DDJJ del 1er anticipo del año calendario, deberá utilizarse el coeficiente unificado del año anterior en los 3 primeros anticipos del año calendario. En este caso, en el 4to anticipo deberá practicarse los ajustes correspondientes que surjan de aplicar el coeficiente unificado a los 3 primeros anticipos del año calendario.

Modifica el último párrafo del Art.1 de la RG.91/03, estableciendo que "los contribuyentes comprendidos, cuando no les fuera posible contar con la información necesaria para la determinación del coeficiente unificado correspondiente, al momento de presentar la DDJJ del 1er anticipo del año calendario, deberán aplicar el procedimiento previsto en el Art.14, inc. a), para la atribución provisoria de las respectivas bases imponibles correspondientes a los anticipos de enero a marzo del período fiscal inmediato siguiente a aquél en que se cumplan las condiciones precedentemente señaladas. A partir del 4° anticipo deberá aplicarse el coeficiente que surja del último balance cerrado en el año calendario inmediato anterior y conjuntamente con este anticipo se ajustarán las liquidaciones del 1er trimestre".

Se deroga la Resolución General 42/92.

RG. 11/2019 - CA – (13.11.19.)

BO.22.11.19.

Convenio Multilateral- Ingresos Brutos

Período Fiscal 2020. Fechas de vencimiento. Presentación mensual de la DDJJ (CM03 y CM04) y pago del impuesto.

Establece para el período fiscal 2020, las fechas de vencimiento para la presentación mensual de la DDJJ —Formularios CM03 y CM04— y pago del impuesto correspondiente a contribuyentes del CM que se detallan en el anexo de esta resolución, en base al dígito verificador del número de CUIT correspondiente, y el vencimiento para la presentación de la DDJJ anual —Formulario CM05— correspondiente al período fiscal 2019 que se producirá el 15.05.20.

RG. 4634 - AFIP – (22.11.19.)

BO.25.11.19.

Procedimiento

Solicitud de inscripción. Alta en impuestos y/o regímenes. Actualización de datos. Modificación de la Resolución General N° 10.

Adecua la RG.10, a efectos de establecer nuevas definiciones respecto del aporte de las constancias para que los contribuyentes puedan acreditar la veracidad del domicilio fiscal denunciado. A tal efecto sustituye el inc g) del Art.3 fijando que "en todos los supuestos…, la existencia y veracidad del domicilio fiscal denunciado se acreditará con al menos 1 de los instrumentos que se detallan:1) Documento nacional de identidad argentino, 2) Certificado de domicilio expedido por autoridad competente, 3) Acta de constatación notarial, 4) Comprobante de un servicio a nombre del contribuyente o responsable, 5) Título de propiedad o contrato de alquiler o de "leasing", del inmueble cuyo domicilio se denuncia, 6) Extracto de cuenta bancaria o del resumen de tarjeta de crédito, cuando el solicitante sea el titular de tales servicios, 7) Habilitación o autorización municipal equivalente, cuando la actividad del solicitante se ejecute en inmuebles que requieran de la misma, 8) Certificado de Vivienda Familiar entregado por la ANSES, 9) Estatuto o contrato social y,… en los casos que el domicilio fiscal declarado coincida con el domicilio legal obrante en el citado documento. En situaciones especiales o cuando el solicitante no pudiera aportar ninguno de los elementos detallados, se podrá aceptar otros documentos o comprobantes que acrediten fehacientemente el domicilio fiscal denunciado.

RG. 4635 - AFIP – (22.11.19.)

BO.26.11.19.

Procedimiento - IVA.

Registro Fiscal de Operadores de la Cadena de Producción y Comercialización de Haciendas y Carnes Bovinas y Bubalinas. Regímenes de percepción, pagos a cuenta y retención. Modificación de la RG.3873.

Adecua los importes de los pagos a cuenta para el período comprendido entre los meses de diciembre de 2019 y abril de 2020, ambos inclusive de la Resolución General N° 3.873, sustituyendo el quinto párrafo del Art.21, fijando que "sin perjuicio de lo establecido precedentemente y con carácter de excepción, los importes de pago a cuenta y percepciones que regirán para los períodos comprendidos entre los días 01.05.19 y 31.10.19; 01.11.19 y 30.11.19, y 01.12.19 y 30.04.20, todos inclusive, son los que se indican en el

Anexo II que forma parte de esta resolución general..

RG. 4636 - AFIP – (22.11.19.)

BO.25.11.19.

Valor Agregado y Ganancias

Medios de pago electrónicos. Regímenes de retención. Modificación de la Resolución General N° 4.622. Su modificación.

Efectúa adecuaciones a la norma para facilitar la aplicación del régimen y ampliar los plazos para su implementación, por las inquietudes planteadas por los agentes de retención, y en función de ciertos inconvenientes en la recopilación de la información necesaria para conocer la situación fiscal de los usuarios de dichos sistemas de pago y determinar la alícuota que corresponde aplicar, A tal efecto, modifica la RG.4622 sustituyendo los artículos relaciones con quienes serán los sujetos pasibles de las retenciones (Art.2); sujetos que no acrediten su calidad de responsables inscriptos, de exentos o no alcanzados (inc 2, Art.6), plazos y condiciones del ingreso de la información (Art.7),y respecto de la aplicación, la cual será a partir del 01.06.20, inclusive, respecto de los medios de pago electrónicos Débito Inmediato (DEBIN) y Pago Electrónico Inmediato (PEI); y del 16.12.19, cuando se trate del resto de los medios de pago electrónicos. Para determinar la habitualidad se tomará el 1er mes calendario iniciado el 01.12.19. (Art.11).

RG. 4637 - AFIP – (22.11.19.)

BO.25.11.19.

Procedimiento

Feria Fiscal. Norma complementaria a la RG.1983. Plazo especial para la presentación de declaraciones juradas y/o pago.

Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones cuyos vencimientos operen durante la última semana del mes de enero de 2020 y la primera semana del mes de febrero de 2020, se estima aconsejable disponer un plazo especial para la presentación de declaraciones juradas y/o pagos de determinadas obligaciones. A tal efecto, en lo relativo a la suspensión de los plazos procedimentales para el mes de enero de cada año, se establece que las obligaciones indicadas en el Anexo que forma parte de esta resolución, cuyos vencimientos operen entre el 27.01.20 y el 07.02.20, se considerarán cumplidas en término siempre que se efectúen hasta el 14.02.20, inclusive. Asimismo, el ingreso de los aportes personales del régimen previsional de trabajadores autónomos, correspondientes al período devengado enero de 2020, podrá realizarse hasta las fechas que, según la terminación de la CUIT, se detallan a continuación:

0-1-2-3 (10/02); 4-5-6 (11/2) y 7-8-9 (12/02/20).

RG. 12 - CA – (13.11.19.)

BO.28.11.19.

Ingresos Brutos

Cronograma de vencimientos para el año 2020. Sistema de Recaudación y Control de Agentes de Recaudación (SIRCAR).

Establece el calendario de vencimientos que se detalla en el anexo de esta resolución, para la presentación de DDJJ y pago por parte de los agentes de retención y percepción del IIBB incluidos en el SIRCAR, durante el ejercicio fiscal 2020.

RG. 4638 - AFIP – (28.11.19.)

BO.29.11.19.

Procedimiento

Régimen de facilidades de pago. Obligaciones vencidas hasta el 15.08.19. Suspensión de traba de medidas cautelares. Modificación de la RG.4557.

Modifica el Art.20 de la RG.4557 y modificatorias, a fin de extender hasta el 31.12.19, el plazo de suspensión de traba de medidas cautelares (recordamos que antes de este cambio el período era entre el 14.08.19 y 30.11.19. Finalizado el plazo previsto deberá efectuarse entre los meses de 01.20 y 04.20, según las pautas que fije la AFIP.

RG. 4639 - AFIP – (28.11.19.)

BO.29.11.19.

Aduana

Servicios Extraordinarios. Modificación de la RG.665.

Aprueba un nuevo cuadro tarifario y sustituye el inc c), punto 8., del Apartado VII., del Anexo II de la RG.665, respecto a las operaciones y demás actos sujetos a control aduanero que están gravados con una tasa cuyo importe debe guardar relación con la retribución de los servicios extraordinarios abonado a los agentes de control.

RG. 4640 - AFIP – (28.11.19.)

BO.29.11.19.

Procedimiento

Sistema de Control de Retenciones (SICORE). Sistema Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE). Modificación de las RG.2233 y 3726.

Prorroga hasta el 01.03.20 la obligación de informar e ingresar las retenciones y/o percepciones del impuesto al valor agregado a través del Sistema Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE). A tal efecto, modifica las citadas resoluciones, sustituyendo el Art. 6 referido a que las retenciones o percepciones se acreditarán los importes correspondientes a los pagos que hubieran efectuado en concepto de devoluciones las realizadas en exceso, y serán compensados por el sistema con otras obligaciones del mismo impuesto, y en IVA las informadas a través del "Sistema Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE)" y del programa aplicativo denominado "SICORE - SISTEMA DE CONTROL DE RETENCIONES", la compensación deberá solicitarse a través del sistema de "Cuentas Tributarias", ingresando al menú "Transacciones", opción "Compensación" y seleccionando las obligaciones de origen y destino correspondientes. Los comprendidos en la RG.2233, deberán informar e ingresar de las mismas deberán utilizar el programa aplicativo denominado "SICORE - SISTEMA DE CONTROL DE RETENCIONES - Versión 8 Release 39", para las efectuadas a partir del 01.12.19,

PROVINCIALES

AGIP

Resolución (AGIP) 296/2019 (15.11.19)

Modificación a la Resolución N° 939/2013 (AGIP).

Introduce modificaciones a las obligaciones de los Agentes de Recaudación y realiza un nuevo compendio normativo que refleje los cambios incorporados por las sucesivas resoluciones, para facilitar la difusión.Establece un Régimen General de Agentes de Recaudación del IIBB, para los que desarrollen actividades en CABA, (Anexos I a V). Aplicación desde 01.01.20.

ARBA

RN 33 - 16.10.19

Procedimiento

Procedimientos establecidos en las Resoluciones Normativas N° 68/12 y 3/15. Cese de oficio por falta de comunicación del cambio de su domicilio o cese de actividades.

Se simplifica y agilizan los procedimientos, a fin de optimizar la información de la base de datos de la ARBA para mejorar la gestión de administración tributaria, y adecua los mismos a lo dispuesto en la RG.5/18 de la CA del CM, incorporada en la RG.1/19 de dicha CA, respecto del cese de contribuyentes comprendidos dentro del ámbito de aplicación del Convenio; y contemplar de manera específica la situación de los contribuyentes del IIBB comprendidos en la RN.68/12 y en el Art.14, Ley 13.136