Principales disposiciones legales

RG. 4579 – AFIP –13.09.19.

BO 17.09.19.

Aduana

Importación. Régimen de percepción en el Impuesto a las Ganancias. Modificación de la RG. 2281.

Se sustituye el Art.5 de la RG.2281 que dispuso un régimen de percepción en el Impuesto a las Ganancias para las operaciones de importación definitiva de bienes y estableció alícuotas de percepción diferenciales, aplicables a aquellas destinaciones definitivas de importación para consumo cuyos valores declarados se encuentren por debajo de los valores criterio de importación fijados por AFIP. La nueva redacción determina que las importaciones estarán sujetas, de corresponder, a la percepción del impuesto mediante la aplicación de la alícuota del 6% sobre el precio normal definido para la aplicación de los derechos de importación, al que se agregarán todos los tributos a la importación o con motivo de ella y las tasas que pudieran corresponder. De tratarse de la importación definitiva de bienes que tengan como destino el uso o consumo particular del importador, la alícuota a aplicar será del 11%. La nueva resolución deroga el Art.8 de la citada resolución. La vigencia es a partir del décimo día hábil administrativo siguiente al de su publicación en el BO.

RG. 4580 –AFIP–17.09.19.

BO 18.09.19.

Procedimiento

Régimen de facilidades de pago. Obligaciones vencidas hasta el 15.08.19. Suspensión de traba de medidas cautelares. Modificación de la RG.4557.

Adecua la RG.4557 que estableció un régimen de facilidades de pago en el ámbito del sistema "Mis Facilidades" aplicable a obligaciones impositivas y de la seguridad social vencidas hasta el 15.08.19, permitiendo además refinanciar ciertos planes vigentes del Título I, RG.4477, y suspendiendo por el término 90 días la traba de medidas cautelares para determinados sujetos.

A través de esta nueva norma modifica la RG.4577 a efectos de otorgar a determinados tipos societarios las mismas condiciones de pago que las previstas para los sujetos caracterizados como Micro, Pequeña y Mediana Empresa - Tramo I y II" o "Potencial Micro, Pequeña y Mediana Empresa - Tramo I y II, procediendo a sustituir el inciso a) del segundo párrafo del Art.1, fijando que las deudas impositivas y previsionales -incluidas retenciones y percepciones impositivas- correspondientes a sujetos que registren la condición de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, inscriptas en el "Registro de Empresas MiPyMES, Resolución 220/19 de la Sec de Emprendedores y de la PyME del MPyT; y sujetos que se encuentren caracterizados en el "Sistema Registral" como "Potencial Micro, Pequeña y Mediana Empresa –Tramo I y II", en los términos de la RG.4568 y sujetos que revistan alguna de las formas jurídicas que se indican en esta nueva resolución. (asociaciones, fundaciones, cooperadoras, iglesia, etc.), excluyendo de este tipo de plan los sujetos que se encuentren o que hubieran estado alcanzados por los beneficios establecidos en el régimen previsto por el Dto.1212/03. Además suspende por el término 90 días corridos desde el día 14.08.10, la traba de medidas cautelares correspondientes a sujetos citados anteriormente.

Sustituye el Anexo III de "Condiciones del plan de facilidades de pago", por el que se detalla en esta nueva resolución

RG. 4581 –AFIP–17.09.19.

BO 18.09.19.

Valor Agregado

Primer artículo sin número agregado a continuación del Artículo 24 de la ley del gravamen. Inversiones en bienes de uso. Régimen de devolución. Requisitos, plazos y formas.

Establece los requisitos, plazos y formas que deberán observar los responsables inscriptos en el IVA a fin de solicitar devolución de los CF originados en la compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de uso, excepto automóviles, que procederá luego de transcurridos 6 períodos fiscales consecutivos, a partir de aquel en que resultó procedente su cómputo, siempre que los importes respectivos integren el saldo a favor del responsable que menciona el 1er párrafo del Art.24 de la ley de IVA. (Art.92 de la Ley 27430 de Reforma Tributaria).

Para agilizar la tramitación exige la presentación de dictámenes profesionales sobre la razonabilidad y legitimidad del crédito fiscal y demás requisitos relacionados; y para afrontar el pago de las solicitudes presentadas, el régimen operará con un límite máximo anual cuyo monto será determinado con las condiciones generales en materia de ingresos presupuestarios y el mecanismo de asignación que fije el MH. Para las solicitudes interpuestas durante el año 2019, el Art.87, Ley 27467 estableció como límite máximo anual la suma de $ 15.000.000.000.- y la Resol 185/19 del MH dispuso un orden de prelación basado en la antigüedad de los saldos acumulados según el período fiscal en el que se hubieran generado y, a igual antigüedad, que la asignación será proporcional a la magnitud de los saldos.

Dispone que el régimen de devolución se aplicará con arreglo a las condiciones establecidas y la reglamentación de la citada ley (Art.1, Dto.692/98); y que los "RI" en el IVA a fin de solicitar la devolución de los CF, deberán cumplir con los requisitos, plazos y formas dispuestos, fijando el Art.3, los casos que quedan excluidos del régimen.

Los requisitos a cumplir son los de poseer CUIT con estado activo, contar con alta en los impuestos a las Ganancias e IVA, declarar y mantener actualizado el domicilio fiscal, tener constituido el Domicilio Fiscal Electrónico y el código de la actividad desarrollada (s/CLAE - Formulario N° 883), haber presentado las DDJJ de Ganancias, GMP, Bienes Personales, IVA y Seguridad Social, de los períodos fiscales no prescriptos, o los transcurridos desde el inicio de la actividad, y no registrar incumplimientos de presentación de DDJJ informativas.

Los responsables deberán acceder a la opción "Pre-solicitud" del servicio denominado "SIR Sistema Integral de Recuperos", "Régimen de Devolución de Saldo Técnico - Art. 92 - Ley 27.430", disponible en el sitio "web" de AFIP, a fin de suministrar la información referida a los bienes de uso involucrados en el beneficio y los comprobantes que respalden la compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de uso; excepto automóviles. El acceso al sistema para la "Pre-solicitud" será habilitado entre los días 1 y 10 del mes de diciembre de cada año. Dentro de las 48 hs. la AFIP comunicará al responsable mediante el servicio "web", en la opción "Consulta de comprobantes habilitados por suficiencia de cupo fiscal (Total / Parcial)", los comprobantes y montos que podrán incluirse en su totalidad o de manera parcializada, en la solicitud del beneficio, según el mecanismo de asignación de cupo fiscal dispuesto por el MH, para el período que corresponda.

De no corresponder la asignación de cupo fiscal para los comprobantes informados en la "Pre- Solicitud", la AFIP informará esta situación en el mismo servicio. A efectos de solicitar el beneficio, los responsables deberán ingresar al servicio "SIR Sistema Integral de Recuperos" y generar el F. 8117 WEB - Régimen de Devolución de Saldo Técnico - Art.92 - Ley 27.430. En el caso de que el cupo fiscal impida la devolución total, podrá eliminar comprobantes o parcializar los montos solicitados por los mismos, respecto de los específicamente comunicados en el citado servicio.

Al momento de la solicitud, se deberá adjuntar un archivo en formato ".pdf" que tiene que contener un informe especial emitido por contador público, con firma certificada por el consejo profesional que rija la matrícula, quien se expedirá respecto de la razonabilidad, existencia y legitimidad de los referidos créditos y de los bienes de uso incluidos en la solicitud. Asimismo, deberá acompañarse un archivo en formato ".pdf" con la denuncia de siniestro del bien de uso incorporado en la solicitud. El informe deberá ser validado por el profesional, para lo cual deberá ingresar, con su respectiva clave fiscal, al servicio "SIR Sistema Integral de Recupero", "Régimen de Devolución de Saldo Técnico - Art. 92 - Ley 27.430 - Módulo Contador". En el mismo deberá quedar certificado que los bienes de uso integran el patrimonio del contribuyente a la fecha de solicitud y que los mismos revisten la calidad de bienes susceptibles de amortización para Ganancias. De igual forma, se actuará cuando en la solicitud se declare un bien de uso siniestrado. Como constancia de la solicitud, el sistema emitirá el formulario de DDJJ "web" F. 8117 y un acuse de recibo de la transmisión, que contendrá el número de la misma para su identificación y seguimiento.

Podrá presentarse una sola solicitud por año calendario. El monto autorizado y, en su caso, el de las detracciones que resulten procedentes, será comunicado por AFIP dentro de los 15 días hábiles administrativos contados desde la fecha en que la solicitud presentada resulte formalmente admisible. La AFIP notificará al solicitante en su Domicilio Fiscal Electrónico: los requerimientos, los actos administrativos y requerimientos correspondientes a la disconformidad o recurso.

El solicitante podrá desistir de la solicitud presentada, para lo cual deberá identificar la misma ingresando al servicio disponible en el sitio "web", seleccionando la opción denominada "Desistir Solicitud Presentada".

El incumplimiento a las disposiciones establecidas para el presente régimen, dará lugar a: la pérdida de los beneficios otorgados; el archivo de las solicitudes en trámite, la obligación de restituir los créditos fiscales no aplicados oportunamente devueltos, con los intereses y multas que pudieran corresponder, el ingreso de los impuestos abonados en defecto y sus accesorios y la rectificación de las DDJJ por los períodos involucrados.

RG. 4582 –AFIP–20.09.19.

BO. 23.09.19.

Aduana

Incorporación de sujetos al programa "Operador Económico Autorizado" (OEA). Despachantes de Aduana, Agentes de Transporte Aduanero y Transportistas de transportes automotores de carga. Modificación de la RG.4451.

Incorpora al programa "Operador Económico Autorizado" (OEA) a los despachantes de aduana, los agentes de transporte aduanero y los transportistas de transportes automotores de carga relacionados con el comercio exterior, así como determinar los beneficios que se les otorgarán.

Asimismo adecua la normativa vigente con el objeto de facilitar su interpretación y cumplimiento a efectos de impulsar el ingreso y permanencia de los operadores como OEA y aportar claridad a los procedimientos allí regulados.

Decreto N° 665 – 25.09.19.

BO. 26.09.19

Asignación No Remunerativa

Leyes N° 14.250, 20.744, 23.546, 24.013, 25.212 y 27.345. Establece una asignación no remunerativa para todos los trabajadores en relación de dependencia del Sector Privado.

El decreto establece una asignación no remunerativa para todos los trabajadores en relación de dependencia del Sector Privado, por $ 5.000, que se abonará en octubre de 2019 o en los plazos, cuotas y condiciones que establezcan las partes signatarias de los CCT en ejercicio de su autonomía colectiva; previendo que cuando la prestación de servicios fuere inferior a la jornada legal, la asignación se cobrará en forma proporcional, de acuerdo al convenio colectivo aplicable. Los $ 5.000,- se compensará en las próximas revisiones salariales. Los empleadores que otorgaron, unilateralmente, otros incrementos a los trabajadores desde el 12.08.19, podrán compensarlos hasta su concurrencia con la suma total de esta asignación. Quedan excluidos del decreto los trabajadores del sector público nacional, provincial, municipal y de la CABA, cualquiera sea su modalidad de vinculación; los trabajadores del Régimen de Trabajo Agrario, y del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

RGC.4583–AFIP–24.09.19.

BO. 25.09.19.

Aduana

Procedimiento de intercambio de información entre Administración Nacional de Aviación Civil y AFIP.

Establece un procedimiento de intercambio de información por medios electrónicos entre la AFIP, y la Administración Nacional de Aviación Civil, a los efectos de cumplir con las tareas de control y registro que les fueron asignadas. A tales fines, ambos organismos se proporcionarán acceso a la información que surge del Sistema Informático Malvina (SIM) y el Sistema Integrado de Aviación Civil (SIAC), respectivamente, conforme a datos del Anexo I que integra esta resolución.

RG. 4584–AFIP–26.09.19.

BO. 27.09.19.

Procedimiento

Registración y asignación de la CUIT. S.A., fundaciones y asociaciones civiles con domicilio legal en la Prov. de Córdoba.

Aplicación de disposiciones a las SA, asociaciones civiles y fundaciones con domicilio legal en Córdoba, para otorgar un tratamiento similar al dispuesto para las sociedades constituidas bajo el tipo societario de Sociedades por SAS.

Las solicitudes de inscripción ante la DGPJ de Córdoba, se realizarán con el formulario disponible en el Portal de Trámites de la Dirección General (tramitesipj.cba.gov.ar/), indicando la información solicitada en el mismo.

PROVINCIALES

AGIP

LEY N° 6195 – 05.09.19.

Beneficios Fiscales

Regularización de obligaciones tributarias. Obligaciones vencidas al día 31 de julio de 2019. Plazos, acogimiento, exclusiones.

Se condonan las obligaciones tributarias y sus accesorios, devengados hasta el 31.07.19, por los gravámenes que inciden sobre el Abasto y por ocupación o uso de la vía pública con calesitas o carruseles, quioscos de venta de flores, cajas metálicas (contenedores), mesas y sillas, toldos o parasoles de uso comercial y plataformas de esparcimiento; siempre que no se hubieren abonado ni contaren con sentencia de ejecución fiscal firme en el supuesto de haber sido transferidas para su cobro por vía judicial.

De existir reclamo judicial por la deuda, el beneficiario se hará cargo de las costas y honorarios por el juicio iniciado.

El beneficio procede respecto de contribuyentes que no se hallen incluidos en el actual Sistema de Verificación Continua para Grandes Contribuyentes del IIBB de la Resolución 161/19 (AGIP).

En el impuesto de sellos se amplía la vigencia de los beneficios de la Ley 6.169/19 hasta el 31.12.19.

Los contribuyentes de los tributos podrán regularizar las obligaciones vencidas o infracciones cometidas al 31.07.19, , bajo la forma y condiciones que se establecen por en esta ley y con los requisitos que se dispongan reglamentariamente.

El acogimiento podrá efectuarse dentro del plazo que establezca la AGIP en su reglamentación, no pudiendo exceder el 31.12.19. y el mismo podrá realizarse en forma total o parcial. En el caso de deuda en gestión judicial, el acogimiento deberá ser por el total de la deuda reclamada en cada juicio y además implica la aceptación de la interrupción de la prescripción por los períodos regularizados, cualquiera fuera la forma de cancelación del mismo. El artículo 6° establece quienes quedan excluidos del beneficio de la esta ley, entre los cuales se encuentran los planes vigentes al 31/7/2019 de la Ley 5616.

Los contribuyentes cuyas deudas se encuentren con juicio de ejecución fiscal en trámite, podrán acogerse a los beneficios, si conjuntamente con el acogimiento al plan, desisten del derecho y de las acciones judiciales iniciadas, e implicará un allanamiento a la pretensión del fisco y deberá efectuarse por el total de la deuda reclamada en el juicio, generando la suspensión de los plazos procesales en las causas judiciales iniciadas.

Contra el acogimiento, se levantarán las medidas cautelares trabadas, sobre fondos o valores actuales o futuros de cualquier naturaleza, depositados en entidades financieras o sobre cuentas a cobrar.

El acogimiento producirá la suspensión de las acciones penales en curso y la suspensión de la prescripción penal, aún cuando no se hubiera efectuado la denuncia penal a ese momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando la misma no tuviere sentencia firme o acuerdo de avenimiento homologado.

Los contribuyentes deberán pagar las costas, costos y honorarios a los mandatarios, y AGIP podrá ofrecer el pago en cuotas de los honorarios de los mandatarios, hasta un total de 12 cuotas. En los casos de reformulación de planes vigentes, no corresponde el pago de honorarios.

Establece con alcance general, para los contribuyentes que se acojan al régimen, la condonación total de los intereses resarcitorios y punitorios de las obligaciones tributarias regularizadas, excepto de los agentes de recaudación por los tributos retenidos o percibidos y no depositados. Asimismo, fija la condonación de las multas formales o materiales cometidas hasta el 31.07.19, que no se hubieren abonado y no se encuentren con sentencia firme a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, la que procederá en las circunstancias que se detallan en forma taxativa.

Los contribuyentes que no se hallen incluidos en el actual Sistema de Verificación Continua para Grandes Contribuyentes, el vencimiento de la 1ra cuota del plan de facilidades de pago operará a partir de los 90 días corridos desde su suscripción. Las deudas podrán cancelarse: en un solo pago o en cuotas, bajo el plan de facilidades de pago que al respecto disponga la AGIP, y podrán cancelarlas en hasta 120 cuotas, aplicándose las tasas de interés que se detallan en el artículo 15; fijando un esquema especial para los contribuyentes que se hallen incluidos en el actual Sistema de Verificación Continua para Grandes Contribuyentes.

Para los agentes de recaudación por retenciones o percepciones efectuadas y no ingresadas, podrán cancelar las deudas en hasta 36 cuotas, aplicando las tasas de interés que se detallan en la ley. Asimismo, los contribuyentes podrán reformular los planes de facilidades cuyo estado sea vigente; y en el caso de contribuyentes estén bajo verificación o en procedimiento de determinación de oficio y abonen en un solo pago el importe total reclamado, éstos podrán continuar con la discusión del encuadre tributario de fondo en sede administrativa.

ARBA

RN 27 - 02.09.19

Calendario de Vencimientos

Modificación del Anexo VI de la RN 50/18. Readecua fechas de vencimiento de presentación de las DDJJ e ingreso de importes recaudados por agentes de recaudación de Ingresos Brutos y de Sellos.

Modifica los vencimientos dispuestos en el Anexo VI de la Resolución Normativa N° 50/18, previstos para los meses de julio, agosto y noviembre de 2019, para la presentación de las declaraciones juradas e ingreso de los importes recaudados por los agentes de recaudación de los Impuestos sobre los Ingresos Brutos y de Sellos, de acuerdo a lo establecido en el Anexo Único de esta Resolución.