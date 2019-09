Principales disposiciones legales

RG. 4562 – AFIP -29.08.19.

BO.30.08.19.

Aduana

Régimen especial de importación temporaria de mercaderías para recibir un perfeccionamiento industrial. Obtención del Valor Imponible de Exportación. Modificación de la RG.2147.

Amplia su nivel de detalle con relación a la metodología de cálculo para la obtención del "Factor de Ponderación" previsto en el punto 3. del Anexo IV de la Resolución General N° 2.147 que estableció un procedimiento general para aquellas situaciones en las que el valor imponible resulte negativo debido a las fluctuaciones del mercado, dejando sin efecto el tratamiento particular aplicable al sector oleaginoso, en función de los planteos efectuados por la Cámara de la Industria Aceitera.

RG. 4563 – AFIP –29.08.19.

BO 30.08.19.

Monotributo

Resolución General Conjunta 4563/19 (AFIP) y DGR de la Provincia de Jujuy - Régimen RS del IIBB de la Pcia. de Contribuciones Municipales de esa jurisdicción. Implementación Sistema Tributario Unificado.

Incorpora al "Sistema Único Tributario", creado por la RGC.4263 de la AFIP y del MF de la Pcia de Córdoba, a aquellos sujetos adheridos al Monotributo (RS), que resulten asimismo alcanzados por el Régimen Simplificado del IIBB de la Pcia de Jujuy y, en su caso, por la contribución municipal y/o comunal que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios, en los términos establecidos en esta resolución general, fijando que al momento de adherir al Monotributo, los sujetos con domicilio fiscal en Jujuy deberán declarar su condición frente al impuesto sobre los ingresos brutos y a la contribución municipal y/o comunal que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios, a fin de encuadrar en el "Régimen Simplificado Provincial", previsto en el Código Fiscal, y en el régimen simplificado de la referida contribución, en caso de corresponder.

La resolución reglamenta todos los aspectos relacionadas, con el alta, bajas, modificaciones, condiciones y requisitos especiales, etc.

RG. 4564 – AFIP –29.08.19.

BO 30.09.19.

Aduana

Gestión de Autorizaciones Electrónicas para operadores de comercio exterior. Modificación de la RG.2572.

Efectúa determinadas precisiones con relación a los servicios del Sistema Informático Aduanero a los cuales deben adherirse los Agentes de Transporte Aduanero. A tal efecto Sustituye el punto C) del Anexo II de la Resolución General N° 2.572 que determinó los sujetos y actos para los cuales es obligatoria la utilización de la "Gestión de Autorizaciones Electrónicas" establecido por la RG.2449 y los servicios del Sistema Informático Aduanero a los que deben adherirse los operadores de comercio exterior.

RG. 4565 – AFIP –29.08.19.

BO 30.08.19.

Procedimiento

Liquidación de Compra de Caña de Azúcar. Remito Electrónico para Azúcar, Alcohol y Subproductos. Uso Obligatorio. Alcance. Sujetos Alcanzados. Modificación de la RGC. 4565/19 - AFIP y MAGyP

Modifica el artículo 31 de la RG. 4519 que estableció el uso obligatorio de los comprobantes electrónicos "Liquidación de Compra de Caña de Azúcar" como únicos documentos válidos para respaldar las operaciones de adquisición y el uso obligatorio de los remitos electrónicos para el sector azucarero, como únicos documentos válidos para las remisiones de los productos obtenidos de su industrialización (azúcar, alcohol, bagazo y melaza) efectuadas por los ingenios azucareros, estableciendo como nueva fecha de aplicación obligatoria del uso de los citados documentos, a partir del 01.12.19.

RG. 4566 – AFIP –30.08.19.

BO 02.09.19.

Procedimiento.

Traslado de carnes y subproductos derivados de la faena de hacienda de las especies bovinas/bubalinas y porcinas. "Remito Electrónico Cárnico". Modificación de la RG. 4256.

Sustituye el Art.14 de la RG.4256 que implementó el "Remito Electrónico Cárnico" (REC) como único documento válido para amparar el traslado automotor dentro del territorio de la República Argentina de carnes y subproductos derivados de la faena de hacienda de las especies bovinas/bubalinas y porcinas postergando su aplicación a partir del 01.09.19. Es importante destacar que en caso de incumplir, los infractores tienen sanciones y el Ministerio de Agricultura podrá disponer la suspensión preventiva del operador en el Registro Único de operadores de la Cadena Agroindustrial (Ruca).

RGC. 4567 – AFIP y MAGyP –30.08.19.

BO 02.09.19.

Procedimiento.

Remito Electrónico Cárnico. Resolución General N° 4.256 y su modificatoria.

Dispone de manera conjunta las medidas tendientes al cumplimiento de las normas vigentes del sistema de "REMITO ELECTRÓNICO CÁRNICO" como único documento válido para el traslado automotor dentro del territorio de la Argentina de carnes y subproductos derivados de la faena de hacienda de las especies bovinas/bubalinas y porcinas, y las consecuencias derivadas de su inobservancia. A tal efecto, establece que sin perjuicio de la aplicación de las sanciones contenidas en la Ley 11.683, por parte de la AFIP en el marco de lo previsto por la RG.4256, la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del podrá disponer la suspensión preventiva del operador en el "Registro Único de la Cadena Agroalimentaria, (Resolución 21/17, en los casos de Operadores informados por la AFIP o detectados por la mencionada Dirección Nacional que hayan efectuado o encargado traslados de carne bovina, bubalina y/o porcina y subproductos de faena de su propiedad no habiendo emitido el correspondiente Remito Electrónico Cárnico en forma recurrente; o hayan efectuado o encargado traslados de carne bovina, bubalina y/o porcina y subproductos de faena de su propiedad habiendo emitido el Remito Electrónico Cárnico indicando un destinatario que no se corresponde con el real, en forma recurrente, entendiendo este último término como las situaciones señaladas cuando las mismas superen los 10 traslados o el 10 % de los traslados de 1mes calendario.

RG. 4568 – AFIP –30.08.19.

BO 02.09.19.

Procedimiento.

Sistema Registral. Caracterización como "Potencial Micro, Pequeña y Mediana Empresa - Tramo I y II". Su implementación.

Eestablece un proceso sistémico mediante el cual se los caracterice como "Potencial Micro, Pequeña Mediana Empresa – Tramo I y II", a fin de acceder a determinadas condiciones especiales en los planes de facilidades de pago, en la aplicación del régimen tributario, tasas diferenciales, exclusión de regímenes de retención y/o percepción, etc, y en otras operatorias en el marco de las competencias de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Producción y Trabajo, además de disponer el procedimiento que deberán observar los contribuyentes alcanzados por el beneficio previsto en el Decreto 567/19.

Implementa en el ámbito del "Sistema Registral" la caracterización denominada "Potencial Micro, Pequeña y Mediana Empresa –Tramo I y II" para aquellos contribuyentes asimilables a sujetos inscriptos en el "REGISTRO DE EMPRESAS MiPyMES", la que permitirá acceder a determinadas condiciones especiales en los planes de facilidades de pago, en la aplicación del régimen tributario con tasas diferenciales, exclusión de regímenes de retención y/o percepción, etc. y en otras operatorias en el marco de las competencias de la AFIP.

A tal efecto se define por "Potencial Micro, Pequeña y Mediana Empresa -Tramo I y II-" a aquellos sujetos que no superen, según el sector al que pertenezcan, los topes de facturación establecidos por la Resolución 220/19 de la Secretaría de Emprendedores y de la PyME del MPyT, o norma que a futuro la modifique o sustituya. Y su caracterización se efectuará en función del monto total anual de las ventas, locaciones o prestaciones de servicios informadas en las DDJJ del IVA, que surja del promedio de los últimos 3 años calendario, apropiando la totalidad a la actividad principal declarada. De no haber transcurrido el término de 3 años calendario completos desde el inicio de actividad, se promediarán los ingresos anuales correspondientes al período transcurrido y en el caso de ser de un año incompleto, se anualizarán los montos correspondientes a las ventas, locaciones y prestaciones de servicios.

Se fija como condición para ser encuadrados en esta nueva categoría, que se encuentren presentadas la totalidad de las DDJJ del IVA correspondientes al período considerado para la determinación del promedio anual; y los sujetos adheridos al Monotributo formarán parte de esta nueva categorización.

El proceso de caracterización será sistémico y se realizará durante la 1ra. quincena del mes de mayo de cada año, con la información obrante al 31 de diciembre del año calendario anterior, mientras que los que inicien durante este proceso, serán incluidos automáticamente. El "Sistema Registral" se reflejará la caracterización asignada mediante alguno de los códigos que se indican en esta resolución general.

La inscripción en el "REGISTRO DE EMPRESAS MiPyMES" en los términos de la R.220/19 antes señalada, implicará el decaimiento de la caracterización como "Potencial Micro, Pequeña y Mediana Empresa - Tramo I y II".

Los contribuyentes no categorizados que consideren que reúnen los requisitos para serlo, podrán solicitar la inscripción en el "REGISTRO DE EMPRESAS MiPyMES" a efectos de gozar de los beneficios impositivos otorgados.

Los contribuyentes alcanzados por el beneficio previsto en el Dto.567/19 del deberán encontrarse caracterizados en el "Sistema Registral" y acceder con clave fiscal a través del sitio "web" institucional, al servicio "Sistema Registral", menú "Registros Especiales", opción "Características y Registros Especiales" y seleccionar la caracterización "438 - Beneficio Decreto 567/19 - IVA Tasa 0".

Decreto N° 603 - PE -30.08.19.

BO 02.09.19.

Valor Agregado

Modificación del Decreto N° 567/2019. Leyes N° 24.240 y 27.345 y el Decreto N° 567/19.

Amplia a los canales de comercialización o distribución mayorista o minorista, con el objeto de asegurar el acceso de toda la población a los beneficios establecidos por el Decreto N° 567/19 que fijó para la venta de ciertos productos de la canasta alimentaria, una alícuota equivalente al 0% en el IVA, establecido por la Ley del citado impuesto, cuando se comercialicen a consumidores finales. Determina que para determinar los sujetos y las actividades que también quedarán alcanzados por la alícuota establecida en el Art. 1º del citado Decreto, se han tomado parámetros objetivos tendientes a igualar horizontalmente a operadores económicos de un mismo mercado.

A tal efecto, contemplar entre los sujetos beneficiarios del Decreto N° 567/19 a monotributistas, y responsables inscriptos cuyas ventas totales anuales no superen los montos establecidos en la Resolución N° 220/19 de la Secretaría de Emprendedores y de la PyME del MPT para la categoría "micro", siempre que se encuentren inscriptos en algunas de las actividades económicas detalladas en la presente norma legal.

Decreto N° 607 - PE - (30.08.19.)

BO 02.09.19.

Combustibles

Modificación del Decreto 381/19. Capítulo I, Título III, Ley 23.966, y los Dtos. 501/ 18, 381/19, 441/19, 531/19 y 566/19.

El Art. 4°, Capítulo I y el artículo 11, Capítulo II, del Título III, Ley 23.966, establecieron montos fijos en pesos por unidades de medida para determinar el impuesto sobre los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono, respectivamente, los que son actualizados por trimestre calendario sobre la base de las variaciones del IPC, considerando las variaciones acumuladas de ese índice desde el mes de enero de 2018. Asimismo los Dtos.381/19, 441/19 y 531/19 fijaron la gradualidad al incremento en los montos del impuesto originado en la actualización realizada en el mes de abril de 2019 surtiendo efectos en su totalidad, para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el 01.09.19., y que desde esa fecha se aplicaría el incremento del impuesto, derivado de la actualización realizada en el mes de julio de 2019. Teniendo en cuenta que Dto 566/19, se estableció que el precio tope de naftas y gasoil en todas sus calidades, comercializados por las empresas refinadoras y/o los expendedores mayoristas y/o minoristas, en todos los canales de venta, durante los 90 días corridos siguientes a su entrada en vigencia, no podrá ser superior al precio vigente al 09.08.19.; se procede a diferir, para los productos alcanzados por esa norma, los efectos de las actualizaciones antes mencionadas, para lo cual se sustituye el inc. c), Art.1 del Dto 381/19 finado que con relación a los productos consignados en los incisos d), e), f), h) e i) del inciso anterior, para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el 01.09.19, deberá considerarse el incremento total en los montos del impuesto; y el inc. d), Art. 1, de la misma norma del 28.05.19 fijando que con relación a los productos consignados en los incisos a), b), c) y g) del inc. b) del presente artículo, para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el 01.09.19 y hasta el 30.11.19, deberán mantenerse los montos del impuesto que correspondan al 31.08.19. Para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el 01.12.19, deberá considerarse el incremento total en los montos del impuesto.

Resolución 6 - MPyT -30.08.19.

BO 02.09.19.

Salario Mínimo, Vital y Movil

Ley N° 24.013, los Decretos N° 2725/91 y 40/19. Resoluciones N° 617/04 del 2 de septiembre de 2004 del ex MTEySS y 2/19 Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el SMVM.

Fija para todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, de la Administración Pública Nacional y de todas las entidades y organismos del Estado Nacional que actúe como empleador, un Salario Mínimo, Vital y Móvil, excluidas las asignaciones familiares, y de conformidad con lo normado en el artículo 140 de la Ley N° 24.013 y sus modificatorias, las sumas que se detallan en esta resolución.

A partir del 01.08.19, en $ 14.125,00 para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo, con excepción de las situaciones previstas en los artículos 92 ter y 198, del mismo cuerpo legal, que lo percibirán en su debida proporción, $ 70,62 por hora para los trabajadores jornalizados; del 01.09.19, en

$ 15.625,00 y de $ 78,12 por hora para los trabajadores jornalizados; del 01.10.19, en $ 16.875,00 y de $ 84,37 por hora para los trabajadores jornalizados, respectivamente.

Incrementa los montos correspondientes al mínimo y máximo de la prestación por desempleo para las mismas fechas: en $ 3.285,51; $ 5.256,83; en $ 3.634,41 y $ 5.815,08 y en $ 3.925,17 y $ 6.280,28, respectivamente.

Resolución 379 – MPyT – Sec de Emprendedores -30.08.19.

BO 02.09.19.

Regímenes de Capacitación

Leyes N°22.317, 24.467, 27.264 y 27.467 de Presupuesto General Ejercicio 2019, los Decretos N° 819/98, 434/99, 174/18, las Resoluciones N° 24/01 de la ex Sec de la PyME, 148/16 de la Sec, de Emprendedores y de la PyME y 221/19.

Aprueba los Proyectos de Capacitación presentados por las empresas bajo la modalidad 1 "Capacitación del personal de la MiPyME", modalidad 2 "Cesión de Grandes Empresas y/o MiPyMEs A MiPyMEs de su cadena valor y/o Emprendedores" y modalidad 3 "Capacitación Asistida – Expertos PyMEs", incluyendo actividades de capacitación abiertas y cerradas en el caso de las modalidades 1 y 2, y actividades de capacitación asistida en el caso de la modalidad 3, conforme la tipificación efectuada en los Artículos que se detallan en el Anexo de resolución, acorde a lo establecido en los Artículos 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3 y 10 del Anexo I del Anexo de la Resolución N° 221/19 de la Sec. de Emprendedores y de la PyME del MPyT, las cuales acceden al Régimen de Crédito Fiscal.

Se asigna un cupo de Crédito Fiscal por un monto total de 99.197.937,45 para los Proyectos de Capacitación aprobados.

Resolución 383 – MPyT – Sec de Emprendedores y PyME -30.08.19.

BO 03.09.19.

Sociedad de Garantía Recíproca

Ley N° 24.467. Reglamentación del Decreto Nº 699/18. Resolución N° 455/18 de aprobación de las "Normas Generales del Sistema de Sociedades de Garantías Recíprocas".

Actualiza la regulación aplicable a las Sociedades de Garantía Recíproca y clarifica algunos conceptos o criterios para lograr una mayor eficacia y eficiencia en la utilización de las herramientas del sistema, y además realiza adecuaciones al régimen sancionatorio oportunamente aprobado de modo de establecer un procedimiento más eficaz y claro que brinde mayor seguridad jurídica para el administrado. La adecuación de la normativa aplicable a las Sociedades de Garantía Recíproca se efectúa con el objeto de que su aplicación resulte más eficiente, simplifique y desburocratice la relación de las mismas con la Autoridad de Aplicación.

A tal efecto se sustituye el Anexo de la Resolución N° 455/18 de la Secretaría de Emprendedores y de la PyME del ex Ministerio de Producción por el Anexo que forma parte integrante de esta medida.

RG. 4569 – AFIP –02.09.19.

BO 03.09.19.

Valor Agregado

Régimen de retención. Nómina de sujetos comprendidos. Modificación de la Resolución General N° 2.854.

De acuerdo al artículo 3 de la RG. 2854 modifica los Anexos I, II y III incorporando nuevos contribuyentes como agente de retención del impuesto al valor agregado aplicable a las operaciones que por su naturaleza dan lugar al crédito fiscal y también procede a la exclusión de otros responsables del régimen.

RG. 4570 – AFIP –02.09.19.

BO 03.09.19.

Aduana

Importación. Régimen de Identificación de Mercaderías. Modificación de la Resolución N° 2.522/87 (ANA).

Modifica la la RG. 2522/87 (ANA), que reglamentó el Régimen de Identificación para determinadas

mercaderías nuevas o usadas de origen extranjero, ingresadas al territorio aduanero, mediante la aplicación de estampillas fiscales aduaneras. Teniendo en cuenta que la Cámara Argentina de la Motocicleta y firmas de la industria del caucho efectuaron presentaciones a efectos de solicitar la excepción a la utilización de los timbres fiscales para las mercaderías identificadas como neumáticos de caucho para motocicletas y guantes, mitones y manoplas, y teniendo en cuenta que la colocación de las estampillas en determinados productos incrementa los costos y obstaculiza el despacho a plaza de los mismos, se elimina tal exigencia para determinadas posiciones arancelarias.

RG. 4571 – AFIP – (02.09.19.)

BO 03.09.19.

Aduana

Mercaderías con marca de fábrica o de comercio falsificadas o copias piratas.

Implementa medidas que permitan hacer frente al tema de la falsificación, incorporando mecanismos que aumenten la capacidad de control de la DGA y, a su vez, faciliten la articulación de tareas con los titulares marcarios, a tal efecto actualiza la normativa vigente, así como unificar en un solo texto los elementos a tener en cuenta para el desarrollo de los aspectos técnicos y operativos.

RG. 4572 – AFIP –04.09.19.

BO 05.09.19.

Ganancias.

Comercialización de granos y semillas en proceso de certificación -cereales y oleaginosas- y legumbres secas. Modificación RG.4325.

Modifica los montos mínimos de retención para conservar el carácter de parámetro objetivo representativo de los distintos conceptos sujetos a retención del régimen de retención del impuesto a las ganancias, aplicable a cada uno de los importes correspondientes al pago de las operaciones de venta de granos y semillas en proceso de certificación, cereales y oleaginosas, y legumbres secas, así como, en su caso, sus ajustes, intereses, actualizaciones y otros conceptos, consignados en la factura o documento equivalente.

RG. 4573 – AFIP –05.09.19.

BO 06.09.19.

Ganancias

Instituciones Religiosas. Obtención del certificado de exención. Artículo 20, incisos e) y f), de la Ley N° 20.628.

Instrumenta un procedimiento simplificado para la obtención del certificado de exención para las instituciones religiosas registradas en la Secretaría de Culto considerando la exención del inciso c) del Art. 20 de la Lay de Ganancias, lo establecido en el Decreto N° 1092/97 que dispuso que las personas jurídicas comprendidas en el régimen de la Ley N° 24.483 serán beneficiarias del tratamiento dispensado por los incisos e) y f) del citado Art. 20 de la ley, sin necesidad de tramitación adicional alguna, bastando la certificación que a tal efecto expida la Secretaría mencionada y lo dispuesto por la RG.(AFIP) 2681 que previó el procedimiento a través del cual las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Artículo 20 de la ley del gravamen deberán acreditar su condición de exentas en el referido impuesto, aclarando que el mismo extiende dicho procedimiento simplificado a todos aquellos cultos reconocidos por la citada Secretaría.

En consecuencia, a efectos de obtener el certificado de exención en el impuesto a las ganancias en virtud de los incisos e) o f) del Art. 20 de la ley del gravamen, las instituciones religiosas y sus entidades dependientes, incluidos los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica reconocidas, deberán observar las disposiciones de esta resolución, en sustitución a lo previsto en el Título I, de la RG.2681 (AFIP).

La solicitud se efectuará con la presentación en la AFIP que corresponda, de una copia del certificado o inscripción en los registros existentes en el ámbito de la Secretaría de Culto.

La AFIP constatará que el solicitante posea la C.U.I.T con estado administrativo "Activo: Sin Limitaciones", y la forma jurídica registrada en el "Sistema Registral" se corresponda con su funcionamiento institucional, considerando los datos registrados en el certificado presentado, que se encontrará disponible para su consulta en el sitio "web" AFIP, a partir del día inmediato siguiente de efectuados los controles. El certificado de exención se otorgará por un plazo de 2 años contado desde la fecha de otorgamiento, pudiendo solicitar su renovación dentro de un plazo máximo de 15 días hábiles anteriores al vencimiento.

Las entidades comprendidas deberán dar cumplimiento a las disposiciones del Título II – Donaciones a entidades exentas de la resolución citada. Aclara que los certificados obtenidos con anterioridad a esta resolución, mantendrán su vigencia hasta la fecha de vencimiento consignada en ellos.

RG. 4574 – AFIP –06.09.19.

BO 09.09.19.

Aduana

Importación. Valores criterio de importación de carácter precautorio. Sistema de Control de Valor.

Determina el control de valor al cual serán sometidas las destinaciones definitivas de importación para consumo de las mercaderías indicadas en el Dto.81/19 que fijó reducción de alícuotas de Derecho de Importación Extrazona solo para vehículos incompletos, desarmados para sujetos con establecimiento radicado en el país.

RG. 4575 – AFIP –06.09.19.

BO 09.09.19.

Procedimiento

Ley N° 25.506. Firma Digital. Cese de actividades de AFIP como Autoridad Certificante. Derogación de la RG. 2651. Modificación de la RG.3380.

Ante el nuevo rol asumido como Autoridad la Secretaría de Modernización Administrativa de Registro de la Autoridad Certificante corresponde adecuar la normativa vinculada (RG.3380) a fin de su compatibilización con las actuales funciones asumidas, fijando que los certificados digitales emitidos por la RG.2651 rigen hasta el 10.09.19. y desde esa fecha, sólo resultarán válidos los certificados emitidos según disposiciones de la Secretaría de Modernización Administrativa; y deroga la RG.2651.

RG. 4576 – AFIP –10.09.19.

BO 11.09.19.

Aduana

Procedimientos complementarios relativos a los controles sobre la descarga de los medios de transporte vía acuática. Sustitución de la RG.833.

Establece los requisitos y controles adicionales que deberán observarse a la descarga de los bultos que fueron objeto de la declaración aduanera prevista en los Arts.130 y 131 del Código Aduanero, con el fin de permitir asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Art.196 del mencionado código. En función de la reingeniería de los procedimientos aduaneros implementada, corresponde sistematizar el envío de la información. A tal efecto se aprueban los procedimientos complementarios relativos a los controles a la descarga para la vía acuática, los cuales se consignan en el Anexo que integra esta resolución; y se deroga la RG.833, siendo aplicable según el cronograma que se establece en la presente norma reglamentaria.

RG. 4577 – AFIP –10.09.19.

BO 11.09.19.

Procedimiento

Pago electrónico de obligaciones impositivas, recursos de la seguridad social y aduaneras. Modificación de la RG.1778.

Adecua la RG. 830, a los fines de implementar nuevas modalidades para la generación volante electrónico de pago (VEP), sustituyendo el Art.2 de la RG.1778, fijando que para cancelar obligaciones mediante transferencia electrónica de fondos se deberá cumplir con el procedimiento que se detalla, señalando que en todos los casos, el VEP generado estará identificado con un número unívoco y deberá ser cancelado íntegramente en un solo pago aunque contenga más de una obligación, debiendo elegir la entidad de pago a utilizar para cancelarlo y acceder al sitio "web" de la entidad de pago elegida o del banco habilitado y efectuar el pago del VEP) generado.

Los contribuyentes y/o responsables deberán poseer una cuenta bancaria en pesos desde la que se autorizará el pago por débito en cuenta, y para los "Impuestos-Conceptos" especialmente autorizados, la cancelación también se podrá realizar con tarjetas de crédito, débito o cualquier otro medio de pago electrónico admitido por el BCRA y la AFIP.

PROVINCIALES

ARBA

· RN 25 - 02.09.19

Regímenes de regularización de deudas

Adecuación de las medidas de la Resolución Normativa N° 6/16 y medidas específicas para regularizar deudas sometidas a procesos de ejecución judicial.

Realiza adecuaciones a los regímenes de regularización de deuda vigentes, flexibilizando las condiciones de financiación de la RN. 6/16, que estableció un régimen permanente para la regularización de deudas de contribuyentes y responsables solidarios, respecto de los impuestos a los IIBB, Automotores, Embarcaciones,

Inmobiliario y Sellos; y también de deudas de agentes de recaudación y responsables solidarios, de precepciones y retenciones no efectuadas con relación a IIBB y Sellos.

Asimismo establece, con carácter transitorio y especial, un régimen para la regularización de deudas sometidas a procesos de ejecución judicial con una bonificación de hasta el 15%, del pago de los honorarios al apoderado fiscal y demás costos y gastos judiciales, pudiendo regularizarse las deudas, según el impuesto del que se trate, hasta el 31.07.19, como así también las deudas provenientes de planes de pagos caducos a dicha fecha.

El importe mínimo de las cuotas varía según el tributo, Inmobiliario o Automotores $ 300; Planes de Regularización de deudas de estos impuestos y Embarcaciones Deportivas $ 800, e IIBB y Sellos $ 1.000.

En las posibilidades de cancelación se prevé ingreso en 1 sólo pago, sin bonificación. Un anticipo del 5% de la deuda y el saldo en 3 cuotas sin bonificación e interés, en 6 hasta 12 sin bonificación pero con interés de financiación del 1,50% mensual sobre saldo; de 15 y hasta sin bonificación y interés del 2%; en 27 y hasta 60 sin bonificación, con un interés del 2,5%.

En las normas especiales, se establece, con carácter transitorio, condiciones especiales y beneficios adicionales aplicables a los contribuyentes, agentes de recaudación, o sus responsables solidarios que, entre el 01.09 y 31.12.19 regularicen deudas en instancia de ejecución judicial, contando son un beneficio especial de reducirse en hasta un 15% la deuda judicial (sin afectar capital), haciéndose cargo la provincia de los cargos procesales, costas y honorarios de abogados externos, siendo las modalidades de pago, las ya indicadas anteriormente.

Tratándose de deudas provenientes de Planes de pago Prejudiciales caducos, en ningún caso el monto del acogimiento que resulte por aplicación de las bonificaciones previstas en este podrá ser inferior al importe del acogimiento oportunamente consolidado y luego devenido caduco, o al importe que resulte de aplicar al monto original de las deudas incluidas en aquellos planes, previa deducción de los pagos oportunamente efectuados, si los hubiere. Sobre el monto total, calculado, se aplicará un descuento del 15%, que en ningún caso podrá implicar una reducción del importe del capital de la deuda ni de las multas, en el caso de contribuyentes, o del capital de la deuda ni de sus intereses, en el caso de agentes de recaudación, ni de la actualización monetaria que se devengara al 31.03.91. Los planes de regularización se complementan con otras acciones, como la flexibilizarán del levantamiento de medidas cautelares. Solo con formalizar la adhesión a un plan de pagos los contribuyentes con deudas en instancia judicial podrán levantar embargos de sus cuentas bancarias, sin necesidad de abonar el adelanto del 10% que se exigía anteriormente.

Asimismo dispone de manera transitoria que, entre el 01.09 hasta el 31.12.19, que no se solicitarán las medidas cautelares dispuestas en el artículo 14 del Código Fiscal en juicios de apremio. Vigencia a partir del 01.09.19.