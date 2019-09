Principales disposiciones legales

Decreto N° 561/19 – PE – (14.08.19.)

BO 15.08.19.

Ganancias – Autónomos – Monotributo

Reducción de retenciones por rentas de incisos a), b) y c) del Art. 79 Ley de Ganancias; reducción del 50% en anticipos de Ganancias para Autónomos y bonificación del impuesto integrado de 09/19 para Monotributo que ingresaron las cuotas de los períodos de 01 a 08/2019.

Se encomienda a la AFIP, a reducir la base de cálculo de las retenciones de los sujetos con rentas de los incisos a), b) y c), Art.79, LG, en una suma equivalente al 20% de los importes de las deducciones de los incisos a) y c) del 1er párrafo del Art. 23, vigentes para el período 2019, que les correspondan. La suma que resulte de comparar el importe retenido hasta la fecha de entrada en vigencia de este decreto con el que hubiera correspondido retener tomando la reducción señalada, se restituirá de acuerdo con las modalidades y plazos que se establezcan. La AFIP deberá reducir en un 50% los anticipos a ingresar por los Autónomos del IG en los meses de octubre y diciembre del ejercicio 2019. Se bonifica el impuesto integrado de 09/19, para los pequeños contribuyentes adheridos al Monotributo que cumplieron con el ingreso de las cuotas del impuesto de los períodos de 01 a 08/2019. La AFIP establecerá las modalidades y condiciones en que procederá la bonificación.

El Estado Nacional financiará el aporte personal de los trabajadores en relación de dependencia (inc a), Art. 10, Ley 24241, que se devengue durante los meses de 08 y 09/2019, en una de $2.000 mensuales o al 100% de su valor, lo que resulte menor. En los contratos a tiempo parcial, el importe citado se proporcionará al tiempo trabajado considerando la jornada habitual de la actividad. Los empleadores que tengan a su cargo el pago de la remuneración detraerán del descuento que les corresponda practicar conforme al inc c), Art.12, Ley 24241, la suma que resulte de la aplicación de lo antes citado. Tendrá efectos solo para quienes tengan una remuneración bruta mensual devengada en el mes de que se trate de hasta $60.000.

La financiación es con aportes del Tesoro Nacional, no afectando recursos del SIPA. La AFIP dictará las normas que resulten necesarias para la aplicación del beneficio.

Decreto N° 567/19 – PE – (15.08.19.)

BO 16.08.19.

Valor Agregado

Canasta alimentaria. Tasa 0% para productos de la canasta alimentaria.

Establece que la venta de productos de la canasta alimentaria detalladas en el Anexo que forma parte del decreto, estará alcanzada por una alícuota del 0% en IVA, cuando se vendan a consumidores finales, rigiendo desde el 16.08 hasta el 31.12.19. Los productos del Anexo son: a) Aceite de girasol, maíz y mezcla; b) Arroz; c) Azúcar; d) Conservas de frutas, hortalizas y legumbres; e) Harina de maíz; f) Harinas de trigo; g) Huevos; h) Leche fluida entera o descremada con aditivos; i) Pan; j) Pan rallado y/o rebozador; k) Pastas secas; l) Yerba mate, mate cocido y té y m) Yogur entero y/o descremado.

RG. 4546 – AFIP – (15.08.19.)

BO 16.08.19.

Ganancias.

Régimen de retención. Norma complementaria a las RG. N° 2.442 y 4.003. Régimen de retención en el impuesto a las ganancias.

Adecua los regímenes, habilitando un procedimiento especial dado el incremento de las deducciones personales de los inc a) y c) del Art.23 de la ley, al sólo efecto del cálculo de las retenciones aplicables a los sujetos beneficiados.

Establece que los agentes de retención de la RG.4003, para la determinación del importe a retener en concepto de IG para las rentas de los inc a), b) y c); excepto las correspondientes a consejeros de las sociedades cooperativas; del Art.79 de la ley, deberán utilizar respecto de las remuneraciones que se abonen en los meses de 09 a 12/19 las tablas consignadas en el Anexo de esta resolución. La Asoc. Arg. de Actores para determinar el importe de la retención del impuesto (s/RG.2442), con relación a las retribuciones que se paguen en los meses citados, deberá considerar los importes de las deducciones personales consignadas en las tablas del Anexo, para el mes de diciembre de 2019. Las diferencias que pudieran generarse a favor de los sujetos pasibles de retención, se reintegrarán en 2 cuotas iguales en los meses de 09 y 10/19; y el importe reintegrado deberá ser exteriorizado en los respectivos recibos de haberes, bajo el concepto "Beneficio Decreto 561/19".

RG. 4547 – AFIP – (15.08.19.)

BO 08.08.19.

Ganancias

Personas humanas y sucesiones indivisas. Reducción en Régimen de anticipos. Norma complementaria a la RG. 4034

Establece que los importes de los anticipos 2do. y 3ro. del período fiscal 2019 que deben ingresar las personas humanas y las sucesiones indivisas, cuyos vencimientos operan en los meses de 10 y 10/19, se calcularán aplicando el porcentaje del 10%, en sustitución del previsto en el punto 2, inc b), Art, 3°, RG 4.034, siendo aplicable lo dispuesto en el Art 6.

RG. 4548 – AFIP – (15.08.19.)

BO 16.08.19.

Procedimiento.

Ley N° 11.683. Régimen de facilidades de pago permanente. Modificación de la RG.4268.

La RG.4268 implementó un régimen de facilidades de pago de carácter permanente para regularizar obligaciones impositivas, de seguridad social y aduaneras. Esta resolución la adecua respecto de la cantidad de planes de facilidades de pago admisibles, así como la cantidad de cuotas y la tasa de interés de financiamiento aplicables, medida se dicta en el marco de las soluciones impulsadas por PEN con el Dto.561/19. A tal efecto, sustituye los cuadros de "Cantidad de Planes, Cuotas y Tasa de Interés de Financiación" del Anexo II de la citada resolución general. Su vigencia es a partir del 20.08.19.

RG. 4549 – AFIP – (15.08.19.)

BO 20.08.19.

Aduana

Importación. Automotores. Modificación de la Resolución General N° 3.109.

Sustituye el Art.11, RG.3109 (requisitos y procedimientos a la importación de bienes de extranjeros que obtengan su residencia permanente en el país) fijando que la propiedad de los bienes importados al amparo de este régimen no podrán ser transferidos por actos entre vivos, ni gravados, por el plazo de 2 años contados desde la fecha de su despacho a plaza, sin autorización previa de la DGA; y al inscribir la propiedad de los automotores en la Dir.Nac. de Registros Nac. de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios se consignará en el Título de Propiedad del Automotor la expresión: "El vehículo no podrá ser transferido hasta el día/mes/año".

RG. 4550 – AFIP – (15.08.19.)

BO 20.08.19.

Procedimiento

Actualización de montos. Regímenes de información. RG. 2032 y 2729. Régimen de retención Impuesto a las Ganancias. RG.2849. Norma modificatoria y complementaria.

Adecua los importes de las RG.2032, 2729 y 2849, para recuperar el carácter de parámetro objetivo representativo de la operación económica alcanzada, y prevé su actualización anual sobre la base de las variaciones del IPC, de tratarse de operaciones alcanzadas por las dos primeras resoluciones mencionadas. Asimismo, realiza modificaciones a las modalidades y requisitos que los contribuyentes deberán observar para la obtención y consulta del "Certificado de Transferencia Automotor" (CETA). A tal efecto sustituye en los incisos a) y b), Art. 2, RG.2032, las expresiones $ 100.000.- de tratarse de vehículos automotores usados, y $ 27.000.- cuando se trate de motovehículos usados, por las expresiones $ 200.000.- en el primer caso y $ 80.000.- en el segundo (motovehículos). Se modifica la RG.2729 sustituyendo en el 2do. párrafo del Art.3, la expresión $ 100.000.-, por $ 800.000.- y el Art. 5, fijando que a efectos de solicitar el CETA, el "titular" o el "condómino" deberá comunicar a AFIP, con carácter de DDJJ, los datos detallados en el Anexo IV, utilizando alguno de los procedimientos establecidos en la resolución, es decir, por transferencia electrónica de datos vía "Internet", o accediendo a la opción "CETA - Certificado de Transferencia de Automotores", sin Clave Fiscal a través del sitio "web" de AFIP. De no detectarse inconsistencias en los datos, la AFIP informará el código de identificación del CETA al solicitante. Si con posterioridad se detectaran inconsistencias, corresponderá anular el certificado vigente y proceder a efectuar una nueva solicitud. Tanto los transferentes y adquirentes de los bienes podrán consultar la validez e información del CETA, a la que se accederá indicando la identificación del dominio del vehículo y el número de certificado generado. Los montos, serán actualizados anualmente, a partir del 1/3 de cada año, sobre la base de las variaciones del Índice de IPC.

También modifica la RG.2849 sustituyendo en el Art. 42, la expresión "$ 25.000.-", por "$ 40.000.-" y "$ 150.-", por "$ 240.-".

RG. 4551 – AFIP – (15.08.19.)

BO 20.08.19.

Procedimiento

Resoluciones Generales N° 2849, 3286, 3573, 3654 y 3927. Derogación de regímenes de información. Modificación de la RG.2762.

Modifica la RG.2762 del régimen de información bienes registrables, sustituyendo el Art 1 y fija que en oportunidad de proceder a la constitución, transferencia, cancelación o modificación, total o parcial, de derechos reales sobre embarcaciones y maquinarias (agrícolas, tractores, cosechadoras, grúas, viales y todas las que se autopropulsen), corresponderá cumplir este régimen. La obligación alcanza los sujetos indicados en el Art.5; los responsables enunciados en los incisos a) y e) del Art 6, ambos de la ley 11.683 y los representantes legales de sujetos residentes en el exterior. Sustituye el Art.3, fijando que los sujetos citados, por la adquisición del derecho real de dominio y condominio, como consecuencia de operaciones efectuadas sobre los bienes citados, están obligados a presentar a la AFIP la DDJJ F.381 (nuevo modelo), siempre que el valor total de adquisición supere la suma de $ 100.000.- en el cual deberán considerarse los gastos, impuestos, tasas, derechos y comisiones resultantes con motivo de la compra o, en su caso, de la importación definitiva directa. Los bienes adquiridos en condominio, la presentación del formulario procederá, únicamente, cuando la proporción correspondiente a cada condómino en los importes de adquisición, supere la suma fijada. Se derogan las RG. N° 3286, 3573, 3654 y 3927, y el Título III "Régimen de Información" de la RG.2849. Vigencia: 01.09.19.

RG. 4552 – AFIP – (20.08.19.)

BO 22.08.19.

Aduana

Implementación del procedimiento para habilitación de medios de transporte proveedores de combustibles.

Habilita los medios de transporte proveedores de combustibles para aquellos casos en que las embarcaciones afectadas al transporte internacional se encuentren imposibilitadas, por razones operativas, de ser abastecidas de combustible en los lugares habituales para ello. A tal efecto, establece las disposiciones generales, requisitos y los procedimientos aplicables para solicitar la inscripción como “Permisionario de medio de transporte proveedor de combustibles”, a fin de para habilitar los medios de transporte que operarán en el abastecimiento de combustibles para las embarcaciones, nacionales o extranjeras, afectadas al transporte internacional de pasajeros y/o mercaderías que se consignan en los Anexos I a III, localizados dentro de la zona marítima aduanera en los espacios geográficos definidos por la AFIP, e implementa la figura de permisionario de los aludidos medios de transporte. Asimismo incorporar en el punto 10, Anexo de la RG.2570, el cuadro correspondiente al “Permisionario de medio de transporte proveedor de combustibles”, y el inciso j) en el Anexo I de “Autorizaciones para trámites y gestiones” de la RG.2572 de “Autorización del representante del permisionario de medio de transporte proveedor de combustibles”.

RG. 4553 – AFIP – (20.08.19.)

BO 22.08.19.

Aduana

Exportación de obras de arte. Reglamentación del Artículo 11, Ley N° 24.633.

Establece que para la exportación de obras de arte comprendidas en las Partidas 9701, 9702 y 9703 del Sistema Armonizado, de artistas argentinos o extranjeros vivos o fallecidos hasta 50 años, a contar desde la fecha de deceso del autor, se deberá presentar el “Aviso de Exportación” expedido por la Dir. Nac. de Bienes y Sitios Culturales, en el ámbito de la Sec. de Gobierno de Cultura, suscriptas por los funcionarios habilitados para ello, y el citado “Aviso de Exportación” deberá encontrarse vigente y la persona que extrae la mercadería del país deberá ser el nominado como exportador. Determina que para la exportación de obras de arte de las Partidas citadas, de artistas desconocidos, anónimos, argentinos o extranjeros fallecidos hace más de 50 años, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud de la Licencia de Exportación, al momento de la declaración aduanera, se exigirá como documentación complementaria la “Licencia de Exportación de Obras de Arte”, la cual deberá estar vigente al momento del registro de la destinación de exportación. La exportación temporaria de las obras de artistas vivos o fallecidos, argentinos o extranjeros, no estarán sujetas al régimen de garantía para las destinaciones suspensivas.

RG. 4554 – AFIP – (20.08.19.)

BO 22.08.19.

Aduana

Acuerdo de Complementación Económica N° 18 - Octogésimo Tercer Protocolo Adicional. Certificado de Origen Digital (COD). Implementación del Plan Piloto entre la Argentina y Paraguay.

Implementa el Certificado de Origen Digital (COD) entre la Argentina y Paraguay, conforme al SCOD y en los términos de Res.386 del Comité de Representantes de la ALADI, estableciendo que los exportadores de mercadería con destino a Paraguay y los importadores que ingresen mercadería de ese país en el marco del Acuerdo de Complementación Económica N°18, podrán tramitar el COD conforme las pautas establecidas en esta resolución, debiendo las entidades llevar adelante procesos de homologación externos e internos .

RG. 4555 – AFIP – (20.08.19.)

BO 22.08.19.

Aduana

Garantías otorgadas en resguardo del cumplimiento de obligaciones fiscales. Modificación de la RG.3885.

Sustituye el Cuadro I, Anexo I, RG.3885 (régimen aplicable para la constitución, prórroga, sustitución, ampliación y extinción de garantías de resguardo del crédito fiscal originado en tributos, multas, recursos de la seguridad social, tasas, derechos y otras cargas), para actualizar los tipos de garantías aceptables, incorporando las modalidades operativas “Buque abastecedor de combustible para rancho”, “Operador Logístico Régimen Exporta Simple (OLES)” y “Vivienda Social: Devolución Anticipada del IVA”, dejando sin efecto la operativa denominada “Actuación de Prestador de Servicios ISTA”, y modificar los tipos de garantías aceptables para las “Energías Renovables - Devolución Anticipada de IVA” y “Energías Renovables Bono Fiscal”. Sustituye el Cuadro II, Anexo I, referido a los “Montos de solvencia y garantía exigibles a los importadores, exportadores, auxiliares del comercio y del servicio aduanero y prestadores de recaudación”, incorporando la modalidad operativa “OLES”, y dejan sin efecto “el Servicio ISTA” y modifica el importe a garantizar para la habilitación de depósitos fiscales y el Formulario 871, Apartado X, Anexo IV.

RG. 4556 – AFIP – (20.08.19.)

BO 21.08.19.

Monotributo

Decreto 561/19. Reglamentación de la bonificación impuesto integrado correspondiente al mes de 09/2019.

Dispone que el beneficio del Art.3, Dto.561/19 alcanza a los monotributistas que hubieran cumplido con las obligaciones de pago correspondientes a los períodos 01 a 08/19, hasta el 21.08.19, o hayan regularizado las mismas en planes de facilidades de pago. AFIP enviará una comunicación a los contribuyentes alcanzados por el beneficio, en su domicilio fiscal electrónico, y solo deberán ingresar las cotizaciones previsionales de la obligación de pago mensual que podrá ser visualizada en el “Portal Monotributo”, y si el pago se efectúa en entidades de manera presencial, deberán indicar que no corresponde abonar el componente impositivo (Impuesto 20), a fin de que la entidad consigne $ 0 en dicho componente, o podrán utilizar el volante de pago formulario F.155, indicando sólo los importes de las cotizaciones previsionales y, en su caso, el importe fijo mensual correspondiente al Régimen Simplificado del IIBB de las Pcias de Córdoba, Mendoza o San Juan, utilizando las relaciones Impuesto-Concepto-Subconcepto detallados en esta resolución.

RG. 4557 – AFIP – (20.08.19.)

BO 21.08.19.

Procedimiento

Ley N° 11.683. Régimen de facilidades de pago. Obligaciones vencidas hasta el 15/08/19. Suspensión de traba de medidas cautelares.

Según el Dto.561/19 se implementan nuevos planes de facilidades de pago para regularizar obligaciones impositivas y de seguridad social, vencidas hasta el 15.08.19, y la posibilidad de refinanciar determinados planes vigentes del Título I, RG.4477. Asimismo, dispone la suspensión de la traba de medidas cautelares por el plazo de 90 días corridos para los sujetos considerados MiPyME. Establece como en todas las resoluciones de estas características, los conceptos alcanzados, los tipos de planes incluidos, las exclusiones objetivas y subjetivas, las condiciones (pago a cuenta, mínimo de cada cuota ($1000.-), cantidad máxima de cuotas (Anexo III), fechas de vencimiento, tasa de interés, y demás formalidades, causales de caducidad, procedimiento aplicable a honorarios y medidas cautelares, etc.

RG. 4558 – AFIP – (23.08.19.)

BO 26.08.19.

Seguridad Social

Decreto N° 561/19. Norma complementaria a la Resolución General N° 3.834 (DGI), sustituida R.G. N° 712. Resolución General 3960. Nuevo release de la versión 41 del aplicativo “SICOSS”.

Establece que la determinación nominativa e ingreso de los aportes y contribuciones con destino a los subsistemas de seguridad social, deberá efectuarse con la utilización de la Versión 41 release 7 del programa aplicativo denominado “Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social – SICOSS”, que se aprueba y estará disponible en la opción “Aplicativos” del sitio “web” de AFIP, y que el sistema “Declaración en Línea” (RG.3960), receptará las novedades del nuevo release. La nueva Versión 41 release 7 permitirá elaborar las DDJJ de los períodos 08 y 09/19 considerando, respecto de los trabajadores en relación de dependencia cuya remuneración imponible sea inferior o igual a $60.000 (Art.4, Dto.561/19). Para ello, en el campo “Ajuste Aporte Dto.561/19”, se consignará el aporte personal a reintegrar y, hasta el tope de $ 2.000. Los contribuyentes que utilicen la herramienta de importación de archivos para la carga de los datos de la DDJJ, deberán consultar el manual de ayuda.

En el supuesto de simultaneidad de actividades en relación de dependencia y siempre que por esos servicios la sumatoria de las remuneraciones imponibles no supere el límite aludido anteriormente, el trabajador informará por nota a cada uno de los empleadores la porción del beneficio que corresponde aplicar en función a su remuneración imponible, a fin de que dicho beneficio no supere el tope fijado.

Los empleadores que se encuentren obligados a utilizar el Libro de Sueldos Digital, podrán consultar en el instructivo habilitado en el micrositio "web" AFIP "Libro de Sueldos Digital, la parametrización de los conceptos de liquidación involucrados. La Nueva Versión 41 release 7 o, en su caso, del sistema "Declaración en Línea", comprende las DDJJ originales o rectificativas de períodos anteriores, que se efectúen a partir de la fecha de disponibilidad del nuevo aplicativo. Su aplicación es para las DDJJ correspondientes al período devengado agosto de 2019 y siguientes.

RG. 4559 – AFIP – (23.08.19.)

BO 26.08.19.

Impuestos Varios

Régimen de crédito fiscal. Establecimientos industriales que tengan organizados cursos de educación técnica. Ley N° 22.317. RG. 1287 y Resolución 783/19 de Sec. de Empleo. Implementación del Bono electrónico.

Establece el procedimiento para la aplicación de los bonos electrónicos dispuestos por Resol.783/19 de la Sec. de Empleo, fijando que los certificados de crédito fiscal obtenidos, emitidos bajo la modalidad de bono electrónico podrán aplicarse a la cancelación de obligaciones impositivas, observando las normas, requisitos, condiciones y procedimientos que establece esta resolución. Al respecto, el MPyT, a través de la SE, informará a la AFIP la nómina de los bonos electrónicos emitidos, confeccionada utilizando el formulario de DDJJ 1400 (por transferencia electrónica y emitirá acuse de recibo), conteniendo datos de la CUIT del beneficiario; tipo de certificado (prefijo identificatorio 201); su número, monto, año de emisión, fecha del expediente, fecha de validez y estado del mismo.

Los importes de los bonos electrónicos informados serán registrados por AFIP como créditos a favor de los contribuyente, pudiendo aplicarlos a la cancelación de obligaciones fiscales de cualquier impuesto, vigente o no, así como a aquellos que se establezcan en el futuro, incluidos sus intereses, accesorios, etc.

Para la imputación, se deberá ingresar al servicio "Administración de Incentivos y Créditos Fiscales" del sitio "web" AFIP; seleccionando el bono fiscal 201 a aplicar, en forma total o parcial, de la nómina de bonos pendientes de imputación e ingresando los datos y el importe de la obligación a cancelar; quedando registradas en la cuenta corriente del contribuyente que emitirá constancia de la operación efectuada, sin generar créditos de libre disponibilidad. La cesión del bono podrá realizarla el cedente cuando cumpla los requisitos de no poseer deudas exigibles con AFIP, no lo haya utilizado, informe el precio de venta e informe los datos del cesionario. Los CCF emitidos en forma cartular antes del 02.07.19, mantendrán su vigencia para cancelar obligaciones fiscales por el plazo de 2 años.

RG. 4560 – AFIP – (27.08.19.)

BO 28.08.19.

Procedimiento

Régimen de facilidades de pago. Impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales. Norma complementaria a la RG.4057.

Amplía el plazo para la regularización de los saldos de DDJJ de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales, con sus interés y multas a través del régimen de facilidades de pago establecido por la RG.4057, cuyo vencimiento haya operado entre los días 01.05.19 y 31.08.19. Su aplicación es desde el 02.09 al 31.10.19.

RG. 4561 – AFIP – (27.08.19.)

BO 28.08.19.

Procedimiento

Ley N° 27.354. Emergencia para la cadena de producción de peras y manzanas de las provincias del Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa. Norma modificatoria RG. 4208 y 4260.

Modifica la RG.4208, fijando que la presentación de las DDJJ o el pago del saldo de obligaciones impositivas, excepto retenciones y percepciones, y de las correspondientes a aportes y contribuciones de Seguridad Social, de Autónomos y Monotributo, con vencimientos fijados entre el 04.06.17 y 31.05.20, de los sujetos del Art.1. Dto.1125/17 que acrediten las condiciones previstas en su Art. 5, se considerarán cumplidos en término siempre que se efectúen hasta el 30.06.20 (prórroga de 1 año). Sustituye la RG.4260, (Regímenes de Facilidades de Pago) estableciendo que los mismos comprenden los planes que se detallan en esta resolución, y sustituye el inciso a) del Art.21, para los Planes Generales desde el 01.06.20. Para gozar de los beneficios, los sujetos comprendidos deberán presentar nota, certificado expedido por autoridad provincial o informe emitido por contador público independiente hasta el 29.11.19 para cumplir con estas presentaciones.

PROVINCIALES

ARBA

RN 24 (07.08.19)

Procedimiento

Modificación del Sistema Integral de Multas regulado en la Resolución Normativa N° 56/14.

Readecua la RN 56/14 que implementó el Sistema Integral de Multas, para la liquidación y el pago de las sanciones pecuniarias previstas en los Títulos IX "De las infracciones a las obligaciones fiscales y deberes fiscales", y X "De la incautación y decomisos de bienes" del Libro Primero – Parte General del CF (Ley Nº 10397), en Leyes especiales y en las demás normas complementarias, a efectos de lograr una mejora en la exposición y búsqueda de datos asociados a dichas sanciones. Sustituye el Art.3 de la resolución citada disponiendo que "los volantes de pago generados (R-112 A) tendrán una vigencia para su utilización que no podrá ser superior a los 15 días hábiles y en el caso de haberse vencido el volante de pago, podrá generarse uno nuevo, por un período de vigencia equivalente al establecido. Los pagos deberán efectuarse en el Bco de la Pcia de Bs As o demás instituciones habilitadas al efecto.

Sustituye el Art.4 estableciendo que los contribuyentes comprendidos en esta norma reglamentaria deberán utilizar el formulario electrónico R-112 A, que integra el Anexo; y deroga el Art. 5 y el Anexo de la RN 56/14 y sustituye el anterior formulario R-112 V que contenía el mismo.

RN 25 (21.08.19)

Ingresos Brutos

Resolución Normativa N° 19/19. Readecuación del régimen de retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Excluye del presente régimen de retención operaciones cuyo monto total a pagar no tenga interés fiscal por su exigüidad. A tal efecto Incorpora como segundo párrafo del artículo 5° de la Resolución Normativa N° 19/19, que a los efectos de practicar la retención que deberá calcularse aplicando la alícuota correspondiente sobre el monto total del pago realizado, el importe resultante deberá ser igual o superior a la suma de Pesos Doscientos ($ 200).