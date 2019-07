Principales disposiciones legales

RG. 4508 – AFIP- 14.06.19

BO 18.06.19.

Seguridad Social

Convenios de Corresponsabilidad Gremial. Régimen de recaudación de la tarifa sustitutiva de aportes y contribuciones. Modificación de las RG N° 3.834 y 4.270.

Considerando que la Resolución N° 7/2019 de la Secretaría de Seguridad Social, aprobó las tarifas sustitutivas y se determinó como ciclo productivo del referido Convenio de Corresponsabilidad Gremial celebrados entre la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA) y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), de acuerdo con la Resolución 3 de la citada Secretaría, referentes a la cosecha y empaque de limón en las Provincias de Tucumán, Salta y Jujuy comprendido entre el devengado abril de cada año al devengado marzo, inclusive, del año siguiente; y como ciclo de cobro de las tarifas sustitutivas al comprendido entre el mes de junio de cada año al mes de mayo, inclusive, del año siguiente; se procede a modificar las Resoluciones Generales N° 3.834 y 4.270 a fin de incorporar a sus disposiciones del citado Convenio.

A tal efecto se modifica la Resolución General N° 3.834, incorporando como inciso h) del Artículo 10, que el "Convenio de la actividad de cosecha y empaque de limón de las Provincias de Tucumán, Salta y Jujuy: a partir del período abril de 2019." Y el APÉNDICE VII del Anexo, sobre ACTIVIDAD DE COSECHA Y EMPAQUE DE LIMONES,

Indicando los convenios alcanzados, el sujeto responsable del ingreso de la tarifa, el plazo para el ingreso de la tarifa sustitutiva recaudada, aspectos relativos a la exportación, y los códigos de modalidad de contratación para identificar a los trabajadores en las declaraciones juradas F.931. Las nuevas disposiciones resultarán de aplicación a partir del ciclo productivo correspondiente al mes de abril de 2019, y al ciclo de cobro de las tarifas sustitutivas a iniciarse en el mes de junio de 2019, conforme lo establecido por la Resolución N° 7/2019 de la Secretaría de Seguridad Social.

A efectos de identificar a los trabajadores dependientes comprendidos en el Convenio, los sujetos empleadores podrán rectificar la declaración jurada determinativa y nominativa de los aportes y contribuciones con destino a la seguridad social correspondiente al período devengado abril de 2019, hasta el 30.06.19.

RGC. 4509 – AFIP- 24.06.19

BO 26.06.19.

Impuesto a los Servicios de Comunicación Audiovisual.

Ley N° 26.522, sus modificaciones y normas concordantes. Titulares de señales extranjeras. Forma, plazos y requisitos.

El Ente Nacional de Comunicaciones es el que debe aplicar, interpretar y hacer cumplir las leyes, decretos y demás normas reglamentarias en materia de telecomunicaciones y comunicación audiovisual y el Artículo 58 de la Ley N° 26.522, creó el Registro Público de Señales y Productoras, reglamentado por el Decreto N° 904/10, así como también estableció que su Autoridad de Aplicación deberá mantenerlo actualizado, disponiendo que sean incorporadas a dicho Registro, entre otras, las empresas generadoras y/o comercializadoras de señales o derechos de exhibición para distribución de contenidos y programas por los servicios regulados en la misma Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Asimismo el Artículo 60 de la ley citada, establece las obligaciones que deben cumplir los responsables de la producción y emisión de señales empaquetadas, tales como inscribirse en el Registro Público de Señales y Productoras, designar un representante legal o agencia con poderes suficientes y constituir domicilio legal en la CABA, y cuyo incumplimiento es considerado falta grave y establece los gravámenes que recaen sobre los servicios de comunicación audiovisual en todo el territorio de Argentina, cuya fiscalización, control y verificación están a cargo del citado Ente, por vía de la AFIP, con sujeción a las Leyes 11.683, y N° 24.769 o en el Título IX de la Ley N° 27.430, según corresponda.

Respecto de los titulares de las señales extranjeras se señala que revisten a los fines tributarios como sujetos no residentes en nuestro país, no resultando factible la utilización del procedimiento de presentación de las DDJJ y los medios de pago de las mismas dispuestos para los sujetos residentes.

Esta nueva resolución, establece las pautas para que los titulares registrales de las señales extranjeras alcanzados por los gravámenes puedan efectuar su ingreso, mediante la generación de una Transferencia Bancaria Internacional (TBI). A tal efecto se dispone que los titulares registrales de señales extranjeras inscriptas en el Registro Público de Señales y Productoras (RPSP), previsto en el Artículo 58 de la Ley N° 26.522, que no posean sede, sucursal o filial en la República Argentina, a los fines de cumplir con el ingreso de los gravámenes establecidos por la citada ley, deberán observar las disposiciones previstas en la presente.

El ingreso de los gravámenes se efectuará mediante Transferencia Bancaria Internacional en dólares estadounidenses o en euros, hasta la hora argentina 24 del día 20, inclusive, del mes inmediato siguiente al del período mensual liquidado, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas detalladas en el artículo 2° de esta resolución general.

Aclara que cuando el titular registral de señales extranjeras no posea "Clave de Identificación" (CDI), la misma deberá ser tramitada por personas autorizadas, apoderados o representantes legales (RG 3.995 - DGI) y la Clave otorgada no será utilizable a los efectos de la identificación de los responsables para el cumplimiento de obligaciones fiscales y/o previsionales, excepto para el ingreso de los gravámenes establecidos en la Ley N° 26.522. El Ente Nacional de Comunicaciones establecerá la modalidad en que brindarán información sobre el pago efectuado respecto de las señales de su titularidad.

El ingreso de los gravámenes correspondientes a los períodos vencidos con anterioridad a la vigencia de esta norma conjunta, deberá efectuarse hasta el día 29.11.19., procediendo a derogar la Resolución N° 4.719/17 del citado ENTE.

RG. 4519 – AFIP- 25.06.19

BO 26.06.19.

Procedimiento.

Ley N° 11.683. Régimen de facilidades de pago. Obligaciones vencidas hasta el 31/01/2019, inclusive. Modificación de la Resolución General N° 4.477.

Extiende la fecha de adhesión a los planes de facilidades de pago previstos en el Título I en el ámbito del sistema "Mis Facilidades" aplicable a la cancelación de obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, para los contribuyentes que no registren la condición de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en el "Registro de Empresas MiPyMES" y que hayan solicitado planes cuyo pago a cuenta sea del 20% del monto consolidado. A tal efecto, sustituye en el punto 1.2 del Apartado 1 del Artículo 21 de la Resolución General N° 4.477, la expresión " 25 de junio de 2019…", por la expresión "…31 de julio de 2019…".

PROVINCIALES

AGIP

Resolución N° 126-AGIP–31.05.19

Ingresos Brutos

Capítulo IV, Título II, Código Fiscal 2019 y la Resolución N° 390/18 (AGIP). Declaración Simplificada. Presentación de la DDJJ e ingreso del tributo respecto de las categorías Locales y Convenio Multilateral.

Los sucesores a título particular en el activo y pasivo de empresas o explotaciones y los adquirentes de fondos de comercio o industria deberán declarar el IIBB por medio de la modalidad Declaración Simplificada, cuando el titular anterior hubiere sido notificado fehacientemente de su incorporación a dicha modalidad, de conformidad con los términos de los artículos 3 y 17 de la Resolución N° 390/18 (AGIP).

La obligatoriedad de la modalidad Declaración Simplificada del IIBB respecto de los contribuyentes, rige a partir del mes siguiente al de la sucesión a título particular en el activo y pasivo de empresas o explotaciones o de la adquisición del fondo de comercio o industria por parte del contribuyente, según corresponda.

En el supuesto que la sucesión a título particular en el activo y pasivo de empresas o explotaciones o la adquisición del fondo de comercio o industria por parte de los contribuyentes, se hubiere producido con antelación al 04.0619, la obligatoriedad de la modalidad Declaración Simplificada rige a partir del primer día hábil del mes siguiente a la vigencia de la esta Resolución. Vigencia desde el 04.06.19.

Ley N° 6161 y Decreto N° 187 (16.05.19.)

Homologación de las condonaciones de deudas por gravámenes

Se procede a homologarse las condonaciones de deudas por gravámenes inmobiliarios, por patentes sobre vehículos en general, y por el impuesto sobre los ingresos brutos otorgadas por el Poder Ejecutivo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 143 del Código Fiscal (Texto Ordenado 2019), mediante las Resoluciones que se consignan en el Anexo que forma parte integrante de esta ley.

Resolución N° 133-AGIP–07.06.19

Impuesto de Sellos

Título XV, Código Fiscal 2019 y Resolución Nº 512 (AGIP).

Se difiere hasta el ejercicio fiscal 2020 el pago del Impuesto de Sellos correspondiente a las operaciones de compraventa de automóviles 0 Km o sin uso, cuyo valor sea igual o inferior a la suma de $750.000, radicados o que se radiquen en la CABA a partir del 12.06.19 y hasta el 30.09.19. Para determinar el valor del automóvil 0 km o sin uso, deberá considerarse el importe consignado en el instrumento respectivo excluidos los montos facturados en concepto de gastos, formularios y aranceles o la valuación aprobada por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios con vigencia al día 11.06.19, el que fuera mayor. Dispone que el Encargado del Registro Nacional de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios interviniente en los actos, contratos o cualquier otro instrumento celebrado a partir del período citado, por el que se efectúe la inscripción inicial de los automóviles 0 Km o sin uso, queda relevado de su obligación como agente de recaudación del Impuesto, establecido en el artículo 493 del Código Fiscal, debiendo para ello dejar constancia de la aplicación de la Ley en el instrumento y faculta a la DGR para establecer el cronograma para el ingreso durante el ejercicio fiscal 2020 del Impuesto de Sellos diferido, y dictar las normas de procedimiento, operativas y complementarias necesarias para la aplicación y cumplimiento de la presente Resolución.

ARBA

RN 14 (10.06.19)

Boleta Electrónica Arba

Resolución Normativa N° 48/17.

Amplía el sistema de "Boleta Electrónica Arba" disponiendo que, en todos los supuestos contemplados en la Resolución, el mismo operará con relación a todos los inmuebles, vehículos automotores y embarcaciones deportivas o de recreación asociados a la CUIT, CUIL o CDI de los contribuyentes y responsables. Asimismo, se estima oportuno disponer de oficio, y con carácter obligatorio, la adhesión al sistema de "Boleta Electrónica Arba" con relación a todos aquellos contribuyentes que realicen, vía web o presencialmente ante la Agencia de Recaudación, cualquier trámite en el marco del cual informen o confirmen una casilla de correo electrónico particular como dato de contacto, previa validación de la misma por esta Autoridad de Aplicación; alcanzando a todos los bienes asociados a su CUIT, CUIL o CDI.

A tal efecto, Incorpora en el artículo 1° y 2" de la Resolución Normativa N° 48/17, el inciso k) y modificar el incisos f) respectivamente, disponiendo que cualquier trámite o gestión en el marco del cual informen o confirmen una casilla de correo electrónico particular como dato de contacto; en tanto la misma haya sido debidamente validada por esta Autoridad de Aplicación.

RN 15 (10.06.19)

Cooperativas de Trabajo

Reglamenta medidas de administración tributaria para asociados a Cooperativas de Trabajo, dispone el cumplimiento de obligaciones formales con relación aquellos asociados para los cuales sea esa su única actividad.

Establece que los contribuyentes del IIBB que revistan el carácter de asociados de Cooperativas de Trabajo, que desarrollen una única actividad alcanzada por dicho gravamen, y la misma se encuentre exenta en los términos del artículo 207 inciso f) del Código Fiscal, quedarán dispensados, mientras se mantenga tal situación, del cumplimiento de los deberes formales de inscripción como contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos; solicitud de reconocimiento de la exención de pago prevista en el artículo 207, inciso f), del Código Fiscal; y presentación de todas las declaraciones juradas anuales o correspondientes a anticipos que deban efectuar como contribuyentes del citado impuesto.

Dispone, a los efectos de unificar la situación registral en el IIBB de los sujetos alcanzados fijando las siguientes medidas: 1) Los contribuyentes mencionados inscriptos en el referido tributo que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente, hubieran obtenido el reconocimiento de la exención prevista en el artículo 207, inciso f), del Código Fiscal, serán dados de baja de oficio en tal carácter por la Autoridad de Aplicación; 2) Los contribuyentes mencionados inscriptos en el referido tributo que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente, no hubieran obtenido el reconocimiento de la exención serán dados de baja de oficio por esta Agencia en tanto se encuentren inscriptos en el Monotributo, únicamente por su actividad como asociados de Cooperativas de Trabajo.

En cualquiera de los supueestos, y a fin de determinar la procedencia de la baja de oficio, con carácter previo a la misma, la Subdirección Ejecutiva de Recaudación y Catastro verificará los datos suministrados por los contribuyentes en las DDJJ del tributo que hubieran presentado y demás información obrante en las bases de datos del organismo, adoptando los parámetros de control necesarios en base a criterios objetivos obtenidos a partir de los cruces de información que permitan determinar la ausencia de inconsistencias respecto al universo de sujetos involucrados en la medida. Las bajas de oficio serán efectuadas por única vez previa determinación del universo de sujetos involucrados conforme las pautas antedichas e intervención de la Gerencia General de Auditoría y Responsabilidad Profesional, y tendrán efectos a partir del 01.01.19. A los efectos de este proceso específico, no será de aplicación la Resolución Normativa N° 3/15. Aquellos contribuyentes que estén encuadrados en las previsiones citadas, y no hayan sido alcanzados por las bajas de oficio sistémicas dispuestas, podrán solicitar la adecuación de su situación en los registros de ARBA a través de la aplicación informática denominada "Sistema Único de Reclamos y Consultas" (SURYC). ARBA podrá, en cualquier momento, ejercer sus facultades legales de fiscalización, verificación y control, a fin de determinar el cumplimiento de las condiciones que hacen a la procedencia de los beneficios regulados en esta resolución. Aclara, que para aquellas Cooperativas de Trabajo cuyo ejercicio contable no coincida con el año calendario, y únicamente con relación a los retornos que provengan de excedentes repartibles generados por la sección trabajo en ejercicios contables iniciados en el año 2017, a los efectos del cómputo de la exención prevista en el artículo 11 de la RN.19/18 deberán ajustarse a las pautas que se establecen. Prorroga, hasta el 15.0819, el vencimiento previsto en el artículo 8°, párrafo primero, de la RN. N° 19/18, para la presentación de la DDJJ correspondiente al año 2018 que deben efectuar las Cooperativas de Trabajo constituidas de conformidad con la Ley Nacional N° 20.337 y sustituye el Anexo I de la RN.19/18, por el Anexo Único de esta resolución.

RN 16 (12.06.19)

Pago del Impuesto de Sellos, Libro Segundo, Título IV, del Código Fiscal –Ley N° 10397.

Contratos de compraventa de vehículos nuevos (automóviles 0 km o sin uso). que se realicen entre el 18 de junio y el 30 septiembre de 2019.

Los Registros Seccionales de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios son los agentes de recaudación del Impuesto de Sellos, en oportunidad de atender los trámites correspondientes a automóviles y el importe que se recaude debe realizarse dentro de los vencimientos aprobados por el Anexo VI de la Resolución Normativa N° 50/18 y modificatoria. Esta resolución normativa establece que se considerará abonado en término el Impuesto de Sellos que corresponda por los contratos de compraventa de vehículos nuevos (automóviles 0 km o sin uso) cuyo valor sea igual o inferior a la suma de $750.000,-, que se formalicen entre los días 18 de junio y 30 de septiembre –ambas fechas inclusive-, en tanto el importe de dicho impuesto sea ingresado hasta el 31 de enero de 2020.

La medida se implementa teniendo en cuenta la evolución de determinadas variables económicas y financieras de la República Argentina, y con el objetivo de facilitar a los contribuyentes la inscripción inicial de los vehículos nuevos.

Asimismo fija que a fin de determinar el valor mencionado en el artículo anterior deberá considerarse el precio de venta correspondiente al vehículo –excluidos los montos facturados en concepto de gastos, formularios y aranceles- o el valor asignado al mismo a efectos del cálculo del Impuesto a los Automotores correspondiente al año en el cual se produzca la operación, el que fuera mayor, procediendo a suspender la obligación de los Encargados de los Registros Seccionales de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios, de recaudar el Impuesto de Sellos que corresponda por las operaciones mencionadas, debiendo dejar constancia de la aplicación de la presente Resolución en el respectivo instrumento.

El importe del Impuesto de Sellos que corresponda abonar deberá ser ingresado por los propios contribuyentes, en las formas y condiciones que, conforme al artículo 298 del Código Fiscal, oportunamente serán determinadas por esta Agencia de Recaudación. La vigencia es a partir de su publicación en el Boletín Oficial.