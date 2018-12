OCDE: controversia por los precios de transferencia en operaciones intragrupo

El propósito de este trabajo es difundir y brindar una síntesis del borrador de discusión (1) sobre transacciones financieras que produjo la OCDE el 3 de julio de 2018, a través del Grupo de Trabajo Nº 6, en base al mandato que surge del Informe sobre las Acciones 8-10 del Plan de Acción BEPS ("Alineación de los resultados del precio de transferencia con la creación de valor") (2), cuyas políticas en materia de precios de transferencia se basan en funciones, activos y riesgos.

El documento referido expone directivas orientadas a determinar la realidad de la transacción a través de la aplicación de dichas políticas. En nuestra opinión, el valor del mismo no sólo sirve para la finalidad específica de los precios de transferencia, sino que además y sin perjuicio de tratarse de un borrador, expone el complejo universo de las transacciones financieras entre empresas multinacionales, pudiendo servir inclusive como una guía para la investigación en otros contextos.

Existe consenso en el seno de la OCDE acerca de la controversia relativa a la aplicación de las reglas sobre precios de transferencia y el principio del operador independiente (principio arm's length) basado en funciones, activos y riesgos, a ciertas transacciones financieras entre empresas multinacionales, tales como los préstamos intragrupo; las actividades de tesorería tales como cash pooling y hedging; las garantías financieras y el caso de seguros cautivos.

Para ilustrar las razones de la controversia, cabe mencionar a título de ejemplo, la diferencia en la estructura del capital entre una entidad prestataria que es parte de un grupo de empresas multinacionales, por un lado, y la de una entidad independiente, por el otro.

La primera parte del borrador para debate brinda orientación sobre la aplicación de los principios contenidos en la Sección D.1 del Capítulo I de las Directrices sobre precios de transferencia a las transacciones financieras, que trata de brindar orientación para determinar si las condiciones de determinadas transacciones financieras entre empresas asociadas son coherentes con el principio de plena competencia, revisa el análisis de comparabilidad y el significado del término "comparable". Explica cómo lograr una delineación precisa de la estructura de capital dentro de la empresa y dentro del grupo multinacional aclarando que se trata de dar una orientación, lo que no impide que los países implementen sus propios enfoques para abordar la estructura de capital y la deducción de los intereses en virtud de su legislación nacional.

La segunda parte describe las características económicamente relevantes que informan el análisis de los términos y condiciones de las transacciones financieras.

Luego se abordan cuestiones específicas relacionadas con la fijación de precios de transacciones financieras tales como la función de tesorería, préstamos intragrupo, cash pooling, cobertura, garantías y seguro cautivo.

A. Análisis de transacciones financieras a través de las Guías de Precios de Transferencia

Partamos de la base que en ausencia de restricciones legales o reglamentarias, el saldo de la deuda y el financiamiento de capital entre empresas independientes será el resultado de varias consideraciones comerciales. Mientras que un grupo de empresas multinacionales tiene la facultad de decidir sobre el monto de la deuda y del capital que se utilizará para financiar a cualquier empresa dentro del grupo multinacional. Por lo tanto, en una situación intragrupal, también pueden estar presentes otras consideraciones, como las consecuencias fiscales.

La estructura de capital de una entidad prestataria que forma parte de un grupo de empresas multinacionales puede diferir de la que existiría si fuera una entidad independiente operando bajo las mismas o similares circunstancias. Esta situación puede afectar la cantidad de intereses a pagar por la entidad prestataria y, por lo tanto, puede afectar las ganancias acumuladas en una jurisdicción determinada.

Al respecto es relevante recordar el Comentario al Artículo 9 de las notas al Modelo de Convenio de la OCDE en el párrafo 3 (b) en cuanto afirma que "no sólo para determinar si el tipo de interés previsto en un contrato de préstamo es un precio de mercado, sino también si prima facie el préstamo puede considerarse como un préstamo o debe considerarse como otro tipo de pago, en particular un aporte de capital social". Así, la delineación exacta de la transacción permitirá relacionarla con la estructura de capital de una entidad dentro de un grupo y cuando se considere que las decisiones adoptadas en relación con la transacción, vistas en su totalidad, difieren de las que habrían adoptado las empresas independientes que se comportan de una manera comercialmente racional en circunstancias comparables, la Administración tributaria puede ignorar la estructura planteada y recalificarla.

Para determinar las condiciones de plena competencia de las transacciones financieras, se aplican los mismos principios que para cualquier otra transacción controlada, las particularidades asignadas a las transacciones financieras no limitan el análisis de precios de transferencia.

Al igual que con cualquier transacción controlada, la delineación precisa de las transacciones financieras requiere un análisis de los factores que afectan el desempeño de las empresas en el sector industrial en el que opera el grupo MNE. Existen diferencias entre los sectores de la industria, factores como el punto particular de una industria en su ciclo de vida, el efecto de las regulaciones gubernamentales o la disponibilidad de recursos financieros en una rama determinada que son características relevantes que deben considerarse para delinear con precisión la transacción. Este examen tendrá en cuenta que en diferentes sectores se pueden requerir, por ejemplo, diferentes montos y tipos de financiamiento debido a diferentes niveles de intensidad de capital, o pueden requerir un nivel diferente de saldos de caja a corto plazo debido a sus diferentes necesidades comerciales.

El proceso de delineación precisa de la transacción real también requiere una comprensión de cómo el grupo de MNE en particular responde a esos factores identificados. Por ejemplo, cómo el grupo prioriza las necesidades de financiamiento entre los diferentes proyectos; la importancia estratégica de una EMN particular dentro del grupo de EMN; si el grupo tiene como objetivo una calificación crediticia específica o una relación deuda-capital determinada; o si el grupo MNE está adoptando una estrategia de financiación diferente a la observada en su sector industrial.

Se debe comenzar con una identificación exhaustiva de las características económicamente relevantes de la transacción, que consiste en un examen de los términos contractuales de la transacción, de las funciones desempeñadas, de los activos utilizados y de los riesgos asumidos, las características de los productos o servicios financieros, las circunstancias económicas de las partes y del mercado, y las estrategias comerciales que persiguen las partes.

Por ejemplo, al delinear con precisión un anticipo de fondos, las siguientes características económicamente relevantes pueden ser indicadores útiles, según los hechos y las circunstancias: la presencia o ausencia de una fecha fija de reembolso; la obligación de pagar intereses; el derecho a exigir el pago del principal y los intereses; el estado del financiador en comparación con los acreedores corporativos regulares; la existencia de convenios financieros y de seguros; la fuente de los pagos de intereses; la capacidad del receptor de los fondos para obtener préstamos de instituciones crediticias no relacionadas; la medida en que el anticipo se utiliza para adquirir bienes de capital y el incumplimiento por parte del deudor en la fecha de vencimiento o para solicitar un aplazamiento.

Por ejemplo, una situación en la que la empresa B, miembro de un grupo de empresas multinacionales, necesita financiación adicional para sus actividades comerciales y recibe un anticipo de fondos de la Compañía C relacionada, que se denomina préstamo con un plazo de 10 años. Supongamos que, a la luz de todas las proyecciones financieras de buena fe de la Compañía B para los próximos 10 años, está claro que la Compañía B no podría pagar un préstamo de tal monto. Con base en estos hechos y circunstancias, se puede concluir que una parte no relacionada no estaría dispuesta a otorgar dicho préstamo a la Compañía B. En consecuencia, la cantidad delineada con precisión del préstamo de la Compañía C a la Compañía B para los precios de transferencia sería una función de la cantidad máxima que un prestamista no relacionado habría estado preparado para adelantar a la Compañía B; y la cantidad máxima que un prestatario no relacionado en circunstancias similares habría estado dispuesto a tomar prestado de la Compañía C. En consecuencia, el resto del anticipo de la Compañía C a la Compañía B no se reconocerá como un préstamo a los efectos de determinar el monto de intereses que la Compañía B habría pagado en condiciones de plena competencia.

Al igual que el análisis de cualquier otra transacción entre empresas asociadas, al aplicar el principio de plena competencia a una transacción financiera es necesario considerar las condiciones que las partes independientes habrían acordado en circunstancias comparables.

Las empresas independientes, cuando consideren la posibilidad de participar en una transacción financiera en particular, considerarán todas las otras opciones realísticamente disponibles para ellas, y solo entrarán en la transacción si no ven otra alternativa que ofrezca una oportunidad claramente más atractiva para cumplir sus objetivos comerciales. Por ejemplo, en el caso de una entidad que adelanta fondos, se pueden contemplar otras oportunidades de inversión. Desde la perspectiva del prestatario, las opciones incluirán consideraciones más amplias que la capacidad de la entidad de pagar su deuda, por ejemplo, los fondos que realmente necesita para cumplir con sus requisitos operativos; en algunos casos, aunque una empresa puede tener la capacidad de pedir prestado y pagar una cantidad adicional de deuda, puede optar por no hacerlo para evitar ejercer una presión negativa sobre su calificación crediticia y aumentar su costo de capital, o poner en peligro su acceso al mercado de capital y su reputación en el mercado.

En un escenario ideal, un análisis de comparabilidad permitiría la identificación de transacciones financieras entre partes independientes que coincidan con la transacción en prueba en todos los aspectos. Con las muchas variables involucradas, es más probable que los comparables potenciales difieran de la transacción probada. Cuando existan diferencias entre la transacción probada y cualquier propuesta comparable, será necesario considerar si tales diferencias tendrán un impacto material en el precio. De ser así, puede ser posible, cuando corresponda, hacer ajustes de comparabilidad para mejorar la confiabilidad de un servicio comparable. Es más probable que esto se pueda lograr cuando el ajuste se basa en un factor cuantitativo y hay datos de buena calidad fácilmente disponibles (por ejemplo, sobre diferencias monetarias) que, por ejemplo, al tratar de comparar préstamos con prestatarios con diferencias cualitativas o donde los datos no está tan disponible (por ejemplo, prestatarios con diferentes estrategias comerciales).

A.1 Características económicamente relevantes

A.1.1. Términos contractuales

Entre empresas independientes suelen expresarse explícitamente en un acuerdo por escrito. Sin embargo, entre las empresas asociadas, los acuerdos contractuales pueden no siempre proporcionar información con suficiente detalle o pueden ser inconsistentes con la conducta real de las partes u otros hechos y circunstancias. Por lo tanto, es necesario consultar otros documentos, para establecer la conducta real de las partes.

A.1.2. Análisis funcional. Perspectiva del prestamista y el prestatario.

Al delinear con precisión la transacción financiera real, es necesario un análisis funcional para identificar las funciones realizadas, los activos utilizados y los riesgos asumidos por las partes en esa transacción controlada.

Un ejemplo: en el caso particular de un préstamo con partes vinculadas, las funciones clave desempeñadas por un prestamista normalmente incluirían un análisis y una evaluación de los riesgos inherentes al préstamo, la capacidad de comprometer el capital del negocio con la inversión, determinar los términos del préstamo y organizar y documentar el préstamo. Esto también puede incluir cualquier supervisión y revisión continua del préstamo. Es probable que dicho análisis funcional incluya la consideración de información similar a la que un prestamista comercial o una agencia calificadora consideraría para determinar la solvencia del prestatario. Un prestamista relacionado no necesariamente realizará todas las mismas funciones con la misma intensidad que un prestamista independiente.

Desde la perspectiva del prestatario, las funciones pertinentes normalmente se refieren a garantizar la disponibilidad de fondos para reembolsar el capital y los intereses del préstamo a su debido tiempo; proporcionar garantías, si es necesario; y supervisar y cumplir cualquier otra obligación derivada del contrato de préstamo.

En algunos casos, las funciones del prestamista y del prestatario pueden ser asumidas por la misma entidad en diferentes transacciones. Ese podría ser el caso, por ejemplo, de actividades centralizadas de tesorería dentro de un grupo de empresas multinacionales donde la compañía de tesorería recauda y proporciona fondos a otros miembros del grupo de empresas multinacionales.

A.1.3. Características de los productos o servicios financieros que pueden incidir en la fijación de los precios

Existe una amplia variedad de productos y servicios financieros en el mercado abierto que presentan características y atributos muy diferentes, que pueden afectar la fijación de precios de esos productos o servicios. Por ejemplo, en el caso de un préstamo, esas características pueden incluir, entre otras: el importe del préstamo; su madurez; el cronograma de pago; la naturaleza o el propósito del préstamo (crédito comercial, fusión / adquisición, hipoteca, etc.); nivel de antigüedad y subordinación, ubicación geográfica del prestatario; moneda; colateral provisto; presencia y calidad de cualquier garantía; y si la tasa de interés es fija o flotante.

A.1.4. Circunstancias económicas

Para lograr la comparabilidad, es necesario que los mercados en los que operan las empresas independientes y asociadas no tengan diferencias que tengan un efecto importante sobre los precios o que se puedan hacer ajustes apropiados. Los precios de los instrumentos financieros pueden variar sustancialmente en función de las circunstancias económicas subyacentes, por ejemplo, en diferentes monedas, ubicaciones geográficas, regulaciones locales, el sector comercial del prestatario y el momento de la transacción.

Las tendencias macroeconómicas, como las tasas de préstamos del Banco Central o las tasas de referencia interbancarias, y los acontecimientos del mercado financiero, como una crisis crediticia, pueden afectar los precios. En este sentido, el momento preciso del préstamo puede ser muy significativo en términos de comparabilidad. Por ejemplo, no es probable que los datos de varios años sobre otorgamiento de préstamos proporcionen comparables útiles. Lo contrario es más probable. Las diferencias de divisas son otro factor potencialmente importante, además los precios de los instrumentos financieros en la misma moneda pueden variar según los mercados financieros o los países debido a regulaciones tales como controles de tasas de interés, controles de tipo de cambio, restricciones cambiarias y otras restricciones legales y prácticas al acceso a los mercados financieros.

A.1.5. Estrategias de negocios

Las diferentes estrategias comerciales pueden tener un efecto significativo en los términos y condiciones que se acordarían entre empresas independientes. Por ejemplo, los prestamistas independientes pueden estar dispuestos a prestar en determinados términos y condiciones a una empresa que realice una fusión o adquisición, de otro modo no sería aceptable para el prestamista. En este tipo de escenario, el prestamista considerará los planes y pronósticos comerciales del prestatario, reconociendo efectivamente que habrá cambios temporales en las proyecciones financieras del negocio durante un período.

El análisis de las estrategias comerciales también incluirá la consideración de la política de financiación global del grupo MNE y la identificación de las relaciones existentes entre las partes relacionadas, tales como los préstamos preexistentes y los intereses de los accionistas.

En cualquier caso, la confiabilidad de los resultados generalmente se mejora en la medida en que los prestatarios comparables persiguen estrategias comerciales similares que el prestatario testeado, involucrado en una transacción intercompañía.

A.2 Aproximaciones para determinar la tasa de interés

Tasa de retorno libre de riesgo

1. Cuando la delineación precisa de la transacción real muestre que un financiador no tiene la capacidad, o no realiza las funciones para la toma de decisiones, de controlar el riesgo asociado con la inversión en un activo financiero, no tendrá derecho a obtener más que una rentabilidad sin riesgo como medida adecuada de los beneficios.

2. Una tasa de rendimiento libre de riesgo es la rentabilidad hipotética que se esperaría de una inversión sin riesgo de pérdida. En última instancia, no hay inversión con riesgo cero, y la confiabilidad de los proxies disponibles para aproximar una tasa de rendimiento libre de riesgo dependerá de los hechos y circunstancias prevalecientes.

3. Un enfoque ampliamente utilizado en la práctica es tratar la tasa de interés sobre ciertos valores emitidos por el gobierno de un país calificado AAA+, ya que generalmente se considera que estos valores no conllevan un riesgo de incumplimiento significativo.

4. Para eliminar el riesgo cambiario, el valor de referencia para determinar la tasa libre de riesgo debería ser un valor emitido en la misma moneda que los flujos de efectivo del inversionista, es decir, la moneda funcional del inversionista en lugar de la de su país de residencia.

5. Otro aspecto relevante para determinar la tasa de rendimiento libre de riesgo será la proximidad temporal de la transacción de referencia a la transacción probada. El valor ideal debería emitirse en el momento en que se realizó la transacción controlada para eliminar el efecto de las diferencias que pueden existir entre los valores emitidos en diferentes momentos.

6. Otra consideración clave sería el vencimiento del instrumento financiero ya que la duración de una inversión generalmente afectará su precio. La duración de la garantía debe coincidir con la duración de la inversión. Por ejemplo, un instrumento financiero que es de corto plazo bajo los términos contractuales escritos entre las partes pero que es sistemáticamente reemplazado por un nuevo instrumento puede, en función de los hechos y circunstancias reales, ser delineado con precisión como una inversión a largo plazo.

7. Cuando un financiador no tiene la capacidad de controlar el riesgo asociado con la inversión en un activo financiero y, por lo tanto, tiene derecho a una tasa de rendimiento sin riesgo, sujeto a otras limitaciones, la parte financiada todavía tendrá derecho a una deducción hasta el monto en condiciones de plena competencia con respecto a la financiación. La diferencia entre esos montos sería asignable a la parte que ejerce control sobre el riesgo de la inversión.

Tasa de rendimiento ajustada al riesgo

1. Cuando una parte que proporciona financiación ejerce control sobre el riesgo financiero asociado con la provisión de fondos sin asumir ningún otro riesgo específico, generalmente sólo podría esperar una tasa rendimiento ajustado al riesgo de su financiación. Por lo tanto, es importante identificar y diferenciar el riesgo financiero que asume el financiador al llevar a cabo su actividad financiera, y el riesgo operacional asumido por la parte financiada conectado al uso de los fondos.

Por ejemplo, en una situación en la que la Compañía F adelanta un préstamo a una parte asociada, la Compañía D, que emprende el desarrollo de un intangible. A través del análisis se determina que la Compañía F controla y consecuentemente se le asigna el riesgo financiero asociado con la financiación del desarrollo del intangible, incluyendo el riesgo potencial de que la Compañía D no desarrolle el intangible y por lo tanto no pueda pagar el préstamo. Sin embargo, la Compañía F no asume el riesgo de desarrollar el intangible, que es totalmente asumido por la Compañía D. En consecuencia, en el caso de que los resultados ex post derivados de la explotación del intangible desarrollado fueran mayores (o menores) que los resultados calculados ex ante, la Compañía F no tendría derecho a esa diferencia.

2. En general, se puede considerar que la tasa de rendimiento ajustada al riesgo esperada en una transacción de financiación tiene dos componentes, la tasa libre de riesgo y una prima que refleja los riesgos asumidos por el financiador. Una tasa de rendimiento ajustada al riesgo puede determinarse bajo diferentes enfoques, por ejemplo, sobre la base de la devolución de otra inversión alternativa real con características económicas comparables o con el costo de sus fondos. Dependiendo de los hechos y las circunstancias esas alternativas a un préstamo intragrupo podrían ser emisiones de bonos o préstamos en transacciones no controladas.

3. Otro sería agregar una prima de riesgo a la rentabilidad libre de riesgo, basada en la información disponible en el mercado sobre instrumentos financieros emitidos en condiciones y circunstancias similares. Por ejemplo, en el mismo modelo anterior agregamos que la administración del país A considera que se debe sumar a la tasa como prima de riesgo, la garantía sobre bonos del gobierno en el país C con un plazo de 1 año. O la administración tributaria del país A considera que los bonos corporativos emitidos por partes independientes residentes en el país A que operan en la misma industria que la empresa B rinden un rendimiento comparable.

4. Según un enfoque basado en el método de costo, la transacción controlada se valoraría sumando un margen de beneficio proporcional al riesgo asumido por el prestamista.

B. Función de Tesoro

Para los grupos de empresas multinacionales, la gestión de las finanzas del grupo es una actividad importante y potencialmente compleja en la que el enfoque adoptado por empresas individuales dependerá de la estructura del negocio, su estrategia empresarial, momento en el ciclo económico, sector industrial, monedas de operación, etc.

La organización de la tesorería dependerá de la estructura de la empresa multinacional y de la complejidad de sus operaciones. Diferentes estructuras de tesorería implican diferentes grados de centralización. En la forma más descentralizada, cada empresa multinacional dentro del grupo tiene plena autonomía sobre sus transacciones financieras. En el extremo opuesto de la escala, una tesorería centralizada tiene control total sobre las transacciones financieras del grupo, con miembros individuales del grupo responsables de asuntos operacionales pero no financieros.

El Tesoro se ocupa tanto de las operaciones cotidianas, del efectivo y la liquidez, como de la gestión financiera de las empresas. Se ocupa del desarrollo de estrategias y la planificación de las decisiones de inversión a largo plazo. La gestión del riesgo financiero requiere la identificación, el análisis y las respuestas a los riesgos financieros a los que está expuesto el negocio. Al identificar y tomar medidas para abordar el riesgo financiero, la tesorería puede ayudar a optimizar el costo del capital en beneficio de los miembros del grupo.

Otros ejemplos de actividades de las que la tesorería puede ser responsable incluyen el endeudamiento (a través de emisiones de bonos, préstamos bancarios u otros) y el aumento de la equidad, y la gestión de la relación con los banqueros externos del grupo y con las agencias de calificación.

Al evaluar los problemas de precios de transferencia relacionados con las actividades de tesorería es importante delinear con precisión las transacciones reales y determinar exactamente qué funciones está llevando a cabo.

La función de tesorería es parte del proceso de hacer que la financiación del negocio comercial del grupo sea lo más eficiente posible. Como tal, será un servicio de soporte para la operación principal de creación de valor y dependiendo de los hechos y las circunstancias de cada caso, tales actividades pueden ser servicios, en cuyo caso se aplica la guía de precios sobre los servicios intragrupales.

Otra preocupación clave con respecto a las actividades de tesorería es la identificación y asignación de los riesgos económicamente significativos lo que dependerá de la política grupal donde se puedan especificar ciertos objetivos, como niveles específicos de rendimiento de la inversión (por ejemplo: el rendimiento debe superar el costo del capital), volatilidad reducida del flujo de efectivo o tener un saldo objetivo en los estados contables (por ejemplo, activos a pasivos).

Por lo tanto, es importante tener en cuenta que, por lo general, las decisiones estratégicas más elevadas serán el resultado de una política establecida a nivel de grupo, en lugar de ser determinada por el tesoro mismo.

Veamos las consideraciones de precios de transferencia que surgen de algunas actividades de tesorería que a menudo se realizan dentro de grupos de MNE, tales como la provisión de préstamos intragrupo, la agrupación de la caja y las actividades de cobertura, basándose en la suposición de que las transacciones se respetan como préstamos.

B.1. Préstamos intragrupo

B.1.1. Las perspectivas del prestamista y del prestatario

En particular, es importante considerar los riesgos que conllevan los acuerdos de financiación para la parte que proporciona el dinero, y los riesgos relacionados con la aceptación y el uso del dinero desde la perspectiva del receptor. Estos riesgos se relacionarán con el reembolso del valor transferido, la compensación esperada por el uso de ese valor a lo largo del tiempo y la compensación por otros factores de riesgo asociados.

La perspectiva del prestamista en la decisión de otorgar un préstamo, cuánto prestar y en qué términos implicará la evaluación de varios factores relacionados con el prestatario, de factores económicos que afectan tanto al prestatario como al prestamista, y de las otras opciones disponibles para el prestamista en el uso de los fondos.

Un prestamista independiente llevará a cabo una evaluación crediticia exhaustiva del posible prestatario a fin de identificar y evaluar los riesgos involucrados y considerará métodos para monitorear y administrar estos riesgos. Esa evaluación de crédito incluirá entender el negocio en sí, así como también el propósito del préstamo, cómo se estructurará y la fuente de su reembolso, que puede incluir un análisis de las previsiones de flujo de efectivo del prestatario y la solidez del balance general del prestatario.

Es posible que cuando una empresa está otorgando un préstamo a una empresa asociada, no necesariamente seguirá todos los mismos procesos que un prestamista independiente. Sin embargo, al considerar si el préstamo se ha realizado en condiciones que se habrían hecho entre empresas independientes, se deben cumplir con las mismas consideraciones comerciales, como la solvencia crediticia, el riesgo de crédito y las circunstancias económicas.

En el caso de un préstamo de la entidad matriz de un grupo MNE a una subsidiaria, la matriz ya tiene el control y la propiedad de los activos de la subsidiaria, lo que haría que la condición de la seguridad sea menos relevante para su análisis de riesgo como una prestador. Por lo tanto, será apropiado analizar si esos activos están disponibles para actuar como garantía para el préstamo no garantizado y el impacto consecuente sobre el precio del préstamo.

El riesgo de crédito para el prestamista es la posibilidad de que el prestatario no cumpla con sus obligaciones de pago de acuerdo con los términos del préstamo. Sin embargo, al decidir si un préstamo es una buena oportunidad comercial, un prestamista también considerará el impacto potencial de los cambios que podrían ocurrir en las condiciones económicas que afectan el riesgo crediticio que conlleva, no sólo en relación con las condiciones del prestatario, sino en relación con el potencial cambios en las condiciones económicas, como un aumento en las tasas de interés, o la exposición del prestatario a los movimientos en los tipos de cambio.

Por su parte, los prestatarios tratan de optimizar su costo de capital y de tener los fondos adecuados disponibles para satisfacer las necesidades a corto plazo y los objetivos a largo plazo. Al considerar sus opciones, una empresa independiente que busque financiamiento buscará la solución más rentable, con respecto a la estrategia comercial que ha adoptado. Por ejemplo, con respecto a las garantías. Los prestatarios también considerarán el impacto potencial de los cambios en las condiciones económicas tales como tasas de interés y tipos de cambio, así como el riesgo de no poder realizar en tiempo y forma los pagos de los intereses y devolver el capital sobre el préstamo si el negocio del encuentra dificultades inesperadas, y el riesgo de no poder conseguir nuevos préstamos, si es necesario.

Los prestatarios también considerarán la posibilidad de renegociar los préstamos para obtener mejores condiciones teniendo en cuenta, por ejemplo, que las circunstancias macroeconómicas conducen a una reducción de los costos de financiamiento en el mercado.

También deben considerarse en el contexto de regulaciones que pueden afectar la posición de las partes. Por ejemplo, que la ley de insolvencia en la jurisdicción del prestatario pueda establecer que los pasivos hacia partes relacionadas están subordinados a pasivos hacia partes no relacionadas.

B.1.2. Uso de calificaciones crediticias

Al tratar de comparar las condiciones de las transacciones entre empresas asociadas con las condiciones que se aplicarían a las que existen entre empresas independientes, las calificaciones crediticias pueden servir como una medida útil de la solvencia crediticia y ayudar así a identificar posibles comparables. Las calificaciones crediticias se pueden asignar a la solvencia general de una empresa o en relación con una emisión específica de deuda. En general, una calificación crediticia más baja indicará un mayor riesgo de incumplimiento y se espera que se compense con una tasa de rendimiento más alta. Sin embargo, las mismas métricas financieras no necesariamente se reflejarán en el mismo nivel de calificación crediticia si existen otras diferencias entre las partes calificadas.

La información está fácilmente disponible en muchos mercados de préstamos sobre las diferentes tasas de interés aplicadas a las empresas de calificación diferente y esa información puede contribuir útilmente a los estudios de evaluación comparativa de los tipos de interés cobrados por las empresas asociadas.

Sin embargo, la estimación de la calificación crediticia puede ser particularmente difícil para las empresas de nueva creación, los vehículos con fines especiales o los que recientemente han formado parte de una fusión o escisión. En circunstancias como estas, un prestamista independiente por lo general llevaría a cabo un proceso de auditoría que incluya examinar el flujo de caja y las proyecciones de ganancias para el negocio, preferiblemente durante todo el período cubierto por el financiamiento.

Al realizar un análisis de calificación crediticia, es importante señalar que las métricas financieras pueden estar influenciadas por transacciones controladas. Por ejemplo, si la entidad tiene transacciones con partes relacionadas (tales como ventas o gastos por intereses) que pueden no tener un precio de acuerdo con el principio de plena competencia, es probable que cualquier calificación crediticia derivada utilizando estos valores no sea confiable sin los ajustes de comparabilidad adecuados.

Al considerar hacer comparaciones entre prestatarios utilizando el tipo de mediciones financieras que generalmente se consideran importantes para los prestamistas, tales como la relación deuda-ganancias o deuda: capital, es importante tener en cuenta que para la misma calificación crediticia a menudo hay diferencias según los diferentes sectores. Por ejemplo, para obtener una calificación dada en extractivos, el cuidado de la salud o la tecnología pueden requerir indicadores financieros más sólidos que obtener la misma calificación para un prestatario en espacio aéreo, defensa, energía o medios. Las industrias más intrínsecamente riesgosas y aquellas con flujos de ingresos menos estables tienden a necesitar alcanzar mejores índices financieros para obtener la misma calificación.

(1) La fecha para que las partes interesadas enviaran sus comentarios operó el 07 de septiembre de 2018. A tal efecto, el documento incluye una serie de preguntas para que aquellas realicen sus aportes para luego preparar un nuevo borrador de discusión.

(2) OECD (2018). Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)-Public Discussion Draft. BEPS ACTIONS 8 - 10. Financial transactions. 3 July- 7 September 2018. Disponible en http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/BEPS-actions-8-10-transfer-pricing-financial-transactions-discussion-draft-2018.pdf

Las autoras son Contadoras Públicas, Especialista en Tributación (Irene Haddad) y Especialista en Docencia Universitaria (Sara Diana Telias), ambas docentes de la materia en las carreras de grado de Contador Público y Licenciado en Administración de la FCE de la UBA y de la asignatura Tributación Internacional en la Maestría en Tributación de dicha Facultad. Sus mails son saratelias@yahoo.com.ar e imorbelli@chinen-morbelli.com.ar. Sus CV pueden consultarse en www.leadingcases.wordpress.com/, sitio colaborativo con materiales clasificados e indizados para el estudio de la fiscalidad y en www.chinen-morbelli.com