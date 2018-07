La representación sindical en la empresa

En materia de gestión de personal en la empresa, más específicamente en lo que hace a las relaciones laborales, todo lo relativo a los representantes sindicales, conocidos habitualmente como "delegados", no deja de ser un aspecto que en principio preocupa, suele generar conductas reactivas por parte del sector empresario y usualmente está en la agenda de los aspectos cotidianos. Es cierto, en las empresas no suelen ser bienvenidos, ni tampoco bien vistos, lo que no es bueno. No dejan de ser sujetos tutelados por la Constitución, por los tratados internacionales y una forma más en que se expresa la libertad, la democracia y la República. Pensar en un derecho sindical sin delegados sería un enorme retroceso. Allí están con sus formas, sus vicios, sus reclamos, sus contradicciones pero también con sus inquietudes, sus legítimos intereses, sus verdades, sus necesidades y son un actor social más que hacen a la dignidad del trabajador. Toda empresa que pretenda desarrollar e implementar políticas en materia de Responsabilidad Social Empresaria no debe ver en forma negativa a la acción sindical en sí misma, sino que todo lo contrario. Estimamos oportuno hacer comentario sobre este sujeto tan particular, tan criticado (de un lado y del otro), pero que no deja de ser una parte esencial de las relaciones con el personal.

Antecedentes de la Constitución Nacional, Convenios Internacionales y de la Corte

Facultades del representante y mandato

Es clara la manda Constitucional del artículo 14 bis segundo párrafo "Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo." El convenio 135 de la O.I.T. nos dice que "deberán gozar de protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido por razón de su condición de representantes de los trabajadores, de sus actividades como tales, de su afiliación al sindicato, o de su participación en la actividad sindical, siempre que dichos representantes actúen conforme a las leyes". No deja de ser un actor esencial para que el sindicato pueda cumplir con su objeto social. Representa al sindicato ante el trabajador y la empresa, y de igual modo al trabajador ante la empresa y el sindicato (representación múltiple), pero a la vez al ser escazas las facultades que la Ley le otorga en materia de esta representación la misma la podemos calificar como "precaria". Son elegidos por los trabajadores de la empresa por comisión convocados por los sindicatos. La Ley nos dice que quien convoca a estas elecciones son los sindicatos "con personería gremial" (PG) y esto nos lleva al corazón de nuestro modelo sindical. Este derecho que la Ley reconocía solo a estos sindicatos, fue cuestionado por la CSJN en el caso "ATE C/MTESS" (fallo de 11/11/08). Pareciera ser que desde ese fallo todos los sindicatos (con o sin PG) pueden convocar elecciones para designar a sus representantes. Lo cierto es que nuestra Ley sindical (23.551), nos dice que la cantidad de delegados en la empresa deben ser el equivalente a una relación por la dotación del personal encuadrada sindicalmente (art. 45 de la Ley 23.551). Acá tenemos un problema. Si en una empresa de 70 trabajadores (donde corresponderían dos delegados) pretenden actuar tres sindicatos se puede pensar que corresponde aceptar tantos delegados por sindicatos actuantes (en este caso 6 delegados, surgidos de multiplicar los delegados que corresponden por dotación -2- y los sindicatos que pretenden actual -3-). Desde ya que en una dotación de 70 personas tener 6 delegados que representen a tres sindicatos que pretenden representar al mismo colectivo de trabajadores sería un despropósito que afectaría al sistema de relaciones laborales de la empresa. Será la justicia, o los sindicatos quienes deben determinar quiénes conformas esos 2 representantes y con qué mecanismo de elección. En una palabra a 70 personas corresponden 2 delegados, y no tiene porque la empresa aceptar 6. A qué sindicato pertenecen es otra cuestión. La Ley dice una cosa, y la justicia solo dice que esto que ella dispone no está conforme con la Constitución. Entonces cuál es el marco jurídico en el que nos debemos regir en un tema tan sensible? Hoy no lo tenemos. Lo cierto es que si una situación de este tipo se presenta en una empresa, se deberá recurrir a la justicia.Otro aspecto es circunscribir las facultades que a éstos la Ley le otorga para el ejercicio de sus funciones: a) verificar el cumplimiento de las normas laborales, b) reunirse periódicamente con el empleador y b) presentar "reclamaciones" ante los empleadores previa autorización del sindicato. Dice la Ley además que el empleador deberá a) Facilitar un "lugar" para el desarrollo de sus tareas cuando "fuera necesario", tema que suele ser causal de álgidas discusiones b) conceder un crédito de horas mensuales retribuidas y c) concertar reuniones periódicas con éstos. Cómo se puede observar estos deberes del empleador no dejan de ser ambiguos y son los CCT y esencialmente los usos y costumbres los que determinan como se cumplen. Resulta claro entonces que sus facultades comienzan y terminan con la propia Ley, la que no los autoriza a organizar asambleas sin previo aviso, a adoptar medidas de acción directa, a tomar las horas que ellos estimen (dentro y fuera del establecimiento) a presentar peticiones de mejoras de derechos (defensa de intereses) sin la autorización del sindicato, etcétera. El ejercicio del rol de delegado tiene un límite ya que no implica que pueda vulnerarse la sabia facultad de dirección y organización que la Ley y la Constitución conceden al empleador. Mucho depende entonces de la empresa y hasta donde ésta permite que sus facultades se amplíen con respecto al marco de la Ley. Cuando la cantidad de delgados en el establecimiento es superior a tres representantes actúan como cuerpo colegiado.

Sus mandatos duran dos años y pueden ser reelegidos indefinidamente. El trabajador debe ser mayor de 18 años y contar con un año de afiliación en el gremio. Si no tuviera el año de afiliado el empleador no tiene legitimidad alguna para cuestionar su designación ya que esta legitimidad solo la tendrían los trabajadores, porque en definitiva se trata de una cuestión interna del sindicato en la que el empleador, conforme al principio de autonomía sindical, no puede inmiscuirse. Sí, en cambio podrá impugnarla si el número de trabajadores designados o postulados supera el tope de representantes que según la escala que por dotación, la propia Ley determina. El sindicato, conforme la Ley tiene, en cambio, muchas más herramientas disponibles para revocar su mandato, por esto es que entendemos que la protección sindical que la Constitución dispone termina siendo en su Ley reglamentaria más dirigida al empleador que a la organización sindical. En suma, la Ley lo protege apropiadamente contra el empleador, pero muy poco contra el sindicato y entendemos que esto debería revisarse. El delegado siempre tiene la facultad de renunciar voluntariamente a su cargo gremial ante el sindicato.

Tutela sindical

La protección de los representantes gremiales alcanza no solo a los delegados sino que además se extiende a quienes ocupan cargos representativos en el sindicato. Su protección rige desde que el empleador es fehacientemente notificado, es decir desde el momento en que recibe tal notificación, y no desde que se emite, y esto fue recientemente resuelto por la CSJN en el caso "De Caso, Andrea Lorena C/La Cascada SRL s/reinstalación" (23/02/2016). Desde ese momento el empleador no puede despedirlo, suspenderlo o modificar sus condiciones de trabajo. Sólo podrá hacerlo previo juicio de desafuero por una causal que lo amerite, la que deberá acreditar. En materia disciplinaria el empleador no está vedado de aplicar sanciones sin iniciar acción de desafuero, en tanto y en cuanto no impliquen suspensiones o despido. Es decir que la empresa no pierde su facultad disciplinaria con respecto a éste, ya que la Ley sólo se la restringe. Puede amonestarlo y apercibirlo sin recurrir a la justicia. Asimismo, el representante gremial por su condición de tal tiene un deber mayor que el resto de sus compañeros en ajustar su conducta (1). El empleador podrá suspenderlo o despedirlo con una causa justificada, pero recurriendo en forma previa a la instancia judicial. Esta protección alcanza también a quien se postule como representante, también desde el momento en que el empleador recibe la notificación y hasta un año desde que finalice su mandato (si gana) o por seis meses posteriores a la elección (si perdiera). La Ley 23.551, ofrece otras garantías como por ejemplo la posibilidad de promover "amparo sindical" (art. 47), y/o acción por práctica desleal (art. 53 al 55). Si el empleador despidiera, aun mediando causal suficiente, sin iniciar la acción de desafuero previamente el representante podrá requerir a la justicia su reinstalación o perseguir el cobro de una indemnización agravada (muy onerosa) a opción de éste. La Ley, en sus artículos 48 y 52, en coincidencia con nuestro modelo sindical, solo protege a delegados y representantes de sindicatos con PG. Pero esto también fue objeto de declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte (2). También deberá llevar adelante la instancia judicial si el empleador pretende extinguir el contrato de trabajo por jubilación. La única excepción es en caso de cierre de establecimiento. Aquí el representante gremial no tiene fuero alguno, como ocurriera por ejemplo en el cierre del establecimiento de Pepsico el año anterior. Otro tema es el referido a los "activistas" gremiales, es decir aquellas personas que, sin ser representantes por no haber sido elegidas, ejercen influencia y actividad en la acción sindical. En este caso ni la Constitución Nacional en su art. 14 bis, ni la Ley les otorga tutela especial. Ha sido frecuente que la justicia, con argumentos que resultan muy discutibles los haya protegido incurriendo en lo que nosotros definimos como "hipertuela" judicial, es decir vicios en que la justicia protege al trabajador donde la Ley no lo hace.

Al trabajador lo protege la Ley, y el juez no tiene facultades para extenderdicha protección más allá de la letra de la norma.

(1) Código Civil y Comercial de La Nación. ARTICULO 1725.- Valoración de la conducta. Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible al agente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias.

(2) CSJN, "Rossi, Adriana María C/Estado Nacional - Armada Argentina, 09/12/2009

