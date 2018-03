La importancia de la obtención del RENSPA VERDE

Podemos decir sin dudar que el llamado "RENSPA verde" será la vedette de éste año, fundamentalmente por dos normas de distintos organismos, más precisamente del MINAGRI a través del RUCA - Registro Único de la Cadena Agroalimentaria y del INASE-Instituto Nacional de Semillas.

¿Por qué?

Un poco de historia

INASE - Instituto Nacional de Semillas

RUCA - Registro Único de la Cadena Agroalimentaria

Sanciones

Conclusión

Porque la obtención del RENSPA nos permitirá considerarnos matriculados en el RUCA del Ministerio Agroindustria de la Nación (Minagri), y porque poseer RENSPA de cada establecimiento nos permitirá cumplimentar con el régimen de información "on line" referido a la semilla de soja utilizada ante el INASE. (ver cuadro)En el año 1997 el SENASA creó el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) como mecanismo para obtener información sobre la producción pecuaria y con el fin de mantener actualizado los datos sobre existencias ganaderas.En 2008 mediante la Disposición Conjunta Nº 41 de la ex-Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria y Nº 1 de la Dirección Nacional de Protección Vegetal, se estableció la inscripción gradual de los productores agrícolas en el RENSPA, fijando como fecha límite para todos los productores el 1° de enero del año 2010.Actualmente, la Resolución SENASA 423/2014 obliga a la inscripción en el RENSPA a todos los productores primarios del sector agropecuario. A través de un código numérico se asocia al productor agropecuario con el establecimiento en donde realiza su actividad. El responsable sanitario de la actividad debe declarar sus datos personales, los del establecimiento y los datos de la explotación.Los datos personales y del establecimiento pueden actualizarse por autogestión, con clave fiscal, a través de la página web de la AFIP, mientras que para los inmuebles no registrados se debe realizar una "preinscripción" accediendo al formulario electrónico disponible en la página web del SENASA, en "servicio en línea" y, una vez completados los datos, se genera un número de trámite que debe finalizarse en la Oficina que corresponde a la jurisdicción del establecimiento. Sólo en esa instancia y en la Oficina de SENASA se registra el número de RENSPA, se imprime y firma la declaración jurada y se entrega la credencial al productor o apoderado.SENASA requiere una actualización anual a partir de la fecha de inscripción, o cada vez que se realice un cambio de actividad o de cultivo.Este Registro se fue consolidando como el pilar fundamental en el sistema de información sanitaria de la institución, tanto para producción pecuaria como agrícola. Si bien el objetivo es fortalecer el control sanitario, hoy en día es utilizado como fuente de información de organismos como el INASE y el Ministerio de Agricultura, como y lo hemos adelantado.La Resolución INASE Nº 187/15 establece la obligación de informar las variedades de semillas de soja utilizadas y la producción reservada para uso propio, para cumplir con ellos se debe presentar una Declaración Jurada on line.A partir de la Campaña 2015/2016 la Declaración Jurada deberá contener información y documentación sobre el origen de la semilla utilizada y reservada, y deberá ser presentada por aquellos productores cuyo monto de la facturación anual sea superior a $1.800.000, independientemente de si se encuentran inscriptos o no en el régimen de Monotributo.La información a brindar es:- Ubicación del predio,- Superficie sembrada,- Kilogramos de semilla utilizada, sus variedades- Documentación que avale su origenLa información se presenta por CLAVE FISCAL DE AFIP a través del servicio dependiente del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca "Autogestión de MAGPyA". Al ingresar, éste devuelve automáticamente todos los datos y la lista de establecimientos registrados en SENASA, o sea, los correspondientes al RENSPA.A su vez, luego de realizada la inscripción en el RENSPA, el Ministerio de Agroindustria le otorga automáticamente al productor agropecuario, la matrícula en el RUCA (Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria), exigida en función de la RG 872/2015 del MINAGRI. En consecuencia, la registración en el RUCA de los productores agropecuarios se efectúa directamente a partir de los datos declarados por éstos al momento de su inscripción o actualización de su explotación en el RENSPA.Por otra parte, la resolución citada, en su artículo 4 dispone:"Para optimizar las tareas de control, el número de inscripción en el RENSPA deberá estar incluido en toda documentación oficial, emitida por las distintas dependencias de este Ministerio y sus organismos descentralizados, mediante la cual se autorice el transporte de las mercaderías producidas en el establecimiento agropecuario inscripto. Requiérase la colaboración de los distintos organismos públicos que intervengan en la emisión de otros documentos oficiales que autoricen el transporte de dichas mercaderías con el objeto de incorporar el número de inscripción en el RENSPA en los citados documentos."Lo que implicaría que en un plazo no muy lejano se exigirá la exposición del RENSPA en la documentación oficial por el cual se autorice el transporte de los productos agropecuarios.Las infracciones aplicadas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) se gradúan hasta un millón de pesos, suspensión de hasta 1 año o cancelación de la inscripción en los respectivos registros, clausura temporaria o definitiva de los establecimientos o decomiso de productos, subproductos y/o elementos relacionados con la infracción cometida.Adicionalmente, la falta del RENSPA deviene una serie de sanciones que se acumulan a la anterior, como ser la multa que podría aplicar INASE por la falta de presentación de la información requerida que puede oscilar entre los dos mil pesos a cien mil pesos.Pero, una de las cuestiones más importantes, es el otorgamiento de la matrícula, sin la cual el productor no podría comercializar sus productos.En consecuencia, consideramos de importancia para el productor la obtención del RENSPA por establecimiento productivo. Si bien, es de esperar que las autoridades de los distintos organismos sean pacientes atento al funcionamiento de cada SENASA a lo largo y ancho del país no es uniforme, se observa que muchos productores no poseen el RENSPA, a pesar de ser obligatorio.(*)María Josefina Bavera es Contadora Pública, docente, consultora impositiva de Errepar SA, Autora de libros en materia tributaria, disertante sobre temas tributarios en conferencias, congresos y cursos in Company, consultora impositiva, entre otros. Viviana Muchiut es Contadora Pública, docente, colaboradora de la Revista Consultor Agropecuario de Errepar SA, consultora impositiva, entre otros. La dirección de correo es: agrotax@yahoo.com.