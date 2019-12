Jurisprudencia Tributaria y Previsional

Recurso de Queja por denegatoria de recurso extraordinario. Prescripción de tributos locales. Aplicación del Código Civil anterior. Vigencia del fallo "Filcrosa S.A." (1).

- "Recurso de hecho deducido por la actora en causa Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c/Provincia de Misiones – Dirección General de Rentas y otro s/demanda contenciosa administrativa", sentencia del 5 de noviembre de 2019.

Con fecha 21 de marzo de 2014, el Superior Tribunal de Justicia de Misiones admitió parcialmente la demanda iniciada por Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. respecto de la Resolución 183/05 dictada el 4 de mayo de 2005 por el Ministerio de Hacienda de la provincia de Misiones que disponía el ajuste en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, períodos 1987 a 1992, 01 a 06/1993, 1995, 1996 y 01 a 05/1997, reclamado por la Dirección General de Rentas de la provincia de Misiones.

El Superior Tribunal provincial advirtió que el recurso tramitado ante el Ministerio de Hacienda no cumplió con el patrocinio letrado obligatorio ni con la constitución de domicilio en el radio de la ciudad capital de la provincia pero son omisiones formales susceptibles de ser subsanadas en la instancia administrativa y, por ello, el funcionario fiscal debió haber intimado a la actora a cumplir con tales recaudos en vez de declarar inadmisible el recurso, lo cual evidencia un inaceptable rigorismo formal. En cuanto a la defensa de prescripción para los períodos 1987 a 1994, ambos inclusive, el citado Tribunal recordó que la postura de la actora se fundó en los arts. 4027 inciso 3 y concordantes del Código Civil entonces vigente (Ley 340 y sus modificaciones) que tachó de inconstitucional el criterio del fisco local de aplicar los artículos del Código Fiscal con plazos diversos de prescripción, con distintas formas de iniciar su cómputo y causales de suspensión e interrupción no previstas por el legislador nacional, apartándose de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En sentido contrario a la actora, el Superior Tribunal misionero dijo que la prescripción de las obligaciones tributarias de esa provincia se rigen por su Código Fiscal, desplazan al Código Civil y no violan el art. 31 de la Constitución Nacional (2) pues el Código Civil legisla sobre materias de Derecho Privado y el Derecho Público no fue delegado constitucionalmente por las provincias a la Nación, existiendo una mayor autonomía provincial de modo que el Código Civil antes vigente sólo rige cuando faltan disposiciones locales.

Sobre el tema de fondo discutido, el Tribunal provincial señaló que la actora abonó el impuesto según la alícuota y la distribución de base del régimen general del Convenio Multilateral por la actividad de administración de planes de ahorro para fines determinados, calificándolo como un "servicio" pero la Dirección General de Rentas encuadró su actividad como intermediación entre ahorristas y oferentes de automotores, facilitando así la adquisición de bienes mediante un sistema de préstamos recíprocos. Para ese Superior Tribunal, pese a los esfuerzos probatorios del contribuyente, no logró despejar el aspecto financiero de su actividad que es la de ser un agente económico intermediario en el proceso de venta de autos de la terminal al ahorrista consumidor y concluyó que la actora no fue una simple administradora de fondos sino que le facilitó al consumidor la adquisición de rodados y, a su vez, ubicó efectiva y continuamente esos bienes de concesionarios, fabricantes o terminales en el mercado.

La actora interpuso recurso extraordinario contra el fallo del Superior Tribunal de Misiones cuya denegatoria motivó la presentación directa del recurso de queja (3). Sólo se agravió por el rechazo de la prescripción por los períodos fiscales 1987 a 1994, ambos inclusive, al ser contrario al art. 75 inciso 12 de la Constitución Nacional y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en sentencia del 30 de septiembre de 2003 dictada en la causa "Filcrosa S.A. s/quiebra s/incidente de verificación de Municipalidad de Avellaneda" – Fallos 326:3899 (1). Señaló que hay lesión a sus derechos de propiedad, de defensa en juicio y las garantías del debido proceso y de supremacía normativa (arts. 14, 17, 18, 28 y 31, Constitución Nacional), configurando cuestión federal y arbitrariedad de sentencia. Finalmente, aclaró que en su descargo y recursos administrativos siempre opuso la prescripción, que nunca fue ponderada.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría (4), comparte fundamentos del dictamen del 18 de octubre de 2016 de la Procuradora Dra. Laura Monti, admite la queja y declara formalmente admisible el recurso extraordinario pues la sentencia recurrida se pronunció a favor de la validez de la legislación local, cuestionada por la actora por ser contraria al Código Civil entonces vigente y al art. 75 inc. 12, Constitución Nacional (Ley 48, art. 14, inciso 2 (5).

El conflicto ante la Corte Suprema de Justicia se circunscribe a determinar si la legislatura de la provincia de Misiones puede establecer para sus obligaciones tributarias relacionadas con los períodos fiscales discutidos un régimen de prescripción liberatoria distinto del fijado por el Congreso Nacional, esto es, la controversia existe entre el Código Fiscal de la Misiones y el Código Civil (Ley 340 y modificaciones) que, si bien hoy fue derogado y reemplazado por el Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994), era la ley vigente durante los períodos fiscales cuya prescripción aquí se discute (Fallos: 338:1455*, Considerando 5º).

Dado que este tema ya fue resuelto por numerosos precedentes del Máximo Tribunal de la Nación entre los cuales, por su proximidad temporal, se destaca "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/Bottoni Julio Heriberto s/ejecución fiscal – radicación de vehículos" del 6 de diciembre de 2011 (6) y "Municipalidad de la ciudad de Corrientes c/Herrmann, Alejandro Enrique s/Apremio" del 11 de febrero de 2014, entre muchísimos otros (7), la Corte sostiene que las provincias, sus respectivas municipalidades y la Ciudad de Buenos Aires carecían de facultades para dictar normas que se aparten de la legislación de fondo en situaciones similares a este caso. Agrega que la prescripción no es un instituto propio del derecho público local sino un instituto general del derecho, lo cual justificó que, de acuerdo con el art. 75 inciso 12 de la Constitución Nacional, la prescripción de las obligaciones tributarias, en todos sus aspectos, se rigen por las normas del Congreso Nacional de manera uniforme para toda la República, con cita expresa de "Municipalidad de San Pedro c/Monte Yaboti S.A. s/ejecución fiscal" (sentencia del 27 de noviembre de 2014).

Para la Corte Suprema de la Nación, el fallo del Superior Tribunal de Misiones ignoró la jurisprudencia de ese Alto Tribunal invocada por la actora desde el inicio de estas actuaciones, la cual si bien no resulta obligatoria, podría no haber sido aplicada si se hubieran aportado nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición anterior, situación que no se da en las presentes. Los hechos del caso no deben ser juzgados por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación ni sobre la base del principio de aplicación inmediata de la nueva ley (Fallos: 297:117 y 317:44) sino de acuerdo a la legislación anterior pues aquí no se discuten los períodos fiscales involucrados, debiendo estar regidos por la antigua ley y por la interpretación realizada por ese Alto Tribunal.

En consecuencia, se declara admisible la queja, procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada, devolviendo los autos al Tribunal de origen para dictar un nuevo fallo de acuerdo al presente. Con costas y reintegro del depósito de ley (3).

Recurso extraordinario inadmisible. Impuesto a las ganancias a la jubilación y su reajuste. Inconstitucionalidad de la ley tributaria.

- "IGLINA, Enrique Anselmo c/ANSES s/Reajustes varios; (…) ; CALDERALE, Leonardo Gualberto c/ANSES s/Reajustes Varios (8)" (…)", sentencia del 1 de octubre de 2019.

A través de un único fallo dictado el 1 de octubre de 2019, de acuerdo con el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (9), la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió declarar inadmisibles los recursos extraordinarios interpuestos en treinta causas judiciales en donde se discutían reclamos jubilatorios varios.

En esta columna, vale destacar que entre los treinta casos así resueltos se encuentra la causa "CALDERALE, Leonardo Gualberto c/ANSES s/Reajustes Varios" (8) en donde, por sentencia de fecha 16 de mayo de 2017, la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social

declaró la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones (art. 79 inciso c de la ley 20.628 y art. 115 de la ley 24.241) y declaró exentas del gravamen a las diferencias de sumas retroactivas no prescriptas reconocidas a favor del actor jubilado. Así, quedó firme el fallo de la Sala II.

---

* Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pueden ser consultados en www.csjn.gov.ar

(1) Fallo comentado en esta columna del "Suplemento Fiscal & Previsional" del lunes 17 de noviembre de 2003.

(2) Este artículo establece la supremacía de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales por encima de las leyes nacionales y provinciales.

(3) Este recurso de queja ante la Corte Suprema exige un depósito de una suma de dine-ro que, en la actualidad, es de $ 40.000 (art. 286, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y Acordada 42/2018).

(4) En disidencia, el Ministro Dr. Rosatti propicia confirmar el fallo apelado, con costas por su orden, en base a sostener que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires tienen competencia para regular la prescripción de la acción tributaria por tratarse de una insti-tución regida por el derecho público local, sujeta a los principios constitucionales de la tributación y, en particular, al de razonabilidad. Entre otros, cita los precedentes del Tri-bunal Superior de Justicia de C.A.B.A., en "Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/DGR (reso. 1181/DGR/00) s/recurso de apelación judicial" (sentencia 17 de no-viembre de 2003) y "Fornaguera Sempe Sara Stella y otros c/GCBA s/demandas c/autoridad administrativa s/rec. Inconstitucionalidad concedido" (sentencia 23 de octu-bre de 2015).

(5) Por este inciso, la Corte Suprema interviene en recursos contra sentencias definitivas de los Tribunales superiores de provincia si se cuestiona la validez de una norma pro-vincial por ser contraria a la Constitución Nacional, Tratados Internacionales o leyes na-cionales y la decisión fue en favor de la provincia.

(6) Fallo comentado en esta columna del "Suplemento Fiscal & Previsional" del lunes 13 de agosto de 2012.

(7) "Municipalidad de Resistencia c/Biolchi Rodolfo Eduardo y Biolchi Luis Angel s/ejecución fiscal" del 8 de septiembre de 2009; "Fisco de la provincia c/Ullate Alicia Inés –ejecutivo – Apelación – recurso directo", sentencia del 1 de noviembre de 2011.

(8) Fallo comentado en esta columna del "Suplemento Fiscal & Previsional" del lunes 12 de junio de 2017.

(9) El párrafo agregado por la ley 23.774 al art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación aquí aplicado le permite a la Corte Suprema de Justicia de la Nación recha-zar un recurso extraordinario o un recurso de queja por denegatoria de recurso extraor-dinario sin dar ningún fundamento de su decisión y, de este modo, se establece una ex-cepción a la obligatoriedad de los jueces de tener que fundar las resoluciones judiciales (art. 34, inciso 4, del citado Código Procesal).

La Dra. Susana Accorinti, es abogada, especialista tributaria y previsional.