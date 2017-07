Jurisprudencia Tributaria y Previsional

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN *

PENAL TRIBUTARIO

Competencia originaria. Acción declarativa. Impuesto a las ganancias. Coparticipación Federal. Planteo de inconstitucionalidad del tope de distribución y pedido de reintegro al Estado Nacional de sumas no prescriptas por la provincia de Buenos Aires. Citación del resto de las provincias. Rechazo de la intervención del Defensor del Pueblo bonaerense.- "Buenos Aires, Provincia de c/Estado Nacional y otras s/acción declarativa de inconstitucionalidad y cobro de pesos", sentencia del 6 de junio de 2017.La provincia de Buenos Aires demanda al Estado Nacional con el objeto que se declare la inconstitucionalidad de la ley del impuesto a las ganancias (1) que fija un tope de $ 650 millones anuales convertibles a la participación del 10% que la provincia tiene en el producido de dicho impuesto con destino al originariamente denominado "Fondo del Conurbano Bonaerense" (que hoy depende de modo directo del gobernador, a través de la cuenta especial "Reconstrucción del Gran Buenos Aires") y, en subsidio, pide la inconstitucionalidad de las normas que la excluyen de la distribución del excedente del 10% del producido de ese mismo tributo entre el resto de las provincias y en cuanto establece que el 4% del producido se distribuirá entre todas las jurisdicciones provinciales excepto la de Buenos Aires (2). El planteo de inconstitucionalidad debe extenderse a cualquier ley similar que menoscabe sus derechos y solicita que el Estado Nacional le reintegre las sumas no prescriptas que dejó de percibir por aplicación de las normas impugnadas, más sus intereses hasta el efectivo pago. Aclara que la demanda se dirige contra el Estado Nacional por haber dictado la normativa cuestionada y pide se cite, como tercero interesado, a las demás provincias para resguardar su derecho de defensa. Por último, requiere una medida cautelar tendiente a suspender el tope anual involucrado o, en subsidio, se le permita participar del "excedente" y del 4% adicional en iguales condiciones que las demás provincias mientras dure este juicio.Para la provincia de Buenos Aires, esta acción declarativa se funda en el sistema federal de distribución de tributos, el régimen vigente de coparticipación federal de impuestos y la regulación del impuesto a las ganancias en nuestro país. Desde las elecciones a gobernador provincial en el año 1987, se advirtió la necesidad de tratar la problemática estructural del "Conurbano Bonaerense" (integrada por 19 partidos que rodean a la Capital Federal) frente a la postergación de ese territorio respecto del resto del país y por la grave situación social provocada, en especial, por la alta concentración de población, el aumento de habitantes con necesidades básicas insatisfechas, la creciente confrontación social, etc. Así, se dejaron de lado antiguas creencias en cuanto a que la provincia actora era la más rica o que estaba en una situación de privilegio. A ello se sumó la desigual distribución desde la coparticipación legislada en la ley 23.548 (B.O.: 26/1/88) que la colocó por debajo del promedio nacional per cápita. En ese contexto, se creó el "Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense" que culminó con la ley 24.073 (B.O: 13/4/92) que introdujo reformas tributarias cuyo art. 40 estableció que la recaudación del impuesto a las ganancias debía distribuirse en: 1) un 10% al Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el Conurbano Bonaerense para ser ejecutado y administrado por esa provincia; 2) un 2% a refuerzo de la cuenta especial Fondo de Aporte del Tesoro Nacional a las provincias; 3) el 4% entre todas las jurisdicciones excluida la de Buenos Aires conforme al Indice de Necesidades Básicas Insatisfechas y 4) el 84% restante entre la Nación y el conjunto de las jurisdicciones provinciales según la citada ley 23.548 de coparticipación federal. Se trató de reparar la perdida sufrida por la provincia de Buenos Aires ante la sanción de la mencionada ley de coparticipación que reemplazó los índices de su anterior, la ley 20.221 (3).La actora destaca que el 10% atribuido al Fondo del Conurbano Bonaerense se mantuvo hasta la ley 24.621 (B.O.: 9/1/96) a partir de la cual su tope fue de $ 650 millones anuales convertibles y el excedente de ése monto se distribuye entre el resto de las provincias según la ley de coparticipación federal. Ese tope perjudicó sus intereses ya que en 1992 recibió aproximadamente $ 209 millones; en 1993 pasó a $ 427 millones; en 1994 a $ 582 millones y en 1995 a $ 622 millones, motivo por el cual desde 1996 se fijó en $ 650 millones. Esos importes tenían alta incidencia en el presupuesto provincial y eran sustanciales para desarrollar políticas públicas al representar el 8,92% en 1992, el 16,02% en 1993 y el 19,18% en 1994. Dicho tope nominal asfixió a las cuentas provinciales pero benefició al resto de las jurisdicciones locales con el excedente de la coparticipación. La notoria distorsión de los criterios de distribución secundaria de la ley 23.548 provocó que, en los hechos, la actora fuera excluida de un porcentaje cercano al 14% de la recaudación del tributo. Por ello, la transferencia de recursos fiscales al resto de las provincias lleva a estimar que, en el año 2016, la provincia de Tierra del Fuego reciba un monto superior a la provincia actora y que Santa Fe y Córdoba sean las provincias que mayores recursos hayan recibido en el 2015, es decir, $ 4.197 millones y $ 4.170 millones, respectivamente. Cada santafecino recibió $ 1.236 y cada cordobés, $ 1.169 mientras que cada bonaerense, sólo $ 39.Para la provincia demandante, el tope se transformó en un contrasentido pues la imposibilidad de actualizarlo (4) produjo un efecto injusto, inequitativo e irrazonable a tal punto que es más beneficioso participar del excedente que ser titular del Fondo del Conurbano Bonaerense. De allí, pide revisar la validez de las normas cuestionadas.Posteriormente, se presenta el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y adhiere a la demanda para intervenir como tercero interesado y defender y proteger derechos y demás garantías e intereses de los ciudadanos de esa provincia relacionados con la percepción tributaria y los recursos públicos.La Corte declara su competencia originaria y dispone notificar al Estado Nacional (Ministerio de Hacienda de la Nación), quien se presenta y niega la postura provincial, no obstante reconocer el desequilibrio económico financiero general ocurrido en el 2001, que aún hoy exige reformas estructurales o la intervención de la justicia para encauzar los impactos en el orden constitucional. También considera la inocultable distorsión del tope aludido que se ha vuelto inequitativo, lo cual no significa que haya que admitir la inconstitucionalidad planteada. Opone la excepción de falta de legitimación pasiva porque el Estado Nacional no es el titular de la relación jurídica que motiva el conflicto pues no es el beneficiario de los montos reclamados y, por ello, pide que se cite a las restantes provincias (5) que tendrían que ceder parte de su coparticipación en el marco del impuesto a las ganancias. El Estado Nacional no percibió ni percibe los montos objeto de esta demanda. Además de la excepción, rechaza la inconstitucionalidad porque importaría consolidar una situación que a su vez sería inconstitucional por ser correcta la asignación específica dispuesta por el Congreso Nacional en base al art. 75 inciso 3 de la Constitución Nacional y, según la doctrina fijada por la Corte Suprema en "Santa Fe" (Fallos: 338:1356*), el Tribunal debe evaluar si efectivamente las asignaciones de la ley tributaria resisten el análisis constitucional o si, por el contrario, esos fondos deben volver a integrar la masa coparticipable para su distribución conforme la ley 23.548. Por último, se opone a la prueba de la actora y rechaza la medida cautelar peticionada.Para el Máximo Tribunal, conforme con los antecedentes de esta causa, la controversia planteada es común a los restantes estados provinciales, correspondiendo su citación como terceros interesados (5). Para que el emplazamiento se lleve a cabo en un período de tiempo limitado y evitar un retraso excesivo en el trámite de este juicio, se fijan 15 días para acreditar el diligenciamiento de las comunicaciones a cursar en los juzgados federales de las ciudades capitales de las provincias involucradas.Acerca del Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, la Corte afirma que carece de facultades para los procedimientos ante los Tribunales de la Nación. Por los arts. 5, 123 y 129 de la Constitución Nacional, el Estado Federal garantiza a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires el pleno goce y ejercicio de sus instituciones "dentro del orden provincial respectivo y sin extender el imperio de las instituciones de una al territorio de la otra " (Fallos 329:4542*). La representación para estar en juicio compete a las autoridades políticas, conforme con lo que sus leyes dispongan, no a cualquiera de los órganos que se la atribuya. Tampoco admite su participación en carácter de Amigo del Tribunal pues sus argumentos son los mismos planteados por la provincia actora y no se advierte cuál sería el aporte jurídico, científico o técnico pertinente.En consecuencia, la Corte cita, en calidad de tercero interesado (5) y por 60 días, al resto de las provincias para que tomen intervención en la defensa de sus derechos y deniega la intervención del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.Ley penal tributaria. Evasión agravada. Extinción de la acción penal por prescripción. Prueba suficiente para el auto de procesamiento.- "G.L.R. s/Infracción Ley 24.769", Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala B, sentencia del 16 de marzo de 2017.La defensa de L.R.G. apela la resolución del juez de primera instancia que dictó el auto de procesamiento de su defendido, sin prisión preventiva, por considerarlo "prima facie" autor penalmente responsable de los delitos de evasión tributaria cometidos en forma reiterada (ocho hechos), que concurren materialmente entre sí y ordenó embargar sus bienes hasta cubrir la suma de diecinueve millones quinientos mil pesos.A su vez, el Fiscal apela la resolución de ese mismo juez anterior que declara extinguida por prescripción penal respecto a L.R.G. la evasión presunta del I.V.A. a título personal por el período fiscal 2008 y dictó el auto de su procesamiento. Para el Fiscal, no procede la extinción de la acción penal por prescripción en el I.V.A. período 2008 porque son objeto de investigación en esta causa otras supuestas evasiones tributarias de otros períodos fiscales tanto del IVA como del impuesto a las ganancias de manera que habría sido interrumpida la prescripción por la comisión de otros delitos.La Sala B señala que la causa principal se inició por una denuncia de la AFIP-DGI contra L.R.G. por considerar que era el verdadero y único beneficiario de la explotación comercial de la cadena de peluquerías conocida como "R.G." y, por ello, le imputó la evasión presunta del I.V.A. y del Impuesto a las Ganancias que debían pagar las sociedades formalmente constituídas por cada una de las peluquerías, por los períodos fiscales 2008 a 2012. También se le imputó la comisión presunta del delito de insolvencia fiscal fraudulenta.Para resolver la apelación del Fiscal, la Sala actuante recuerda el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sostuvo, desde antiguo, que la prescripción de la acción corre y se opera con relación a cada delito, aún cuando exista concurso de ellos (Fallos 186:281; 201:63; 202:168*, entre otros) y de ahí se deriva que no se acumulen las penas a los efectos del cómputo del plazo pertinente y que sea independiente para cada hecho criminal. Entre sí, no tienen carácter interruptivo de no mediar sentencia judicial firme que declare su realización y atribuya responsabilidad a la misma persona (Fallos 312:1351 y 322:717*). Además, destaca que ese Alto Tribunal tiene dicho que los tribunales inferiores deben conformar sus decisiones en casos similares a sus sentencias para evitar todo dispendio de la actividad jurisdiccional (Fallos: 25:364; 311:2004; 320:1660*, entre otros) y que todas las Salas de la Cámara Federal de Casación Penal, en supuestos como el presente, rechazó la posibilidad de suspender o diferir un pronunciamiento sobre la posible extinción de la acción penal por prescripción a la espera de un fallo definitivo sobre hechos eventualmente interruptores del plazo respectivo. Por ello, se ajusta a derecho el fallo apelado que declara extinguida la acción penal respecto del ejercicio fiscal 2008 del I.V.A. dado que desde la fecha de comisión presunta del hecho hasta la fecha del llamado a prestar declaración indagatoria de L.R.G. transcurrió el plazo de ley, sin que se hubiera verificado algún motivo de interrupción del curso de prescripción de la acción penal.En cuanto a la apelación de L.R.G., la Cámara advierte que se funda en una "irrazonable valoración probatoria" de la sentencia al otorgarle valor desproporcionado a las declaraciones testimoniales tomadas por la AFIP-DGI para considerarlo como responsable de las sociedades BIG BRANDS S.A., UNIDOR S.R.L., ARIMIS S.R.L. y NILAMAR S.A. y a las declaraciones prestadas por sus ex empleados en los juicios laborales. Nada dice sobre las evasiones presuntas de ASPIL S.A. de la cual L.R.G. era su presidente, negando todo vínculo con las demás sociedades. Sobre el monto del embargo, refiere que es elevado, desproporcionado y motivado de manera aparente.Para la Sala B, la prueba incorporada demuestra la materialidad de los hechos por los cuales se dictó el auto de procesamiento apelado (6). Ello, así, pues los socios de ARIMIS S.R.L. y UNIDOR S.R.L. habrían sido empleados de otras sociedades vinculadas a L.R.G. y que tales sociedades no tendrían bienes a su nombre. La presidente de NILAMAR S.A. figuraba como empleada de ASPIL S.A. desde 1999. Entre el 2007 y el 2011, ASPIL S.A. traspasó sus 227 empleados a las otras sociedades. La AFIP informó que el síndico de la quiebra decretada a L.R.G. habría solicitado su extensión a las otras empresas y se constató que habrían funcionado en los mismos domicilios o en domicilios vinculados. Algunos testigos declararon que el nombrado era quien dirigía la operatoria.El Tribunal considera que, sin perjuicio de producir en lo sucesivo alguna prueba, las constancias actualmente incorporadas permiten comprobar la existencia de un estado de probabilidad del delito investigado y la participación culpable por el hecho. Sobre el embargo, el agravio de la defensa no expresa las razones de su falta de motivación.La Sala confirma la resolución apelada, sin costas para el Ministerio Público Fiscal y con costas para la defensa de L.R.G. (arts. 530 a 532, Código procesal).* Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se consultan en www.csjn.gov.ar(1) Art. 104, inciso b), ley 20.628 (t.o. 1997).(2) Art. 104, inciso b) segunda parte e inciso d), ley 20.628 (t.o. 1997).(3) Por la distribución secundaría, la ley 20.221 le asignó un coeficiente del 27,56% y la ley 23.548, solamente el 19,93%.(4) Art. 10, ley 23.928.(5) La citación es como "tercero interesado" (art. 94, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).(6) Arts. 306 y 311, Código de Procedimiento Penal de la Nación.(*) La Dra.Susana Silvia Accorinti es abogada, especialista en temas tributarios y previsionales. Su dirección de e-mail es: Susana.accorinti@hotmail.com