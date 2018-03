Exclusión de pleno derecho y recategorización de oficio

Cuando la AFIP constate a partir de la información obrante en sus registros y de los controles que se efectúen por sistemas informáticos, la existencia de alguna de las causales de exclusión del Monotributo la misma operará de pleno derecho, conforme lo establecido por el segundo párrafo del Artículo 21 del Anexo de la Ley 24.977.Las causales de exclusión de pleno derecho del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes están previstas en el artículo 20 del Anexo de la Ley 24.977 y se aplican cuando se den alguna de las circunstancias que se detallan a continuación:

a) La suma de los ingresos brutos obtenidos de las actividades incluidas en el presente régimen, en los últimos doce (12) meses inmediatos anteriores a la obtención de cada nuevo ingreso bruto -considerando al mismo- exceda el límite máximo establecido para la Categoría I o, en su caso, J, K o L.

b) Los parámetros físicos o el monto de los alquileres devengados superen los máximos establecidos para la Categoría I.

c) No se alcance la cantidad mínima de trabajadores en relación de dependencia requerida para las Categorías J, K o L, según corresponda.

En el supuesto en que se redujera la cantidad mínima de personal en relación de dependencia exigida para tales categorías, no será de aplicación la exclusión si se recuperara dicha cantidad dentro del mes calendario posterior a la fecha en que se produjo la referida reducción.

d) El precio máximo unitario de venta, en el caso de contribuyentes que efectúen venta de cosas muebles, supere la suma de $ 2500.

e) Adquieran bienes o realicen gastos, de índole personal, por un valor incompatible con los ingresos declarados y en tanto los mismos no se encuentren debidamente justificados por el contribuyente.

f) Los depósitos bancarios, debidamente depurados resulten incompatibles con los ingresos declarados a los fines de su categorización.

g) Hayan perdido su calidad de sujetos del presente régimen.

h) Realicen más de tres (3) actividades simultáneas o posean más de tres (3) unidades de explotación.

i) Realizando locaciones y/o prestaciones de servicios, se hubieran categorizado como si realizaran venta de cosas muebles.

j) Sus operaciones no se encuentren respaldadas por las respectivas facturas o documentos equivalentes correspondientes a las compras, locaciones o prestaciones aplicadas a la actividad, o a sus ventas, locaciones y/o prestaciones de servicios.

k) El importe de las compras más los gastos inherentes al desarrollo de la actividad de que se trate, efectuados durante los últimos doce (12) meses, totalicen una suma igual o superior al ochenta por ciento (80%) en el caso de venta de bienes o al cuarenta por ciento (40%) cuando se trate de locaciones y/o prestaciones de servicios, de los ingresos brutos máximos fijados para la Categoría I o, en su caso, J, K o L, según corresponda.

Mediante el dictado de la Resolución General (AFIP) 3640 el Fisco reglamentó el procedimiento a seguir en los casos en los que las situaciones que dan lugar a la exclusión que se detecten en el marco de controles por sistemas informáticos y según se desprende de los considerandos se pretende dotar al mencionado instituto de una mayor eficiencia, manteniendo su carácter expeditivo, y garantizando, al mismo tiempo, el derecho de defensa de los contribuyentes.Aclara la Resolución General que en los casos en que se produzca la exclusión de pleno derecho de un contribuyente adherido al Monotributo y que el mismo posea la calidad de socio de una sociedad de hecho o comercial irregular, la exclusión resultará extensiva a la referida sociedad.

Notificación

Recurso de Apelación

Resolución del recurso presentado

Consecuencias de la exclusión

Sanciones

Consecuencias del alta en el IVA

Conclusiones

Aclaraciones del Fisco

La nómina de sujetos excluidos será publicada en el sitio "web" del Organismo Fiscal el primer día hábil de cada mes, a cuyo efecto los contribuyentes deberán consultar el sitio al que se accederá mediante con la "Clave Fiscal". Dicha nómina permanecerá hasta la publicación de la correspondiente al período inmediato siguiente.Efectuada la comunicación aludida en el párrafo anterior, dicha exclusión será publicada en el Boletín Oficial, consignándose los datos referidos a "denominación del contribuyente" y "número de CUIT" correspondiente.Esta situación quedará reflejada, asimismo, en la "Constancia de Inscripción" del contribuyente en el sistema registral mediante la leyenda "Excluido por causal Art. 21, Anexo Ley 24.977".Recordemos que la Resolución General que estamos analizando reemplaza a la Resolución General AFIP 3490 y que la misma contemplaba que la notificación de la exclusión se ponía en conocimiento del contribuyente a través de las formas previstas en el artículo 100 de la Ley de Procedimiento Fiscal. Esto no ocurre con la actual reglamentación que prevé la publicación de los sujetos excluidos en el Boletín Oficial en forma mensual y el reflejo de la misma en la constancia de inscripción del contribuyente.El contribuyente excluido de pleno derecho deberá acceder al servicio "MONOTRIBUTO - EXCLUSION DE PLENO DERECHO", en el sitio "web" de la AFIP mediante el uso de la "Clave Fiscal". La exclusión de pleno derecho podrá ser objeto del recurso de apelación previsto en el artículo 74 del decreto reglamentario de la ley de Procedimiento Fiscal debiendo presentarse dentro de los QUINCE (15) días de la publicación de la exclusión en el Boletín Oficial. Sin perjuicio de ello, la interposición del recurso en cuestión se considerará efectuada en tiempo y forma si se realizara con anterioridad a la mencionada publicación oficial.La presentación del recurso de apelación deberá efectuarse ante la AFIP mediante transferencia electrónica de datos accediendo al servicio "MONOTRIBUTO - EXCLUSION DE PLENO DERECHO", opción "Presentación de Apelación Art. 74 Decreto Nº 1397/79" e ingresando los datos requeridos por el sistema.De la transmisión efectuada, el sistema emitirá acuse de recibo y asignará un número de solicitud.Una vez realizada la transmisión electrónica el solicitante deberá ingresar en el servicio "MONOTRIBUTO - EXCLUSION DE PLENO DERECHO", opción "Consultar estado de apelación Art. 74 Decreto Nº 1397/1979" para verificar el ingreso de la información y el número de presentación asignado, además del estado del trámite.Asimismo, a través de dicha consulta el presentante, en su caso, podrá desistir del referido recurso accediendo a la opción "DESISTIR DEL RECURSO DE APELACION ART. 74 DECRETO Nº 1397/1979".La AFIP evaluará la situación del contribuyente en base a los datos suministrados, pudiendo requerirle el aporte de documentación o datos adicionales que estime necesarios a los efectos de resolver el recurso interpuesto.Cuando no fuere posible la notificación del requerimiento pertinente en el domicilio constituido o fiscal declarado por el contribuyente o se incumpla -total o parcialmente- con el mismo, se considerará desistimiento por parte del presentante y, sin más trámite, se procederá a disponer el archivo de las actuaciones.La resolución de la AFIP que resuelva el recurso interpuesto agotará la vía administrativa.Los contribuyentes excluidos de pleno derecho serán dados de alta de oficio en los tributos -impositivos y de los recursos de la seguridad social- del régimen general, de los que resulten responsables de acuerdo con su actividad.El alta de oficio en el Régimen Nacional de Trabajadores Autónomos será efectuada, inicialmente, en la Categoría I de la Tabla III del Decreto Nº 1.866/06, contando el contribuyente con 30 días para empadronarse en la categoría que corresponda según su actividad e ingreso. El alta en los tributos del régimen general que corresponda tendrá efecto desde el mes inmediato anterior a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la exclusión.En el supuesto que el contribuyente excluido incumpla con las obligaciones formales impuestas por los tributos del régimen general, dentro del plazo de CIENTO VEINTE (120) días, computados a partir de la fecha de la publicación en el Boletín Oficial o de la notificación de la denegatoria del recurso de apelación la AFIP dispondrá la inactivación transitoria de la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.).En forma simultánea quedará bloqueada transitoriamente la "Clave Fiscal" y suspendidas las delegaciones de servicios que haya efectuado el contribuyente excluido. El sujeto excluido podrá tomar conocimiento de la inactivación transitoria de la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) a través de la opción "Consultas Bajas de Oficio" del sitio web del Organismo.La inactivación transitoria de la C.U.I.T. no obsta el ejercicio de las facultades de verificación y fiscalización que le competen al Organismo Fiscal, ni implica liberación de las obligaciones materiales y formales a cargo de los sujetos alcanzados, las que deberán ser cumplidas en la medida que correspondan.La inactivación transitoria de la C.U.I.T. quedará sin efecto en los casos que se detallan a continuación:a) En caso que la AFIP realice al sujeto una fiscalización y de ella se derive un ajuste de los tributos a su cargo;b) En el supuesto en que se haya dictado una resolución administrativa, contencioso-administrativa o judicial determinando tributos adeudados, aunque la misma sea objeto de impugnación o de recurso en las citas sedesc) Cuando el sujeto regularice su situación respecto de las obligaciones del régimen general de las que resulte responsable.El impuesto integrado que hubiere abonado el contribuyente desde el acaecimiento de la causal de exclusión, se tomará como pago a cuenta de los tributos adeudados en virtud de la normativa aplicable al régimen general.Tengamos en cuenta que el IVA no cobrado oportunamente puede impactar significativamente en el utilidad económicas de las operaciones del contribuyente. Para el caso que la exclusión sea retroactiva sería aconsejable que el débito fiscal se aplique hacia el futuro, salvo que el Fisco pueda demostrar que el impuesto contenido en la operación haya sido trasladado al cliente.El último párrafo del artículo 21 del anexo de la ley 24977 dispone que el impuesto integrado que hubiere abonado el contribuyente desde el acaecimiento de la causal de exclusión, se tomará como pago a cuenta de los tributos adeudados en virtud de la normativa aplicable al régimen general.Nos preguntamos: ¿el débito fiscal debería considerarse o no incluido en el monto de los ingresos que se deben considerar como ventas?La AFIP tiene una postura tradicional que considera al monto del ingreso omitido como importe neto gravado o base imponible para el cálculo del débito fiscal. Es decir, que al ingreso omitido hay que adicionarle la alícuota del IVA.Nosotros no compartimos esta postura. Lo fundamentamos en la realidad económica de las operaciones involucradas.Entendemos que el monto total del débito fiscal debería determinarse desglosando el mismo del total considerado como ventas. Si la alícuota del impuesto es del 21%, sobre el total de la venta habría que dividirlo por 1,21 y de esa manera obtener el importe neto sobre el que se calculará el débito fiscal.Por ejemplo, si el importe total de la factura emitida por el monotributista es de $ 2000 se divide por 1.21 que da $ 1652,89. A ese importe se le aplica la tasa del 21% lo que arroja un importe de $ 347,11 que sería el débito fiscal de la operación. Para el Fisco al importe de $ 2000 se le aplica el 21% lo que da un débito fiscal de $ 420. Como vemos la diferencia de importe del débito fiscal aplicando un criterio u otro es muy significativa. El criterio sostenido por nosotros es coincidente con la opinión de la Sala B del Tribunal Fiscal de la Nación de fecha 19/9/2012 en la causa "Díaz, Emilia Leonor s/apelación IVA".Con relación a las compras, entendemos que las efectuadas durante los meses en que el contribuyente estuvo correctamente encuadrado no darán lugar al cómputo del crédito fiscal. Al respecto, el artículo 16 de la ley del IVA establece que quienes asumieran la condición de responsables del gravamen en virtud de normas que derogaran exenciones o establecieran nuevos actos gravados, no podrán computar el impuesto que les hubiera sido facturado como consecuencia de hechos imponibles anteriores a la fecha en que aquellas produjeran efectos.La duda se plantea en los casos de exclusiones retroactivas si es posible computarse el crédito fiscal de las compras efectuadas a partir de la pérdida de su condición de monotributista en la medida que se cumplan los requisitos establecidos en la ley del IVA.Recordemos que la ley del IVA en su artículo 12 dispone que para computarse el crédito por las compras, el mismo deberá estar discriminado en la factura o documento equivalente. Esta es una restricción importante porque en las facturas que recibe el monotributista no aparece discriminado el crédito fiscal.El fallo mencionado precedentemente no opina lo mismo y sostiene basado en la realidad económica la falta de discriminación del crédito fiscal en la factura no resulta un impedimento para que el contribuyente lo compute en la declaración jurada del impuesto en la medida que se demuestre la veracidad de las operaciones involucradas.Tengamos presente que el recurso presentado - artículo 74 del decreto reglamentario de la ley de Procedimiento Tributario - no tiene efecto suspensivo y por lo tanto, hasta tanto el Fisco lo resuelva el contribuyente deberá cumplir con las obligaciones tributarias y de los recursos de la seguridad social correspondiente al régimen general.A pesar de no estar previsto en la Resolución General AFIP 3640 entendemos que si el recurso de apelación resulta favorable al contribuyente, el Organismo Fiscal debería darlo de alta en forma inmediata en el Monotributo y la baja del régimen general.Dese su página institucional la AFIP aclara que considerando que el artículo 3 de la Resolución General AFIP 3640/2014 establece un plazo de quince días para la presentación del recurso de apelación previsto en el artículo 74 del Decreto 1397/79 y siendo que el vencimiento de dicho plazo opera (teniendo en cuenta la feria fiscal de enero) el 3 de febrero de 2016, se informa a todas las dependencias que los contribuyentes revisten nuevamente la condición de Monotributistas.Esto alcanza al universo de contribuyentes que fueron excluidos de oficio del Monotributo que aparecen publicados en el Boletín Oficial del 9/12/2015.Asimismo informa la AFIP, que se encuentra habilitada la presentación del recurso de apelación mediante transferencia electrónica de datos, opción "Presentación de Apelación Art. 74 Decreto N° 1397/79" del sitio web institucional, mediante el uso de Clave Fiscal e ingresando los datos requeridos por el sistema. La misma tendrá vigencia hasta el 03/02/2016, fecha a partir de la cual a aquellos contribuyentes que no hayan efectuado presentación alguna se les dará el alta en los tributos del régimen general a partir del mes de noviembre de 2015.El Dr. Osvaldo R Purciariello, es Contador Público Nacional, integrante del Departamento Técnico Legal Impositivo de ARIZMENDI