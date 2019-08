El problema es la presión fiscal en Argentina

Muchas veces se han intentado resolver los problemas económicos derivados de la falta de recursos para financiar el estado, haciendo uso de una reforma impositiva.

Se ha buscado sistemáticamente cubrir el desfasaje entre lo que se recauda y la magnitud de un gasto que siempre crece creando nuevos impuestos, muchas veces presentados como una solución transitoria o de coyuntura ante una emergencia y con el compromiso de luego eliminarlos, pero ello rara vez ocurre.

Los nuevos impuestos acercan nuevos recursos, lo que brinda cierto margen para financiar mayores gastos, los que a su vez obligan a generar nuevos impuestos, y así entramos en un círculo vicioso de presión impositiva que es muy difícil quebrar.

Pero ¿cuánta es la presión tributaria que soportan los contribuyentes en la Argentina?

Aquí tenemos un universo muy heterogéneo… No es lo mismo la carga tributaria de un contribuyente del régimen general que paga IVA y Ganancias que la de un Monotributista, como tampoco representa el mismo sacrificio en términos económicos la contribución que aporta un asalariado que utiliza todo su ingreso para poder subsistir que otro empleado que tiene un cierto poder de ahorro que no queda alcanzado por el IVA ya que no lo gasta en bienes de consumo inmediato.

Pero además de los impuestos también tenemos subsidios y dependiendo de donde se ubica cada agente económico puede tener una mejor o peor situación frente a los impuestos y su posibilidad de afrontarlos.

La publicación 2019 de "Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe" elaborada por la OCDE, la CEPAL, el CIAT, el BID y el Fdo Regional para el Desarrollo en Transición para América Latina y el Caribe señala que en Argentina tenemos una presión tributaria que supera el 30% del PBI y la ubica unos 7 puntos por encima del promedio de América Latina y el Caribe, y a solo 4 puntos por debajo del promedio de los países de la OCDE.

Si asumimos que el sector formal de la economía soporta la presión tributaria de los sujetos que no tributan, para ellos la presión fiscal es aún mayor, acercándose o superando el promedio de los países de la OCDE, pero en Argentina el estado devuelve a los ciudadanos servicios que no se comparan a los prestados por los países integrantes de la OCDE.

Salta a la vista que tenemos una estructura impositiva que en términos del PBI es abultada o pesada, y no hay que buscar la solución a nuestros problemas con más impuestos sino que deben buscarse soluciones en términos de hacer más eficiente las erogaciones del estado, o mejor aún crear las condiciones políticas y económicas para que nuestro PBI crezca.

Las estadísticas señalan que existen recursos tributarios en porcentajes del PBI con magnitudes bastantes más generosas que los del promedio de los países de América Latina y el Caribe, o incluso que algunos de los países que pertenecen a la OCDE. Entonces, nos preguntamos ¿por qué un país con una presión fiscal similar a la nuestra ha superado los problemas que a los argentinos nos aquejan?

Debemos exigir a nuestros gobernantes que se sienten en el parlamento a buscar y acordar consensos para que la gente viva mejor. Ya no hay más margen para solucionar los déficits fiscales con más impuestos, y la única grieta que existe es la incapacidad de ciertos gobernantes de ponerse a trabajar sobre puntos de acuerdo para el bien del país y de sus ciudadanos.

Es intolerable que por ejemplo el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias no pueda cubrir los gastos de subsistencia del contribuyente y se termine pagando impuestos por gastos que son necesarios para la vida y ello ocurre porque nuestro PBI es muy bajo y no estamos generando riqueza !!

Necesitamos políticos que entiendan lo que está pasando.

En materia económica hay que ponerse a trabajar en serio, porque no podemos permitirnos una nueva oportunidad perdida…y no siempre la causa del estancamiento es por los impuestos…