Destacados

Procedimiento

Combustibles Líquidos

Impuestos a las Ganan-cias, Bienes Personales y Mínima Presunta

Aduana

La RG. 4257, procede a la actualización de importes para los casos de Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, Impuestos Internos al Tabaco y a las Ganancias, y establece que la AFIP dará a conocer los importes actualizados considerando la variación de los Índices de Precios que corresponda en cada uno de los impuestos que publique en su página oficial el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Aclara que los importes actualizados y tablas indicados serán difundidos por la AFIP a través de su sitio "Web", indicando período y vigencia para su aplicación.El Decreto N° 501 introduce una serie de modificaciones al régimen reglamentario vigente, a la vez que se actualiza las características técnicas de los productos alcanzados, teniendo en cuenta por ejemplo que el concepto "nafta sin plomo" se refiere de manera unívoca a nafta, dado que la legislación vigente no admite el agregado de elevadores octánicos a base de metales pesados, todo ello como consecuencia de la Ley N° 27.430, mediante la cual, entre otras cuestiones, se modifica el Título III de la Ley N° 23.966, La RG.4257.La RG. 4258 extiende el plazo para la presentación de las DDJJ de los impuestos a las ganancias, bienes personales y ganancia mínima presunta, correspondientes a las personas humanas y sucesiones indivisas. correspondientes al período fiscal 2017, hasta el 27.07.18. La presentación de las DDJJ de las personas humanas y sucesiones indivisas comprendidas en las RG N° 975 y 2.151, y en el inciso e) del Art. 2°, Título V, Ley N° 25.063 cuyos vencimientos operan durante el mes de junio de 2018, podrá efectuarse, hasta las fechas que, según la terminación C.U.I.T.: 0, 1, 2 y 3 pago el 12/6 y presentación 11/7; CUIT 4, 5 y 6 los días 13/6 y 12/7; y CUIT 7, 8, y 9 los días 14/6 y 13/7, respectivamente. Las personas humanas y sucesiones indivisas que opten por acogerse al plan de facilidades de pago podrán adherir al mismo hasta el 30.06.18. Finalmente, aclara que los contribuyentes que soliciten la compensación de alguna de las obligaciones fiscales, previamente deberán presentar las DDJJ que dieran origen al correspondiente saldo a favor, así como la de su destino.La RG. 4259, establece que los Prestadores de Servicios Postales PSP/Courier podrán efectuar la solicitud de importación o de exportación para consumo en forma simplificada siempre que: el valor FOB de las mercaderías a exportarse no exceda los U$S 1.000 para cada remitente del envío; y el valor FOB de las mercaderías a importarse no exceda los U$S 3.000 para cada destinatario; derogando la RG. 1.811.