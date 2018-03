Destacados

Valor agregado

Convenio multilateral - Comisión arbitral

Régimen de estímulos

La RG. 3997 establece las fechas a partir de las cuales los contribuyentes que realicen la venta de cosas muebles para consumo final, presten servicios de consumo masivo, realicen obras o efectúen locaciones de cosas muebles (Título II, Ley 27.253), deberán aceptar como medios de pago las transferencias instrumentadas mediante tarjetas de débito, tarjetas prepagas no bancarias u otros medios de pago equivalentes; y reduce para operaciones canceladas con la tarjetas de débito, la alícuota de retención del IVA. Su aplicación es a partir de las fechas indicadas en cronograma establecido según el código de actividad desarrollada, según el CLAE - F. 883" (RG 3.537) y el monto de ingresos brutos anuales del último balance cerrado al 31.12.15, o los obtenidos en el año calendario para quienes no lo confeccionan; y para los Monotributistas, su cumplimiento también se fija en función de un cronograma de vigencia. Quedan exceptuados de aceptar los medios de pagos, en el caso de localidades con menos de 1.000 habitantes y si su importe es inferior a $ 10,- Se sustituye el inciso a), 4º de la RG.140.La Resolución General 1/2017 de la CA suspende la aplicación de la RG. 24/2016, hasta tanto la Comisión Plenaria resuelva "con carácter definitivo" -artículo 17, inciso e) del Convenio- los recursos de apelación interpuestos en los términos del artículo 25 del Convenio Multilateral.La RG.3993 establece el denominado "Estímulo Agrícola Plan Belgrano", quedando comprendida la producción de soja para todos los productores que hayan comercializado dicho cereal sembrado en la campaña 2016/17 en las Pcias de Salta, Jujuy, Formosa, Sgo. del Estero, Tucumán, Corrientes, Misiones, Catamarca, La Rioja y del Chaco incluidas en el Plan, abarcando las ventas realizadas y documentadas a través la LPG, desde el 01.03.17 hasta el 31.08.17 y que de los Certificados Primarios de Granos pueda establecerse indubitablemente la trazabilidad del grano. El importe del estímulo por cada titular será de 5 puntos porcentuales por tonelada, del promedio mensual del mes en que se realice la venta, del valor FOB oficial en U$S, convertido a pesos al tipo de cambio comprador del BNA; fijando que el importe a percibir por cada titular será únicamente para las primeras 2.000 toneladas vendidas e identificadas por número de CUIT. Los productores para deberán cumplir determinados parámetros que se detallan en esta norma reglamentaria. Las solicitudes de beneficio se recibirán hasta el 05.10.17 o hasta la cobertura total del monto asignado por el Presupuesto General 2017, lo que ocurra primero.