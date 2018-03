Destacados

Procedimiento

La RG 3829 sustituye el punto 10.5, del Anexo de la RG. 79, fijando que la elevación a la Cámara procederá para su sustanciación con una nota de elevación, en la cual se dejará constancia si se procedió o no a la cancelación total o parcial, en tiempo y forma, del importe que conste en la liquidación de la deuda impugnada, aclarando en que casos no será de aplicación.La RG. 3830, sustituye el art. 2 de la RG. 3.420, fijando que los sujetos que soliciten la devolución de importes percibidos por los distintos regímenes aprobados, no están obligados al registro de Datos Biométricos y su validación como condición para la tramitación y que para la obtención de la C.U.I.T. y "Clave Fiscal", deberán solicitar un "Turno Web", para su atención en la AFIP, condición no aplicable a embarazadas, con capacidades diferentes o movilidad reducida.El Decreto 394/16 fija el importe anual de la GNI en $ 42.318, Cargas de Familia: 1) Cónyuge $ 39.778,- 2) Hijo/a menor de 24 años o incapacitado $ 19.889; 3) por las otras cargas familiares $ 19.889. Se deroga el Dto.1242/13 y sus efectos son desde el 01.01.2016.La RG. 3831 fija las tablas de los importes acumulados por mes calendario de las deducciones y de la escala del art. 90 de la ley Asimismo, determina cuando debe proceder a la devolución de retenciones practicadas en exceso; y establece que aquellas que deban practicarse por las rentas de enero y febrero 2016, a sujetos alcanzados por la derogación del Dto.1.242/13, deben efectuarse en cuotas mensuales e iguales hasta la finalización de dicho período, a partir de la primera liquidación posterior a la fecha de publicación de la presente.La RG. 1/2016 de la Comisión Arbitral fija un nuevo vencimiento para presentar la DDJJ -Formulario CM05- del período fiscal 2015 la cual será el 16.05.16, aplicando a partir del 4to. anticipo, el coeficiente unificado y las bases imponibles jurisdicción.La Resol. 28/16 del ANSES establece que el valor de la movilidad del artículo 32, Ley 24.241, correspondiente al mes de marzo de 2016 es del 15,35 % para las prestaciones del artículo 2°, Resol. SSS 6/09, aplicable al haber mensual que se devengue al mes de febrero de 2016.La Resolución 32 del ANSES determina el valor de la movilidad en el 15,35% (art. 1º, Ley 27.160) para el mes de marzo del corriente año, y los rangos y montos de las Asignaciones Familiares y Universales (Ley 24.714) que surgen de los Anexos I, II, III y IV de esta norma.