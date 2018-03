Destacados

Ganancias

Ganancias y Bienes Personales

Promoción Bienes de Capital

El Decreto Nº 152/15 incrementa, respecto de las rentas comprendidas en los incisos a), b) y c) del art. 79 de la ley IG, la deducción especial del inciso c) del art. 23, hasta un monto equivalente al importe neto de la 2da cuota del SAC del año 2015. Determina su efecto solo para los sujetos cuya mayor remuneración y/o haber bruto mensual, devengado entre los meses de julio a diciembre de 2015, no supere la suma de $ 30.000. Asimismo incrementa para el 2015, respecto de las rentas mencionadas las deducciones previstas en los incisos a), b) y c) citadas, hasta las sumas fijadas bajo las condiciones y el universo de contribuyentes indicados a efectos de la aplicación del régimen de retención del gravamen.La RG 3818 modificada por la.2824 crea un régimen de retención sobre la diferencia entre el importe de la operación al último precio al que se realizó la valuación a mercado ("mark to market") de cada contrato abierto y el monto determinado de acuerdo con el precio al momento de su vencimiento o la cancelación anticipada, originada en operaciones de compra y venta de contratos de futuros sobre subyacentes moneda extranjera, realizadas en los mercados habilitados en el país, siempre que tal diferencia sea un resultado positivo para el ordenante considerando todas las posiciones, tanto compradas como vendidas. Serán pago a cuenta de ganancias o bienes personales y son agentes de retención los autorizados a operar en los mercados de la CNV. Los que no sean contribuyentes de los citados impuestos podrán solicitar la devolución, quedando excluidos de la RG.830.La RG. 3819 (modificada por RG.2822 y 3825) establece un régimen de percepción que se aplicará sobre la adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo del país, canceladas en efectivo, cuyo destino sea fuera del país. Las mismas serán pago a cuenta según el sujeto, o solicitar la devolución. Se deja sin efecto las RG. 3.450 y 3.583.El Decreto 51/2015 prorroga al 30.06.16. la Promoción de Fabricación de Bienes de Capital, debiendo Informar por DDJJ (vencimiento 30,06.16) la cantidad de trabajadores al 31.12.11., y asumir el compromiso de no reducir la plantilla de personal siendo la base el mayor número de empleados a 12.2011, ni aplicar suspensiones sin goce de haberes al 30.06.16.