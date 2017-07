Cuando el secreto fiscal pasa a ser un obstáculo

El instituto del secreto fiscal tiene su origen en las garantías constitucionales de inviolabilidad y privacidad de los papeles privados consagradas en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, de tal forma de crear un contexto de confidencialidad y seguridad a la relación jurídico tributaria, para que los contribuyentes manifiesten correctamente su situación tributaria ante el Fisco.



De tal forma que este instituto ha sido creado para asegurar a los "agentes privados" que los "funcionarios y organismos públicos" mantendrán absoluta reserva de la información que se recopila al recaudar impuestos.



Sin embargo puede darse la absurda paradoja que este instituto tal como está planteado en nuestra ley de procedimiento fiscal -art. 101- pueda impedir la investigación de hechos dentro de la administración pública que podrían esconder ilícitos



A mediados de abril del corriente año tuvo que expedirse la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, en una causa donde la fiscalía de investigaciones administrativas debió recurrir a la justicia, ya que había solicitado oportunamente a la AFIP información respecto de los sueldos, viáticos y otros conceptos abonados por la propia AFIP a dos de sus agentes que se encontraban investigados.



Según se desprende del fallo, la investigación llevada a cabo por la fiscalía de investigaciones administrativas se orienta a determinar si los citados agentes forman parte de una red que operaría dentro de la AFIP con el fin de enriquecerse a través del cobro de sumas de dinero por encubrir y solucionar problemas de evasión impositiva, y la AFIP había respondido en el año 2007 (cuando se sustanciaba la investigación administrativa) que la información solicitada no podía ser brindada porque estaba al amparo del Secreto Fiscal y el pedido no provenía de un juez (en cuyo caso podía saltarse la valla del secreto fiscal).



Sin abrir juicio de valor sobre el caso traído en análisis donde deberán expedirse los organismos encargados de la investigación, y teniendo en cuenta que la Cámara Contencioso Administrativo Federal una vez judicializada la investigación ha hecho lugar al requerimiento de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, debemos pensar si la propia ley 11683 no debería prever que no se encuentran sujetas al secreto fiscal con la misma rigurosidad la información de los agentes públicos que la de los sujetos privados.



Por supuesto que aquí hay que transitar por un delicado equilibrio donde no pueda pedirse información sujeta al secreto fiscal sin que existan importantes elementos de convicción que ameriten pasar por alto ese cerrojo, pero puede advertirse que frente al citado instituto no se encuentra en pie de igualdad un funcionario público, que un agente privado.



Es sano aspirar a contar con funcionarios públicos cuya conducta y ética no merezcan reparos y para ello los organismos que nos protegen de los puntuales desvíos, deben contar con todos los mecanismos que estén al alcance para investigar, sin perder de vista que el instituto del secreto fiscal ha sido creado para asegurar a los "agentes privados" que los "funcionarios y organismos públicos" mantendrán absoluta reserva de la información que se recopila al recaudar impuestos, y no para generar una dificultad para investigar determinadas situaciones que pueden presentarse en la hacienda pública.



(*) Mario Rapisarda es Contador Público Nacional, especialista en temas tributarios, graduado en la UNLZ. mjrapisarda8@gmail.com