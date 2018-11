Compilado de dictámenes y consultas

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Adjudicación a título gratuito de los bienes de un fideicomiso a quien fuera declarada heredera legítima de las fiduciantes-beneficiarias originales del mismo. Hecho no gravado por el impuesto a las ganancias. Ausencia de onerosidad.

Resolución N° 28/18 (SDG TLI) Fecha: 10/05/18

- Teniendo en cuenta que la intención del contrato de marras sería asegurar a las fiduciantes-beneficiarias su manutención, sistema de vida, atención alimenticia y médica y la satisfacción de todas sus necesidades hasta su fallecimiento, disponiéndose que en caso de muerte de todas ellas el producido de la explotación de los bienes fideicomitidos sea distribuido, un 80% a sus herederos legítimos o forzosos, y el 20% restante a instituciones de bien público, proporción ésta que cumplido el plazo de 25 años de la constitución se transferirá a una fundación a crear por el Fiduciario, puede inferirse que se trata de un fideicomiso de administración.

- El negocio subyacente sería la transmisión de la legítima hereditaria y la donación, no estando prevista la entrega de una contraprestación por parte de la beneficiaria ante tal transferencia en virtud de la extinción parcial del contrato. Ello, sin perjuicio del cumplimiento de las normas particulares que rigen ambos institutos.

- Consecuentemente, y siempre que la adjudicación de marras sea realizada a título gratuito, no se verificará la generación del hecho imponible previsto por la Ley de impuesto a las ganancias, por cuanto en el caso se encuentra ausente el elemento fundamental para la procedencia del gravamen, esto es, el carácter oneroso de la transferencia de los bienes.

Ingresos recibidos por sucursal argentina de su Casa Central del exterior en concepto de reembolsos de gastos que, a futuro, serán devueltos a dicha Casa Matriz. Tratamiento en el gravamen. Carácter de pasivos.

Resolución N° 10/17 (SDG TLI). Fecha 15/02/2017.

- El ingreso por reembolso de los gastos netos incurridos por su actividad de representación y promoción de la marca en el país, así como el exceso del crédito fiscal sobre el débito fiscal que se contabiliza como pasivo, dado que se cancelará cuando se revierta la situación financiera de la sucursal, no configuran ingresos alcanzados por el impuesto a las ganancias.

- Ello, en la medida que se corrobore que las sumas recibidas tienen la calidad de pasivos y siempre que se disponga de los medios de prueba necesarios que permitan acreditar tal carácter.

- En caso de que no se convalide la existencia del pasivo, podría darse alguna de las siguientes situaciones: a) que tales remesas integren el capital asignado a la sucursal, es decir que conformen aportes recibidos por esa dependencia por parte de la Casa Central, para lo cual deberán cumplirse los requisitos y trámites pertinentes, lo que tampoco daría lugar a un hecho imponible, o b) que se esté frente a un ingreso gravado a partir de que estos montos sean transferidos por la Matriz a título gratuito.

IMPUESTOS INTERNOS

Importación de una aeronave que no se ha adquirido con fines deportivos o recreativos. Hecho no alcanzado por el impuesto interno establecido por el Artículo 38, inciso f) de la Ley N° 24.674 y sus modificaciones.

Resolución N° 33/18 (SDG TLI) Fecha: 06/06/18

- Conforme a lo normado por el Artículo 38, inciso f) de la Ley N° 24.674 y sus modificaciones, las aeronaves que se encuentran alcanzadas por el gravamen son las concebidas para recreo o deportes. Ello así, la aeronave motivo de consulta no está alcanzada por el impuesto interno establecido por dicha normativa, toda vez que la misma no posee las especificaciones técnicas propias de una aeronave concebida para recreo o deporte, de acuerdo a lo informado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y AL VALOR AGREGADO

Diseño y representación del espectáculo artístico. Condiciones para su no gravabilidad.

Resolución N° 40/18 (SDG TLI) Fecha: 04/07/18.

- En la medida en que la prestación a efectuar por parte de la consultante resulte encuadrada en el Artículo 2° de la Ley N° 24.800 (Ley Nacional del Teatro) y cumpla los demás requisitos exigidos por los Artículos 9° y 11º del Decreto N° 1.251/58, la misma se hallará exenta de los impuestos al valor agregado y a las ganancias.

- Asimismo, respecto de las dudas planteadas por la consultante, relativas a que el diseño de la obra se efectuará por encargo de un tercero, con un contenido que habrá de cumplir pautas fijadas por la contratante y no por la creación espontánea de sus autores, siendo además la contraprestación a percibir por ello un monto fijo que surge de la licitación y no del valor de una entrada abonada por los espectadores (quienes asistirán al espectáculo de forma gratuita), se interpreta que ello no alteraría el beneficio exentivo en trato, siempre que cumpla las condiciones indicadas en el párrafo precedente.

La Dra. Karina A. Maguitman es Contadora Pública Nacional y Especialista en Derecho Tributario, siendo su dirección de E-mail: km@estudiomaguitman.com.ar