Compilado de dictámenes y consultas

IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y AL VALOR AGREGADO

Cambio de domicilio al extranjero por parte de una sociedad constituida en el país. Consecuencias en el tratamiento impositivo.

Resolución N° 49/17 (SDG TLI).Fecha: 14/12/2017.

- El cambio de domicilio al extranjero por parte de una sociedad constituida en el país no importa su disolución -cfr. Artículo 94 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 (t.o. en 1984)-, sino que la misma mantiene su personalidad jurídica, en tanto el ordenamiento jurídico del país extranjero admita la migración de la sociedad reconociéndola como sujeto de derecho.

- Frente al impuesto a las ganancias, dicha circunstancia no genera rentas alcanzadas por el gravamen. Ello, ya que el traslado de la persona jurídica al exterior no involucra la transferencia de sus bienes a terceros, sino que los mismos se mantienen bajo su titularidad.

- Sin perjuicio de ello, en el supuesto que existan activos pertenecientes a la firma que permanezcan situados en el territorio nacional, las rentas que éstos generen se encontrarán sujetas al impuesto de nuestro país. En efecto, en caso que dichos bienes conformen un establecimiento fijo de negocios, se estará en presencia de la figura a la cual alude el inciso b) del Artículo 69 de la ley del tributo, cuyas ganancias -tanto obtenidas en Argentina como en el exterior- se verán incididas por el gravamen.

- Si, en cambio, se tratara de activos aislados los beneficios obtenidos de su explotación se encontrarán sujetos al régimen previsto en el Título V de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1997 y sus modificaciones), debiendo practicarse sobre los pagos realizados la retención del tributo con carácter de pago único y definitivo.

- En el Impuesto al Valor Agregado el proceso de traslado del domicilio al exterior no posee en sí mismo implicancias en dicho gravamen. No obstante, cualquier operación futura que realice en el país, resultará alcanzada por el tributo en la medida de que se verifique alguno de los hechos imponibles previstos en la ley respectiva.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Servicios prestados por técnicos en órtesis y prótesis junto con la provisión de prótesis e implantes médicos. Servicios prestados por instrumentadores quirúrgicos. Alcance de la exención normada en el Artículo 7, inciso h), punto 7, apartado e) de la Ley de Impuesto al Valor Agregado.

Resolución Nº 02/18 (SDG TLI). Fecha: 9/1/18.

- Los servicios prestados por los técnicos en órtesis y prótesis juntamente con la provisión de prótesis e implantes médicos, así como los servicios de los instrumentadores quirúrgicos, al tratarse de actividades de colaboración de la medicina y odontología contempladas en el Artículo 42 de la Ley N° 17.132, se encuentran exentos del impuesto al valor agregado en virtud de lo normado por el Artículo 7°, inciso h), punto 7, apartado e) de la ley del tributo. Ello, siempre que sean brindados a las entidades mencionadas en el segundo párrafo de dicho punto -colegios y consejos profesionales, cajas de previsión social para profesionales y obras sociales creadas o reconocidas por normas legales nacionales o provinciales- y en la medida que el beneficiario de los referidos servicios sea un adherente obligatorio o integrante de su grupo familiar.

- Igual tratamiento corresponde para las prestaciones contratadas por las cooperativas, las mutuales y las entidades de medicina prepaga, cuando se trate de servicios derivados por las obras sociales, conforme a lo dispuesto por el último párrafo de la citada norma exentiva.

- De tratarse de servicios prestados a beneficiarios que no sean matriculados o afiliados directos o integrantes de sus grupos familiares de Colegios y Consejos Profesionales o Cajas de Previsión Social para Profesionales, o que sean adherentes voluntarios a las obras sociales, así como también si dichos servicios son contratados por los sujetos mencionados en el punto anterior sin haber sido derivados por obras sociales, los mismos se hallarán alcanzados por la alícuota reducida del gravamen, de acuerdo a lo dispuesto por los precitados Artículos 7°, inciso h), punto 7, tercer párrafo y 28, cuarto párrafo, inciso i).

- Los servicios brindados a pacientes particulares, se encontrarán sujetos a la alícuota general del impuesto.

- Con relación a las aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) de acuerdo a lo normado por el primer artículo sin número agregado a continuación del Artículo 31 del Decreto N° 692/98 y sus modificaciones -Reglamentario de la Ley de Impuesto al Valor Agregado-, las prestaciones sanitarias médicas y paramédicas abonadas por dichos sujetos y que sean brindadas en el marco de sus contratos de afiliación, gozan del mismo tratamiento previsto para las obras sociales respecto de sus afiliados obligatorios, por lo cual los servicios técnicos y la provisión de prótesis e implantes médicos objeto de consulta también gozarán de la exención en el gravamen cuando sean contratados por las ART.

- Con respecto a las prestaciones médicas contratadas por hospitales públicos, a partir de la interpretación finalista efectuada en los Dictámenes Nros. 18/96 (DAL) y 22/01 (DAT), se entendió que las mismas resultan alcanzadas por la franquicia prevista en el mencionado Artículo 7°, inciso h), punto 7 de la ley del tributo. Ello así, la prestación brindada por la consultante se hallará alcanzada por el beneficio en cuestión cuando sea contratada por dichos hospitales.

En el mismo sentido, Resolución N° 15/18; 25/18; 26/18 y 27/18 (SDG TLI) Fecha: 23/02/18; 11/04/18; 11/04/18 y 13/04/18, respectivamente.

Escuela de conductores particulares. Tratamiento en el gravamen. Inaplicabilidad de la exención.

Resolución N° 40/17 (SDG TLI). Fecha: 02/10/17.

- No resulta aplicable a las prestaciones realizadas por la rubrada la exención contemplada en el apartado 3 del inciso h) del Artículo 7° de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, que exime del gravamen a los servicios prestados por establecimientos educacionales privados incorporados a los planes de enseñanza oficial y reconocidos como tales por las respectivas jurisdicciones, referidos a la enseñanza en todos los niveles y grados contemplados en dichos planes.

- Ello, por cuanto las clases particulares de conductores (oficializados a partir de la aprobación del Consejo Provincial de Seguridad Vial) no responden a un plan de enseñanza oficial establecido por una autoridad competente y no se verifica que el desarrollo del curso ni su contenido se ajuste a un plan de enseñanza oficial ejecutado por un establecimiento educativo aprobado -a los que se refiere la norma exentiva en su primer párrafo- a la cual sirvan de apoyo, no resultando asimilable, por otro lado, el curso que origina la consulta a aquél que motivara el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Empresa Alas Argentinas S.R.L. (TF 29.795-I) c/DGI" de fecha 24/5/2016

IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE INMUEBLES

Venta de única vivienda con el fin de adquirir otra por un valor menor. Ejercicio de la opción prevista en el artículo 14 de la ley. Improcedencia de tributar por el excedente que surja de dicha operación.

ID 2921118. Fecha: 16/5/06. Fuente: CIT AFIP

- En el caso de venta de la única vivienda y/o terrenos del contribuyente con el fin de adquirir o construir otra destinada a casa-habitación propia, podrá optarse por no pagar el impuesto que resulte de la transferencia en la forma y condiciones que determine la reglamentación.

- Por ello, se advierte que los requisitos esenciales que deberá reunir la transferencia realizada por el interesado a los efectos de acceder al beneficio son los siguientes: a) Venta de la única vivienda y/o terrenos, y; b) Con el producido de ello adquirir o construir otra cuyo destino deberá ser el de casa-habitación propia.

- Tal como puede observarse existe un doble recaudo que debe reunir la transferencia a los fines de que el contribuyente no deba abonar el impuesto por dicha operación. No obstante, de surgir un excedente entre el valor de venta del inmueble que se reemplaza por sobre el valor de compra del nuevo inmueble, dicha suma no estará sujeta a tributación.

La Dra. Karina A. Maguitman es Contadora Pública Nacional y Especialista en Derecho Tributario, siendo su dirección de E-mail: km@estudiomaguitman.com.ar