Compilado de dictámenes y consultas

DICTAMENES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Prestaciones médicas efectuadas a pacientes afiliados voluntariamente a una obra social con la que la prestadora carece de convenio específico. Aplicación de la tasa general del tributo.

Resolución Nº 6/18 (SDG TLI) Fecha: 22/01/18.

- Las prestaciones médicas efectuadas a pacientes afiliados voluntariamente a una obra social con la que la prestadora carece de convenio específico no se hallan beneficiadas por la alícuota reducida, correspondiendo por ende, sujetarlas a la tasa general del tributo.

- Ello así, toda vez que al no existir un acuerdo previo entre la obra social y la consultante, esta última no contará con una constancia emitida por dicha entidad que certifique que los servicios resultan comprendidos en el beneficio de reducción de la alícuota. En consecuencia, la prestación resulta contratada por un paciente en forma particular, hipótesis ésta que se encuentra excluida del beneficio de reducción de tasa contemplado por el Artículo 28, cuarto párrafo, inciso i), de la ley del gravamen.

Provisión de prótesis para reemplazos articulares y traumas. Asesoramiento técinico vinculado. Exención en el gravamen. Requisitos para su procedencia. Alícuota reducida.

Resolución N° 7/18 (SDG TLI). Fecha: 22/01/18.

- La provisión de prótesis para reemplazos articulares y traumas, como así también el asesoramiento técnico vinculado con ella se encuentran alcanzados por la exención prevista en el Artículo 7°, inciso h), punto 7, apartado e) de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, por hallarse entre las actividades de colaboración de la medicina y odontología contempladas en el Artículo 42 de la Ley N° 17.132.

- La exención se limita exclusivamente a los importes que deban abonar a los prestadores los Colegios y Consejos Profesionales, las Cajas de Previsión Social para Profesionales y las obras sociales, creadas o reconocidas por normas legales nacionales o provinciales así como todo pago directo que a título de coseguro o en caso de falta de servicios deban efectuar los beneficiarios. Ello, en la medida en que los beneficiarios de la prestación fueren matriculados o afiliados directos en los dos primeros casos, o bien sean adherentes obligatorios a las obras sociales.

- Por otra parte, en caso de tratarse de servicios prestados a pacientes que no sean matriculados o afiliados directos de Colegios o Consejos Profesionales o Cajas de Previsión Social para Profesionales, o integren sus grupos familiares o que sean adherentes voluntarios a las obras sociales así como también si son contratados por los sujetos mencionados en primer término sin haber sido derivados por obras sociales, los mismos se hallarán alcanzados por la alícuota del 10,5%, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 28, cuarto párrafo, inciso i), de la ley del tributo.

- En cuanto a los servicios brindados a pacientes particulares, los mismos se encuentran sujetos a la alícuota general del impuesto.

Intereses originados por financiación en la venta de acciones. Exención en el tributo.

Resolución N° 23/18 (SDG TLI). Fecha: 23/4/18.

- Teniendo en cuenta que los intereses provienen de la financiación otorgada por el propio vendedor e integrarían el precio neto de una operación exenta en el impuesto al valor agregado -venta de acciones-, la prestación financiera que los origina también resulta exenta del tributo, ello en consonancia con el alcance dado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a lo dispuesto por el Artículo 10, quinto párrafo, apartado 2 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado.

CONSULTAS SEGURIDAD SOCIAL

Otorgamiento de crédito por entidades financieras. Requisito de no poseer incumplimientos de obligaciones previsionales. Posibilidad de regularizaición con el crédito otorgado.

Consultas y respuestas frecuentes. ID 22378383. ID 22384530. Fecha: 27/9/2017.

- Las entidades financieras requerirán a los empleadores, previo al otorgamiento del crédito en concordancia con lo previsto por el Art. 12 de la Ley Nº 14.449 y sus modificaciones y las normas de gestión crediticia emanadas del Banco Central de la República Argentina, constancia de que no poseen incumplimientos respecto de sus obligaciones previsionales.

- Ante el requerimiento del tomador, la entidad financiera interviniente podrá afectar, en forma parcial o total, el crédito oportunamente aprobado a la cancelación total de las deudas, para lo cual el contribuyente deberá direccionar el Volante Electrónico de Pago (VEP) generado a la red de pago que la entidad financiera indique, para efectuar su ingreso.

Socios gerentes y Directores de S.A. Ingreso en la declaración jurada mensual de aportes y contribuciones.

ID 1453600. Fecha: 30/4/2013. Fuente CIT.

- Los sujetos de marras están obligados a inscribirse como autónomos. Además, si cumplen con tareas administrativas, podrán optar por ingresar aportes y contribuciones:

- De optar por ingresar aportes y contribuciones por la remuneración que reciben, deberán indicar el código de Actividad y Modalidad de contratación correspondiente. De no optar por ingresar aportes y contribuciones por la remuneración que reciben sólo informan la ART, ingresando el código de actividad 15, modalidad 99 y obra social "ninguna". En este caso, el sistema no prevé cobertura de salud.

- A partir de la obligación de utilizar el aplicativo SICOSS versión 32, la indicación del código de Actividad 15 especificada en el párrafo anterior, no comprende a los directores de sociedades que tienen por objeto desarrollar las actividades alcanzadas por la Ley 25.922 (Ley de Promoción de la Industria del Software). A partir de las declaraciones juradas presentadas con el aplicativo mencionado, corresponde registrar a estos directores con el código de Actividad 40, de Modalidad 99 y Obra Social "Ninguna".

- Ambas situaciones se informan en el formulario 931 y en el servicio Simplificación Registral, ya que se consideran "Relación de dependencia".

Remuneración mínima para aportar y acceder a la Obra Social.

ID 1453618. Fecha 28/03/18. Fuente Art. 92 Ley 20744, Decreto 921/16 y Art. 3 Res. ANSeS

- Se establece el monto del haber mínimo para el cálculo de los aportes y contribuciones previstos en el Régimen Nacional de Obras Sociales para trabajadores a tiempo completo, el cual será equivalente a 2 bases mínimas previstas por el artículo 3 de la Resolución (ANSeS) 28/2018.

- Mediante la citada Resolución (ANSeS) la base imponible mínima queda establecida en la suma de $ 2.664,52 a partir del período devengado marzo de 2018.

- En cuanto a los trabajadores a tiempo parcial, se establece que los aportes y contribuciones para la obra social será la que corresponda a un trabajador, de tiempo completo de la categoría en que se desempeña el trabajador.

Límites de las remuneraciones imponibles para la determinación de los aportes y contribuciones en caso de percibir simultáneamente más de una.

ID 637965. Fecha 28/03/18. Fuente: Art. 9 Ley 24.241 y Art. 3 Res. ANSeS 28/18.

- A los fines del cálculo de los aportes y contribuciones correspondientes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), las remuneraciones no podrán ser inferiores al importe de $ 2.664,52, con un límite máximo de $ 86.596,10. Estos valores se fijan a partir del período devengado marzo de 2018.

- Si un trabajador percibe simultáneamente más de una remuneración o renta como trabajador en relación de dependencia o autónomo, cada remuneración o renta será computada separadamente a los efectos del límite inferior establecido en el párrafo anterior. Cuando la sumatoria de ellas supere el límite máximo; el trabajador deberá informar mensualmente a uno o algunos de los empleadores el importe de remuneración bruta sobre el cual deberá abstenerse de retener los aportes con destino al SIPA mediante la presentación de la nota cuyo modelo se consigna en el Anexo III de la RG 2252/07.