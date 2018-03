Compilado de dictámenes y consultas

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Fideicomiso financiero constituido por acto administrativo provincial. Fiduciante y beneficiario en cabeza del Estado. Naturaleza de fideicomiso público. Utilidades exentas en el impuesto a las ganancias. Inciso agregado a continuación del d) art. 49 ley del gravamen.Dictamen N° 5/15 (DAT). Fecha: 06/02/15.- Corresponde asimilar a un fideicomiso público al fideicomiso financiero constituido por acto administrativo, a los fines de captar fondos mediante la emisión de Títulos, otorgándose la condición de beneficiarios a los tenedores y siendo que el Estado Provincial se constituye en el único suscriptor de los Títulos de Deuda emitidos por el fideicomiso, bajo el régimen de oferta directa. Ello así, mientras se mantenga esta situación en emisiones posteriores y dicho Estado siga actuando como único fiduciante y beneficiario.- En dicho entendimiento, se concluye que únicamente en la medida que se mantengan las condiciones que permitan caracterizar al fideicomiso en estudio dentro de la figura de un fideicomiso público -en el marco del cual es preponderante que el Estado asuma simultáneamente los roles de fiduciante y beneficiario- el mismo podría encuadrarse en el inciso agregado a continuación del inciso d) del Artículo 49 de la Ley del gravamen y, consecuentemente, las utilidades atribuidas al fiduciante y beneficiario (Estado Provincial) se hallarían exentas del gravamen conforme las previsiones del Artículo 20, inciso a) de dicho cuerpo legal.Reorganización societaria. Inciso b) del sexto párrafo del Artículo 77 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Requisito de mantenimiento de actividad.Resolución N° 28/15 (SDG TLI). Fecha: 30/01/15.- La reestructuración societaria mediante la cual la consultante escinde una porción de su patrimonio destinándola a la constitución de una nueva sociedad, para que, con el fin de optimizar sus respectivos rendimientos, se consoliden separadamente en cabeza de cada una de ellas las dos actividades que actualmente desarrolla, consiste en una reorganización de empresas mediante la cual se escindirá una porción del patrimonio para ser destinado a la creación de una nueva sociedad.- Siendo titulares del 100% de esta última los mismos accionistas de la antecesora, se entiende que dicho proceso de reorganización se encuentra comprendido en el inciso b) del sexto párrafo del Artículo 77 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1997 y sus modificaciones) y, por ende, sujeto al cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos por ese Artículo y por el Artículo 105 de su Decreto Reglamentario.- Considerando que, conforme a los dichos de la consultante, la antecesora desarrollaba dos actividades, las cuales serán mantenidas individualmente por cada una de las continuadoras, el requisito aludido en el primer párrafo del Artículo 77 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1997 y sus modificaciones) y en el apartado II) del segundo párrafo del Artículo 105 de su Decreto Reglamentario se encontrará cumplido en la medida que continúen desarrollando esas actividades durante un lapso de tiempo no inferior a dos años, contados a partir de la fecha de la reorganización. De este modo, resultará suficiente para el cumplimiento de la condición precitada que cada una de las entidades escisionarias continúen desarrollando alguna de las actividades llevadas a cabo por la empresa reestructurada y no su globalidad.Contrato de indemnización por daños y perjuicios en construcción de gasoducto. Criterio del devengado.Dictamen N° 12/14 (DAT). Fecha: 24/02/14.- Teniendo en cuenta que los ingresos en cuestión deben imputarse conforme al "método de lo devengado", procede señalar que la Ex-Dirección de Asuntos Técnicos y Jurídicos en el Dictamen N° 47/76 (DATJ) aclaró que dicho concepto es "...el de devengado común o económico", y que "... "Devengar" de acuerdo al Diccionario de la Academia Española, Madrid 1936, quiere decir "adquirir derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo, servicio u otro título". Esta definición nos lleva a vincular la idea de lo que debemos entender por "devengado" con la de la existencia de un derecho a percibir un importe, admitiendo que ello no implica necesariamente la exigibilidad actual de ese importe. Es decir que el concepto de "devengado" lo que requiere primordialmente es que se hayan producido los hechos sustanciales generadores del rédito o ganancia" [opinión también sostenida en los Dictámenes Nros. 71/99 y 62/02 (DAT)].- Así también, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Compañía Tucumana de Refrescos S.A. c/DGI", señaló "Que 'devengar' es un concepto general del derecho empleado usualmente para dar cuenta de la circunstancia misma del nacimiento u origen de un derecho de contenido patrimonial. Alude, en tal sentido, al fenómeno mismo de la génesis de un derecho. En dicha inteligencia, cuando el art. 18 de la Ley de Impuesto a las Ganancias emplea el citado término lo hace para que se realice la imputación de las ganancias y los gastos al ejercicio en que acaecieron los hechos jurídicos que son su causa, con independencia de otras consideraciones que no surjan de lo dispuesto por la ley".- Sentado ello, corresponde analizar cual es el momento de imputación de la indemnización, teniendo en cuenta que retribuye los conceptos de daño emergente y lucro cesante, incluyéndose en éstos los posibles daños futuros y consecuente lucro cesante por la operación del gasoducto.- Con relación a los daños involucrados, tanto presentes como futuros, se estima que el hecho generador de los ingresos que se les atribuyen es el del surgimiento del derecho de percibir la correspondiente indemnización que resulta de la firma del convenio analizado, ello en razón de que no es el propio daño el que origina el ingreso, sino el reconocimiento de la obligación de indemnizar por parte de la entidad pagadora, situación que es más evidente en el caso de un daño eventual.- Con respecto a la retribución atinente al lucro cesante, corresponde aclarar que se trata de una compensación económica por la ganancia que para el propietario podría verse frustrada por la construcción y operación del gasoducto, esto implica la generación de un derecho a percepción actual para el caso de las rentas que se dejarían de obtener en el futuro, que se produce al materializarse el acuerdo en cuestión. Por lo tanto, al igual que para el caso de la compensación que le fuera otorgada por los daños emergentes, resulta ser la suscripción del ya mencionado contrato la que determina el momento de su imputación.Servicio y provisión de órtesis y prótesis. Exención. Artículo 7°, inciso h), punto 7, apartado e) de la Ley de Impuesto al Valor Agregado.Dictamen N° 4/15 (DAT). Fecha: 30/01/15.- El servicio y provisión de órtesis y prótesis se encuentra alcanzado por la exención prevista en el Artículo 7°, inciso h), punto 7, apartado e) de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, por hallarse entre las actividades de colaboración de la medicina y odontología contempladas en el Artículo 42 de la Ley N° 17.132.- Ello, con la salvedad de que la exención sólo alcanza a los importes que las entidades mencionadas en el segundo párrafo del citado punto 7 del inciso h) del Artículo 7° -colegios y consejos profesionales, cajas de previsión social para profesionales y obras sociales nacionales o provinciales- abonen a los prestadores por los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica detallados por el artículo en cuestión , en la medida en que los beneficiarios de la prestación fueren matriculados o afiliados directos -en el caso de servicios organizados por colegios y consejos profesionales y cajas de previsión social para profesionales-, o bien sean adherentes obligatorios a las obras sociales.Prestaciones sanitarias, médicas y paramédicas. Exención. Alcance. Art. 7, inciso h) de la ley del gravamen.Dictamen Nº 1/15 (DAT) Fecha: 12/01/15.- La relación contractual analizada es de tipo complejo y, a los fines de su tratamiento en el impuesto al valor agregado, debe ser escindida en diversas prestaciones -las de asistencia médica y las de índole administrativa-, tanto debido a que las últimas no son estrictamente inherentes a las primeras como a que podrían ser contratadas independientemente con distintas empresas prestadoras.- Esta prestación compleja está integrada por servicios susceptibles de ser categorizados como prestaciones de asistencia médica -evaluación de la evolución de la enfermedad y emisión de las recomendaciones pertinentes por parte de los profesionales de la salud-, y otros que se vinculan con la asistencia médica aunque son de tipo administrativo, por lo que no están beneficiados por la franquicia bajo estudio -los agrupados en la "fase inicial", así como el control de que el paciente se ha realizado los estudios recomendados y el monitoreo por parte del sistema de la información cargada por el paciente, efectuados en la "fase operativa"-- En cuanto a las prestaciones de asistencia médica, su tratamiento en el impuesto dependerá de la calidad del paciente, esto es, si se trata de un aportante obligatorio a la obra social -o de alguno de los casos previstos en el segundo párrafo del Artículo 31 del Decreto Reglamentario del impuesto- y derivado por ésta a la consultante, supuesto en que será aplicable la exención establecida por el punto 7 del inciso h) del Artículo 7° de la ley del gravamen- o de un adherente voluntario a esta última -en cuyo caso resultarán gravadas y sujetas a la alícuota diferencial del cincuenta por ciento de la tasa general prevista en el inciso i) del Artículo 28 del mismo texto legal.- Contrariamente, los servicios de carácter administrativo, comprendidos por el apartado 21 del inciso e) del Artículo 3° de la ley del tributo, están sometidos a la alícuota general del gravamen.La Dra. 