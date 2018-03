Compilado de dictámenes y consultas

IMPUESTO A LA GANANCIA MINIMA PRESUNTA

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y AL VALOR AGREGADO

Determinación e ingreso del gravamen. Resultados negativos impositivos acumulados. Exigibilidad del impuesto. Doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Dictamen N° 2/15 (DAT) . Fecha: 23/01/15.- El presente pronunciamiento inicia trayendo a colación lo resuelto en actuaciones anteriores en cuanto a la inconstitucionalidad del gravamen que la misma "...se produciría cuando frente a la presunción de renta establecida por la ley del impuesto que no admite prueba en contrario, se acredite que dicha renta no ha existido, circunstancia que tornaría en irrazonable a la referida presunción, en concordancia con la postura que la Corte Suprema ha adoptado respecto de la naturaleza jurídica del impuesto a la ganancia mínima presunta como impuesto a la renta". En lo atinente a la obligatoriedad de aplicación de los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los citados precedentes administrativos el área legal expresa que "...la Procuración del Tesoro de la Nación ha señalado que 'Si bien en nuestro sistema institucional los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no deciden en términos generales y abstractos sino con los casos concretos sometidos a su decisión, la jerarquía del citado Tribunal, el carácter definitorio y último de sus sentencias respecto de la interpretación y aplicación del derecho y la necesaria armonía con el comportamiento de los distintos órganos del Estado son factores que determinan, en principio, la procedencia de que la Administración se atenga a la orientación que sustente la Corte en el ámbito jurisdiccional...".- Si bien es cierto que la Administración carece de facultades para declarar la inconstitucionalidad de una norma, también lo es "...que una vez que una norma ha sido objeto de aquel grave cuestionamiento por el supremo tribunal, la Administración se encuentra obligada a acatar tal criterio de dicho tribunal en todos los casos que posean una similar composición fáctica y probatoria". En función de tales consideraciones advierte que "...la orientación que se desprende de los fallos ... es que cuando se pruebe la inexistencia de ganancias reales, el impuesto a la ganancia mínima presunta no puede ser exigido válidamente"- El presenta Dictamen expresa que a la Administración Federal de Ingresos Públicos sólo le cabe la aplicación, percepción y fiscalización de la Ley del gravamen ateniéndose a sus disposiciones, resultando contribuyentes del mismo los sujetos respecto de los cuales se verifique el hecho imponible que le atribuye dicha norma, en la medida y condiciones necesarias que la misma prevé para que surja la obligación tributaria.- Atento a que nuestro ordenamiento tributario se sustenta en la autodeterminación del impuesto por parte de los contribuyentes, en el presente caso, salvo que existiera una decisión judicial firme emitida por un tribunal competente que ordenare lo contrario, procederá que la responsable presente las declaraciones juradas correspondientes, auto determinando el gravamen, cancelando las obligaciones resultantes, si las hubiere, en debido tiempo y forma y, eventualmente, de impugnarse las mismas por parte del Fisco, tendrá la oportunidad de aportar el respaldo probatorio del que intente valerse en sustento de la situación exteriorizada.Gratificación especial por años de servicios. Concepto alcanzado por el gravamen.Dictamen N° 3/15 (DAT). Fecha: 23/01/15.- Las rentas obtenidas por los responsables provenientes del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, independientemente de que las mismas no resulten habituales, se hallan comprendidas en el Artículo 79 inciso b) de la Ley del gravamen, quedando en consecuencia sujetas al régimen de retención establecido en la Resolución General N° 2.437 (AFIP), sus modificaciones y complementarias.- En orden a ello, atento a que la gratificación a percibir por el consultante, conforme el segundo párrafo del Artículo 45 del Convenio Colectivo de Trabajo N° 695/05, tiene su origen en el trabajo personal que efectúa en relación de dependencia, el importe de la misma resulta alcanzado por el Impuesto a las Ganancias.Reorganización de empresas. Escisión de sociedad de hecho en empresas unipersonales. Actividad agropecuaria.Dictamen N° 7/15 (DAT). Fecha: 13/02/15..- El proceso por el cual la sociedad de hecho se disuelve y divide la totalidad de su patrimonio en dos empresas unipersonales configura, de cumplir los demás requisitos exigidos por las normas legales, una escisión que encuadra en el inciso b) del sexto párrafo del Artículo 77 de la Ley del gravamen. Ello, siempre y cuando la actividades agropecuarias llevadas a cabo por la sociedad las continúen las personas físicas con carácter de explotación empresaria.- En la medida en que se lleve a cabo en cada explotación unipersonal la actividad agropecuaria en forma directa o mediante contratos de aparcería, capitalización de hacienda o similares que involucren no sólo la inversión de capital sino también el esfuerzo personal de los sujetos continuadores ya sea de manera conjunta o separada, el requisito de actividades vinculadas que establecen el primer párrafo del Artículo 77 de la Ley y el apartado II) del segundo párrafo del Artículo 105 del Decreto Reglamentario se deberá? considerar cumplido.- Por el contrario, si alguno de tales sujetos (o ambos) restringe su actividad a operaciones de arrendamiento, tal requisito no se juzgara? perfeccionado y la reorganización empresaria proyectada no gozara? de los beneficios impositivos previstos en la citada norma legal.Transferencia de materiales en fiducia a fideicomiso de administración constituido en marco de acuerdo de cooperación a Municipio, con el objeto de llevar adelante obras.Dictamen N° 4/15 (DAT). Fecha: 30/01/15.- Se consulta el tratamiento tributario de los aportes de materiales "a título de confianza" a un fideicomiso cuyo fin es llevar adelante las obras dispuestas por Ordenanza Municipal en el marco de un Programa Solidario e Integrador de Desagües Cloacales de la Provincia , constituyendo el patrimonio fideicomitido, entre otros, los aportes comprometidos en el marco del convenio, que incluye la provisión de materiales, o su valor equivalente, necesarios para la ejecución de las obras. Los beneficiarios del fideicomiso en cuestión son la Provincia, a quien se transferirán las obras, una vez finalizadas las mismas, y los usuarios del servicio cloacal a construir.- De acuerdo a los términos contractuales, las cesiones de materiales al fideicomiso por el cual se consulta, no son efectuadas a título oneroso y, por ende, carecen de los elementos necesarios a fin de tener por configurado el hecho imponible tanto con relación al Impuesto a las Ganancias como respecto del Impuesto al Valor Agregado, por lo que no resultan alcanzadas por los mencionados tributos.- Con respecto a si corresponde restituir el crédito fiscal proveniente de las compras de los materiales cedidos, la consultante entiende que no corresponde dicha restitución atento a que, por ser la entrega de los materiales en cuestión efectuada a título de confianza, no se encuentra comprendida en las previsiones del Artículo 58 del Decreto Reglamentario de la Ley de Impuesto al Valor Agregado.- Dicha norma establece que "Si un responsable inscripto destinara bienes, obras, locaciones y/o prestaciones de servicios gravados, para donaciones o entregas a título gratuito, cualquiera sea su concepto, deberá reintegrar en el período fiscal en que tal hecho ocurra, el crédito por impuesto que hubiere computado -según las normas de la ley y este reglamento- por bienes y/o servicios y/o locaciones, empleados en la obtención de los bienes, obras y/o locaciones y/o prestaciones de servicios en cuestión...".- Sin perjuicio de ello, cabe tener presente lo establecido por el Artículo 12 de la ley del gravamen, en lo relativo a que "Sólo darán lugar a cómputo del crédito fiscal las compras o importaciones definitivas, las locaciones y las prestaciones de servicios en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, cualquiera fuese la etapa de su aplicación...", por lo que no corresponderá en consecuencia cómputo de crédito fiscal alguno por la compra de materiales que la consultante efectúe en el marco del contrato objeto de análisis, toda vez que las referidas adquisiciones no se encuentran vinculadas con operaciones gravadas de la misma.La Dra. 