Compilado de dictámenes y consultas

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IMPUESTO A LA GANANCIA MINIMA PRESUNTA

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Provisión y colocación de mármoles de cocina y baño en obra. Alícuota general del impuesto.Dictamen N° 11/14 (DAT). Fecha: 14/02/15.- La provisión y colocación de mármoles y mesadas de baños y cocina en obra con destino a vivienda, reviste el carácter de una locación comprendida en el inciso c) del Artículo 3° de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, el cual alcanza "la elaboración, construcción o fabricación de una cosa mueble -aun cuando adquiera el carácter de inmueble por accesión- por encargo de un tercero, con o sin aporte de materias primas, ya sea que la misma suponga la obtención del producto final o simplemente constituya una etapa en su elaboración, construcción, fabricación o puesta en condiciones de utilización "- En consecuencia, corresponde aplicar la alícuota general del impuesto y no la alícuota reducida establecida en su Artículo 28, cuarto párrafo, la cual aplica para "los hechos imponibles previstos en el inciso a) del artículo 3° destinados a vivienda, excluidos los realizados sobre construcciones preexistentes que no constituyan obras en curso y los hechos imponibles previstos en el inciso b) artículo 3° destinados a vivienda".- El presente dictamen trae a colación la conclusión a la que se arribara en el Dictamen N° 21/09 (DI ATEC), en el cual se analizo? el tratamiento en el IVA de una locación de obra consistente en la colocación de aberturas metálicas en un edificio de departamentos para viviendas en construcción, fabricadas por un contribuyente, en su propio taller.- En dicho caso, se concluyo? que " la operatoria sometida a consulta constituye un contrato de locación de obra en el cual el locador asume una obligación de resultado (fabricación de abertura conforme especificaciones apta para su funcionalidad en el edificio), que encuadra en el inciso c) del Articulo 3° de la ley del gravamen -elaboración, construcción o fabricación de una cosa mueble por encargo de un tercero- por lo que no queda alcanzada por el beneficio de reducción de alícuota, toda vez que dicha reducción opera únicamente para los hechos imponibles previstos en los incisos a) y b) de dicho dispositivo legal".Fideicomiso provincial. Tratamiento tributario. Provincia en carácter de fiduciante, beneficiario y fideicomisario. Exención en el gravamen. Requisitos.Resolución N° 2/15 (SDG TLI) . Fecha: 20/02/15 I.- En la medida que en el fideicomiso bajo análisis, constituido por Decreto Provincial y ratificado por Ley de la Provincia, no intervengan sujetos que asuman la calidad de cofiduciantes o beneficiarios ajenos al Estado Provincial y mientras el mismo no emita títulos valores que lo transformen en un fideicomiso financiero, cabría su tipificación como fideicomiso público y siempre que mantenga dicho carácter resultará excluido de la órbita del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, por no resultar comprendido en el tipo legal descripto por el inciso f) del Artículo 2° de la Ley respectiva, que sólo grava a los fideicomisos no financieros constituidos en el país conforme las disposiciones de la Ley N° 24.441.Decreto N° 892/13. Personal de la Administración Pública Nacional afectado por inundaciones. Compensación extraordinaria.Dictamen N° 10/14 (DAT). Fecha: 18/02/14.- La compensación extraordinaria establecida en el Decreto N° 390/13 para el personal afectado por las inundaciones del 1 y 2 de abril de 2013, implica un resarcimiento extraordinario cuya naturaleza es indemnizatoria, que es otorgado para paliar los daños sufridos.- No constituye materia gravada en el Impuesto a las Ganancias por hallarse fuera del objeto del mismo de acuerdo a las pautas del apartado 1) del artículo 2° de la Ley del gravamen, el cual considera como ganancias "los rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique la permanencia de la fuente que los produce y su habilitación".- Así, puede observarse que el motivo de la compensación en cuestión (daños causados por desastre natural) no se relaciona con una actividad efectuada con el ánimo de recibir un rédito, ni los ingresos que genera la misma reúnen las condiciones de periodicidad, permanencia de la fuente y habilitación que prevé? el citado apartado 1) del Artículo 2° de la Ley.Aportes irrevocables. Constitución de reserva voluntaria. Enriquecimiento a título gratuito.Dictamen N° 13/14 (DAT). Fecha: 20/03/14- A través de las resoluciones generales 25/04 (IGJ); 7/05 (IGJ) y 12/06 (IGJ), la Inspección General de Justicia estableció los distintos tratamientos que las sociedades comerciales debían otorgar a los aportes irrevocables, -capitalización, restitución o absorción de pérdidas-, no encontrándose en principio previsto entre aquéllos, en concordancia con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley de Sociedades Comerciales, la posibilidad de constituir reservas, tal como habría efectuado la contribuyente del presente caso.- En razón de ello, y no obstante las aristas jurídicas del caso, se interpreta que la reunión de socios celebrada por la responsable el 21/02/06, en la cual se resolviera la constitución de una reserva voluntaria mediante aportes irrevocables, resultaría irregular e ineficaz a los efectos administrativos, en función de la normativa dictada por la Inspección General de Justicia, conforme lo establecido en el Artículo 10 de la Resolución General N° 25/04 (IGJ) y en el Artículo 70 de la Ley de Sociedades Comerciales.- Consecuentemente, conforme el inciso 3. del Artículo 6° de la Resolución General N° 7/05 (IGJ) y del Artículo 271 del Anexo "A" de la citada resolución, ante la falta de restitución de los referidos aportes irrevocables, su aplicación a una reserva voluntaria implicaría la condonación de aquél generando un incremento patrimonial en la responsable, el cual se encuentra alcanzado por el Impuesto a las Ganancias en orden a lo normado en el apartado 2), artículo 2° de la Ley del tributo.Reorganización societaria. Escisión de una sociedad para la creación de cuatro nuevas sociedades. Inclusión en el inciso b) del sexto párrafo del Artículo 77 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y en el inciso b) del primer párrafo del Artículo 105 del Decreto Reglamentario.Resolución N° 22/15 (SDG TLI). Fecha: 03/08/15.- Atento a que la reorganización proyectada consistirá? en una escisión de empresas, del tipo excorporacio?n, donde una sociedad sin disolverse destinara? parte de su patrimonio para la creación de cuatro nuevas sociedades, la misma se encontrara? comprendida en el inciso b) del sexto párrafo del Artículo 77 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1997 y sus modificaciones) y, por ende, sujeta al cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos por dicha norma legal y por el Artículo 105 de su Decreto Reglamentario. Ello, siempre que los titulares de la empresa predecesora conserven, por lo menos el ochenta (80%) del capital de aquélla y de las nuevas entidades, considerados en conjunto,- De verificarse que tanto la actividad principal como las actividades secundarias de la firma escindente serán continuadas por ésta y/o por las sociedades escisionarias por dos (2) años posteriores al proceso de reorganización, el requisito de mantenimiento de la actividad de la antecesora, previsto en el primer párrafo del Artículo 77 de la Ley del gravamen y en el apartado II del segundo párrafo del Artículo 105 de su Decreto Reglamentario, deberá? considerarse cumplido.- De acuerdo a lo informado estaríamos frente a una empresa en marcha que ha venido ejerciendo sus actividades por más de DOCE (12) meses anteriores a la fecha de la reorganización, y en tanto la misma es la única firma que asumirá? el carácter de antecesora, escindiendo parte de su patrimonio para continuar con algunas de aquéllas por medio de las cuatro nuevas sociedades que se crearán, resultarían satisfechas las exigencias contenidas en los apartados I y III del segundo párrafo del Artículo 105 del Decreto Reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias.- De concretarse la reorganización en debate, la procedencia de los beneficios tributarios legalmente previstos se subordinara? a su comunicación a la AFIP y al cumplimiento de los recaudos de la Resolución General N° 2.513 (AFIP) como así? también de los requerimientos de publicidad e inscripción establecidos en la Ley No 19.550 de sociedades comerciales y sus modificatorias.La Dra. Karina A. Maguitman es Contadora Pública Nacional y Especialista en Derecho Tributario, siendo su dirección de E-mail: km@estudiomaguitman.com.ar