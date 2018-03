Cambios con el nuevo Código

Con la novedad que supuso la entrada en vigor del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), en agosto, el sector de litigios se encuentra en un proceso de adaptación y análisis respecto de la incidencia en los procesos judiciales.

Aunque en materia de seguros las leyes 17.418, 20.091 y 22.400 no fueron modificadas por el CCCN, el nuevo código sí incidirá en los procesos en los que las aseguradoras son parte. "No debe perderse de vista que el CCCN es aplicado e interpretado por personas (abogados, jueces, damnificados, entre otros), por lo que, en lo que respecta a la actividad aseguradora, se debe velar por una aplicación e interpretación del Código en línea con los elementos técnicos del contrato de seguro", manifiesta Martín Argañaraz Luque.

Según detalla el abogado, en estos último meses, se encontraron con providencias mediante las cuales el juez notificó a las partes a fin de que manifiesten lo que estimen pertinente respecto de la aplicabilidad del nuevo código a sentencias próximas a dictar, así como con resoluciones judiciales en las que el mismo juez le ha señalado a las partes que apliquen el nuevo Código "en lo que corresponda", sin dar mayores detalles.

"Eso demuestra que todos los involucrados estamos en un plano de igualdad: el de la aplicación incierta del Código. Por el momento no contamos con jurisprudencia que nos sirva de sostén para los futuros juicios, por lo que deberemos aguardar a que se genere y nos aporte pautas de aquí en adelante. Una vez que se comience a generar la nueva doctrina y jurisprudencia, entendemos surgirán nuevos interrogantes", concluye el especialista.