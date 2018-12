BIBLIOTECA empresaria

Tributos al Comercio Exterior * Ricardo Xavier Basaldúa - ABELEDOPERROT

En esta obra se realiza un análisis integral y sistemático de los tributos al comercio exterior, contemplando la legislación argentina, teniendo en cuenta en su desarrollo la legislación comparada y los instrumentos internacionales pertinentes, como los relativos a la Organización Mundial de Aduanas y a la Organización Mundial del Comercio, que constituyen un marco de referencia obligado en la materia, caracterizando primero a los tributos y distinguiendo especies y considerando las clasificaciones doctrinarias propuestas.

Dentro de este marco, se precisa el lugar que les cabe a los tributos que gravan el comercio exterior y, en especial, a los derechos aduaneros, efectuando un pormenorizado análisis de esos derechos, contemplando su origen, clasificación, finalidad, naturaleza, hecho gravado, ámbito espacial y temporal, base y momento imponible, nacimiento y extinción de la obligación tributaria aduanera, así como la sujeción y exención. Además se examinan los derechos antidumping y los compensatorios, abordando la problemática de la aplicabilidad de los principios generales del derecho tributario a los derechos aduaneros.

En esta segunda edición actualizada, se han ampliado algunos capítulos y agregado otros referidos al control aduanero y a los sujetos del comercio exterior, además de incluir un índice temático de las sentencias más relevante

Revalúo fiscal y contable - Una mirada integral y sistémica * Director: Alberto Mastandrea Fondo Editorial del CPCE de la CABA - EDICON

La Ley 27.430, publicada en el Boletín Oficial del día 29 de diciembre de 2017, introdujo una de las reformas más importantes del sistema fiscal argentino. En ese contexto, su título X incorporó la posibilidad que los contribuyentes residentes locales puedan optar, por única vez, por practicar un Revalúo Fiscal y Contable.

Esta obra, analiza con precisión y detalle las particularidades del régimen, la importancia del mismo, sus beneficios y las cuestiones a considerar previo su adopción. Su enfoque es integral, abarcando desde el análisis tributario, contable, el impacto financiero como herramienta capaz de permitir evaluar la conveniencia del mismo, las cuestiones a considerar desde la perspectiva del período valuador. La misma está dirigida a profesionales, empresarios, profesores y alumnos universitarios.

Estado Eficiente * José María Las Heras - OSMAR D. BUYATTI - LIBTRERÍA EDITORIAL

Esta obra en su cuarta edición cumple con presentar una visión integral e integrada de las relaciones entre decisiones políticas y herramientas técnicas, y de éstas entre sí. En el desarrollo del libro busca la comprensión sistémica, desde el punto de vista histórico y doctrinario de la actividad financiera gubernamental como una parte de la administración financiera en general.

Estado Eficiente parte de lagunas premisas básicas como la administración financiera en general como disciplina aplicable a todo tipo de organización, sea privado o estatal; y la utilización de la metodología sistémica en general y la visión de la producción en particular.

El autor, señala que no pretende brindar recetas aplicables irrestrictamente a todas las situaciones que se platean, sino que más bien procura resaltar la AFG como un instrumento básico de todo proceso de toma de decisiones, en la resolución de cuestiones de naturaleza pública.

Derecho Concursal Procesal - Adaptado al Código Civil y Comercial * Ricardo S. Prono - THOMSON REUTERS - LA LEY

Los temas tratados en esta obra, tienen indudable interés práctico y también teórico, que a su vez conlleva a repercusiones prácticas futuras, por la importancia de la materia procesal en los concursos en la vida judicial, al estar presente en todo el entramado del juicio concursal y en todos ellos.

Los concursos son como juicios especiales, distintos a los procesos clásicos o tradicionales, y además, suelen ser procesos complejos, como siempre se ha señalado, sin olvidar los problemas de separar y distinguir lo sustantivo de lo adjetivo, ya que los procesos concursales constituyen un entramado inescindible de normas sustanciales en permanente Interacción.

La temática se desarrolla en primer lugar, en una introducción, a algunos conceptos genéricos, teniendo presente que la materia procesal, más allá de la técnica ritual, tiene como finalidad y objetivo ordenar adecuadamente el ejercicio de los derechos en aras de lograr la concreción del valor justicia en cada caso, para luego analizar cuestiones procesales más específicas, todo ello complementado con una amplia jurisprudencia y doctrina, que aunque no es una fuente de derecho vinculante, traza rumbos profundos si expresa ciencia y tiene autoridad.

No cabe duda que es una obra que constituye un material útil para jueces y funcionarios judiciales, abogados, docentes universitarios, síndicos concursales y estudiantes de esta disciplina, que tanto ha acrecentado su influencia en nuestro país en las últimas décadas.

El Convenio Multilateral del Impuesto sobre los Ingresos Brutos - 2da.Edición * Raúl E. Karaben - ERREPAR

En esta segunda edición, que forma parte de la Colección Biblioteca Profesional y Empresaria de la Editorial Errepar, está destinado tanto a profesionales de ciencias económicas como estudiantes de la carrera de contador Público, y desarrolla un tema que en los últimos años se ha complicado más de lo que debería haber ocurrido.

El Convenio Multilateral del Impuesto sobre los Ingresos brutos fue firmado por primera vez entre 1948 y 1949 (este último como Multilateral), y la modificación vigente más nueva data de 1977. Desde allí, no han existido cambios en el mismo. Pero la Comisión Arbitral ha intentado corregir las lagunas o defectos que posee el Convenio, unas veces con éxito y otras no tanto. Lo cierto es que hoy no solamente es necesario saber el texto del Convenio Multilateral, sino también manejar en profundidad las orientaciones jurisprudenciales de la Comisión Arbitral, que vía resoluciones generales o particulares, va armando lo que es hoy este rompecabezas que es el Convenio multilateral.

Esta obra representa una importante ayuda para el aprendizaje de este complicado tema, siendo especialmente de gran utilidad, para entender tantas zonas grises que posee el citado Convenio Multilateral, además de ser un material importante de apoyo de consulta y estudio para profesionales y alumnos universitarios.