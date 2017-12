BIBLIOTECA empresaria

La Empresa y el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación - Volumen I * Dirección José María Curá - Coordinación: C. Ramiro Salvochea - Autores: José. M. Curá, Julio García Villalonga, Horacio Irigoyen y R. Salvochea - EDICON -

El universo de las profesiones que componen el mundo de las Ciencias Económicas requiere de un lenguaje y de pensamiento claro, especialmente frente a temas referidos al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, La nueva normativa expone un decidido cambio del pensamiento jurídico argentino, donde se conjugan dos conceptos propios de las ciencias de la administración, empresa y organización.

Los autores plantean con gran habilidad diversos temas que recoge este nuevo Derecho privado, frente a la realidad empresaria.

Esta Colección de Contenidos Jurídicos se presenta en un marco de profunda renovación del pensamiento jurídico argentino, ya que la vigencia del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, no permite mantenerse ajenos a tanta innovación que, de diferentes modos, alcanza a la vida empresaria. Es por ello que a través de una sucesión de volúmenes, se desarrollan los diferentes temas, ya que la reforma no solo alcanza a los contenidos codificados, sino también a las hasta entonces llamadas sociedades comerciales, ahora sociedades según, la Ley General de Sociedades,

Tratado del Profesional del Seguro - 2da. Edición *Francisco Lauletta - OSMAR D. BUYATTI - LIBTRERÍA EDITORIAL

La obra constituye un aporte positivo a la enseñanza de los aspectos fundamentales del seguro, de una manera sencilla y concreta, en especial para asegurados y asegurables, como para aquellos que siendo expertos en la materia para utilizarla como una fuente de actualización.

Asimismo, por la estructura de la obra y el contenido de los temas analizados en cada uno de sus capítulos, constituye un material de estudio, en forma fundamental, para quienes aspiran obtener la matrícula de productores asesores de seguros y aquellos matriculados que buscan perfeccionarse o actualizarse.

En el desarrollo de la obra se toman en cuenta no solo los temas legales y de los distintos ramos de seguro, sino también los que hacen a la actividad práctica real del productor asesor de seguros, lo cual se realiza en una forma muy didáctica y pedagógica.

S.A. Sociedades Anónimas * Maecelo L. Perciavalle y José Luis Sirena - ERREPAR

La cuarta edición de esta obra que forma parte de la "Colección Práctica de Sociedades & Concursos", es un estudio práctivo y actualizado de las sociedades anónimas en todo su contexto. En la misma se analizan aspectos fundamentales, talers como la constitución, funcionamiento, capital, acciones, bonos, gobierno, administración, fiscalización, reorganización societaria, transformación, modificaciones contractuales, disolución, liquidación y cancelación de la inscripción.

En su páginas se realiza una reseña de sus aspectos contables y tributarios, destacando las diferencias que existen con las SRL, a los efectos de contribuir a la toma de decisiones, en cuanto al tipo societario a elegir.

Como en todas las ediciones, se describe el paso a paso para realizar los trámites en la Inspección General de Justicia, que incluye una lista de la documentación a presentar en cada caso, así como modelos de contratos, cláusulas, edictos, etc; para finalizar con la respuesta a los principales interrogantes que se plantean en el desempeño diario profesional.

Tratado de Finanzas - Negocios, empresas y organizaciones * Cesar Albornoz y Gustavo Tapia - THOMSON REUTERS - LA LEY

Este libro coordinado en forma conjunta por los Dres. Tapia y Albornoz, es el producto del trabajo de un conjunto de docentes de diferentes Universidades de América, que muestran con distintos enfoques como se enseñan y aplican diversos temas de finanzas en cada uno de sus países. El libro está estructurado en dos tomos, en los cuales se desarrollan todos los aspectos de las finanzas en las organizaciones.

Cada uno de los tomos se subdivide en cinco partes en los cuales se abordan todos los temas relacionados con las finanzas. En los diferentes capítulos se introduce en el valor y las finanzas centrando en el análisis financiero, describiendo el proceso de planeamiento y los presupuestos económicos financieros, las herramientas de análisis y control financiero, analizando indicadores, inductores y tableros.

Asimismo se analizan las estructuras de decisiones de inversión, desplegando los elementos y diseño del flujo de fondos, además del análisis de la inversión teniendo en cuenta la coyuntura, se analiza el costo del capital, la tasa de descuento del flujo de fondos, los distintos instrumentos de renta fija y variable.

Finalmente, en el segundo tomo de esta obra se desarrolla la temática de las opciones financieras, con su tipología y aplicaciones, como también estrategias con opciones financieras

Ley General de Sociedades Comentada * Marcelo L. Perciavalle - ERREIUS

Esta tercera edición ampliada y actualizada se enmarca en el Código Civil y Comercial, el cual toma muchas normas del derecho societario: el inicio de la persona jurídica; la inoponibilidad de la personalidad y responsabilidad de los administradores: las importantes modificaciones en la ley societaria, como por ejemplo, el nacimiento de las sociedades anónimas unipersonales, la desaparición de la mayoría de las nulidades y la modificación de los artículos 21 a 26 de la LSC.

Este libro se destaca por su contenido práctico, que se refleja en el análisis de la cuestión documental, el cuadro sinóptico de las diferencias entre la sociedad anónima y la de responsabilidad limitada, y el de la sociedad anónima con las nuevas sociedades por acciones simplificadas (Ley 27.349), etc. Además los artículos de esta ley comentada cuentan con una serie de correlaciones, no solo con los otros artículos de esta norma y sus nuevas modificaciones, sino también con los del CCyC (Ley 26.994), leyes, decretos y resoluciones (IGJ) - CABA - y disposiciones (DPPJ) - Bs. As.

Una obra se suma utilidad para estudiantes de carreras jurídicas y contables hasta profesionales de derecho, ciencias económicas y escribanos.