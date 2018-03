BIBLIOTECA empresaria

Ganancias de 1º, 2º y 4º * M. Josefina Bavera y Gustavo I. Frankel - ERREPAR - 16ta.. Edición

Normas Contables para Entes Pequeños y Entes Medianos - RT Nº 41 y 42 * Carlos Federico Torres y Carlos Javier Subelet - Osmar D. Buyatti - Librería Editorial

Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. * Coordinación General: Dres. Humberto Bertazza; Armando Lorenzo y Máximo Fonrouge - EDICON - Fondo Editorial CPCE-CABA

Economía Fiscal * Miguel Ángel Asensio - Osmar D. Buyatti - Librería Editorial

Bienes Personales * Hernán M D'Agostino - ERREPAR - 15ta.. Edición

Formando parte de la Colección Práctica de Impuestos de la Editorial se presenta esta nueva edición de la obra con la finalidad de mantenerla vigente y de esa forma cumplir el objetivo de constituir una guía práctica de consulta actualizada para todo profesional que trabaje con el impuesto a las ganancias de personas físicas, abordando conceptos fundamentales de las rentas de primera, segunda y cuarta categoría del gravamen e introduciendo las modificaciones que se fueron sucediendo en la normativa y en las cuestiones formales del tributo.Este libro, como en sus ediciones anteriores constituye una guía para la liquidación del impuesto en lo que respecta a personas físicas y sucesiones indivisas para el período fiscal 2015, brindando respuesta a las inquietudes prácticas que se presenten en la vida profesional.Como es habitual, en sus páginas se desarrollan esquemas técnicos actualizados con aclaraciones sobre las principales disposiciones contenidas tanto en la ley como en el decreto reglamentario y se proponen ejercicios prácticos relativos a la forma de determinar la ganancias de las categorías citadas, a los fines de su aplicación para cada caso concreto.La emisión de las RT 42 y 42 es el resultado de varios años de discusión y proyectos de la FACPCE tendientes a la emisión de normas integrales y especiales de reconocimiento y medición contable para los Entes Pequeños y Entes Medianos.En este libro se realiza un análisis pormenorizado de las nuevas normas de reconocimiento y medición, tanto para los Entes Pequeños como para los Entes Medianos, destacando diversas cuestiones prácticas, entre ellas algunas en las cuales es necesaria la emisión de una interpretación de la FACPCE para sentar posición, sin perjuicio de presentar la opinión favorable de los auditores al respecto.Los primeros once capítulos de los que se compone esta obra abordan cuestiones generales y particulares contenidas en las respectivas secciones de la RT 41 reservando el último para plantear las normas diferenciales aprobadas por la RT 42 para las citadas Empresas Medianas. Incorporándose al final de cada uno de ellos una serie de casos prácticos, con sus respectivas soluciones, que sirven como auto evaluación de lo aprendido a partir de su lectura.A partir de la sanción de la Ley 26.994 que aprobó el Código Civil y Comercial de la Nación e introdujo modificaciones en algunas leyes de particular interés (entre otras la Ley 19.550 actualmente renombrada como ley General de Sociedades) el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siguiendo con un mandato intrínseco y el compromiso asumido por su conducción de contribuir al análisis de los temas que afectan a sus matriculados, pero trascienden a la sociedad en su conjunto, ha convocado a un importante número de destacados profesionales para el abordaje de las principales cuestiones que surjen a partir de esta importante reforma normativa.Las comisiones de trabajo son seis y abarcan las siguientes áreas: Impositiva, Societaria, Registros Contables., Contratos, Judicial y Propiedad Horizontal y las conclusiones de este análisis se agrupan en dos tópicos: I. Cuestiones de impacto fiscal y II. Otras novedades que impactan en la actuación profesional en Ciencias Económicas.Este trabajo, con el esfuerzo de los profesionales que han intervenido en esta importante iniciativa, hacen un aporte significativo y de gran valor, para el análisis de todas las normas, máxime cuando se trata de un Código de Fondo de enorme relevancia regulatoria para la sociedad argentina.En esta obra se presenta una escueta aunque reflexiva consideración de diferentes aspectos que podrían ser apreciados como no directamente conectados con la construcción económica, institucional y financiera encuadrable en el "ómnibus" llamado Presupuesto, que en rigor si lo están. Es decir que se analiza la fiscalidad desde el presupuesto como soporte.Esa construcción, como gran vehículo financiero y conectiva de los lineamientos, actividades globales y acciones específicas del sujeto gubernamental, mantiene y continúa generando variados interrogantes y derivaciones estructurales o globales en relación a la utilización o aplicación de los recursos fiscales involucrados..En la obra se plantea que los presupuestos implican mucho más que meras colecciones o almacenes de cifras, abarrotadas de ellas por cierto, pero que sólo representan el mero trasunto monetario de un plan gubernamental.La interacción entre la economía fiscal y sus conceptos, con el entorno contentivo del presupuesto, queda esbozado en los estudios introductorios y que se desarrollan a través de las páginas de esta obra.Formando parte de la Colección Práctica de Impuestos de la Editorial se presenta esta nueva edición de la obra con la finalidad de mantenerla vigente y de esa forma cumplir el objetivo de constituir una guía práctica de consulta actualizada para todo profesional que trabaje con el impuesto sobre los bienes personales.El libro, como en ediciones anteriores, vuelca en forma clara y didáctica tanto los conceptos fundamentales relativos a la teoría y la práctica, como así también algunas cuestiones sutiles que hacen a la diferencia en el trabajo diario del profesional.En sus páginas el lector encontrará tanto la solución técnica a sus planteos y dudas, como ejemplos prácticos que facilitan la comprensión y además abordan alternativas que se representan al profesional en su tarea.Como es habitual en esta obra, se presenta un capítulo titulado "Cuestiones Controvertidas" en la cual se plantean casos que no tienen una solución clara.