BIBLIOTECA empresaria

Incidencias del Código Civil y Comercial - Derecho tributario y fiscal * Jorge E. Haddad- hammurabi - Editor: JOSE LUIS DEPALMA

Ley General de Sociedades Comentada. * Marcelo L. Perciavalle - ERREIUS

El Nuevo Código Civil y Comercial y sus efectos en la disciplina Contable * Héctor C. Ostengo - Osmar D. Buyatti - Librería Editorial

Régimen de Fideicomiso * Manuel Alejandro Amándola y la colaboración de Gabriela A. Iturbide - ERREIUS

Diseño de Planes de Cuenta * Oscar Edmundo Lamattina - Osmar D. Buyatti - Librería Editorial

En esta obra el autor analiza cuales son los impactos tributarios que la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación realiza y en qué medida encuentran o no tratamiento en nuestra legislación impositiva actual, pero si incorpora por resultar importante la jurisprudencia existente sobre cada tema que tratamos a la fecha de vigencia del Código, pues es la interpretación real de la norma tributaria vigente.El lector encontrará áreas analizadas profundamente por otros autores, a las que en realidad la legislación no modificó en el aspecto sustantivo, pudiendo mencionar institutos tales como la locación, el fideicomiso, la compraventa, entre otros.En su desarrollo el autor hace referencia a los nuevos institutos como el derecho de superficie, convivencia, etcétera, siempre que, tengan un impacto en materia tributaria.La obra no pretende brindar al lector un análisis profundo de la reforma ni de todas las incidencias fiscales que puede traer aparejado el CCCN, sino que el objetivo de la misma, es la de introducir a los interesados en la temática tributaria, de cualquier profesión, en las implicancias de algunas de las reformas en esa materia.La entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación es el origen de esta obra que constituye un verdadero manual ya que se destaca especialmente por el tinte práctico que en todo momento se presenta en el desarrollo de la obra, siendo prueba de ello, el análisis de la cuestión documental contable (artículos 61 a 71, Ley de Sociedades Comerciales (LSC); el cuadro sinóptico de las diferencias entre sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada cuando se comenta el artículo 10, de la LSC; el modelo de título cartular de acción de una sociedad anónima definido en el artículo 12 de la citada ley; la secuencia gráfica de la constitución de Sociedad por suscripción pública del artículo 168 y el ejemplo de voto acumulativo detallado en el artículo 263.Sin lugar a dudas las modificaciones producidas con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación a partir del 1º de agosto de 2015, revisten una significación de tal magnitud que permitirán ser entendidas más fácilmente con esta nueva obra destinada a un amplio marco de lectores, partiendo desde estudiantes de carreras jurídicas y contables, hasta los profesionales del derecho, ciencias económicas y escribanos en su quehacer diario profesional.Esta obra analiza los cambios sustanciales de conceptualizaciones, aplicaciones e interpretaciones generados por la sanción de la Ley Nº 26.994 que unificó el código civil con el código comercio, fundamentalmente desde el punto de vista de la disciplina contable y a la luz de todo tipo de sujeto, objeto, actividad y/o proceso vinculado con esta disciplina.Este trabajo se realiza con el análisis de: la lectura del nuevo Código Civil y Comercial en sus dos anexos que contiene el primero de ellos 2671 artículos y constituye el cuerpo central de la ley, mientras que el segundo, fundamentalmente en el ítem 2, establece las modificaciones a la ley de sociedades comerciales (Ley 19.550):En su desarrollo continúa con la búsqueda dentro del Anexo I del CCC, de todos aquellos ítems que tuvieran algún punto de contacto y/o vinculación con el Código de Comercio, tanto en temáticas vinculadas con lo económico, mercantil, comercial, etc., como la esfera de la disciplina contable.Finalmente se complementa con la comparación de los textos, el análisis intensivo de las modificaciones de la Ley 19.550, comparando las incorporaciones y exponiéndolas en forma resumida y realizando una clasificación en función de los distintos ítems que componen la disciplina contable, de forma de contar con un análisis cruzado de las modificaciones y de cambios conceptuales y comparativo artículo por artículo tanto del Código de Comercio como de la Ley de Sociedades.Desde 1995, cuando se dictó la Ley de Financiamiento de la Vivienda 24.441, hasta agosto de 2015, momento en que comenzó a regir el Código Civil y Comercial, el instituto del fideicomiso ha pasado por muchos vaivenes: escasa utilización en un principio, euforia por constituirlos tiempo después, considerable disminución en los períodos de crisis, y nuevamente la aplicación en masa, en especial para la construcción de edificios de propiedad horizontal e inversiones financieras, agrícolas y ganaderas.La aparición de nuevas normas en el cuerpo del Código Civil y Comercial revitaliza la figura y permitirá en el futuro que se amplíe su uso y que sea más versátil de lo que ya era.En este importante y valioso trabajo, el autor analiza la figura con todas las consecuencias e implicancias, poniendo especial énfasis en llevar a cabo una explicación clara y con fines prácticos y didácticos. Los lectores contarán con un fácil acceso al conocimiento del funcionamiento del fideicomiso y sus aplicaciones en las relaciones personales, sociales y comerciales.Si se analizan las definiciones de planes de cuentas se observa que su tratamiento responde a un criterio exclusivamente contable, de teneduría de libros, sin vinculación con otras disciplinas conexas tales como la administración, las finanzas y el derecho.Durante el último tiempo han surgido nuevos conceptos y elementos, en especial las normas legales y profesionales, éstas últimas en franca evolución en concordancia con la internacionalización de las normas de información financiera (NIIF), lo que hace necesaria una actualización sobre esta temática.Este trabajo es un esbozo de lineamientos generales y de carácter práctico en la elaboración de planes de cuentas, el cual es fruto de la experiencia profesional y de la ampliación de un material didáctico preparado por el autor para sus alumnos de la cátedra Organización Contable de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la universidad del Aconcagua.