BIBLIOTECA empresaria

Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación * Coordinación General: Dres. Humberto Bertazza; Armando Lorenzo y Máximo Fonrouge - EDICON - Fondo Editorial CPCE-CABA

Derecho y Procedimiento Tributario * Alfredo Ricardo Sternberg - ERREPAR - 3ra. Edición

Economía Fiscal * Miguel Ángel Asensio - Osmar D. Buyatti - Librería Editorial

El recurso de apelación en el régimen procesal de la Provincia de Bs. As. * Pablo Andrés Bagalá - ERREIUS

Gestión de Empresas - Sector Industrial * Coordinador: Amado Yardín y colaboradores - Osmar D. Buyatti - Librería Editorial

A partir de la sanción de la Ley 26.994 que aprobó el Código Civil y Comercial de la Nación e introdujo modificaciones en algunas leyes de particular interés (entre otras la Ley 19.550 actualmente renombrada como ley General de Sociedades) el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siguiendo con un mandato intrínseco y el compromiso asumido por su conducción de contribuir al análisis de los temas que afectan a sus matriculados, pero trascienden a la sociedad en su conjunto, ha convocado a un importante número de destacados profesionales para el abordaje de las principales cuestiones que surjen a partir de esta importante reforma normativa.Las comisiones de trabajo son seis y abarcan las siguientes áreas: Impositiva, Societaria, Registros Contables., Contratos, Judicial y Propiedad Horizontal y las conclusiones de este análisis se agrupan en dos tópicos: I. Cuestiones de impacto fiscal y II. Otras novedades que impactan en la actuación profesional en Ciencias Económicas.Este trabajo, con el esfuerzo de los profesionales que han intervenido en esta importante iniciativa, hacen un aporte significativo y de gran valor, para el análisis de todas las normas, máxime cuando se trata de un Código de Fondo de enorme relevancia regulatoria para la sociedad argentina.En esta 3ra. Edición, corregida y actualizada, contiene además de textos explicativos, en esquemas, lecciones y cuestiones de esta temática, aportando un conjunto de nociones vinculadas con esta rama legal, expresadas en un lenguaje accesible para quienes no están familiarizados con la terminología y conceptos jurídicos-económicos, acompañado con expresiones esquemáticas que presentan los conceptos de manera resumida y claramente apreciables.Como señala el autor en el prólogo, el propósito de esta obra es la de contribuir al conocimiento de las nociones básicas de la materia, por parte de estudiantes e interesados, lo que motiva precisamente el enfoque terminológico adoptado.El aprovechamiento de los esquemas, lecciones y cuestionarios debe ser complementado con el estudio de las partes pertinentes de la ley de procedimiento tributario y de otras normas vinculadas y complementariasLa obra, con su característica especial de que cada tema tratado se encuentra resumido en un Esquema, permite la rápida visualización y entendimiento de los puntos analizados y como es habitual en esta obra, se complementa con un original Cuestionario de recapitulación, haciendo al mismo más funcional, todo complementado con antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales.que podrían ser apreciados como no directamente conectados con la construcción económica, institucional y financiera encuadrable en el "ómnibus" llamado Presupuesto, que en rigor si lo están. Es decir que se analiza la fiscalidad desde el presupuesto como soporte.Esa construcción, como gran vehículo financiero y conectiva de los lineamientos, actividades globales y acciones específicas del sujeto gubernamental, mantiene y continúa generando variados interrogantes y derivaciones estructurales o globales en relación a la utilización o aplicación de los recursos fiscales involucrados..En la obra se plantea que los presupuestos implican mucho más que meras colecciones o almacenes de cifras, abarrotadas de ellas por cierto, pero que sólo representan el mero trasunto monetario de un plan gubernamental.La interacción entre la economía fiscal y sus conceptos, con el entorno contentivo del presupuesto, queda esbozado en los estudios introductorios y que se desarrollan a través de las páginas de esta obra.La obra analiza el procedimiento aplicable para interponer el recurso de apelación en el régimen procesal de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta las limitaciones a su procedencia, la legitimación, la personería, las distintas alternativas que pueden presentarse en la segunda instancia, los plazos procesales, la forma de apelación, la fundamentación, entre otros temas.Este libro que integra la Colección Práctica Profesional Jurídica de la Editorial, realiza un desarrollo completo de la temática, de fácil lectura, además de fundamentar cada uno de los diferentes aspectos tratados con citas de destacada doctrina y jurisprudencia y que se complementa en forma práctica con los modelos de despacho y resoluciones que integran este trabajo.Una obra se suma utilidad para la actividad diaria del abogado que ejerce su profesión en la provincia de Buenos Aires y que también resulta de utilidad para los despachos de los Tribunales Bonaerenses.Esta obra forma parte de la colección Gestión de Empresas de la editorial, la cual comprende otros sectores de la economía como el Primario, Servicio y Público y se constituye en una literatura técnica de excelente nivel, orientada a cubrir las necesidades de empresarios, economistas, contadores, administradores y docentes universitarios especializados en el área.La metodología seleccionada consiste en el estudio y exposición de problemas prácticos de las organizaciones y propuestas de soluciones, a través de distintos capítulos que comprenden el análisis de diversas empresas de cada sector.El lector encontrará sugerencias, propuestas y modelos de gestión no siempre homogéneos, por estar originados en las distintas características de cada tipo de empresa y por haber sido probados por sus autores en el desenvolvimiento de sus actividades profesionales.En este libro se encontrarán desarrolladas las actividades azucareras, citrícolas, biocombustibles, constructoras, frigoríficas, lácteas, metalmecánicas, del mueble, petroquímicas y textiles laneras.