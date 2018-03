BIBLIOTECA empresaria

Como hacer para que el dinero trabaje para vos * Mariano Gorodisch - EDICON - Fondo Editorial CPCE-CABA

Balances - Guía práctica para su presentación * R. Mariel Orieta - ERREPAR

Organizaciones, Procedimientos y Estructuras - 3ra. Edición ampliada y actualizada * Jorge Roberto Volpentesta - Osmar D. Buyatti - Librería Editorial

Gestión de Organizaciones - Sector Público * Coordinador: Amado Yardín y colaboradores - Osmar D. Buyatti - Librería Editorial

Resolución General (IGJ) 7/2015 - Comentada * Marcelo L. Perciavalle - ERREIUS

En este libro cada capítulo contiene una oportunidad de negocios, con la idea que se convierta en una alternativa para hacer rendir los pesos y que no se los devore la inflación. En sus páginas el lector encontrará las recomendaciones dependiendo del tipo de inversiones que se quieran realizar.A través de sus páginas se analizan 77 ideas que sorprenderán al lector, en las cuales se desarrollan las posibilidades de inversiones que se presentan, como ser la constitución de un plazo fijo o la conveniencia en la utilización de la tarjeta de crédito o de débito según sea el caso, ya que usar bien este medio de pago puede llegar a ser un buen instrumento financiero.Otras opciones que son analizadas y explicadas en un lenguaje sencillo y didáctico, son el ahorro en metros cuadrados, analizando inclusive los fideicomisos ganaderos u otras inversiones de similares características. Como se señalara anteriormente, se desarrollan una gran cantidad de posibilidades, incluyendo las relacionadas con el mercado bursátil, la cual atrae a inversores de todo tipo y, especialmente a los individuos.Un libro que sin lugar a dudas constituye una guía importante para poder establecer cuales son las diferentes alternativas de inversión o de la mejor utilización de nuestro dinero para lograr el mayor rendimiento del mismo.Formando parte de la Colección Práctica de Contabilidad & Gestión de la Editorial, se presenta esta 3ra. edición para cubrir las necesidades relacionadas con la exposición de los estados contables, teniendo en cuenta que de ellos se desprende la comprensión de los mismos y poder ver con claridad la situación financiera y económica de las empresas.La obra, como en ediciones anteriores se desarrolla en forma clara y didáctica que torna su lectura ágil y amena, tanto para los profesionales que precisen realizar un repaso de la normativa técnica vigente o una respuesta rápida a alguna duda puntual, como para los estudiantes que requieran un enfoque más detallado de cada una de la temáticas.La obra se presenta en cuatro partes, en las cuales se analizan los diversos temas desde lo más sencillo hacia los más complejo de todos los aspectos que integran un balance, todo acompañado de citas de prestigiosa doctrina y además brinda respuesta a las consultas que suelen presentarse en forma frecuente.Una obra de suma utilidad para todos aquellos que necesiten confeccionar, dictaminar, leer, analizar y comprender los estados contables y la normativa técnica relativa a la exposición de dichos estados contables, los cuales contemplan los cambios que se han producido en los últimos años.Como el autor señalaba en su primera edición, nadie puede sustraerse a la influencia y gravitación que las organizaciones ejercer en nuestras vidas, agregando que, nos guste o no, vivimos en una sociedad de organizaciones, las cuales son precisamente ellas las que determinan, para bien o para mal, la mayoría de los muchos aspectos de nuestras vidas, a tal punto que nos controlan y nos educan, nos agobian y nos sanan, nos absorben y nos nutren.A su vez en la segunda edición, el autor señalaba que los acontecimientos sucedidos en los años transcurridos, no hacen más que reafirmar aquello que ya se planteara; la cada vez mayor gravitación que sobre las personas individuales tienen las organizaciones empresariasEsta nueva publicación ampliada y actualizada surge como consecuencia de que el mundo que habitamos y la sociedad donde vivimos cambiaron significativamente en los últimos 15 años, transcurridos desde la 1ra. edición de este libro. Los cambios son significativos y muchos de ellos trascendentales, por eso el autor en el contenido de esta nueva edición tiene por objetivo mantener la estructura de las anteriores ediciones y ampliarla, ya que la circunstancia de ser habitantes organizacionales nos impone el desafío de saber y comprender más sobre el fenómeno organizacional si es que pretendemos que nuestra calidad de vida como personas, y que tanto depende de ellas, mejore cada día.Esta obra forma parte de la colección Gestión de Empresas de la Editorial, la cual ofrece un enfoque dirigido a los aspectos prácticos más frecuentes en las actividades empresariales, aunque apoyados en una severa fundamentación teórica y doctrinaria.La misma está dirigida a empresarios preocupados por gestionar racionalmente sus empresas, así como a profesionales en Ciencia Económicas y de la Administración que incluyan la gestión empresarial dentro del ámbito de sus actividades.En sus páginas, el lector encontrará sugerencias propuestas y modelos de gestión no siempre homogéneos, por estar originados en las distintas características de cada tipo de empresa y por haber sido probados por sus autores en el desenvolvimiento de sus actividades profesionales. En este caso, se destacan los temas referidos a la Hacienda Pública, Hospitales Públicos, Organizaciones de la Sociedad Civil y Entes Municipales.La Resolución General 7/2015 de la Inspección General de Justicia contiene 519 artículos y fue dictada el 28 de julio de 2015 y comenzó a regir a partir del 2 de noviembre del mismo año, la cual reemplaza totalmente a la RG (IGJ) 7/2005 y las que fueron dictadas con posterioridad, recordando que en determinados aspectos como ser el contrato de fideicomiso y a sus registraciones y las normas relacionadas a sociedades unipersonales y asociaciones y fundaciones tienen vigencia desde el 3 de agosto del citado año.Esta norma, constituye una adaptación del Organismo en su normativa general a las novedades que tajo aparejada la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.En esta obra, el autor comenta y aclara todos los artículos que integran los diez libros de esta resolución, que regulan entre otros temas, los relacionados con los recaudos y requisitos que den cumplirse para diversos trámites registrales, régimen sancionatorio, normas procedimentales referidas a los recursos a interponer y las contestaciones de vistas.La obra realiza los comentarios a su articulado tratando de volcar el espíritu de la norma, es decir el sentido del ser que tuvo el autor en los artículos más controvertidos y cual fue su fin práctico, sin dejar de señalar los precedentes administrativos emanados en los últimos años del organismo de contralor, además de contar son un índice general y otro temático que permiten localizar con rapidez la temática buscada.