Zuchovicki y la decisión del MSCI: “Sorprenderá si es favorable”

El analista financiero, Claudio Zuchovicki, sostuvo hoy que el mercado “no está esperando ansioso” la decisión del MSCI que podría determinar que la Argentina es país emergente, por lo que consideró que “se sorprenderá” si la votación que se conocerá el próximo miércoles es favorable.

“El mercado no está esperándolo ansiosamente, no tiene expectativas y se sorprenderá, para bien, si la decisión es favorable. El año pasado no nos ascendieron no por temas técnicos, no por temas económicos, si no por debilidad política y eso no cambió mucho este año”, remarcó.

En diálogo con Radio Nacional, Zuchovicki explicó que “desde el punto de vista de mercado los fondos analizan inversión, no calidad de país” y remarcó que hay emergentes a los que le va peor que la Argentina como Grecia”.

“Los fondos analizan inversión, no calidad de país. Miden liquidez de mercado, profundidad de mercado, que cualquiera puede invertir y vender. Como mercado está mucho mejor como volumen y profundidad de mercado”, explicó.

Detalló además que los que votan “son portfolio managers de fondos que ya votaron”.

En tanto, al ser consultado sobre las licitaciones de dólares que realizará al cierre de mercado, consideró que esa oferta “va a calmar cualquier histeria de que alguien quiera comprar rápido porque al fin de la rueda va a haber una oferta”.

“Acá primero hay que estabilizar las variables financieras para que empiece a funcionar la economía real. Hoy estamos todos trabajando casi con los ojos cerrados y es muy difícil fijar precios si no sabes que sale el tipo de cambio, las tasas etc”, graficó.