Zuchovicki: “Facebook valía más que un PBI argentino"

El analista Claudio Zuchovicki analizó hoy la abrupta caída de las acciones de Facebook y tomó el valor de la empresa como punto de partida para contextualizar qué pasa con el mercado argentino y cómo está posicionada la plaza local de cara al mundo.

“El que pierde no es Facebook, sino los que compraron sus acciones a un valor mucho más caro, por las expectativas que tenían de un balance mucho mejor", sostuvo el economista en diálogo con radio Mitre.

Y añadió: "Facebook valía antes de que se conociera el balance u$s 620.000 millones, más que un PBI argentino (...) ese valor no se explica por el presente, sino por lo que los inversores pensaban que iban a ganar en el futuro".

Pese a las enormes pérdidas que registró, Zuchovicki explicó que la compañía vale más que todo el mercado argentino.

“Ayer las acciones bajaron un 20% y perdió u$s 120.000 millones. Pero si sumás todas las empresas argentinas, te parás en medio de Argentina y decís me compro todas las YPF, me compro todas las TENARIS; todas todas, valen menos que eso”, razonó.

Aunque el analista aclaró que se trata de una "comparación algo forzada", afirmó que "sirve para poner en contexto" lo pequeño que es el mercado local en términos de valor.

La imposibilidad de planificar inversión

Zuchovicki manifestó que cuando un inversor analiza comprar una empresa, piensa en cuántos años va a recuperar su dinero. Ese "valor de riesgo" invalida cualquier inversión en Argentina.

"En Japón ese valor es de 60 años, en Brasil es de 12 años porque son un poco más volátiles. En Argentina todos exigen recuperar el dinero en 5 o 6 años porque saben que cada siete años cambian las reglas de juego", razonó.

En esa línea, afirmó: "Si no me mantenés las reglas de juego por diez años, nadie puede planificar una inversión a diez años. Eso es lo que se llama certidumbre en economía, que es lo que falta acá”.

"No sólo por la gestión de gobierno, sino por todo el país, porque somos muy cambiantes en lo que exigimos. Entonces sólo conseguimos inversores de corto plazo que compran Lebac o Letes", añadió.

Y concluyó: “El mercado argentino perdió mucho valor en los últimos tiempos. Y tiene que ver con cuestiones importantes como cuando en el Congreso se volvió a discutir luego del acuerdo con los gobernadores y de haberse votado el Presupuesto, el régimen de tarifas. Entonces los inversores piensan 'acá podés cambiar las reglas de juego de un día para otro' y deciden ir a otros países que son más atractivos”.