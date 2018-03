Zuchovicki: "En el corto plazo, gana la tasa de interés en pesos"

El economista Claudio Zuchoviki aconsejó hoy a los inversores quedarse en tasa de interés en pesos "en el corto plazo" y también apostar por acciones de empresas proveedoras de algunos de los sectores que comienzan a reactivar como la construcción.

"Argentina a 70 km de la Capital arrancó, tiene otra dinámica, tienen que ver con industrias regionales que tinenen mercado, pero a 30 kilómetros de la Capital esta durísima donde se produce calzado o textil", analizó.

En diálogo con Radio La Red, planteó que "para que las inversiones vengan hay que esperar que pasen las elecciones porque lo que quiere ver el inversor es si hay gobernabilidad".

En tanto, reconoció que "los créditos hipotecarios no van a salvar al país pero van a dinamizar un sector que moviliza otros sectores".

"Hoy el BCRA es independiente, guste o no guste. La única función que tiene es cuidar el valor del dinero no tiene como tarea la reactivación, la parte impositiva, tiene como tarea controlar la inflación", explicó.

"La tasa es alta a tasa de interés en el corto plazo por ahora va ganando la tasa de interés en pesos. Hay también acciones que empiezan a valer la pena, algunos proveedores construcción y obra pública", explicó.

Para quienes viven el día a día y no pueden realizar grandes inversiones, aconsejó "no adelantar consumo, ya que hay más stock que consumo. Hay que estirar el consumo, no adelantarse ni en cuotas".